WUHANGATE – 2. Bio-arme du CoronaVirus du VIH: une preuve de la recherche indienne cachée mystérieusement

«La découverte de 4 inserts uniques dans le 2019-nCoV, qui ont tous une identité / similitude avec les résidus d’acides aminés dans les protéines structurales clés du VIH-1, est peu probable de nature fortuite. Ce travail fournit des informations encore inconnues sur 2019-nCoV et met en lumière l’évolution et la pathogénicité de ce virus avec des implications importantes pour le diagnostic de ce virus».

Ces deux phrases auraient pu marquer le début d’une recherche approfondie sur la nouvelle souche de CoronaVirus qui, jusqu’au 14 avril, a causé plus de 117 000 décès dans le monde avec la pandémie de SRAS-Cov-2, ainsi nommée pour ses corrélations avec le syndrome respiratoire Aigu sévère en 2003 (813 décès seulement).

Mais comme ces mots ont également ouvert la porte à la théorie du complot de l’arme bactériologique insinuant que ce virus avait été produit en laboratoire, la recherche inquiétante (source 1) a été cachée par la communauté scientifique. Cela s’est produit bien que CoVid-19 soit toujours sans remède, sans diagnostic exact, sans lien de causalité avéré de létalité 3 mois après sa découverte à Wuhan, en décembre 2019.

Pour cette raison, après avoir mis en évidence dans les 11 rapports précédents toutes les indications sérieuses, précises et concordantes suffisantes pour décrire le CoVid-19 comme une bio-arme, nous sommes allés récupérer, sans effort, l’étude de l’équipe de scientifiques faisant autorité l’École des sciences biologiques de Kusuma de l’Institut indien de technologie de Delhi (IIT Delhi), comme l’espérait dans une interview accordée aux journaux par la spécialiste italienne Maria Rita Gismondo, directrice du Laboratoire de microbiologie clinique, virologie et diagnostic des bio-urgences de l’hôpital Sacco de Milan.

Les preuves de cette recherche indienne, élaborées avec des graphiques chimiques et tous les appareils technologiques scrupuleux, ne sont restées à la disposition des chercheurs mondiaux que pendant 24 heures, du 30 janvier au 1er février 2020.

Ensuite, elles ont été inexplicablement supprimées par les auteurs eux-mêmes, probablement soumis à une pression énorme du monde de la médecine et de la biologie, et aujourd’hui, elles ne peuvent être trouvées que sur deux autres sites Web de sciences médicales. Dans l’un d’eux sur chaque page. le mot «retraité» ressort en anglais. Cependant, une partie de son fondement scientifique est due en partie à l’étude menée pour nier ses conclusions qui, en fait, confirme à son tour l’existence de traces similaires à celles du VIH dans le génome de Covid-19.

La recherche indienne sensationnellement et mystérieusement retirée

Bien que l’étude ait été «cachée» au cours des trois derniers mois, les systèmes de santé de nombreux pays du monde se sont concentrés sur les antiviraux et précisément sur les médicaments rétroviraux anti-VIH, le virus du SIDA, pour identifier le remède le plus efficace pour prévenir les infections fongiques pulmonaires interstitielles létales.

Si de nouvelles études récentes en Chine et en Italie, à la suite des très rares autopsies réalisées, ont révélé comme cause probable de décès également une thrombose cardiovasculaire capable de déclencher une embolie pulmonaire massive (nous en parlerons dans un autre article), au cours des dernières semaines des expériences avec de la chloroquine ou de l’hidroxichloroquine associée à des médicaments anti-SIDA ont obtenu des résultats d’une efficacité différente mais confirmée.

LES SOINS DE SANTÉ ITALIENS IGNORENT LES LIENS ENTRE COVID-19 ET LE VIH

Cela s’est produit dans le contexte de recherches qui tâtonnent dans l’obscurité de la complexité du virus, dont divers génotypes différents ont déjà été déterminés, capables d’attaquer les infectés d’une manière différente, comme cela ressort également des résultats sur la mortalité d’un pays à un autre.

Mais malgré cela, l’étude indienne a été censurée par la communauté biochimique démontrant une approche loin d’être scientifique étant donné les caractéristiques encore très mystérieuses de CoVid-19. Un exemple frappant se dégage des pages de l’Istituto Superiore della Sanità à Rome concernant l’utilisation de la chloroquine.

