Financement mondial des vaccins de Bill Gates: «miracle» pour l’humanité ou gros bénéfices pour Big Pharma?

Bill Gates, les vaccins sont-ils un « miracle » contre la maladie et un « investissement fantastique »

– ou un désastre pour la santé des enfants qui pourrait casser la banque?

Par World Mercury Project

Bill Gates est un fonds d’utilisation de sa chaire de tyran pour parler de «miracles» et de «magie». Gates a présenté un ou deux mots dans presque toutes ses lettres de récapitulation annuelles pour la Fondation Bill & Melinda Gates (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017), le plus souvent en référence aux financements hors normes de la Fondation Gates. et soutien idéologique aux programmes mondiaux de vaccination. Comme le dit Gates, « De la même manière que pendant ma carrière chez Microsoft j’ai parlé de la magie des logiciels, je passe maintenant mon temps à parler de la magie des vaccins. »

Les mots de Gates nous donnent un indice immédiat qu’il s’engage dans sa propre marque de pensée magique – que les spécialistes des sciences sociales définissent comme «un raisonnement causal illogique». Comment expliquer autrement son approbation simpliste des vaccins comme une intervention miraculeuse avec des avantages absolus et aucun inconvénient? La feuille de calcul mondiale de la Fondation Gates ne semble pas avoir la possibilité de comptabiliser le flot massif de blessures causées par les vaccins qui affectent les enfants dans le monde, malgré l’abondance de preuves que ces dommages tiennent le calcul du risque-bénéfice du vaccin sur sa tête et transforment l’enfance en un tour prolongé de roulette russe.

Déclarons l’historique avec précision

Dans un article de blog largement cité en 2014 sur le «miracle des vaccins», Gates a exprimé son enthousiasme au sujet des données «inspirantes» sur les vaccins et des progrès «fantastiques» et «phénoménaux» réalisés pour étendre la couverture vaccinale. Le fait que Gates se fie aux «données» pose un problème majeur: le philanthrope ignore les faits historiques fondamentaux régissant les maladies infectieuses et les délais de vaccination.

Les données des statistiques de l’état civil révèlent qu’aux États-Unis d’Amérique et ailleurs, les décès dus à des maladies telles que la scarlatine – en l’absence de tout vaccin – étaient devenus assez rares au milieu du XXe siècle. La mortalité due aux maladies infectieuses telles que la rougeole et la coqueluche (toux) avait également diminué rapidement, bien avant l’introduction des vaccins correspondants (voir figure 1). Un examen méticuleux des données de mortalité des États-Unis d’Amérique de 1900 à 1973 ont conclu:

« Les mesures médicales [comme les vaccins] ont peu contribué à la baisse globale de la mortalité aux États-Unis d’Amérique depuis environ 1900 – ayant dans de nombreux cas été introduites plusieurs décennies après qu’une baisse marquée s’était déjà installée. »

Les mêmes chercheurs, dans un autre article, ont réprimandé l’établissement médical pour sa confiance déplacée dans les «balles magiques» (il y a encore ce mot «magique»!).

Au lieu de cela, si la baisse de l’incidence et de la mortalité des maladies infectieuses au cours du siècle dernier représentait une sorte de «miracle», le phénomène était, selon toute honnêteté, attribuable à des mesures de santé publique classiques et à long terme telles qu’un meilleur assainissement et, en particulier, amélioration de la nutrition.

Une étude des tendances de la mortalité au 20ème siècle en Italie a trouvé une association significative entre l’augmentation de l’apport calorique et la baisse de la mortalité, reflétant « des progrès dans l’état nutritionnel moyen, la qualité de vie, le niveau socio-économique et les conditions d’hygiène. »

De plus, la mortalité a chuté le plus fortement dans les groupes d’âge les plus jeunes d’Italie – qui étaient «probablement les plus sensibles aux changements de la nutrition et du bien-être».

Même les épidémiologistes du début du XXe siècle qui étaient enclins à accorder un certain crédit aux vaccins ont reconnu que d’autres facteurs étaient en jeu, y compris des changements dans la «résistance humaine et la qualité bactérienne» ainsi que des facteurs à déterminer.

