Image d’archives

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Le titre de cet article, «Qui contrôle la Réponse des États-Unis d’Amérique. à COVID-19: La Maison Blanche ou Bill Gates?», peut sembler sensationnel pour certains, et certains pourraient même m’accuser de «cliquer sur l’appât».

Souvent, lorsque nous écrivons des articles qui présentent une opinion et qu’il n’y a pas suffisamment de faits connus pour étayer une éventuelle conclusion d’une déclaration ou d’une prémisse, en tant que journalistes, nous faisons de la déclaration une question, car le fait est que nous ne savons pas vraiment, bien que nous avons des soupçons sur la base des preuves disponibles.

Cependant, mon intention dans ce que j’écris aujourd’hui est de présenter suffisamment de preuves pour qu’au moment où vous aurez fini de lire cet article et de regarder une vidéo que j’inclurai vers la fin, vous arriverez à la conclusion que Bill Gates est bien celui qui a conçu la réponse des États-Unis d’Amérique à la pandémie actuelle de COVID19.

Le président Trump a commencé son poste actuel de président des États-Unis d’Amérique en janvier 2017. Sur la base des prochaines élections de novembre 2020, son travail prendra fin soit en janvier 2021, soit en janvier 2025. Son travail est un travail temporaire, d’une durée de 4 ans, ou 8 ans au maximum.

Bill Gates, en revanche, n’est pas un élu. En tant que l’une des personnes les plus riches de la planète, il a influencé la politique de santé publique pendant des décennies, couvrant l’administration de plusieurs présidents des États-Unis d’Amérique.

Il ne mettra pas fin à son travail de sitôt, et il est douteux qu’il existe une entité sur terre suffisamment puissante pour le forcer à le faire.

Hier, 7 avril 2020, le président Trump a annoncé que les États-Unis d’Amérique pourraient ne plus soutenir l’Organisation mondiale de la santé (OMS), car il pensait que cette organisation avait mal géré la pandémie de coronavirus. Il a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé reçoit plus de financement des États-Unis d’Amérique que de tout autre pays.

Cela peut être vrai en ce qui concerne les pays, mais personne ne contribue plus à l’Organisation mondiale de la santé que Bill Gates, soit directement par le biais de sa Fondation Bill et Melinda Gates, soit par le biais d’autres organisations et entreprises qu’il finance.

Bill Gates est plus riche et plus puissant que la plupart des pays du monde, et il n’est responsable devant personne.

Alors, quel est son but ultime dans la réponse COVID19 qu’il a conçue, et qui a paralysé l’économie non seulement des États-Unis d’Amérique, mais aussi de pratiquement tous les autres pays du monde?

Le remède ne peut pas être pire que le problème?

Bien que cela puisse paraître comme une éternité, lorsque le groupe de travail COVID19 de la Maison Blanche a été mis en place il y a un peu plus de 3 semaines, la recommandation était que tous les Américains se « verrouillent » pendant 15 jours et pratiquent la distanciation sociale, entre autres.

Alors que nous regardions avec horreur, l’économie des États-Unis d’Amérique a été stoppée, et le président Trump a semblé préparer le public des Etats-Unis d’Amérique à retourner au travail et à reprendre ses activités normales au milieu de la peur du coronavirus. La déclaration qu’il ne cessait de nous répéter était:

Le remède ne peut pas être pire que le problème.

Il semblait comprendre que les conséquences, y compris les conséquences sur la santé, de garder les gens sans travail et socialement isolés étaient bien pires que les craintes de ce que le Coronavirus pouvait faire.

Même ses conseillers médicaux semblaient nous rassurer: ce sont surtout les personnes âgées et faibles qui sont à risque, et non la majorité de la population.

Mais tout cela a changé très rapidement, et il a été rapidement annoncé que ces restrictions se poursuivraient pendant encore 30 jours.

Qu’est-ce qui a changé?

Bill Gates avait d’autres plans

Le président Trump avec le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Brix à un groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche briefing de la Maison Blanche.

Deux médecins de renommée nationale sont apparus avec le président Trump lors de la plupart des séances d’information du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, et il est clair que ces deux médecins ont convaincu le président Trump de fermer le pays plus longtemps qu’il ne le souhaitait apparemment.

Mais ce que la plupart du pays ne savent probablement pas, c’est que ces deux médecins ont des liens financiers avec Bill Gates.

Le Dr Fauci serrant la main de Bill Gates en 2018 lors d’un atelier des NIH. Source d’image.

Le Dr Anthony Fauci est le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), une division des National Institutes of Health (NIH).

En 2019, le NIH a annoncé qu’il dépensait 100 millions de dollars (financés par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique) «pour développer des thérapies géniques pour 2 maladies: le VIH et la drépanocytose (SCD)». Le NIAID du Dr Fauci en faisait partie.

