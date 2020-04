COP-21 à COVID-19, l’effondrement des «modèles prédictifs et le retour à la pensée réelle

L’arnaque intellectualiste de la pensée platonique

La récente annonce du chirurgien états-unien Jerome Powell selon laquelle l’Amérique commencerait à utiliser de vraies données et de vraies tendances au lieu des «modèles prédictifs» pilotés par l’Organisation mondiale de la santé – Bill Gates est venu comme une bouffée d’air frais pour beaucoup de ceux qui commençaient à perdre l’espoir que la raison avait été banni de la politique mondiale. Comparé à la réalité, le récit financé par l’OMS/Gates justifiant l’arrêt total des économies mondiales s’effondre comme un château de cartes comme le montre parfaitement les faits de COVID-19 du Swiss Propaganda Research Institute.

L’annonce de Powell ouvre une discussion plus large sur la nature de l’esprit humain et sur la manière dont l’oligarchie a réussi à renverser les États-nations au cours des 50 dernières années en utilisant une technique simple qui remplace la pensée créative réelle pour la modélisation informatique sans esprit.

Coup d’État mondial: les modèles prédictifs prennent le pas sur la pensée réelle

L’âge des « modèles prédictifs du jour du Jugement Dernier » est né à bien des égards de l’étude de 1972 Limits to Growth financée par le Club de Rome, qui a popularisé la technique de lier les augmentations de température au dioxyde de carbone et de projeter des variables économiques comme la population, les pertes de ressources et la « croissance de la pollution » dans le futur afin d’effrayer l’enfer de leurs victimes incrédules et intimider les nations pour modifier radicalement leur comportement collectif.

Cette utilisation de statistiques biaisées et sous-définies, projetées dans le futur pour « agir de manière préventive sur les crises futures » est devenue une pratique hégémonique pendant les 40 prochaines années et a été utilisée par les néo-malthusiens de manière cohérente pour justifier l’augmentation des taux de guerre, la pauvreté et la maladie dans le monde. Le livre influent de Paul Ehrlich de 1968, The Population Bomb, a utilisé des modèles similaires pour projeter les tendances de la croissance géométrique de la population dans le futur, ce qui entraînerait une crise mondiale aux proportions inimaginables, car le pétrole se tarirait, les terres arables s’assècheraient et les ressources disparaîtraient d’ici l’an 2000.

En 1968, son livre, Ehrlich, a exprimé son point de vue misanthropique dans les mots suivants:

« Un cancer est une multiplication incontrôlée de cellules; l’explosion de la population est une multiplication incontrôlée de personnes … Nous devons déplacer nos efforts du traitement des symptômes à l’élimination du cancer. L’opération exigera de nombreuses personnes apparemment brutales et des décisions sans cœur. »

[Voyez-vous, ces théoriciens utilisent une simplification maximale des faits avec le slogan «toutes choses égales par ailleurs» au lieu de «toutes choses inégales par ailleurs» utilisé par la Relativité économique et sociétale. De tels raisonnements comparent la prolifération des cellules cancéreuses à la personne humaine qu’on assimile à une maladie lorsque le nombre de personnes augmente. Ce raisonnement appliqué par les hommes politiques et autres décideurs les a intellectuellement paresseux. Car ils appliquent des politiques conjoncturelles et structurelles restrictives éternellement sans espoir d’amélioration. Ils se contentent par exemple de réduire les dépenses de la façon la plus rigoureuse possible et de mettre en place des politiques de natalité sévères, sans se soucier de la redynamisation de l’ensemble de l’économie et d’un taux de remplacement de la population convenable à certains moments. Plusieurs pays se sont retrouvés piégés par exemple par le vieillissement de la population sans avoir prévu un niveau de remplacement suffisant. C’est le cas de la Chine dont le nombre de femmes pourrait devenir nettement inférieur à celui des hommes avec toutes les conséquences prévisibles dans la société, ainsi que des pays d’Europe occidentale comme l’Allemagne ou la Russie. Faudrait-il continuer à appliquer des solutions négatives ou réfléchir à d’autres types de réponses plus efficaces, sachant que par exemple le pétrole dont on avait prévu l’extinction n’a pas disparu en 2000 avec la découverte de nombreux autres gisements sur la planète. La Russie par exemple dont on faisait croire après la chute du mur de Berlin qu’elle était finie, a réussi à mobiliser les énergies internes et à activer leurs capacités créatrices, pour contrer les barrières artificielles des sanctions injustes. Elle a réussi par exemple à rétablir une agriculture interne performante et s’efforce de renforcer les capacités des autres secteurs de la vie économique et sociétale… – JDDM – MIRASTNEWS]

