Comment Gates & Co et COVID-19 mènent le monde et ouvrent la porte au Nouvel Ordre Mondial (vidéo)

Suivez la piste de l’argent et vous verrez qui vous gouverne. Cette phrase est en effet très importante dans des jours comme ceux-ci. L’ensemble de la population mondiale se trouve désormais à un carrefour crucial.

Le chemin bifurque ici, l’un menant à la liberté et l’autre à un cul-de-sac incontournable, auquel il n’y a pas d’échappatoire une fois qu’il est trop tard. Par Frank Schwede

La crise actuelle des entreprises est de loin le signe d’avertissement le plus clair que nous voyons actuellement. En fait, il s’agit d’un exercice des élites qui vise à tester avec quelle facilité la population mondiale peut être amenée dans le nouvel ordre mondial.

Le rôle du gouvernement dans la crise actuelle est plus que discutable et devrait nous donner matière à réflexion. Par exemple, il y a la question de savoir pourquoi les voix critiques ne sont pas autorisées par les scientifiques et les médecins reconnus, pourquoi leurs commentaires sont immédiatement supprimés dans les médias alternatifs, pourquoi les médecins, comme le Dr Wolfgang Wodarg et d’autres qui ne sont pas interviewés par les médias grand public.

S’il s’agissait en fait d’une véritable pandémie, il serait vital pour tous que des professionnels de la santé compétents puissent publier leurs connaissances.

Émigrer tant que vous le pouvez!

Le point suivant est la raison pour laquelle le ministère fédéral de l’Intérieur a demandé par écrit aux médias de provoquer une panique maximale au sein de la population, c’est-à-dire de publier un nombre toujours croissant de personnes infectées et décédées, et enfin la question de savoir pourquoi l’Institut Robert Koch refuse strictement les autopsies. Y a-t-il quelque chose que le public ne devrait pas savoir? Seuls ceux qui ont des cadavres au sous-sol n’aiment pas être regardés dans les cartes!

Je pense que les gouvernements de tous les pays sont actuellement soumis à des pressions massives parce que le vertige commence maintenant à exploser autour d’eux, parce que la pandémie est vraiment un jeu de chiffres, elle n’existe que de façon fictive sur le papier. Les hôpitaux vides avec leur personnel ennuyé parlent un langage clair ici.

Il devient maintenant dangereux pour les initiateurs de la pandémie – et pas seulement pour ceux qui sont sur scène, en l’occurrence les gouvernements, mais aussi pour ceux qui tirent les ficelles derrière la scène. Et c’est exactement ce qui doit être examiné maintenant. Alors, qui est vraiment derrière la misère dans laquelle le monde est actuellement? (Bill Gates admet que le vaccin Covid-19 tuera et paralysera 700 000 personnes (vidéos))

D’un côté, il y a l’Organisation mondiale de la santé OMS, qui a été fondée le 7 avril 1948 et va de pair avec diverses fondations et fondateurs, des organisations non gouvernementales, des soi-disant ONG, des groupes de réflexion et bien sûr de nombreux politiciens influents. Bill Gates est sans doute le personnage le plus influent et le plus intéressant de ce jeu.

Jusqu’à récemment, le plus grand donateur de l’OMS était les États-Unis d’Amérique, suivis immédiatement de la Fondation Bill & Melinda Gates, suivis du Royaume-Uni et de l’Allemagne. En cinquième place se trouve l’Alliance GAVI, une importante organisation de fabricants de produits pharmaceutiques. Maintenant, voyez pourquoi j’ai souligné la piste de l’argent au début de l’article et pourquoi il est si important de garder un œil sur Bill Gates?

Gates soutient deux fois l’OMS – à savoir directement en tant que deuxième donateur et indirectement via ses fonds chez GAVI. Ce n’est pas seulement un accord gagnant-gagnant, c’est un vrai jeu.

L’essentiel est que la caisse enregistreuse soit correcte: vacciner, allez au diable

Les nations laissent l’OMS décider librement de l’utilisation des fonds, mais la situation est différente avec les sponsors privés, qui peuvent lever le pouce et déterminer à quoi servent leurs généreux paiements – par exemple pour une campagne de vaccination à grande échelle. Et nous voilà à nouveau dans les magasins de Bill Gates, qui a bien sûr un grand intérêt à se faire vacciner, allez-y. [Premiers vaccinés en Afrique avec un vaccin pris au hasard dans le lot en Afrique, ce sont Bill GATES, Melinda Gates et famille pour montrer l’exemple. BRAVO ! – MIRASTNEWS]

Après tout, la vaccination n’est pas seulement une affaire d’un milliard de dollars pour les sociétés pharmaceutiques, mais aussi pour Gates lui-même, car la Fondation Bill & Melinda Gates possède d’énormes paquets d’actions de diverses sociétés pharmaceutiques, dont Novartis et Gilead. Et ce n’est pas un hasard si Novartis réside à Genève, où l’OMS est également basée. Avez-vous remarqué quelque chose? (À partir de tatouages ​​d’encre de vaccin invisible, pourquoi la France cache un remède testé contre le Coronavirus et pourquoi Bill Gates veut des vaccinations de masse).

