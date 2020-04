La sombre vérité sur Fauci et Birx, Bill Gates et les élites mondialistes

Image d’archives

Le président Donald Trump se bat pour trouver une solution médicale pour le coronavirus à court terme, exprimant l’espoir que le médicament antipaludique Chloroquine / hydroxychloroquine puisse aider les patients souffrant du virus chinois.

La vérité est que le président Donald Trump est enfermé dans une intense lutte de pouvoir avec Bill Gates, qui pousse ses vaccins, qui ne seront peut-être pas accessibles au public avant les élections de novembre.

Gates a beaucoup d’attraction dans le monde médical, il a une relation de plusieurs millions de dollars avec le Dr Fauci, et Fauci a initialement pris la ligne Gates pour soutenir les vaccins et jeter le doute sur la chloroquine. Membre de l’équipe d’intervention en cas de coronavirus Dr. Deborah Birx, nommée par l’ancien président Obama pour agir en tant que coordinatrice mondiale du sida aux États-Unis d’Amérique, siège également au conseil d’un groupe qui a reçu des milliards de dollars de la fondation Gates, et Birx aurait utilisé un modèle contesté financé par Bill Gates pour l’effort du Coronavirus de la Maisons blanche.

Gates est un grand partisan d’un scénario de verrouillage de la population pour l’épidémie de coronavirus.

Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID, une division des National Institutes of Health, NIH) directeur Dr. Anthony Fauci, qui est représenté par le Bureau des conférenciers d’Aurumn, a initialement critiqué l’évaluation optimiste de Trump sur la chloroquine, affirmant dans une interview avec Anderson Cooper de CNN qu’«il n’y a pas de médicament magique pour le coronavirus en ce moment», et a fait la leçon: «Permettez-moi de mettre les choses en perspective pour les téléspectateurs… il y a des données anecdotiques non prouvées que cela [la chloroquine] fonctionne… mais quand vous avez un essai non contrôlé, vous ne pouvez jamais vraiment dire que cela fonctionne.»

Fauci a ensuite changé son air et a lancé une campagne de relations publiques se rapprochant de Trump. Fauci a déclaré qu’il prescrirait définitivement la chloroquine aux patients. «Oui, bien sûr, surtout si les gens n’ont pas d’autre option. Ces médicaments sont des médicaments approuvés pour d’autres raisons. Ce sont des médicaments antipaludiques et des médicaments contre certaines maladies auto-immunes comme le lupus. Les médecins de tout le pays peuvent prescrire cela de manière non indiquée sur l’étiquette. Ce qui signifie qu’ils peuvent l’écrire pour quelque chose pour lequel il n’a pas été approuvé.»

Fauci exprime clairement son hostilité envers les médicaments vantés par Trump:

Fauci insiste sur le fait que les choses ne reviendront jamais à la normale dans notre société tant que nous n’aurons pas la capacité de vacciner en masse les gens, faisant écho à l’affirmation de Bill Gates selon laquelle les rassemblements de masse dans notre culture «peuvent ne pas revenir du tout» avant la messe – vaccinations. [Comme quoi, introduire la vaccination forcée pour insérer dans l’organisme des puces servant à tuer à petit feu les gens et à les contrôler. – MIRASTNEWS]

Fauci a minimisé la menace du coronavirus le 21 janvier dans une interview à Newsmax TV, déclarant: «Ce n’est pas une menace majeure pour le peuple des Etats-Unis d’Amérique, et ce n’est pas quelque chose dont les citoyens des États-Unis d’Amérique devraient s’inquiéter en ce moment.» Depuis lors, le coronavirus a explosé aux États-Unis d’Amérique, stimulant la demande de vaccin.

Fauci a déclaré plus tard que les gens n’auraient pas à changer leurs activités quotidiennes à la suite de l’épidémie de coronavirus:

Mais le NIAID de Fauci a en fait financé une étude sur le coronavirus de la chauve-souris, qui était un projet qui comprenait des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire chinois au centre de la controverse sur leurs recherches sur les chauves-souris. Cette étude a confirmé en 2018 que les humains sont morts du coronavirus.