Le protégé d’Ehrlich, John Holdren, qui a mené à la fermeture des systèmes spatiaux habités de la NASA et du programme de fusion alors que le tsar scientifique d’Obama est allé plus loin lorsqu’il a écrit à la page 942 de son livre Ecoscience de 1977:

«Peut-être que ces agences, combinées avec le PNUE et les agences de population des Nations Unies, pourraient éventuellement être développées en une sorte de régime international, une sorte d’agence internationale pour la population, les ressources et l’environnement.» «Un régime planétaire aussi complet pourrait contrôler le développement, l’administration, la conservation et la distribution de toutes les ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables, du moins dans la mesure où des implications internationales existent. Ainsi, le régime pourrait avoir le pouvoir de contrôler la pollution non seulement dans l’atmosphère et les océans, mais aussi dans des plans d’eau douce comme les rivières et les lacs qui traversent les frontières internationales ou qui se déversent dans les océans.» «Le régime pourrait également être une agence centrale logique pour réglementer tout le commerce international, y compris peut-être l’aide des pays en développement aux PMA, et y compris tous les produits alimentaires sur le marché international.» «Le régime planétaire pourrait être chargé de déterminer la population optimale pour le monde et pour chaque région et d’arbitrer les parts des différents pays dans leurs limites régionales. Le contrôle de la taille de la population pourrait rester la responsabilité de chaque gouvernement, mais le régime aurait certains pouvoirs d’appliquer les limites convenues.»

Dans cette logique sans cœur, les États-nations devaient simplement être convertis en outils pour imposer des programmes de dépeuplement plutôt que de chercher naïvement à mettre fin au colonialisme, à la pauvreté et à la guerre, comme l’ont tenté des hommes d’État stupides comme John Kennedy, Bobby Kennedy, Enrico Mattei ou Martin Luther King.

[Les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas réussi à bien gérer les immenses ressources héritées des indiens d’Amérique qu’ils ont exterminés, ils ne feraient qu’une bouchée en quelques années des ressources de la planète, s’ils avaient l’occasion de les contrôler comme ils l’aspirent. Cette idée est à écarter si l’espèce humaine veut encore avoir un espoir de survie. –MIRASTNEWS].

Le mémorandum 200 (1974) de Kissinger sur la sécurité nationale a décrit ce nouvel objectif pour l’Amérique en déclarant:

« L’aide à la modération démographique devrait mettre l’accent sur les pays en développement les plus grands et à la croissance la plus rapide où il existe un intérêt stratégique et des Etats-Unis en particulier ». Parmi les pays en développement ciblés pour la réduction de la population, le NSSM-200 a inscrit le contrôle des naissances et la rétention de nourriture comme principaux outils. Kissinger a écrit froidement: « Les États-Unis d’Amérique sont-ils prêts à accepter le rationnement alimentaire pour aider les gens qui ne peuvent / ne veulent pas contrôler la croissance de leur population? »

Tout au long des années 1970, la cabale Commission trilatérale / Conseil des relations étrangères sous la direction de Kissinger et Zbigniew Brzezinski a complètement repris la politique étrangère états-unienne et a lancé un nouveau programme économique que Paul Volcker, membre de la Commission trilatérale, a appelé «la désintégration contrôlée de l’économie». En atteignant la présidence de la Réserve fédérale en 1979, Volcker a mis cette politique à exécution en augmentant les taux d’intérêt à 20% et les y a maintenus pendant encore deux ans – détruisant les petites et moyennes agro-industries des Etats-Unis d’Amérique tout en ne laissant qu’un géant cartellisé d’entreprises hautement cartellisé capable de survivre à des taux aussi draconiens. La croissance réelle a chuté, la planification à long terme a été oubliée et la déréglementation a déclenché une vaste spéculation qui a remplacé le capitalisme anciennement dirigiste qui a fait de l’Occident un pays grand. Tous les investissements dans le progrès scientifique et technologique ont été arrêtés. La recherche sur l’énergie de fusion a été systématiquement détruite aussi rapidement que le programme spatial. Les investissements dans les infrastructures se sont taris et l’ère états-unienne de la construction d’énergie nucléaire a été arrêtée.