Il est également intéressant dans ce contexte que la Fondation Bill & Melinda Gates ait également de bons à très bons liens avec le ministère fédéral de la Santé et la Charité de Berlin – bien sûr aussi avec l’Institut Robert Koch, l’institution gouvernementale centrale dans le domaine de la santé publique.

Cela signifie que Bill Gates a non seulement un impact direct sur l’OMS, mais aussi sur la politique de santé allemande, ce qui explique bien sûr pourquoi le gouvernement fédéral a rendu la vaccination obligatoire pour les nouveau-nés.

Et maintenant à la propagande de panique qui résonne dans la forêt des médias presque 24h/24 depuis des semaines. Bien sûr, le système l’a aussi et il y a encore une fois, comment peut-il en être autrement, Bill Gates avec sa fondation derrière lui. En particulier, le magazine d’information Der Spiegel et l’hebdomadaire Die Zeit bénéficient considérablement des généreux dons de Gates, il n’est donc pas surprenant que Der Spiegel batte si fort le tambour de la peur à propos de Corona depuis le début.

Bill Gates est décrit avec de nombreux autres milliardaires, y compris bien sûr George Soros, comme un philanthrope, c’est-à-dire comme un ami du peuple. Dans ce cas, cependant, ce n’est pas le cas. Les deux ne sont ni idéalistes ni humains, mais orientés vers le profit sous la forme de parrains mafieux (Robert F. Kennedy Jr. révèle le programme de vaccination de Bill Gates – la page Instagram regorge de personnes demandant son arrestation pour « crimes contre l’humanité »).

La femme de Bill Gates intervient: … parce que nous n’avons pas encore de vaccination

Son épouse Melinda, calme ou peu citée, s’exprime désormais également. Dans la « photo » de vendredi. Elle a demandé que le confinement des mesures ne soit pas inversé trop rapidement. « Nous devons être très prudents et lents », explique la co-fondatrice de la Fondation « Melinda & Bill Gates ».

Cela ne promettait pas non plus une solution rapide. « Cela prendra du temps, principalement parce que nous n’avons pas encore de vaccination », a-t-elle essentiellement confirmé l’approche de son mari. Jusque-là, les gens devraient respecter les règles et porter des masques de protection. «Nous devons garder une distance physique. Nous devons nous laver les mains.» Afin de mieux lutter contre le virus Corona, la fondation a de nouveau mis à disposition 150 millions de dollars. La fondation finance également l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est donc exactement l’organisation à laquelle Donald Trump ne veut plus donner de l’argent de la nation états-unienne.

Mais regardons de plus près l’OMS à ce stade. L’organisation est dirigée par l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, 54 ans, depuis 2017. Il est décrit comme impartial et sociable. Mais si vous regardez de plus près son curriculum vitae, l’image de cette personne semble soudainement complètement différente.

Avant de devenir directeur général, Ghebreyesus était membre du Front de libération du peuple tigré, un mouvement de libération marxiste-léniniste. Aujourd’hui c’est un parti politique Tigray (La pandémie coronavirus COVID-19: Le vrai danger est le plan de l’élite « Agenda ID2020 »).

Rockefeller ne se souciait pas de qui occupait le gouvernement

Certes, Ghebreyesus n’a pas obtenu le poste de directeur général de l’OMS en raison de ses qualifications, des postes de direction exigeant des qualités complètement différentes. Même le vieux Rockefeller ne se souciait pas de qui occupait le gouvernement, il voulait juste garder le contrôle de l’argent.

Cette stratégie n’a pas changé à ce jour. Au contraire, les élites poussent à l’extrême leur jeu dégoûtant avec la population mondiale. L’essentiel est que la caisse enregistreuse soit correcte à la fin.

L’OMS dépend désormais de donateurs privés, car les subventions volontaires des 194 États membres ne sont plus suffisantes. Outre la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Rockefeller est bien sûr l’un des généreux donateurs de l’OMS, comment pourrait-il en être autrement?

Depuis lors, le président des Etats-Unis d’Amérique Trump s’est demandé pourquoi l’OMS avait donné ce conseil. Dans ce contexte, Donald Trump accuse l’OMS d’avoir commis de graves erreurs dans sa réponse à la propagation du virus. Cependant, la question sérieuse ici est de savoir si ce virus s’est réellement propagé ou s’il ne devrait infecter que l’esprit des gens.

