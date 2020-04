Et les laboratoires d’armes biologiques du Pentagone dont celui de Fort Derick ? Accusé d’avoir propagé le coronavirus par accident, le laboratoire de Wuhan nie toute responsabilité

Pourquoi ne pas investiguer également du côté des États-Unis d’Amérique, y compris ceux liés à Bill GATES et George Soros pour ne pas fausser les résultats ? Cherche-t-on à cacher quelque chose en brouillant les pistes ou à détourner l’attention ? Trump est-il dépassé, submergé et maîtrisé par l’État profond ou le protège-t-il?

Source: Reuters Des agents chinois en tenue de protection désinfectent les sièges du hall de la gare de Wuhan (Chine), en vue de sa réouverture prochaine (image d’illustration).

L’Institut de virologie de Wuhan – où se situe le laboratoire P4 accusé d’avoir accidentellement provoqué la contamination de la ville chinoise avec un coronavirus de chauve-souris – a rejeté en bloc les affirmations de plusieurs médias américains.

Le directeur du laboratoire pointé du doigt par des médias américains comme une possible source du nouveau coronavirus a catégoriquement démenti toute responsabilité, le 18 avril 2020.

«Il est impossible que ce virus vienne de chez nous», a ainsi déclaré dans une interview accordée à la chaîne étatique CGTN, Yuan Zhiming, directeur de l’Institut de virologie de Wuhan, ville épicentre de la pandémie.

Selon la plupart des scientifiques, le nouveau coronavirus a probablement été transmis à l’homme par un animal. Un marché de la ville de Wuhan a été incriminé, car il aurait vendu des animaux sauvages vivants.

Mais la présence à quelques kilomètres de là de cet institut de virologie, construit en collaboration avec la France, alimente depuis des mois les hypothèses d’une fuite depuis ses installations sensibles.

«Nous savons clairement quels types de recherches sont menés à l’institut et comment sont gérés virus et échantillons», a ajouté le directeur de cet institut doté d’un laboratoire P4, installation de très haute sécurité qui héberge les souches les plus dangereuses des virus connus, comme Ebola.

Par la simple localisation de l’institut à Wuhan, «les gens ne peuvent pas s’empêcher de faire des associations», a-t-il déploré, accusant des médias qui «essayent délibérément de tromper les gens» avec des informations «entièrement basées sur des spéculations», sans «preuves». Selon le Washington Post, l’ambassade des Etats-Unis à Pékin, après plusieurs visites à l’institut, a alerté en 2018 les autorités américaines sur des mesures de sécurité apparemment insuffisantes dans un laboratoire qui étudiait les coronavirus issus de chauves-souris.

La Russie rapporte un bond record de plus de 6 000 cas dans Covid-19

Pas moins de 6 060 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans toute la Russie au cours des 24 dernières heures, a confirmé le centre de crise Covid-19. Le nombre de morts lié à la maladie redoutée a dépassé 360 dans tout le pays.

Les chiffres montrent une augmentation significative du nombre de nouveaux cas par rapport à la veille, lorsque la Russie avait recodé environ 4 700 nouveaux cas.

La plupart des cas ont été signalés à Moscou, où 3 570 personnes ont été diagnostiquées avec la maladie au cours des dernières 24 heures. La capitale russe est en tête du classement des régions les plus touchées par le virus en Russie, avec un total de 24 324 personnes diagnostiquées avec Covid-19 jusqu’à présent. La région de Moscou – actuellement deuxième sur la liste – est loin derrière avec 4 663 cas confirmés.

Cependant, les autorités affirment que l’augmentation est le résultat, non pas d’un taux d’infection explosif, mais de meilleurs diagnostics.

Jusqu’à 60 pour cent de tous les patients de Covid-19 en Russie, et à Moscou en particulier, ne présentent aucun symptôme, rapporte le centre de crise. Le nombre de personnes hospitalisées sur Covid-19 n’a pas augmenté de manière significative et le système de santé fait face à l’afflux de nouveaux patients, ont déclaré les autorités.

Pourtant, le bilan des morts de Covid-19 en Russie a augmenté de 48 à 361. Parallèlement, plus de 230 personnes se sont rétablies au cours des dernières 24 heures.

À l’échelle mondiale, le nombre de cas confirmés de coronavirus a dépassé 2,3 millions. Le virus a coûté la vie à plus de 160 000 personnes.

Le nuage des incendies de Tchernobyl couvre la moitié de l’Europe

Les incendies dans la zone d’exclusion de Tchernobyl en Ukraine ont été éteints par les pompiers et la pluie, mais selon une étude, l’air contaminé par eux aurait pu atteindre la France.

Le rapport de l’Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) indique que les échantillons d’air à Kiev – la capitale ukrainienne – avaient un niveau élevé de césium 137 radioactif, qui a culminé vers les 10 et 11 avril.

Selon les scientifiques, les conditions météorologiques auraient pu amener des masses d’air contaminées par l’incendie en France. Les autres pays susceptibles d’être touchés sont le Bélarus, la Roumanie et la Bulgarie. Voici la carte de la propagation de la fumée radioactive de Tchernobyl.

« Les chiffres sont nettement plus élevés que ceux typiques du césium 137 en suspension dans l’air à Kiev et montrent des preuves du passage de masses d’air contaminées », indique le rapport. « Cependant, ils restent modérés et n’ont aucune conséquence sur la santé », ajoute-t-il.

Incendie d’air, radioactif ou non?

Le rapport conclut que la dose de rayonnement qu’un résident vivant près de la zone sinistrée pourrait ingérer à partir de cultures contaminées par des cendres radioactives n’est pas négligeable, mais reste faible, à 30 microsieverts de strontium 90 et 15 microsieverts de césium 137.

Pendant ce temps, un habitant de Kiev pourrait inhaler une dose « extrêmement faible » de moins de 1 nanosievert et « l’impact résultant de l’inhalation de radioactivité transportée par les masses d’air atteignant la France devrait être négligeable ».

Cependant, la fumée des incendies peut avoir des conséquences négatives sur la santé. La qualité de l’air à Kiev a été enregistrée comme la pire au monde cette semaine en raison des vents qui ont amené de la fumée dans la ville.

L’usine de Tchernobyl a explosé en 1986, provoquant le pire accident nucléaire de l’histoire. En avril, les flammes qui ont pris feu dans la zone d’exclusion ont brûlé pendant 10 jours et ont atteint jusqu’à un kilomètre de l’usine.

