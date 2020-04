Les décès par coronavirus en Espagne dépassent les 20 000 et plus de 191 000 sont infectés

Le dernier jour, 565 nouveaux décès dus à la maladie ont été enregistrés dans le pays européen.

Cimetière de Poble Nou à Barcelone, Espagne. 18 avril 2020.Emilio Morenatti / AP

Le ministère espagnol de la Santé a enregistré ce 18 avril 565 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, portant le total des décès à 20 043.

Au cours des dernières 24 heures, 4 499 autres cas positifs de covid-19 ont également été confirmés dans le pays, portant le nombre total de personnes infectées à 191 726 depuis le début de la pandémie.

Ce dernier rapport indique également qu’un total de 74 662 personnes ont été guéries.

Madrid est la zone la plus touchée par la pandémie, où il y a plus de 7 000 décès et près de 52 000 infections, suivie de la Catalogne et de Castilla-La Mancha.

Dans ce contexte, le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a averti ce samedi d’une éventuelle « flambée » de l’épidémie à l’automne, car la situation n’est probablement « pas totalement maîtrisée » en Espagne et a déclaré qu’il était prévisible qu’elles n’auront pas lieu à ces dates non plus. « événements multiples » dans le pays.

La crise des coronavirus a effondré une grande partie du système de santé espagnol et les compressions budgétaires des années précédentes [, politiques de rigueur extrême encouragées et imposées par le FMI, la Banque mondiale, les institutions de l’UE dont la BCE, la FED et les Etats-Unis d’Amérique qui s’appuyaient tous sur le fameux consensus de Washington comme béquille – JDDM – MIRASTNEWS] ont influencé la situation actuelle.

Ces derniers jours, les chiffres fournis par les autorités sanitaires espagnoles sont au centre de la controverse sur la crise sanitaire, à la fois en raison de la méthodologie utilisée, et parce qu’ils laissent de côté des groupes importants, tels que les personnes âgées résidant dans les centres du troisième l’âge

La rareté du nombre de tests a également rendu difficile de savoir à ce jour quel est le nombre réel de décès directement liés à l’infection causée par le nouveau coronavirus.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, demandera à la session plénière du Congrès des députés l’approbation d’une nouvelle prolongation de l’état d’alarme, cette fois, pour la prolonger jusqu’au 10 mai. Le débat aura lieu le 22 avril et à cette date, l’exécutif devra décider si la détention est prolongée comme jusqu’à présent ou si certaines mesures sont assouplies.

Traduction et commentaire : JDDM – MIRASTNEWS

Source : RT