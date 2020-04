La dette nationale des Etats-Unis d’Amérique grimpe en flèche à des niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale au milieu de la fermeture de COVID-19

Image d’archives

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique (EUA) et la Réserve fédérale ont pris des mesures fiscales sans précédent pour maintenir l’économie à flot et empêcher une nouvelle dépression au cours des dernières semaines, introduisant tour après tour de nouvelles dépenses et garanties de prêts à hauteur de milliers de milliards de dollars.

La dette nationale des États-Unis d’Amérique et la dette des entreprises des Etats-Unis d’Amérique ont atteint des niveaux record grâce à la pandémie de coronavirus, avec des craintes croissantes que les engagements pourraient bientôt atteindre un «point de basculement» que le pays pourrait trouver impossible à déterrer, a rapporté le Washington Post, citant plusieurs économistes et analystes bancaires.

Le Congrès et la Réserve fédérale ont décidé d’injecter plus de 6 000 milliards de dollars de dépenses de relance dans l’économie ces dernières semaines pour faire face à la dislocation économique causée par la pandémie de COVID-19, une grande partie de l’argent allant aux sociétés et aux grandes banques, tandis que les Américains ordinaires obtenez des chèques uniques de 1 200 $ et des promesses de visites gratuites à l’hôpital s’ils ont le coronavirus.

Au milieu de la crise, les dépenses fédérales devraient atteindre près de 4000 milliards de dollars de plus en 2020 que le gouvernement ne perçoit de recettes, la taille du déficit étant estimée au double de la taille de l’économie des Etats-Unis d’Amérique depuis 1945, lorsque l’Amérique était impliqué dans une guerre mondiale.

La Réserve fédérale a joué son rôle, allumant les presses à imprimer, ramenant les taux d’intérêt à zéro et facilitant plus de 2 000 milliards de dollars de prêts.

Mais la stratégie visant à assumer ce montant sans précédent de nouvelles dettes pourrait créer des déséquilibres à long terme et entraver tout espoir de rebond, selon les économistes.

«Nous devrions être très inquiets», a déclaré le Dr Afif Mian, professeur d’économie à Princeton, a déclaré au Post. «Nous parlons d’un niveau d’endettement qui serait certainement sans précédent dans l’histoire moderne ou dans l’histoire, point final. Nous sommes définitivement à un tournant.»

Lors des crises précédentes, les États-Unis d’Amérique dépendaient du statut du dollar comme monnaie de réserve de facto mondiale, accumulant des dettes et s’engageant dans un assouplissement quantitatif sans craindre que les investisseurs puissent un jour conclure que l’État ne pouvait pas payer ses dettes et déverser des trésors des Etats-Unis d’Amérique, entraînant une flambée de l’inflation et une flambée des taux d’intérêt.

Cette fois, les choses peuvent être différentes, prévient Mian, le gouvernement américain, la dette des entreprises et des ménages dépassant déjà 250% du PIB total.

L’universitaire, qui a trop écrit sur la façon dont la politique de la Fed sur les taux d’intérêt a faussé la discipline de marché en générant de l’argent essentiellement «gratuit», estime que la poursuite de cette stratégie pourrait conduire à une croissance stagnante à l’avenir. Les États-Unis d’Amérique sont déjà coincés dans un «piège de la dette» similaire à celui du Japon, déclare Mian.

Selon les estimations du Comité pour un budget responsable, un organisme sans but lucratif basé à Washington, la dette nationale des États-Unis d’Amérique dépassera à elle seule 100% de son PIB de 21 420 milliards de dollars cette année, ce montant équivalant à plus de 66 000 $ pour chaque homme, femme et enfant dans le pays. Cela ne tient pas compte de la dette des entreprises et des ménages des Etats-Unis d’Amérique, qui a dépassé les 3 2000 milliards de dollars l’année dernière, avant même que la crise COVID-19 ne commence. Des emprunts supplémentaires dans les mois à venir devraient pousser la dette nationale au-delà du record de 106% du PIB établi en 1946.