Figure 1. Taux de mortalité aux États-Unis d’Amérique, 1900-1963

Oh miracle, où es-tu?

Même si l’on laisse de côté les statistiques vitales du XXe siècle, il existe des preuves flagrantes qui démentent les affirmations fallacieuses de Bill Gates sur les miracles vaccinaux: les vaccins ne rendent pas ou ne gardent pas les enfants en bonne santé.

Au lieu de cela, aux États-Unis d’Amérique (où les enfants sont les plus vaccinés au monde), plus de la moitié de tous les jeunes ont une maladie chronique – une tendance qui coïncide avec l’expansion du calendrier de vaccination du pays.

Des schémas similaires de maladies chroniques émergent dans le monde entier, y compris pour des conditions potentiellement mortelles telles que les allergies alimentaires et l’asthme.

… Il existe des preuves flagrantes qui démentent les affirmations fallacieuses de Bill Gates sur les miracles vaccinaux: les vaccins ne rendent pas ou ne gardent pas les enfants en bonne santé.

La campagne du World Mercury Project pour restaurer la santé des enfants a documenté les témoignages de première main des parents sur les graves conséquences négatives subies par leurs enfants après la vaccination. Ces témoignages, qui représentent la pointe de l’iceberg, couvrent une panoplie de troubles qui étaient rares voire inconnus il y a quelques décennies:

… De grandes fondations telles que la Fondation Bill & Melinda Gates exercent une influence non seulement par le biais de leurs «énormes ressources» mais également «en façonnant les concepts et les politiques de développement».

Cui bono?

Un récent rapport allemand sur la philanthropie mondiale observe que la philanthropie moderne trouve ses racines, d’abord et avant tout, dans le désir égoïste des magnats des affaires de protéger les revenus de la fiscalité tout en «gagnant [le] prestige et l’influence aux États-Unis d’Amérique et dans le monde».

Les auteurs du rapport notent que de grandes fondations telles que la Fondation Bill & Melinda Gates exercent une influence non seulement par le biais de leurs « énormes ressources » mais aussi « en façonnant les concepts et les politiques de développement ».

La Fondation Gates, créée en 2000 avec une dotation initiale de 42,9 milliards de dollars et amplifiée par 30 milliards de dollars supplémentaires de Warren Buffet en 2006, est devenue le premier acteur mondial de la santé dans le monde ainsi que le plus grand bailleur de fonds non étatique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Grâce au «formidable pouvoir d’établissement d’agenda» de la Fondation Gates, la communauté mondiale de la santé a désigné 2010-2020 Décennie des vaccins; élaboré un plan d’action mondial pour les vaccins; et créé l’Alliance mondiale public-privé pour les vaccins et la vaccination (GAVI Alliance), qui reçoit près du quart de son financement de la Fondation Gates.

Alors que Gates a rhapsodisé que les vaccins sont un investissement fantastique, l’industrie des vaccins, en fait, est le principal bénéficiaire des largesses de la Fondation Gates. Selon les analystes allemands, par exemple, le soutien de la Fondation Gates à la GAVI Alliance a incité les fabricants à augmenter la production de vaccins spécifiques.

Ces incitations ont entraîné des paiements de plus d’un milliard de dollars à Pfizer et GlaxoSmithKline (GSK). Certains journalistes ont décrit cet arrangement comme «un coup de pouce pour les sociétés pharmaceutiques «cherchant à se développer dans des pays à croissance plus rapide et à faible revenu».»

Cependant, comme le note le rapport allemand, l’organisation non gouvernementale Médecins sans frontières (MSF) a remis en question l’impact global de l’Alliance GAVI sur l’abordabilité des vaccins, déclarant que «le coût de la vaccination complète d’un enfant était 68 fois plus cher en 2014 qu’il ne l’était en 2001.»