Dans la même annonce, la Fondation Gates a également promis 100 millions de dollars en collaboration avec le NIH.

La Fondation Gates et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), une partie du NIH, explorent actuellement les traitements génétiques du VIH, ainsi que d’autres thérapies, et ils ont noté que cette collaboration leur permettrait d’intensifier leur recherche, coordonner leurs efforts et accélérer les études dans les premiers essais cliniques pour tester les interventions prometteuses. « Cette collaboration est un pas en avant ambitieux, tirant parti des outils scientifiques les plus avant-gardistes et de la grande infrastructure mondiale de recherche sur le VIH des NIH pour un jour apporter un remède et mettre fin à la pandémie mondiale de VIH », a déclaré le directeur du NIAID, Anthony S. Fauci, MD, dans une déclaration annonçant l’initiative. (Source.)

La société pharmaceutique Moderna a été la première entreprise à recevoir un financement pour développer un vaccin contre le COVID19. Il doit être développé sous la direction du Dr Fauci et du NIAID.

Moderna a envoyé des flacons de vaccin à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à Bethesda, dans le Maryland. La clinique vise à tester le vaccin sur environ 20 à 25 volontaires sains d’ici fin avril. Le but de l’étude sera de voir si deux doses du vaccin sont sûres et produisent une réponse dans le système immunitaire pour lutter contre l’infection au COVID-19. Le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, a déclaré au Journal qu’il s’agit d’une vitesse sans précédent à laquelle un vaccin potentiel pour une épidémie mondiale de maladie pourrait être créé. (Source.)

Comme nous l’avons déjà signalé, ce vaccin sera un vaccin à base d’ARNm qui n’a jamais été sur le marché auparavant. Il a le potentiel d’altérer l’ADN humain. Voir:

Un vaccin COVID19 sera-t-il le premier vaccin à modifier l’ADN humain pour faire avancer le transhumanisme? Le plan national pour vacciner chaque Américain – Registre national pour enregistrer le statut vaccinal de chacun

Moderna développait déjà un vaccin potentiel à base d’ARNm avec le Dr Fauci et Bill Gates pour l’infection à VIH. Voir:

Moderna remporte une subvention initiale de 20 millions de dollars de la Fondation Gates

Mais grâce à l’invocation de la loi PREP (Public Readiness and Emergency Preparedness Act) pour la première fois dans l’histoire de notre pays, le vaccin COVID19 est accéléré sans les tests habituels et les précautions de sécurité, et deviendra sans aucun doute le premier ARNm- vaccin à base de vaccin à tester aux États-Unis d’Amérique et la population mondiale.

Bill Gates avec le Dr Debra Birx. Source d’image.

Le Dr Debra Birx, l’autre médecin du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a travaillé avec le Dr Fauci sur la recherche sur le VIH/sida et le développement de vaccins, et a également des liens financiers avec Bill Gates.

Selon Patrick Howley, écrivant pour le dossier national, le Dr Birx a rejeté plusieurs modèles proposés pour l’épidémie de coronavirus et a choisi un modèle unique financé par Bill Gates, via l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). (Source.)

Howley rapporte également:

Deborah Birx siège au conseil d’administration du Fonds mondial, qui est fortement financé par le réseau organisationnel de Bill Gates, comme l’a découvert le journaliste Jordan Schactel. La Fondation Bill et Melinda Gates a remis au Fonds mondial un billet à ordre de 750 millions de dollars en 2012. Le Fonds mondial explique: «La Fondation Bill & Melinda Gates est un partenaire clé du Fonds mondial, fournissant des contributions en espèces, participant activement à son conseil d’administration et à ses comités, et soutenant les efforts de plaidoyer, de communication et de collecte de fonds du Fonds mondial. À ce jour, la Fondation Gates a versé 2,24 milliards de dollars au Fonds mondial et a promis 760 millions de dollars pour la sixième reconstitution du Fonds, couvrant la période 2020-2022.»

Agenda mondial de Bill Gates

L’agenda mondial de Bill Gates n’est pas un secret et, ces derniers jours, il a créé des circuits médiatiques pour promouvoir son agenda.

Il veut que toute la population soit vaccinée avec un nouveau vaccin à base d’ARNm COVID19, et il souhaite que les verrouillages se poursuivent jusqu’à ce que ce vaccin soit développé. Une fois développé, seuls ceux qui ont un certificat de vaccin COVID19 seront autorisés à voyager. [Bill GATES prend ainsi les populations mondiales en otage et force leur assentiment, en disant soit vous acceptez d’être injecté en recevant le «vaccin-poison» qui vous tuera à petit feu et vous êtes libres de mouvements, soit vous refusez et vous serez retenus en prison à ciel ouvert. JDDM – MIRASTNEWS]. Voir:

Bill Gates demande des certificats de vaccins comme condition de voyage

Ce n’est pas nouveau pour Bill Gates. Ce plan est en place depuis de nombreuses années, et avec la peur actuelle du coronavirus et le verrouillage mondial, il se rapproche de voir ses rêves devenir réalité de vacciner chaque être humain sur la planète avec un vaccin qu’il finance.

