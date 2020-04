Trump arrête le financement de l’OMS, accuse l’organisme de santé de comploter avec la Chine pour «couvrir» l’épidémie de Covid-19

Image d’archives

Même pendant la pandémie les EUA ne regardent pas la vérité en face, toujours des boucs-émissaires

Siège de l’OMS à Genève, Suisse © Reuters / Denis Balibouse

Le président des Etats-Unis d’Amérique (EUA) Donald Trump a réduit le financement de l’Organisation mondiale de la santé, insistant pour que l’agence soit tenue responsable de ses «échecs» dans la réponse à la crise de Covid-19, et l’accusant de promouvoir la «désinformation chinoise».

«Aujourd’hui, j’ordonne à mon administration de suspendre le financement de l’Organisation mondiale de la santé pendant qu’un examen est mené pour évaluer le… rôle de l’organisation dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus», a déclaré Trump lors d’un point de presse de la Maison Blanche mardi, ajoutant que les États-Unis d’Amérique ont le «devoir d’insister sur la pleine responsabilité» de l’organisme de santé publique.

Faisant valoir que l’organisme mondial de la santé «n’a pas réussi à obtenir, à examiner et à partager des informations en temps opportun et de manière transparente», le président a déclaré que l’agence a gardé secrètes les données vitales au début de la pandémie de Covid-19 par crainte d’offenser les autorités de Pékin.

L’OMS n’a pas enquêté sur des informations crédibles émanant de sources à Wuhan qui entraient directement en conflit avec les comptes officiels du gouvernement chinois.

Trump a d’abord lancé l’idée de suspendre le financement de l’OMS la semaine dernière, accusant l’organisation d’être « centrée sur la Chine » et promettant de placer une « emprise très puissante » sur les fonds pendant que l’administration évaluait sa réponse à la crise. Les États-Unis d’Amérique sont le premier contributeur de l’OMS, donnant entre 400 et 500 millions de dollars chaque année, mais le président a déclaré qu’il y avait maintenant de « profondes inquiétudes » que l’argent soit gaspillé.

L’OMS et Pékin maintiennent que leur réponse à la pandémie a été appropriée et opportune, avec les deux échéances de publication détaillant leurs actions étape par étape commençant fin décembre. Les autorités chinoises ont également démenti à plusieurs reprises les accusations de «dissimulation», insistant sur le fait que les autorités sanitaires ont travaillé avec la communauté internationale depuis le tout début pour comprendre et contenir l’épidémie à Wuhan.

Face à la menace antérieure du président Trump de retirer le financement de l’OMS, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus l’a exhorté à ne pas « politiser le virus », avertissant qu’il ne résulterait que « beaucoup plus de sacs mortuaires ».

Traduction, questionnement et Titre 2 : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : axar.az MIRASTNEWS

Source : RT