L’Istituto Superiore della Sanità semble ignorer l’existence de deux études sur les corrélations entre le SRAS-2 et le VIH

«Ce médicament appartient à la catégorie des inhibiteurs de la protéase du VIH, une enzyme essentielle à la coupe finale des différents composants viraux. Le fait qu’il ait été démontré par la suite qu’il inhibe une protéase du virus du SRAS était également assez étonnant, car les protéases du VIH et des coronavirus ne partagent pas de similitudes structurelles»

«L’idée d’utiliser la chloroquine en combinaison avec le lopinavir et le retouravir contre le coronavirus du SRAS a été lancée pour la première fois par Andrea Savarino en 2005, sur la base des observations qu’il avait précédemment faites dans des cellules infectées par un virus d’une autre famille (VIH)».

James Gomes (dans l’encadré) et Bishwajit Kundu, les enseignants de l’école biologique de Kusuma qui ont dirigé la recherche sur les encarts anti-VIH dans Covid-19

La découverte est inquiétante.

À la date de la publication du communiqué de presse dans la section du bureau de presse, le 18 février 2020, l’ISS italienne a ignoré (ou n’a pas jugé pertinent) la recherche menée par le biochimiste indien Bishwajit Kundu, récompensée pour une étude sur le prion humain protéines par la National Academy of Sciences des États-Unis d’Amérique et son collègue James Gomes, diplômé en génie chimique de l’Université de Jadavpur et en Master of Science de l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans, qui a également obtenu par le passé la prestigieuse reconnaissance Sigma Xi pour la recherche scientifique.

Eh bien, malgré cela, même le professeur Anthony Fauci, président de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique, aurait contacté son ami et collègue Enrico Garaci, directeur de l’Institut italien supérieur de la santé pendant des années, pour obtenir des informations sur la façon dont l’Italie était entrain d’approcher la maladie.

LES 4 ACIDES AMINÉS DU SIDA DANS LE CORONAVIRUS

«L’évolution de 2019-nCoV reste insaisissable. Nous avons trouvé 4 insertions dans la glycoprotéine de pointe (S) qui sont uniques au 2019-nCoV et ne sont pas présentes dans d’autres coronavirus. Il est important de noter que les résidus d’acides aminés dans les 4 inserts ont une identité ou une similitude avec ceux du VIH-1 gp120 ou du VIH-1 Gag. Fait intéressant, malgré les inserts discontinus sur la séquence d’acides aminés primaire, la modélisation 3D du 2019-nCoV suggère qu’ils convergent pour constituer le site de liaison du récepteur».

Les deux scientifiques ont écrit dans le résumé de leurs recherches (1) soutenus par certains étudiants de la célèbre école de biologie de Kusuma mais se sont ensuite mystérieusement retirés. Peut-être pour éviter les conjectures de complot…

Glycoprotéine de pointe du virus 2019-nCoV. Les inserts VIH sont représentés avec des perles colorées (rouge, orange, jaune et vert) au site de liaison aux protéines.

Leur découverte a été liquidée grâce à la publication d’un article sur Facebook par l’italien Enrico Bucci, professeur adjoint à l’Université Temple de Philadelphie: «Deux séquences sont typiques du coronavirus de chauve-souris, tandis que des deux autres, seule une est vraiment préservée avec le VIH, mais elle ne fait que 6AA de long, ce qui signifie que les données sont purement aléatoires (2)».

Bucci, qui est devenu célèbre pour le blog sur FB Criminal «Balle (lies)» et pour son livre Bad Scientists plutôt que pour ses recherches, a fondé trois sociétés biopharmaceutiques, assumant en 2008 la direction scientifique du BioIndustry Park de Canavese (Turin).

C’est un centre spécialisé d’excellence européenne entre entreprises et industries du secteur médical où se démarque Advanced Accelerator Applications srl, une société contrôlée par la grande pharma suisse Novartis et leader européen dans la production et la commercialisation de produits radio-pharmaceutiques obtenus à partir d’éléments radioactifs (tels que rhénium, holmium ou lutétium) dans le domaine du diagnostic nucléaire moléculaire (MND).

La multinationale suisse est désormais engagée dans la recherche du vaccin CoronaVirus mais selon les déclarations faites à Corriere (3) par son manager Pasquale Frega, PDG de Novartis Italia, elle est déjà prête «à faire don d’hydroxychlorloroquine à la lutte mondiale contre Covid» comme dès qu’il obtient l’autorisation de l’AIFA (Agence italienne des médicaments).