Les analystes allemands et d’autres ont souligné les principales caractéristiques du partenariat étroit de la Fondation Gates avec l’industrie pharmaceutique, notamment la porte tournante entre le personnel de la Fondation et des sociétés pharmaceutiques telles que Merck et GSK…

Les analystes allemands et d’autres ont souligné les principales caractéristiques du partenariat étroit de la Fondation Gates avec l’industrie pharmaceutique, notamment la porte tournante entre le personnel de la Fondation et des sociétés pharmaceutiques telles que Merck et GSK; l’accent prépondérant des plus grands prix mondiaux de la Fondation sur la santé (20/50 ou 40%) sur la recherche et le développement de nouveaux vaccins et médicaments; et la participation de 52 millions de dollars de la Fondation dans CureVac (une société pharmaceutique allemande) pour accélérer le développement de vaccins à ARNm.

La Fondation Gates a également accru son soutien direct à l’industrie des biotechnologies, qui revêt une importance considérable pour l’industrie des vaccins en raison de l’utilisation croissante des biotechnologies dans la fabrication de vaccins modernes.

De plus, des articles récents ont souligné que la Fondation Gates paie régulièrement des cabinets de relations publiques pour manipuler la prise de décision scientifique en faveur des technologies de génie génétique risquées que la Fondation soutient.

Ce que ces observations font apparaître, c’est que la philanthropie vaccinale de Bill Gates représente en effet un «miracle» – mais les bénéficiaires du miracle sont les sociétés et les actionnaires qui rient jusqu’à la banque, et certainement pas les enfants et les adultes du monde entier qui portent le poids des vaccins dangereux.

Le Dr Arata Kochi, ancien directeur de la recherche sur le paludisme de l’OMS, a choisi d’appeler un chat un chat en 2008 lorsqu’il a décrit la Fondation Gates comme un cartel qui supprime la diversité des opinions scientifiques et «n’est responsable devant personne d’autre que lui-même».

Lisez l’article complet sur le World Mercury Project.

Laissant une carrière lucrative en tant que néphrologue (médecin des reins), la Dre Suzanne Humphries est maintenant libre d’aider réellement à guérir les gens.

Dans cette autobiographie, elle explique pourquoi les bons médecins sont contraints dans le système médical corrompu actuel de pratiquer une médecine réelle et éthique.

L’une des voix saines lorsqu’il s’agit d’examiner la science derrière les vaccins modernes, aucun médecin extrémiste pro-vaccin n’a jamais osé la débattre en public.

Les médecins opposés aux vaccinations forcées – faudrait-il faire taire leurs opinions?

L’un des plus grands mythes propagés dans les médias grand public conformes aujourd’hui est que les médecins sont soit pro-vaccin soit anti-vaccin, et que les médecins anti-vaccin sont tous des « charlatans ».

Cependant, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité dans le débat sur les vaccins. Les médecins ne sont pas du tout unifiés quant à leur position concernant la «science» des vaccins, pas plus qu’ils ne sont unifiés pour retirer le consentement éclairé à une procédure médicale comme les vaccins.

Les deux positions les plus extrêmes sont les médecins qui sont à 100% contre les vaccins et ne les administrent pas du tout, et les médecins qui croient que TOUS les vaccins sont sûrs et efficaces pour TOUTES les personnes, TOUT LE TEMPS, par la force si nécessaire.

Très peu de médecins tombent dans l’une ou l’autre de ces deux positions extrémistes, et pourtant c’est la position pro-vaccin extrême qui est présentée par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et les médias traditionnels comme étant la position dominante du domaine médical.

Entre ces deux points de vue extrêmes, cependant, c’est là que la grande majorité des médecins qui pratiquent aujourd’hui classeraient probablement leur position. De nombreux médecins qui se considèrent comme «pro-vaccin», par exemple, ne croient pas que chaque vaccin soit adapté à chaque individu.

De nombreux médecins recommandent un calendrier de vaccination «différé» pour certains patients, et pas toujours le calendrier unique recommandé pour les enfants des CDC. D’autres médecins choisissent de recommander des vaccins en fonction de la science réelle et du mérite de chaque vaccin, en recommandant certains, tout en déterminant que d’autres ne valent pas le risque pour les enfants, comme le suspect vaccin contre la grippe saisonnière.

Ces médecins qui n’exercent pas de positions extrêmes seraient opposés aux vaccinations imposées par le gouvernement et à la suppression de toutes les exemptions parentales.

