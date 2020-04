Les Américains demandent une enquête sur la fondation Bill et Melinda Gates pour crime contre l’humanité

Image d’archives

Désolé vous ne verrez jamais un journaliste de médias traditionnels comme Vincent Larouche de La Presse parler de la fameuse pétition de la Maison-Blanche.

La pétition lancée le 10 avril dernier a pour but d’ouvrir une enquête sur la « Fondation Bill & Melinda Gates » pour faute professionnelle médicale et crimes contre l’humanité.

Alors que nous examinons les événements entourant la «pandémie de COVID-19», diverses questions restent sans réponse. Le 18 octobre 2019, quelques semaines seulement avant la déclaration de Ground Zero à Wuhan, en Chine, deux événements majeurs ont eu lieu. L’un est « l’Evénement 201 », l’autre est les « Jeux Mondiaux Militaires », qui n’ont lieu à Wuhan. Depuis lors, une campagne mondiale pour les vaccins et le suivi biométrique a été lancée.

ÉVÉNEMENT 201 : Le 18 octobre 2019, à New York, le 18 octobre 2019, le Johns Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, a organisé l’événement 201, un exercice de haut niveau sur la pandémie. L’exercice a illustré les domaines dans lesquels des partenariats public / privé seront nécessaires lors de la réponse à une grave pandémie afin de réduire les conséquences économiques et sociales à grande échelle. L’événement 201 a été parrainé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le Forum économique mondial (WEF), la CIA, Bloomberg, la Fondation John Hopkins et l’ONU. Les Jeux militaires mondiaux se sont ouverts à Wuhan le même jour. JEUX MONDIAUX MILITAIRES : Le coronavirus qui est devenu une pandémie mondiale est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière à Wuhan, en Chine. Mais selon un récit commun faisant son chemin dans les applications de messagerie chinoises, un soldat américain était patient zéro. «Les experts chinois» exhortent les États-Unis à publier des informations sur la santé d’un délégué américain qui a assisté aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan, a affirmé une histoire du Global Times le 22 février. Les médias de Chine et des États-Unis posent maintenant ouvertement des questions et établissent un lien avec la fermeture en août dernier du laboratoire d’armes biologiques «dangereux» à Fort Detrick (https://www.gospanews.net/en/2020/03/24/coronavirus-bioweapon-7-top-secret-military-missions-in-ukraine-fort-detrick-sigonella-wuhan-and-modena/), le centre de recherche et de production de la guerre biologique de l’armée américaine, les Jeux militaires et l’épidémie de Wuhan.

Au premier plan, Bill Gates, qui a déclaré publiquement son intérêt à « réduire la croissance démographique » de 10 à 15% par la vaccination. Gates, l’UNICEF et l’OMS ont déjà été accusés de manière crédible d’avoir stérilisé intentionnellement des enfants kenyans en utilisant un antigène HCG caché dans des vaccins contre le tétanos.

L’événement 201 a simulé une épidémie d’un nouveau coronavirus zoonotique transmis de chauves-souris à des porcs à des personnes qui finit par devenir efficacement transmissible d’une personne à l’autre, conduisant à une grave pandémie. Le pathogène et la maladie qu’il provoque sont largement calqués sur le SRAS, mais il est plus transmissible en milieu communautaire par les personnes présentant des symptômes bénins.

La maladie commence dans les élevages de porcs au Brésil, doucement et lentement au début, mais elle commence ensuite à se propager plus rapidement dans les établissements de santé. Lorsqu’elle commence à se propager efficacement d’une personne à l’autre dans les quartiers à faible revenu et densément peuplés de certaines des mégapoles d’Amérique du Sud, l’épidémie explose. Il est d’abord exporté par voie aérienne vers le Portugal, les États-Unis et la Chine, puis vers de nombreux autres pays. Bien qu’au départ certains pays soient capables de le contrôler, il continue de se propager et d’être réintroduit, et finalement aucun pays ne peut maintenir le contrôle.

Il n’y a aucune possibilité qu’un vaccin soit disponible la première année. Il existe un médicament antiviral fictif qui peut aider les malades mais ne pas limiter de manière significative la propagation de la maladie.

Étant donné que l’ensemble de la population humaine est sensible, au cours des premiers mois de la pandémie, le nombre cumulé de cas augmente de façon exponentielle, doublant chaque semaine. Et à mesure que les cas et les décès s’accumulent, les conséquences économiques et sociales deviennent de plus en plus graves.

Le scénario se termine au point de 18 mois, avec 65 millions de morts.

Le Congrès et tous les autres organes directeurs sont laissés pour compte jusqu’à ce qu’une enquête approfondie et publique soit terminée.

Pour signez cette pétition https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity

Source : Les Manchettes