À la manière de Pygmalion, l’oligarchie a été en mesure de « justifier scientifiquement » sa vision misanthropique de la gouvernance mondiale en brisant d’abord les capsules de genou de l’humanité, puis en faisant valoir que nous n’étions jamais censés courir.

Dans le langage d’aujourd’hui, cette pratique de la «modélisation prédictive» se reflète dans les appels du grand prêtre de la banque centrale Mark Carney à un nouveau système financier pour promouvoir une société décarbonée d’ici 2050, car les «modèles prédictifs» indiquent que le monde chauffera de 1,5 degré selon un lien présumé avec les émissions de dioxyde de carbone qui ne peut être corrigé que si nous monétisons le carbone et réalisons un profit en arrêtant l’activité industrielle humaine. Il s’avère que, par rapport aux données réelles, non seulement on constate rapidement que la tendance au réchauffement après 1977 s’est terminée en 1999, mais la température réelle tombe bien en dessous de toutes les projections informatiques produites par le GIEC (qui est à la politique environnementale ce que le L’OMS est à la politique de la santé).

Cette prédiction hystérique est également visible dans le récent avertissement du prince Charles selon lequel le monde a 18 mois pour se sauver avant que la «modélisation prédictive» ne dise que le réchauffement climatique devient imparable et que la terre brûle dans un brasier dystopique!

Charles est le fils du même prince Philip qui a infailliblement jailli de son désir de se réincarner en virus mortel « afin de résoudre la surpopulation », ce qui rend plus qu’un peu ironique que Charles ait annoncé sa contraction de COVID-19 le 25 mars. une interview de 1988 avec Deutsche Press Agentur, le prince Philip a déclaré:

« Plus il y a de gens, plus ils consommeront de ressources, plus ils créeront de pollution, plus ils combattront. Nous n’avons pas le choix. S’il n’est pas contrôlé volontairement, il sera contrôlé involontairement par une augmentation de la maladie, de la famine et de la guerre. … Dans le cas où je me réincarnerais, je voudrais revenir en tant que virus mortel, afin de contribuer à résoudre la surpopulation. » [Monsieur est servi par un virus artificiel nommé Coronavirus alias COVID-19 – MIRASTNEWS].

Il ne faut pas commettre l’erreur de séparer les déclarations misanthropiques de Philip de son rôle actif dans la co-fondation du mouvement mondial de l’écologie aux côtés du fondateur du groupe Bilderberg, le prince Bernhardt des Pays-Bas. Cela comprend leur rôle conjoint en tant que co-fondateurs du World Wildlife Club en 1961, leur fondation du 1001 Nature Trust en 1970 ou leur gestion et financement conjoints de la science climatique mondiale tout au long du 20e siècle. Comme je l’ai souligné dans ma conférence de 2019, c’est cette organisation qui a été surprise en flagrant délit d’organisation du meurtre et de la dissimulation de John F.Kennedy.

Le puissant laquais du prince Bernhard et Philip, Maurice Strong (qui a été vice-président du WWF sous Philip de 1976 à 1978), a laissé le chat sortir du sac dans une interview de 1990 en disant:

« Et si un petit groupe de dirigeants mondiaux devait conclure que le principal risque pour la Terre provient des actions des pays riches? Et si le monde devait survivre, ces pays riches devraient signer un accord réduisant leur impact sur la environnement. Le feront-ils? La conclusion du groupe est « non ». Les pays riches ne le feront pas. Ils ne changeront pas. Donc, pour sauver la planète, le groupe décide: N’est-ce pas le seul espoir pour la planète que les civilisations industrialisées s’effondrent. N’est-ce pas notre responsabilité de provoquer cela? » [1]

C’est exactement ce dont parlent Carney et ses collègues idéologues des banques centrales lorsqu’ils parlent de « Green New Deals« .

L’échec du pacte collectif contre le suicide vert

Après cinq décennies de panique et de propagande inlassables, l’oligarchie a dû conclure que tout ce plan n’avait pas vraiment bien fonctionné. De nombreuses nations étaient plus que réticentes à fermer les bases de leur existence simplement parce que certains technocrates malthusiens ont déclaré que leurs modèles informatiques l’exigeaient.