Dans cet article, je vais résumer les nombreux médecins d’aujourd’hui qui n’adoptent pas la position pro-vaccinale la plus extrémiste, qui n’est probablement pas du tout occupée par de nombreux médecins, malgré ce que l’industrie pharmaceutique, le gouvernement fédéral et les médias grand public voudraient que le public y croie.

Le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis d’Amérique dépasse les 30 000 – Johns Hopkins University

Jusqu’à présent, 637 716 cas de coronavirus ont été confirmés aux États-Unis d’Amérique, tandis que 52 619 personnes se sont rétablies.

© EPA-EFE/Peter Foley

MOSCOU, 16 avril. Le bilan des décès dus aux maladies et complications liées aux coronavirus a atteint 30 826 aux États-Unis, a rapporté mercredi l’Université Johns Hopkins.

Jusqu’à présent, 637 716 cas de coronavirus ont été confirmés aux États-Unis d’Amérique, tandis que 52 619 personnes ont guéri.

Le nombre de morts a atteint 10 899 à New York.

Fin décembre 2019, des responsables chinois ont informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’épidémie d’une pneumonie jusque-là inconnue dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. Depuis lors, des cas du nouveau coronavirus – nommé COVID-19 par l’OMS – ont été signalés aux quatre coins du monde, y compris en Russie.

Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie. Selon les dernières statistiques, plus de 2 000 000 de personnes ont été infectées dans le monde et plus de 126 800 décès ont été signalés. De plus, jusqu’à présent, plus de 485 000 personnes se sont remises de la maladie dans le monde.

Le « rideau de fer » n’a pas abaissé le coronavirus

Pourquoi le groupe Clinton avait-il besoin d’une pandémie de coronavirus? Alors que le rideau de fer affecte non seulement le monde, mais aussi l’économie nationale, le directeur politique du Fonds de développement culturel du nomade, a déclaré Alexander Sobyanin, au correspondant de la Pravda.Ru, Lyubov Stepushova.

Qui a abaissé le rideau de fer?

– Alexander Dmitrievich, parlons de l’ère qui suivra le coronavirus. De votre point de vue, quelles tendances sont esquissées pour le changement?

«La terre se calmera lorsque l’humanité se calmera.» Ceci est directement lié. Les changements sont colossaux. La dernière fois que de tels changements ont eu lieu c’est dans les années 1945-1950. Même les énormes bouleversements des années 1990-2000 sont de très petits événements par rapport à ce qui va se passer maintenant. Tout sera beaucoup plus grand et plus sérieux. Les changements sont pour la plupart bons pour nous.

– Peut-on dire que maintenant tout le monde aspire à l’isolement et à l’auto-isolement? Non seulement les gens, mais aussi les pays. Nous voyons comment les rideaux de fer tombent entre les pays. Nous avons également clôturé pratiquement du monde entier, même du syndicat biélorusse. Pourquoi les mesures prises aux États-Unis d’Amérique, en Europe, en Chine, au Japon sont-elles plus sévères que les nôtres?

– Les rideaux, comme tout mécanisme, sont abaissés lorsque quelqu’un les abaisse.





Il n’y a pas de coronavirus – comme une pandémie – dans le monde. Il y a une grande agression géostratégique de coronavirus contre l’humanité, qui n’est pas commise par certaines forces maléfiques secrètes. Source – États-Unis d’Amériqque.

Voici le groupe Clinton. Le coup principal est infligé aux États-Unis d’Amérique eux-mêmes, parce que le principal ennemi du groupe Clinton est Trump et le peuple des États-Unis d’Amérique, ainsi que des concurrents militaires et économiques des Etats-Unis d’Amérique: la Chine, l’Europe, le Japon.

En raison de la puissance militaire de la Fédération de Russie, les assauts ne nous frappent pas avec une telle force. Seuls les coronavirus secrètement vont glisser. Il n’y a pas d’autre raison.

Les armes bactériologiques [virologiques – MIRASTNEWS] dans la bataille pour l’économie mondiale

– Votre version selon laquelle le coronavirus est une arme biologique artificielle dirigée contre l’élite, dirigée par Trump?