Voici un extrait de l’entrée du site Web du NIAID du 4 avril 2018 intitulée «Un nouveau coronavirus émerge des chauves-souris en Chine, dévaste les jeunes porcs»: «Un coronavirus nouvellement identifié qui a tué près de 25 000 porcelets en 2016-2017 en Chine a émergé de chauves-souris en fer à cheval près de l’origine du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), qui est apparu en 2002 chez la même espèce de chauve-souris. Le nouveau virus est appelé coronavirus du syndrome de diarrhée aiguë porcine (SADS-CoV). Il ne semble pas infecter les personnes, contrairement au SRAS-CoV qui a infecté plus de 8 000 personnes et tué 774. Aucun cas de SRAS-CoV n’a été identifié depuis 2004. Les enquêteurs de l’étude ont identifié le SADS-CoV dans quatre élevages de porcs dans la province chinoise du Guangdong. Le travail était une collaboration entre des scientifiques de EcoHealth Alliance, Duke-NUS Medical School, Wuhan Institute of Virology et d’autres organisations, et a été financé par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health. La recherche est publiée dans la revue Nature. Les chercheurs disent que la découverte est un rappel important que l’identification de nouveaux virus chez les animaux et la détermination rapide de leur potentiel d’infecter les gens est un moyen clé pour réduire les menaces pour la santé mondiale.»

De plus, le Daily Mail a rapporté que les National Institutes of Health, dont le NIAID de Fauci est membre, ont accordé une subvention de 3,7 millions de dollars à l’Institut de virologie de Wuhan pour étudier le coronavirus transmis par les chauves-souris. Cette étude était intitulée: «La découverte d’un riche patrimoine génétique de coronavirus liés au SRAS des chauves-souris fournit de nouvelles informations sur l’origine du coronavirus du SRAS.»

Alors que se passe-t-il vraiment ici?

La véritable histoire des coulisses se dévoile:

Bill Gates a jeté un doute sur la chloroquine et a déclaré qu’il menait une étude à ce sujet

«Il y a beaucoup de médicaments thérapeutiques à l’étude. C’est l’un des nombreux mais ce n’est pas prouvé. Si cela fonctionne, nous devrons nous assurer que les fournitures finies sont réservées aux patients qui en ont le plus besoin. Nous avons une étude en cours pour comprendre cela. Nous avons également un effort de dépistage pour examiner toutes les idées pour la thérapeutique car le nombre proposé est très grand et seuls les plus prometteurs doivent être essayés chez les patients. La Chine testait certaines choses, mais maintenant, il y a si peu de cas que ces tests doivent être déplacés vers d’autres endroits», a déclaré Gates.

Gates finance des candidats au vaccin contre le coronavirus qui pourraient rivaliser avec la chloroquine, et l’agence du Dr Fauci est partenaire de ce projet

La société Moderna travaille sur un vaccin contre le coronavirus, qui devrait faire l’objet d’essais cliniques en avril. Le Dr Fauci a fait l’éloge de Moderna et a déclaré qu’un vaccin est le seul moyen d’assurer définitivement la fin du virus. Gates travaille sur plusieurs projets de vaccins contre le coronavirus.

«L’argent de la Fondation Gates soutient le développement de vaccins sur tous les fronts. Inovio Pharmaceuticals of Pennsylvania a reçu 9 millions de dollars du CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, pour développer un vaccin, l’INO-4800, qui est sur le point de tester sur les humains en avril, un délai étrangement rapide. En outre, la Fondation Gates vient de donner à la société 5 millions de dollars supplémentaires pour développer un dispositif intelligent exclusif pour l’administration intradermique du nouveau vaccin.»

De plus, les fonds de la Fondation Gates via le CEPI financent le développement d’une nouvelle méthode de vaccination radicale appelée messengerRNA ou mRNA.

Ils cofinancent la société de biotechnologie de Cambridge, Massachusetts, Moderna Inc., pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus de Wuhan, maintenant appelé SARS-CoV-2. L’autre partenaire de Moderna est le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des États-Unis d’Amérique, qui fait partie des National Institutes of Health (NIH). Le chef du NIAID est le Dr Anthony Fauci, la personne au centre de la réponse d’urgence au virus de l’administration Trump. Le vaccin contre le coronavirus Fauci-Gates Moderna, l’ARNm-1273, est qu’il a été déployé en quelques semaines, et non en quelques années, et le 24 février, il est allé directement au NIH de Fauci pour des tests sur des cobayes humains, pas sur des souris comme Ordinaire. Le conseiller médical en chef de Moderna, Tal Zaks, a fait valoir: «Je ne pense pas que le prouver dans un modèle animal soit sur la voie critique pour parvenir à un essai clinique…»