Les gens sonnent l’alarme sur l’agenda mondial de Bill Gates depuis des années, et pas seulement ceux qui ont une vision sceptique des vaccins. Même certains parmi les médias parrainés par les entreprises ont exprimé au fil des ans des préoccupations concernant le contrôle de Gates sur la santé mondiale et l’influence qu’il a sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Voir cet article 2017 de Politico:

Rencontrez le médecin le plus puissant du monde: Bill Gates

Les médias rapportent depuis des années que la Fondation Bill et Melinda Gates est l’un des plus grands contributeurs à l’OMS, juste derrière les États-Unis d’Amérique et dépasse toutes les autres nations du monde.

Cependant, cela ne fait que mesurer les contributions directes. L’OMS tire moins de 20% de son budget des gouvernements des nations du monde entier. Les 80% restants proviennent principalement d’institutions privées et de particuliers.

L’OMS a deux principales sources de revenus:

les contributions fixées (montants fixes qui devraient être payés par les gouvernements des États membres, en fonction du revenu et de la population) et contributions volontaires (autres fonds fournis par les États membres, plus contributions d’organisations privées et de particuliers).

La majeure partie des dépenses par le biais de la Fondation Bill et Melinda Gates est destinée au développement de vaccins. Elles sont derrière l’organisation de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), qui complète les dépenses de l’OMS pour le développement de vaccins.

Comme nous l’avons signalé ici à Health Impact News en janvier, la Fondation Bill et Melinda Gates s’est associée au Johns Hopkins Center for Health Security et au World Economic Forum (Forum économique mondial) l’année dernière pour présenter l’événement 201, qui a organisé des exercices de simulation sur la façon de planifier une pandémie mondiale due à un coronavirus, six semaines avant le déclenchement de Wuhan en Chine. Voir:

Bill Gates et le Forum économique mondial ont-ils prédit une éclosion de coronavirus? Y aura-t-il un black-out sur Internet pour contrôler les informations?

[Il pourrait s’agir ici d’un souhait en poussant les autorités à fermer internet et les réseaux sociaux, car COVID-19 n’avait pas été programmé pour s’attaquer à ce genre de choses, il eut fallut un virus informatique en même temps. – MIRASTNEWS].

Presque tout ce qu’ils avaient prévu s’est maintenant produit avec les réactions actuelles de COVID19.

La seule chose qui ne s’est PAS produite, c’est une panne de courant sur Internet pour contrôler le flux d’informations.

La raison la plus probable pour laquelle cela ne s’est pas produit est que le public a pour la plupart respecté son programme et est resté chez lui. Il n’y a pas de protestations ni de troubles civils, ce qu’ils n’anticipaient probablement pas, car il y a eu une conformité presque totale au verrouillage du pays et à la destruction de l’économie.

Et avec tout le monde à la maison, il y a eu une augmentation record de l’utilisation d’Internet, car les gens s’ennuient sans rien faire et diffusent du contenu comme jamais auparavant. Si cela devait être interrompu, il y aurait très probablement des troubles civils en raison de la dépendance actuelle des Américains au divertissement.

Donc, au moins, cela permet à des sites Internet comme Health Impact News ou MIRASTNEWS de continuer à publier des informations contraires au récit contrôlé provenant des médias d’entreprise et de la Maison Blanche – pour l’instant.

Pour en savoir plus sur l’agenda mondial de Bill Gates, qui va au-delà de la vaccination de tout le monde sur la planète et inclut la monnaie numérique et le contrôle du système bancaire mondial, ce reportage vidéo de Spiro Skouras est à voir absolument tant qu’il est encore disponible.

Dans un article de suivi non encore publié, je spéculerai sur les motifs de Bill Gates et son programme mondial, mais je voulais garder cet article aussi factuel que possible.

Il ne devrait y avoir aucun doute dans l’esprit de quiconque, s’il suit les liens fournis dans cet article et regarde le reportage vidéo de Spiro ci-dessus, que Bill Gates et non le président Trump appelle actuellement les tirs concernant les États-Unis des Etats-Unis d’Amérique à la situation COVID19.

Si le président Trump représente vraiment les intérêts de la population des Etats-Unis d’Amérique, il doit mettre à part le Dr Fauci et le Dr Birx et permettre à d’autres voix de faire partie du dialogue national qui ne soutiennent pas l’agenda de Bill Gates.

En savoir plus sur Bill Gates et son programme mondial

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News, via BEFORE IT’S NEWS