De nombreux esprits curieux ont remarqué que ces mêmes modèles informatiques n’ont jamais prouvé en premier lieu que le dioxyde de carbone provoque en fait des changements de température et d’autres ont remarqué que dans les vagues plus longues de l’histoire, le dioxyde de carbone suit en fait actuellement les changements de température … ce qui implique que les vraies causes du changement climatique ont moins à voir avec le CO 2 et plus à voir avec les effets astrophysiques comme le soleil et le rayonnement cosmique (ce que des études récentes du professeur Svensmark ont ​​prouvé que les nuages ​​de graines et jouent un rôle beaucoup plus direct dans la formation du changement climatique que les statisticiens ne veulent l’admettre).

D’autres ont été gênés par le fait que les projections informatiques linéaires ne prennent pas en compte des processus non linéaires tels que la raison créatrice humaine et la moralité qui permettent à l’humanité la liberté de dépasser nos «limites de croissance» grâce à la découverte de nouveaux principes dans l’univers et l’application de ces découvertes à l’économie sous forme de progrès constants dans le progrès scientifique et technologique. Quoi qu’il en soit, les modèles linéaires ne peuvent pas cartographier la non-linéarité (sauf sous la forme de logarithmes qui recherchent l’aléatoire chaotique sous la forme d’une peinture de Jackson Pollack), mais pas de véritables progrès DIRECTS créatifs.

Ce qui a rendu ce « programme de désintégration contrôlée » frustrant a également été la montée en puissance de l’initiative de la ceinture et de la route en Chine, qui a démontré ce que les VRAIS États-nations peuvent accomplir lorsqu’ils veulent se débarrasser de la pollution, sortir leurs populations de la pauvreté et «passer au vert» en même temps [1].

En totale opposition aux «modèles prédictifs» du jugement dernier, la Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté en forçant le système monétaire à obéir aux besoins humains, plutôt qu’à se conformer aux modèles statistiques utilisés par la Banque mondiale ou le FMI. La Chine, la Russie et d’autres pays travaillant dans le cadre de la BRI ont transformé la définition du «vert» ces dernières années en investissant massivement dans l’énergie sans carbone comme l’énergie nucléaire de 3e et 4e génération, la recherche sur la fusion, l’hydroélectricité et l’écologisation des déserts. Sur ce dernier point, la NASA a récemment annoncé une augmentation surprenante de 10% de la biomasse mondiale due entièrement aux stratégies de développement de la Chine et de l’Inde qui non seulement apportent de l’eau dans les déserts, mais produisent également du dioxyde de carbone que les plantes et les arbres traitent réellement comme … ALIMENTAIRE!

Ensuite, Trump a été élu et les objectifs de dé-carbonisation malthusiens se sont encore effondrés alors qu’une Amérique longtemps sous le contrôle d’un État profond a changé de caractère et, ce faisant, a ravivé à la fois un sentiment de nationalisme perdu tout en rejetant le suicide vert dans un monde technocratique dictatorial.

Il fallait donc quelque chose de nouveau.

Nouveau rouge à lèvres. Même cochon.

Heureusement, les scénarios apocalyptiques de modélisation informatique ne sont pas difficiles à trouver pour les ressources du renseignement britannique travaillant par le biais de l’Imperial College de Londres et de la Banque d’Angleterre qui ont opté pour une nouvelle stratégie … si seulement un virus pouvait être propagé dans des proportions de pandémie mondiale grâce à une asymétrie systémique des données et un contrôle centralisé de la gestion des données par le biais de la Michael Bloomberg School of Public Policy de Johns Hopkin et de l’Organisation mondiale de la santé … alors peut-être que les nations apprendront enfin comment fermer dans leurs économies.

Après que COVID-19 a été annoncé comme une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé, l’équipe de réponse COVID-19 de l’Imperial College de Londres n’a pas perdu de temps à utiliser les mêmes techniques de modélisation prédictive qui ont échoué si lamentablement sur les projections de catastrophes climatiques pour commencer à prévoir des scénarios de fin des temps pour l’épidémie de coronavirus. Les modèles du 17 mars prévoyaient plus de 500 000 décès au Royaume-Uni et 2,2 millions de décès aux États-Unis d’Amérique au cours des prochains mois. Ces chiffres ont été rapidement repris par l’OMS et diffusés dans les médias internationaux pour justifier le « remède » de l’étude d’un « arrêt complet des principaux aspects de la société pendant plus d’un an ». Malgré le fait que ces modèles aient été ajustés pour ne prédire que 20 000 décès au Royaume-Uni et 100 000 décès aux États-Unis d’Amérique une semaine plus tard, les appels à maintenir l’économie mondiale fermée pendant 12 à 18 mois se sont poursuivis par le Dr Fauci, Gates, Soros et de grands experts de l’OMS, dont certains ont été filmés en train de prôner l’introduction par effraction dans des maisons pour séparer les membres de leur famille qui ont le COVID.