D’un autre côté, cette grande pharma a une mauvaise expérience pour faire oublier à l’Italie: «L’Agence italienne des médicaments a interdit la vente de deux lots du vaccin contre la grippe Fluad, de la société pharmaceutique Novartis, après la mort présumée de trois personnes qui venaient de lui être remis», a écrit le magazine Focus le 28 novembre 2014 (4). Même l’EMA (European Midicines Agency) l’a suspendu lorsque les morts sont devenus onze, mais a ensuite «exonéré» le médicament, lui permettant ainsi d’être remis sur le marché.

La critique de l’entrepreneur pharmaceutique Bucci à la recherche indienne, cependant, a été soulignée parOpen, journal en ligne italien qui est devenu célèbre pour célébrer les vertus du plutarque hongrois-états-unien George Soros qui dirige la New York Open Society avec le nom similaire, engagé dans la «philanthropie» des politiciens démocrates américains-états-uniens et européens, comme le souligne la célèbre liste Soros à Bruxelles.

LE SUPERVIRUS DE WUHAN ET LES TRACES DE VIH DANS COVID-19

Pour un « COMPLOT-APATHIQUE(PLOT-LOGY) » simple et nécessaire (analyse des parcelles, qui diffère du « complotisme imaginaire » pour ses fondements scientifiques précis), nous avions constaté que les laboratoires militaires du Pentagone des Etats-Unis d’Amérique pour la production d’armes bactériologiques y compris celles bio-génétiques avait augmenté avec l’aide des agences gouvernementales des Etats-Unis d’Amérique DTRA, DARPA, USAID et de la tristement célèbre CIA en Ukraine et en Géorgie juste après les révolutions colorées financées par Soros.

Pour les mêmes raisons de recherche honnête des vérités scientifiques, nous avons également souligné que le super-virus extrêmement dangereux sur le modèle de celui du SRAS a été créé dans le laboratoire BSL 4 à Wuhan, qui a fini par être à la vue de toute spéculation sur la bio-arme théorie de l’expert américain-états-unien Francis Boyle.

Cette expérimentation inquiétante d’un pathogène «chimérique», qui est créé artificiellement avec l’édition du génome mais qui n’existe pas dans la nature, a été menée grâce au financement de l’USAID pendant l’administration de Barack Obama, représentant du Parti Démocrate financé à la fois par Soros et par le prophète pandémique Bill GATES.

Cela s’est produit dans la période 2013-2017 au cours de laquelle l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique a été soutenu dans les politiques de sécurité nationale de la Maison Blanche par le conseiller adjoint Avril Haines, ancien directeur adjoint de la CIA, expert en armes biologiques et protagoniste de l’exercice présumé sur le CoronaVirus. pandémie appelée Event 201 organisée à New York avec le financement de la fondation Bill & Melinda Gates.

Évidemment, ce ne sont que des coïncidences incroyables!

Telles que la présence des quatre inserts VIH dans CoVid-19 découverts par des scientifiques indiens puis cachés au monde entier à l’aide d’une étude scientifique qui considérait ces traces comme aléatoires.

«Un récent rapport présenté de manière informelle a cependant montré que 2019-nCoV avait quatre insertions dans le gène de la glycoprotéine de pointe qui sont essentielles pour que le virus pénètre dans les cellules cibles par rapport à d’autres coronavirus», a écrit l’équipe de recherche (source 5) dirigée par deux des scientifiques chinois se référant à la fameuse protéine «killer» S.

Spike dans Covid-19 favorise la propagation virale dans les voies respiratoires humaines de la même manière dramatique que le supervirus chimérique expérimenté sur des souris à Wuhan.

«Il a été affirmé que ces inserts étaient soit identiques soit similaires aux motifs des régions très variables (V) (V1, V4 et V5) dans la glycoprotéine d’enveloppe ou dans la protéine Gag de certaines souches uniques de VIH-1 de trois pays différents (Thaïlande, Kenya et Inde). Avec l’analyse de modélisation de la structure, les auteurs ont émis l’hypothèse que ces insertions de motifs partageant une similitude avec les protéines du VIH-1 pourraient fournir une affinité accrue envers les récepteurs des cellules hôtes et augmenter la gamme de cellules hôtes du 2019-nCoV. Cette étude implique que le 2019-nCoV pourrait être généré en obtenant des fragments de gènes du génome du VIH-1», peut-on encore lire dans l’introduction du dossier scientifique contestant les résultats de l’étude indienne.

