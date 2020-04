Ni laboratoire, ni marché frais? Selon l’étude, l’épidémie de COVID-19 n’a pas commencé à Wuhan

Les auteurs cherchent-ils par tous les moyens à couvrir leur éventuelle responsabilité ou est-ce une étude sérieuse ?

Source: http://www.globallookpress.com © COVER Images

Virus Corona: cette image microscopique SEM fortement agrandie et colorée de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) montre les détails du site d’interaction des particules virales du MERS-CoV (jaune taché) et des cellules Vero-E6 (bleu taché).

Le nouveau virus corona s’est peut-être propagé à l’homme pour la première fois des mois avant l’épidémie dans la ville de Wuhan, quelque part dans le sud de la Chine. Telle était la conclusion d’une nouvelle étude dirigée contre les théories répandues sur l’origine de la pandémie.

Une équipe de chercheurs dirigée par un généticien de l’Université de Cambridge a découvert que la première infection au COVID-19 pouvait s’être produite dans une région au sud de Wuhan en septembre. Avant que l’agent pathogène ne mute en une forme plus mortelle, les humains auraient déjà pu devenir porteurs.

« Le virus a peut-être [il s’agit ici d’une possibilité et donc une supposition constituant une hypothèse de travail incertaine – JDDM – MIRASTNEWS] subi sa mutation sous sa forme finale » efficace sur le plan humain « il y a des mois, mais est resté dans une chauve-souris ou un autre animal ou même un humain pendant plusieurs mois sans infecter d’autres individus », a déclaré le généticien Peter Forster du dans une publication au South China Morning Post. Il dirige la recherche en cours, mais pas encore évaluée par des pairs, qui a récemment été publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences.

Puis, entre le 13 septembre et le 7 décembre, il a commencé à infecter et à se répandre parmi les gens, créant le réseau que nous présentons dans l’étude. [Jusque-là tout se repose sur une hypothèse aléatoire susceptible d’être fausse. JDDM – MIRASTNEWS].

En savoir plus sur le sujet – Les services secrets des Etats-Unis d’Amérique ont déjà mis en garde contre l’éclosion de Corona en Chine en novembre

[Trop de coïncidences suspectes du côté des Etats-Unis d’Amérique où tous se comportent comme des prophètes ou des magiciens depuis l’annonce de Billi Gates en 2015. JDDM – MIRASTNEWS]

Bien que l’on pense que le virus des chauves-souris vers un autre animal hôte – les pangolins serait le choix le plus proche – et finalement transmis aux humains, les nouvelles découvertes [, ce ne sont pas des découvertes, ce sont de simples suppositions qui ne s’appuient sur aucune base scientifique réelle nécessitant de fournir des preuves réelles à chaque étape. JDDM – MIRASTNEWS] pourraient révolutionner les idées dominantes sur la façon, quand et où exactement de l’hôte intermédiaire a été transféré à l’homme. Les théories originales supposaient que la transition vers les humains avait eu lieu sur un soi-disant «marché humide» à Wuhan. La nouvelle étude remet en question cela et suggère que la pandémie de COVID-19 pourrait [, c’est encore du conditionnel, donc pas une certitude. – MIRASTNEWS] avoir ses origines au sud de la ville centrale de Chine.

«Si j’étais invité à répondre, je dirais que la propagation d’origine a commencé dans le sud de la Chine plutôt qu’à Wuhan», a déclaré le chercheur principal.

[Jusque-là ça reste des suppositions qui ne s’appuient sur aucune base scientifique. Pourquoi tout cet effort, est-ce pour brouiller les pistes conduisant vers une vraie réponse conduisant à la vérité des faits ? Dans quel but ? Le langage de précaution est-il celui des journalistes ou des scientifiques ? – JDDM – MIRASTNEWS].

Cependant, Forster a averti que des conclusions fiables [lesquelles – JDDM – MIRASTNEWS] n’ont pu être tirées qu’après analyse de plus de chauves-souris et d’autres animaux hôtes potentiels et d’échantillons de tissus de patients antérieurs.

[Il existe aussi de fortes présomptions sur l’origine de la pandémie qui pourrait par exemple avoir commencé au laboratoire états-unien Fort Derick dont certains soutiennent qu’il produisait des armes biologiques. Les chinois eux-mêmes soupçonnent une équipe militaire des EUA ayant participé à des jeux militaires à Wuhan. JDDM – MIRASTNEWS].

« Mais c’est la meilleure hypothèse que nous pouvons faire en ce moment, car l’analyse de plus d’échantillons de patients qui ont été stockés dans les hôpitaux en 2019 est en attente », a déclaré le chercheur dans une interview séparée avec Newsweek.

Un certain nombre de théories controversées ont récemment gagné en importance en ce qui concerne les questions soulevées sur l’origine de la pandémie. Plusieurs grands médias des Etats-Unis d’Amérique rapportent cette semaine que le virus s’est peut-être échappé d’un laboratoire de virologie de haute sécurité à Wuhan. [Rien n’empêche que cette hypothèse soit vraie, mais elle peut tout aussi être fausse. Existe-t-il un autre laboratoire de biotechnologie à Wuhan ou ses environs ? – JDDM – MIRASTNEWS].

Bien que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump n’ait pas encore pleinement approuvé cette affirmation, il a déclaré que la Maison-Blanche revoit actuellement la thèse tout en accusant Pékin de la crise sanitaire mondiale. Trump a accusé à plusieurs reprises le pays de « couvrir » les premiers stades de l’épidémie, insistant sur le fait que l’Organisation mondiale de la santé a participé à la « conspiration » pour aider les responsables chinois à cacher des informations.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : RT