Pour ceux qui y prêtent attention, Michael Bloomberg n’est pas seulement un célèbre corporatiste milliardaire qui a payé 500 millions de dollars pour se faire botter le cul à la télévision publique, mais aussi le copain vert de Mark Carney qui a agi en tant qu’envoyé spécial des Nations Unies pour le changement climatique de 2018 à 2019 jusqu’à ce que Carney prenne le poste. Bloomberg préside également le groupe de travail de Carney sur les divulgations financières liées au climat, qui est une pièce maîtresse de la nouvelle cathédrale verte de l’économie anti-croissance qui punira toutes les entreprises « climatiques » en les coupant du crédit tout en récompensant les entreprises « vertes zéro carbone » qui accélèrent l’effondrement de la population humaine.

L’École de santé publique de Bloomberg vient de co-parrainer l’événement Global Pandemic Exercise 201 du 19 octobre 2019 aux côtés de la Fondation Bill Gates & Melinda Gates et du World Economic Forum qui a mené des simulations informatiques sous le thème d’une nouvelle pandémie de coronavirus tuant 60 millions de personnes. Au fil des ans, tout en reprenant la politique économique, étrangère et environnementale des anciennes nations industrielles avancées de l’alliance occidentale, le mouvement néo-malthusien a également repris la recherche médicale par une cooptation progressive du financement de l’Organisation mondiale de la santé par des fondations privées qui ont de plus en plus remplacé le rôle de la nation au cours des quatre dernières décennies.

Aujourd’hui, la Fondation Bill et Melinda Gates est devenue le principal financier de l’OMC (prenant la première place avec l’annonce récente de Trump de la sortie de l’Amérique de son rôle de soutien). Avec leurs intérêts si étroitement liés à Big Pharma et aux agences de renseignement Five Eyes, la pratique médicale et la politique médicale ont été fermement placées sous le contrôle d’un cadre d’élite d' »experts scientifiques » qui jouent avec la race humaine dans des tours d’ivoire « intactes par la politique « n’est redevable qu’au nombre dur et froid des » modèles prédictifs ».

Gates et Bloomberg figurent parmi les cinq premiers milliardaires mondiaux qui gèrent « The Giving Pledge » – qui est une fondation composée de « bons » ploutocrates qui se sont engagés à donner la moitié de leur richesse à des œuvres de bienfaisance. Qu’est-ce que des milliards après tout, quand vous savez que le système que vous avez exploité de façon parasite est conçu pour s’effondrer? Comme Carney l’a déclaré l’année dernière, ceux « qui anticipent ces développements seront largement récompensés; ceux qui ne s’adapteront plus cesseront d’exister ».

Les intérêts industriels que Carney a menacés dans son discours incluent les intérêts agro-industriels « sales » (voir « productifs ») qui sont généralement mécontents de l’idée d’être sacrifiés sur l’autel de Gaïa et préfèrent rejoindre la ceinture chinoise de plusieurs milliers de milliards de dollars et l’Initiative routière, alors que la crise continue de se rapprocher de l’effondrement inévitable de l’économie à bulles de 1 200 000 milliards de dollars (quadrillons dollars). Alors que ce futur point d’effondrement s’accélère vers le présent, l’oligarchie sait que les nations emmêlées dans le réseau monétariste occidental se joindront volontiers à l’Alliance multipolaire comme alternative à leur destruction totale si pour aucune autre raison.

L’Alliance multipolaire réaffirme l’hégémonie de l’esprit humain sur la modélisation informatique

La beauté de la nouvelle alliance multipolaire guidée par le cadre de l’initiative de la ceinture et de la route associée est la dépendance de ce nouveau système à la non-linéarité de la pensée créative humaine. En définissant les futurs états de l’humanité non comme une crise causée par les cellules cancéreuses humaines tuant Gaia, le nouveau système aborde l’avenir du point de vue du changement créatif. En investissant dans l’exploration spatiale, la défense contre les astéroïdes, l’exploitation minière lunaire, le développement de la fusion et de la fission et les infrastructures à grande échelle, l’Alliance multipolaire ramène l’humanité en harmonie avec les exigences d’un progrès scientifique et technologique sans limites au sein de la création.