– Non. Afin de forcer toute l’humanité à se battre les uns avec les autres: quelque part dans les guerres civiles, comme aux États-Unis d’Amérique, mais juste pour se battre, pour maintenir le pouvoir, l’argent et la domination du monde. Le groupe Clinton est presque toute l’élite des États-Unis d’Amérique:

télévision

les universités

La CIA

Département d’État.

Il n’y a pas de cadres Trump – ce sont tous des cadres Clinton.

C’est le seul moyen de rester physiquement en vie et de maintenir la puissance mondiale. Le prix de l’émission est énorme, mais le futur Nuremberg aura lieu très bientôt, car dans tous les pays ils vont vers cette fermeture.

Qui en profite en Russie?

Ils le ferment également dans la Fédération de Russie, contrairement, disons, à d’autres républiques soviétiques, où des mesures plus strictes ont été prises si nous prenons la Moldavie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ukraine.

Nous avons plusieurs raisons.

La première raison est les généraux de diverses structures de pouvoir.

Le ministère de la Défense, le Service fédéral de sécurité, la police, la garde russe, qui, en dehors de la police, veulent vraiment comprendre qui sera responsable. Nous avons beaucoup de structures de pouvoir et avec autant de propriétaires, nous ne pouvons pas être seuls.

La deuxième raison est plus grave, plus ils passent longtemps à la loi martiale, mieux c’est.

Les siloviki ne sont pas prêts pour la chose la plus importante. Les siloviki sont prêts à envoyer des troupes, et pas seulement Rosguard, dans les rues, principalement de Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, puis, à l’instar de cet exemple, dans d’autres villes d’un million et plus.

Cependant, personne n’est encore prêt pour l’essentiel – ce que les gens vont manger, ce que l’économie va manger. Ni le gouvernement, ni un seul siège russe ne se permettent de se préparer aux longues années d’absence totale du commerce mondial. Ce que l’économie va manger, personne ne le sait.

– Nous nous fournissons des céréales, de la viande et du lait, etc. À cet égard, nous n’avons pas autant peur que, disons, en Ukraine, où il n’y a pratiquement rien.

– Nous pourrons passer à l’approvisionnement alimentaire dans un an, bien que toutes les tentatives pour accélérer la transition vers la sécurité alimentaire du pays aient été intentionnellement torpillées par le gouvernement de Dmitri Anatolyevich Medvedev. Du côté des très grands généraux russes et du côté des entrepreneurs très influents, il y a eu des tentatives de mouvement, mais ils ont tous été torpillés. L’huile de palme et d’autres substituts ont été intentionnellement maintenus. Mais nous résolvons ce problème en un an. Mais que faire d’une économie stoppée, très dépendante du commerce mondial? Mais elle ne le sera pas. Il est fermé depuis de nombreuses années.

– Mais la Chine se remet.

– Vous avez donné un très bon exemple avec la Chine, qui montre simplement que dans chaque pays ce sera différent. Mais le commerce mondial s’est arrêté. La Chine rapporte une résolution complète du problème à Wuhan. Les médecins ont été magnifiquement sortis, la ville les a portés les larmes aux yeux et la gratitude. Peu importe.

Personne n’ouvrira la Chine maintenant. Personne ne permettra au pétrole de revenir à des conditions acceptables. Personne ne permettra à l’économie chinoise de redémarrer, qui dépend entièrement du commerce mondial. Contrairement à nous, elle dépend de façon désastreuse d’elle.

Dans la mise en œuvre de la réforme, la Chine a fortement réduit le rôle de la planification de l’État, ce qui, bien sûr, était une erreur impardonnable.

Dans tous les cas, personne n’ouvrira la Chine, l’Europe ou la Russie au commerce mondial. Ils sont fermés, car quelque chose que la communauté très mondiale des banquiers qui ont des noms spécifiques, des noms de famille et le nom de l’organisation, que nous appelons conditionnellement le groupe Clinton, contrôle pleinement le droit de la mer. Maintenant, la seule chose au monde, après la disparition de l’URSS, contrôle complètement tous les transports, y compris ferroviaires, aériens et surtout maritimes. Par conséquent, personne ne s’ouvrira.

