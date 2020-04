Le bilan des victimes en France approche les 18.000, le solde des cas en réanimation reste négatif

Image d’archives

Avec 753 nouveaux décès, la France déplore désormais 17.920 morts depuis le début de l’épidémie, tandis que le nombre des contaminations atteint 108.847, a annoncé la direction générale de la Santé. 31.305 personnes restent hospitalisées, mais le solde des cas en réanimation est négatif pour le 8e jour consécutif.

L’épidémie de coronavirus a fait au moins 17.920 morts en France depuis début mars, en augmentation de 753 décès en 24 heures, a indiqué jeudi le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Selon lui, l’épidémie reste dynamique, mais sur un plateau qui évolue vers une décroissance.

Le nombre de cas d’infection confirmés par test PCR est de 108.847 jeudi 16 avril contre 106.206 la veille.

«La circulation du virus se stabilise»

Le nombre de patients hospitalisés et de patients graves placés en réanimation sont tous deux de nouveau en baisse (-474 et -209 respectivement), indiquant que «la circulation du virus se stabilise à un niveau élevé», a précisé le numéro 2 du ministère de la Santé.

Sur les décès, 11.060 ont été enregistrés à l’hôpital et 6.860 en établissements médico-sociaux, dont une majorité en maisons de retraites médicalisées (Ehpad).

Le chiffre des patients hospitalisés est en baisse pour le deuxième jour consécutif, à 31.305, avec un solde négatif de 474. Et le chiffre des patients en réanimation, en baisse depuis le 9 avril, s’établit à 6.248, avec un solde négatif de 209.

Ce chiffre dépasse toujours le nombre de lits de réanimation dont la France disposait avant l’épidémie (environ 5.000) et malgré ces «légères baisses» plusieurs régions connaissent «toujours des tensions» dans les établissements hospitaliers, a souligné M.Salomon.

Interrogé sur le passage d’un éventuel «pic» de l’épidémie, il a répété que, selon les évolutions chiffrées, la situation correspondait à un «plateau», appelant à continuer à respecter confinement et gestes barrière.

E-Press du 16 avril 2020

1- Le diabolique plan US pour l’Europe

L’un des objectifs de la création de la bio-arme qu’est la Covid-19 aura été ceci: ressusciter le projet Daech et ce non seulement au Moyen-Orient où ce projet a été littéralement mis à l’échec par l’axe de la Résistance et ses alliés mais aussi en Europe.

S’il est vrai qu’entre 2014 et 2018, Daech ou disons les agents des services secrets de l’Etat profond, a pu se manifester en Europe occidentale par des attaques terroristes en cette année 2020, il s’agit surtout de faire en sorte que le projet serve le dessin d’une « nouvelle occupation militaire du Vieux Continent ».

Ainsi alors que les peuples de l’Europe meurent du coronavirus par manque de soin médicaux, les hôpitaux en France sont encerclés par l’armée, l’Otan prévoit le déploiement de 20 000 forces US/OTAN à travers le continent. Ou encore, retenez cette information particulièrement bizarre: une cellule de Daech aurait été démantelée en Allemagne alors qu’elle avait l’intention d’attaquer la base des forces US.

Sur le site Opex360, on peut lire: « Comme l’a expliqué Jean-Charles Brisard, le président du Centre d’Analyse du Terrorisme, au quotidien Le Figaro, après l’attaque terroriste de Romans-sur-Isère, les jihadistes voient dans la crise liée à l’épidémie de Covid-19 un « châtiment divin » contre leurs ennemis. Aussi, l’État islamique [EI ou Daech] entend profiter de l’occasion pour reconstituer des capacités opérationnelles sur zone et inciter ses partisans à planifier et préparer des attentats dans les pays occidentaux. »

D’autant plus que, toujours selon M. Brisard, la « vulnérabilité des États, dont les forces de sécurité sont très mobilisées par la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, est propice à de nouveaux projets terroristes. » Et d’ajouter que la menace la plus probable est celle d’attaques « endogènes », c’est à dire « inspirée par la propagande des organisations jihadistes » à des individus installés dans les pays occidentaux.

Retraduisons: en termes plus claires, les États-Unis qui seraient eux-même à l’origine de la bio-arme Coronavirus, profitent du chaos que cette dernière a créée en Europe, pour lancer des attaques qui justifieraient une occupation militaire totale du Continent mais aussi et surtout l’implication plus avancée de l’Europe dans des guerres américaines à venir.

Surtout que les USA, une puissance en déclin, sont sur le point de se faire suppléer sur tous les fronts par les alliés européens… Alors que l’Europe fait face à l’épidémie, les avions stratégiques Spirit US envahissent son ciel.

2- La Corée du Nord teste de nouveaux missiles de croisière

La Corée du Nord teste de nouveaux missiles de croisière, de nouveaux avions de combat, des missiles Air-Surface et des missiles anti-navire

La Corée du Nord mène des exercices militaires multiples dans lesquels des bombardiers tactiques Sukhoï Su-25 ont tiré près de Wonson de nouveaux missiles de croisière Air-Sol de courte portée. À Munchon, la seconde artillerie nord-coréenne a procédé au test de plusieurs types de missiles de croisière, tous non identifiés.

D’après des informations convergentes, de nouveaux avions de combat ont participé à ces exercices. Outre de nouvelles versions dérivées du Mig-29, d’autres avions de combat de type inconnu ont participé aux exercices. Il pourrait s’agir de variantes nord-coréennes de chasseurs-bombardiers chinois mais il est trop tôt pour assumer cette information.

Certains missiles de croisière ont été confondus avec des missiles anti-navire qui ont été testés simultanément. Quelques-uns de ces missiles ont parcouru une distance de 150 km avant de disparaître.

Ce qui est tout à fait remarquable est qu’aucun système de surveillance dans la région n’ait réussi à connaître la nature et l’emplacement exact des exercices militaires nord-coréens. Il semble que la Corée du Nord ait testé en grandeur nature sa doctrine du champ des opérations multiples et simultanés.

3- Covid 19: le CGRI lance son dispositif de dépistage-éclair

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a dévoilé mercredi un appareil capable de détecter à distance les personnes infectées par le nouveau coronavirus.

En utilisant ce détecteur intelligent, le diagnostic de coronavirus ne nécessiterait plus de test sanguin, car il pourrait identifier à distance les personnes infectées par la Covid-19, a déclaré le général de division Hossein Salami, commandant en chef du CGRI, lors de la cérémonie de dévoilement.

L’équipement peut « détecter chaque cas de coronavirus dans un rayon de 100 mètres dans la zone environnante en créant un champ magnétique (…) en environ cinq secondes », a ajouté le général Salami.

Le dispositif facilite également les opérations de désinfection, car il élimine le besoin de désinfecter les surfaces non contaminées, a noté le commandant du CGRI.

Ces caractéristiques font de l’appareil un choix approprié pour le dépistage de masse, a noté le chef du CGRI.

« Il s’agit d’une technique scientifique étonnante qui a été testée dans divers hôpitaux », a déclaré le commandant, ajoutant que le taux de précision de l’appareil est supérieur à 80 %.

Cet appareil conçu dans le pays est un instrument de pointe développé par les scientifiques iraniens après la propagation de la pandémie de Covid-19.

