Preuve définitive que le Coronavirus est une arme biologique mondialiste

Preuve définitive que le Coronavirus est une arme biologique créée par DARPA, Bill Gates, Defra, Wellcome Trust (Royaume-Uni) et la Commission européenne (UE)

28 janvier 2020 18:13

Le CORONAVIRUS a été financé et breveté par Wellcome Trust (Royaume-Uni, faux vendu à GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA, Defra (Royaume-Uni), Organisation mondiale de la Santé, Commission européenne (UE) via THE PIRBRIGHT INSTUTUTE (Royaume-Uni)

.S. Tapoter. No. 10,130,701. (20 novembre 2018). CORONAVIRUS. Assigné: THE PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Grande-Bretagne), financé par la DARPA, Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, EU. Office des Etats-Unis d’Amérique des brevets.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2018-11-20-US-Pat-No-10130701-CORONAVIRUS-Assignee-THE-PIRBRIGHT-INSTUTUTE-Woking-Great-Britain-funded-by-Wellcomme- Trust-and-Gates-Foundation-USPTO-20 novembre 2018.pdf

A partir des fichiers «wrapper» de la demande de brevet USPTO accessibles au public en PAIRE PUBLIQUE. https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

Le brevet sur le coronavirus a été délivré en seulement 17 mois à compter du dépôt initial, ce qui est presque sans précédent, avec très peu d’objection de la part de l’examinateur de brevets géré par SERCO (Royaume-Uni) Bao Q. Li

Liste des brevets attribués à THE PIRBRIGHT INSTITUTE (financé par Wellcome Trust, Fondation Bill & Melinda Gates, Defra, EU & DARPA)

L’Institut Pirbright (Woking GB). (Compilé le 28 janvier 2020). Coronavirus et al, cessionnaire de brevets pour Pat. Nos 10 507 237; 10.294.277; 10.202.578; 10.130.701; 9.969.777; 9.457.075; 9.243.230; 9.145.548; 8.828.407; 8.501.466; 8.455.201. Office américain des brevets.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28- 2020.pdf

Professeur Bryan Charleston, directeur

https://www.pirbright.ac.uk/users/prof-bryan-charleston

Pour nos lecteurs réguliers, rappelez-vous que Burroughs Wellcome & Co. a financé la première conférence de presse impériale, 1909 et l’Empire Press Union avec le britannique MI6, MI5 et GC&CS (renommé GCHQ en 1946) formé un mois plus tard. Burroughs Wellcome & Co. a fourni des trousses médicales pleines de vaccins expérimentaux à la 2e guerre des Boers britannique qui a tué plus de 60 000 Noirs et Blancs lors des premières expériences de vaccination dans des camps de concentration modernes.

Voir AFI. (24 octobre 2019). La guerre de l’information de 200 ans: le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. Pilgrims Society contrôle la presse qui dirige l’intelligence (mensonges d’espionnage) pour plier les mots et la culture au fascisme social athée. Américains pour l’innovation.

https://americans4innovation.blogspot.com/2019/10/the-200-year-information-war-uk-us.html

Communiquez ces faits à chaque influenceur décisionnel de votre communauté.

Et priez pour ces âmes perdues et les âmes de leurs innocentes victimes.

Remarque: Une enquête conjointe des contributeurs d’Americans for Innovation et d’American Intelligence Media ne peut être invoquée sans vérification indépendante. Pense pour toi même. L’utilisation équitable est invoquée pour tout le contenu. Aucune réclamation n’est faite sur les propriétés de tiers. À des fins éducatives uniquement.

Répandez la vérité.

Mise à jour du 30 janvier 2020

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une arme biologique britannique développée par Wellcome Trust, DARPA, Dustin Moskowitz (Oui, Facebook), l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, l’UE et Bill Gates

Le Pirbright Institute (Royaume-Uni) a obtenu 11 brevets des Etats-Unis d’Amérique, y compris le brevet Coronavirus des Etats-Unis d’Amérique. 10,130,701

L’Institut Pirbright est contrôlé par le Queen’s Golden Share

Les contrôleurs de Pirbright remontent à British SERCO et Sir Geoffrey E. Pattie, président Marconi et British Intellectual Property Institute

De façon scandaleuse, SERCO britannique gère aujourd’hui le Bureau des brevets des États-Unis d’Amérique, les Régions 2 et 9 de la FEMA des États-Unis d’Amérique, les sites Web des États-Unis d’Amérique Obamacare OPM, GSA et U.S.Navy SPAWAR, 58 contrôleurs de la circulation aérienne des villes des Etats-Unis d’Amérique, et bien d’autres

SERCO a utilisé son contrôle de l’Office des brevets des Etats-Unis d’Amérique pour délivrer à sa société britannique de bio un brevet sur le Coronavirus en un temps record – c’est de la pure fraude

Article complet: https://americans4innovation.blogspot.com/2020/01/coronavirus-traced-to-british-crown.html

La Couronne tente un autre faux drapeau