S’adressant au comité central du PCC en 2016, le président Xi a déclaré:

« Le développement coordonné est l’unité du développement équilibré et du développement déséquilibré. Le processus de l’équilibre au déséquilibre puis au rééquilibrage est la loi fondamentale du développement. L’équilibre est relatif tandis que le déséquilibre est absolu. Mettre l’accent sur le développement coordonné ne vise pas l’égalitarisme, mais donne plus d’importance à l’égalité des chances et à une allocation équilibrée des ressources. »

Dans un discours antérieur, Xi a développé ce concept encore plus loin:

«Nous devons considérer l’innovation comme le principal moteur de la croissance et le cœur de toute cette entreprise, et les ressources humaines comme la principale source de soutien au développement. Nous devons promouvoir l’innovation dans la théorie, les systèmes, la science et la technologie et la culture, et faire de l’innovation le thème dominant dans le travail du Parti, du gouvernement et de l’activité quotidienne dans la société … Au XVIe siècle, la société humaine est entrée dans une période sans précédent d’innovation active. Les progrès de l’innovation scientifique au cours des cinq derniers siècles ont dépassé la somme totale de plusieurs millénaires antérieurs … Chaque révolution scientifique et industrielle a profondément changé les perspectives et le modèle de développement mondial … Depuis la deuxième révolution industrielle, les États-Unis d’Amérique ont maintenu l’hégémonie mondiale parce qu’ils ont toujours été le leader et le premier bénéficiaire du progrès scientifique et industriel.»

Dans un discours en 2019 appelant la Russie à donner la priorité à l’énergie de fusion en remplacement de l’économie des combustibles fossiles, le président Poutine a exprimé des idées similaires en disant:

«Cela peut sembler étrange au premier abord, mais l’énergie de fusion, qui est en fait similaire à la façon dont la chaleur et la lumière sont produites dans notre étoile, au Soleil, est un exemple de telles technologies de la nature.» « Nous pouvons potentiellement exploiter une source d’énergie colossale, inépuisable et sûre. Cependant, nous ne réussirons dans l’énergie de fusion et dans la résolution d’autres tâches fondamentales que si nous établissons une large coopération et interaction internationales entre le gouvernement et les entreprises, et si nous joignons les efforts de chercheurs représentant différentes écoles et domaines scientifiques. Si le développement technologique devient véritablement mondial, il ne sera pas divisé ni freiné par les tentatives de monopoliser le progrès, de limiter l’accès à l’éducation et de dresser de nouveaux obstacles au libre échange des connaissances et des idées. Avec leur aide, les scientifiques pourront voir littéralement les processus de création de la nature. »

Ainsi, lorsque Poutine ou Xi se prononcent en faveur d’un nouvel ordre économique pour remplacer celui qui s’effondre actuellement, c’est l’esprit du système dont il parle. Ils parlent d’un système qui rejette la «modélisation prédictive» utilisant des équations linéaires en faveur de la RÉALITÉ de la mentation créative humaine en tant que force géologique de changement intelligible et non linéaire, amenant l’humanité en harmonie toujours plus grande avec les lois de la création.

Interview de David Icke: Bill Gates, Elon Musk et Soros sont les leaders du sommet de la pyramide

Dans cette interview exclusive, Spiro est rejoint par David Icke. Spiro et David discutent de la crise actuelle des coronavirus. David explique comment le public est manipulé par le système dans peut-être la plus grande opération psychologique de l'histoire, car les responsables médicaux et gouvernementaux admettent que les chiffres ont été gonflés.

Les nombres officiels de coronavirus projetés diffusés par l'établissement au public, qui ont été utilisés pour justifier les blocages, étaient basés sur des modèles informatiques controversés et inexacts financés par Bill Gates.

Dans cette interview à ne pas manquer, David Icke et Spiro examinent les événements qui ont mené à cette crise actuelle, y compris l'arrêt du programme militaire d'armes biologiques des Etats-Unis d'Amérique de Fort Detrick, aux jeux militaires mondiaux de Wuhan en Chine (le prétendu zéro de l'épidémie) à l'événement 201 et bien plus encore.

Dans ce rapport, David Icke présente le scénario entier reconstituant le puzzle, menant à nos jours et projetant vers l'avant tout en exposant non seulement les chefs de file de cette opération mondiale, mais en exposant qui est au sommet de la pyramide, et c'est pas Bill Gates…

Spiro Skouras

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : Activist Post