Laboratoires de biosécurité BSL 4 de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine

Cette hypothèse, si elle est vérifiée, confirmerait la théorie selon laquelle ce nouveau CoronaVirus aurait été élaboré en laboratoire exactement comme cela s’est produit pour le SHC014 «chimérique» (également lié au SRAS mais différent pour divers nucléides de la souche virale de la pandémie actuelle) construit, comme mentionné ci-dessus, dans les installations de biosécurité maximale du Wuhan Virology Center et de Chapel Hill de l’Université de Caroline du Nord.

Ce supervirus a été créé en 2015 dans le cadre du projet financé non seulement par l’agence gouvernementale USAID (souvent l’instrument économique de la Central Intelligence Agency) mais également par l’ONG EcoHealthAlliance de New York, soutenu à son tour par des géants tels que Johnson & Johonson mais aussi par la plus prestigieuse université de pharmacie du Royaume d’Arabie saoudite (voir reportage WuhanGate – 1).

Que prétend le groupe de scientifiques chinois qui ont analysé l’étude indienne ??

«Cependant, si la correspondance à 100% entre les séquences d’insertion 1 et 2 et les séquences du VIH a été trouvée dans 19 entrées, les correspondances entre les séquences d’insertion 3 et 4 et les séquences du VIH-1 étaient plutôt médiocres (de 42% à 88%). De plus, la séquence d’insertion 4 a frappé de manière ambiguë plusieurs gènes différents (gag, pol et env) dans le génome du VIH-1, suggérant que les similitudes (aussi faibles que 42%) entre eux sont trop faibles pour être fiables».

LES CHINOIS DE L’ENSEIGNEMENT BRITANNIQUE REFUTENT LES INDIENS

Les recherches de Feng Gao, diplômé de Cambridge (Royaume-Uni) et maintenant assistant du Département de physique, chimie et biologie (IFM) de l’Université de Linkoping, Suède, et de son collègue Xiaojun Li de l’Institut de recherche asiatique de l’Université of British Columbia à Vancouver (Canada), également publié sur le site de l’INSA, le US National Institute of Health, confirme donc l’existence de traces de VIH-1 mais pas pour toutes les insertions.

Xiaojun Li e Feng Gao, i ricercatori cinesi di scuola britannia contestano lo studio indiano sull’HIV

«Les séquences qui correspondent complètement aux séquences d’insertion 3 et 4 n’ont été trouvées dans aucune séquence du VIH-1. Cela montre clairement que ces séquences d’insertions sont largement présentes dans les organismes vivants, y compris les virus, mais pas spécifiques au VIH-1. Toutes ces régions de la glycoprotéine d’enveloppe du VIH-1 sont très variables avec de nombreuses insertions et suppressions importantes, indiquant qu’elles ne sont pas essentielles pour les fonctions biologiques de la glycoprotéine d’enveloppe du VIH-1. La détection de séquences complètement appariées d’insertions 1 et 2 dans seulement quelques souches de VIH-1 a démontré que quatre insertions sont très rares ou absentes parmi des dizaines de milliers de séquences naturelles de VIH-1. Cela explique également pourquoi quatre séquences d’homologues d’insertion n’ont pu être trouvées indépendamment que dans différents génomes du VIH-1. En raison de leur faible identité et rareté dans les séquences du VIH-1, le VIH-1 ne pouvait pas être la source de ces séquences d’insertion dans le génome 2019-nCoV».

La présence «rare» est suffisante pour que les deux scientifiques chinois basés en Grande-Bretagne clôturent l’affaire sans enquêter davantage sur cette étrange «contamination» entre virus. La recherche ne met pas en évidence le nombre de probabilités, peut-être infinitésimales, d’une telle combinaison naturelle hypothétique…

Les conclusions des chercheurs indiens de l’école biologique de Kusuma étaient très différentes: «Nos résultats mettent en évidence une relation étonnante entre la gp120 et la protéine Gag du VIH, avec la glycoprotéine de pointe 2019-nCoV. Ces protéines sont essentielles pour que les virus puissent identifier leurs cellules hôtes et s’y accrocher et pour l’assemblage viral (Beniac et al., 2006). Les protéines de surface étant responsables du tropisme de l’hôte, les modifications de ces protéines impliquent une modification de la spécificité hôte du virus ».