Cependant, contrairement à l’après-guerre, les États-Unis d’Amérique n’ont pas aujourd’hui les perspectives de conquérir de nouveaux marchés européens et asiatiques détruits par la guerre. L’Amérique n’a pas non plus la base industrielle massive qu’elle possédait à la fin des années 40, qui, avec le plan Marshall, a aidé les entreprises états-uniennes à prendre pied pour les produits fabriqués aux États-Unis d’Amérique pendant des décennies à venir après la guerre.

Début avril, alors que les entreprises étzts-uniennes auraient tiré plus de 200 milliards de dollars de leurs lignes de crédit, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a indiqué dans une lettre aux actionnaires que les prêts de la banque «dépassent déjà considérablement ce qui s’est produit lors de la crise financière mondiale» de 2008. Dans le même temps, une récente enquête sur les emprunts des entreprises réalisée par l’Association internationale des gestionnaires de portefeuilles de crédit a révélé que 90% des gestionnaires de prêts des grandes banques américaines s’attendent à une augmentation des défauts de paiement des entreprises, car les risques de crédit et le coût de l’emprunt augmentent.

Le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis d’Amérique s’élève à 40 000, soit près du double des chiffres de l’Italie

Le nombre de personnes décédées aux États-Unis d’Amérique en raison de Covid-19 est passé à plus de 40 000 dimanche, selon les calculs de Reuters et de l’Université Johns Hopkins.

Le nombre de morts aux États-Unis d’Amérique est le plus élevé au monde et est presque deux fois plus élevé que les chiffres de l’Italie, qui est actuellement classée deuxième en termes de décès.

Le nombre de morts est passé de 30 000 à 40 000 en seulement quatre jours après que les décès de coronavirus non testés mais probables ont été ajoutés aux chiffres. Le premier Américain a succombé au coronavirus le 29 février.

L’Italie, qui est restée le pays le plus durement touché du monde pendant des semaines, a enregistré jusqu’à présent 23 660 décès dus à la maladie hautement contagieuse. Les États-Unis d’Amérique sont également le leader international du nombre de cas confirmés de Covid-19, avec plus de 744 000 tests positifs.

Mais il y a aussi des nouvelles positives, avec la pandémie montrant des signes de ralentissement à New York, l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis. Le nombre d’hospitalisations a chuté de 2 000, se situant désormais à 16 000. Le nombre de morts de 507 était également plus faible par rapport aux chiffres record précédents de plus de 700 décès par jour.

Cela a permis au gouverneur Andrew Cuomo de proclamer que «nous avons montré que vous pouvez contrôler la bête». Il a cependant souligné qu’il était trop tôt pour les célébrations, car «nous devons encore nous assurer de garder la bête à terre».

Lors d’un briefing dimanche, Cuomo a annoncé que l’État mènerait la campagne de tests d’anticorps la plus agressive des États-Unis d’Amérique la semaine prochaine, afin d’essayer de comprendre comment tant de personnes ont été infectées.

Cuomo fait partie des gouverneurs qui s’opposent vigoureusement à la pression de Donald Trump pour obliger les États à lever leurs blocages contre les coronavirus et à relancer leurs économies. Les directives présidentielles recommandent que les restrictions commencent à être progressivement levées après 14 jours de déclin des cas de maladie.

Trump insiste sur le fait que les États ont fait suffisamment de tests pour prouver la tendance et commencer à agir, mais le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a qualifié ces affirmations de « tout à fait fausses ». Il était soutenu par son collègue de Virginie, Ralph Northam, qui a critiqué la Maison Blanche comme étant «délirante».

Cependant, plusieurs États, dont l’Ohio, le Texas et la Floride, ont annoncé leur intention de commencer à lever la quarantaine à partir du 1er mai, voire plus tôt, malgré la situation difficile avec Covid-19.