Le fait est que notre planète entière est actuellement dans une guerre entre les bons et les mauvais pouvoirs et, comme mentionné ci-dessus, l’humanité est confrontée au choix de la façon de vivre à l’avenir. En liberté ou dans une dictature mondiale autoritaire, dont nous avons désormais un avant-goût (Bill Gates: «La vaccination est le meilleur moyen de réduire la population» (vidéo)).

L’Antéchrist de la fin des temps apparaît-il dans le monde?

Nous vivons actuellement à une époque presque biblique. L’indication probablement la plus importante est que le pape François a renoncé à son titre de « représentant du Christ » et qu’avec effet immédiat, il n’apparaîtra que sous son vrai nom Jorge Mario Bergoglio. Des observateurs inquiets se demandent maintenant s’il pourrait être l’Antéchrist prophétisé de la Fin des Temps (La Fondation Bill et Melinda Gates a prédit 65 millions de décès de coronavirus – il y a 3 mois! (Vidéos)).

Les médias traditionnels ont longtemps été les fouets du Nouvel ordre mondial (NOM) en nous disant presque tous les jours que Donald Trump, Vladimir Poutine et XI Jinping sont tous des méchants parce qu’ils entravent les politiques de l’État-nation du NOM.

Bill Gates, George Soros, les Rockefeller, la royauté britannique, néerlandaise et suédoise, les Rothschild et le Vatican sont les représentants les plus importants du « Nouvel ordre mondial ».

Les hommes de main comprennent les Bilderbergers, le pont de l’Atlantique, le Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale, les banques centrales, le Comité des 300, l’OMS, l’OMC, le FMI, la Banque mondiale, l’ONU, l’UE, Hollywood et diverses loges secrètes comme les francs-maçons et les Illuminati – les énumérer tous dépasserait le cadre

Il est maintenant considéré comme un fait que les cultes sataniques sont célébrés dans ces cercles, dont les enfants et les jeunes femmes en particulier sont victimes. Entre-temps, il semble que l’ampleur de ces actions refasse lentement surface, même si les médias grand public sont encore très silencieux et se rendent donc coupables de complicité. [Ils semblent appartenir aux membres de ces ordres par leurs attitudes et comportements. – MIRASTNEWS].

Lors d’une conférence de presse le 6 avril 2020, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a déclaré que la lutte contre le virus était une guerre militaire. Tous les médecins et infirmières sont de véritables héros militaires dans leur rôle.

Dans ce contexte, Trump a confirmé que la lutte consiste également à lutter contre la traite organisée des femmes et des enfants et à libérer les femmes et les enfants réduits en esclavage, ce qui se produit actuellement aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.

Trump et le président russe Poutine et d’autres membres de l’Alliance coopèrent dans cette lutte et c’est peut-être beaucoup plus que la lutte contre les adeptes des sectes sataniques, il peut aussi s’agir de libérer l’humanité du système de la dette.

Trump a déjà fait le premier pas en privant la Federal Reserve Bank de ses pouvoirs, dirigée par les familles les plus riches du monde. Selon les spéculations initiales, Trump prévoit d’introduire le système monétaire Gesara à base d’or. Cela devrait fournir à chacun des ressources suffisantes qui lui permettent de vivre une vie insouciante.

Mais ce ne sont que des spéculations. Cependant, le fait est que le monde est actuellement dans une phase de changement et aucune pierre ne restera de l’autre. Il appartient à chacun de nous de savoir si le monde tombe entre les mains de soi-disant faux philanthropes comme Bill Gates et George Soros, ou si nous vivrons dans un monde libre sans pauvreté (élite pédophile: le co-fondateur de Wikipédia mentionne Epstein, Clinton et Bill Gates dans un discours de colère sur le commerce du sexe des enfants (vidéo)).

Les gouvernements de nombreux pays, dont bien sûr l’Allemagne, ne savent actuellement pas comment sortir de la crise sans se blesser. Maintenant, ils doivent à nouveau jouer avec les chiffres pour essayer de mettre fin au statu quo, car à un moment donné, les derniers moutons endormis se rendront finalement compte que toute l’action n’est qu’une perfide fraude, pourquoi les rapports critiques sont-ils si sévèrement censurés.

Certes, ce rapport sera bientôt victime de censure ici. Voyons à quoi ressemble le monde après Corona – que ce soit meilleur ou pire au pire.

Restez vigilant!

Video:

Sources: PublicDomain / watergate.tv / Frank Schwede pour PRAVDA TV le 18 avril 2020

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : PRAVDA TV