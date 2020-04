Le monde selon la Fondation Gates

Image d’Archives

Par Bill Willers pour VT

« Pour le monde dans son ensemble, la normalité ne revient que lorsque nous avons largement vacciné l’ensemble de la population mondiale. » – Bill Gates

« Je pense que les gens aux États-Unis d’Amérique, et peut-être dans d’autres pays aussi, sont plus dociles qu’ils ne devraient l’être. » – Knut Wittkowski

Ernst Wolff, un journaliste allemand qui suit la finance internationale et ses ramifications, dans une interview du 20 mars 2020 (ici publiée le 30 mars avec des sous-titres en anglais) a expliqué que le financement et le contrôle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé un changement dans les années 1970 des États-nations à l’industrie pharmaceutique et aux fondations privées. Avec le temps, un soutien important est venu de la Fondation Bill et Melinda Gates. Aujourd’hui, le pouvoir de Bill Gates au sein de l’OMS est inégalé, lui conférant un statut proche de celui de chef de l’Etat, non seulement à l’OMS, mais aussi au G20. C’est la Fondation Gates, ainsi que le Forum économique mondial, qui a accueilli l’exercice pandémique Event201 quatre mois avant la décision de verrouillage de Covid-19. La Fondation Gates est également un «investisseur et partenaire» de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations dont la mission déclarée était est «de stimuler et d’accélérer le développement de vaccins».

En ce qui concerne la pandémie de Covid19, les voix d’épidémiologistes dissidents de réputation irréprochable sont écartées des médias grand public. En particulier, une interview du 8 avril de Knut Wittkowski, épidémiologiste de 35 ans d’expérience dans l’étude des pandémies, est une éducation en soi. Alors que les intervieweurs lui rappellent que son point de vue sur la pandémie et le verrouillage est en opposition absolue avec le gouvernement, il répond, sa colère à peine contenue, « Je ne suis pas payé par le gouvernement, j’ai donc le droit de faire de la science », ce qui implique la prostitution intellectuelle parmi ceux qui élaborent le récit officiel. Son message de base est que cette pandémie est comme chaque pandémie de grippe annuelle. Si on l’autorisait à suivre son cours, il y aurait une période de plusieurs semaines au cours de laquelle «l’immunité collective» serait établie, après quoi la pandémie s’éteindrait. Les personnes âgées et les infirmes seraient protégés contre tout contact, mais uniquement pendant cette période. Il explique exactement pourquoi le confinement, dans lequel les rassemblements de personnes ne sont pas autorisés, et une forme d’assignation à résidence de masse est qualifiée d’«auto-isolement», est une stratégie préjudiciable selon les principes épidémiologiques. Vers la fin de l’interview, son commentaire introductif (ci-dessus) est suivi « si les gens ne se battent pas pour leurs droits, leurs droits seront oubliés. » Et puis, amèrement, comme un commentaire d’adieu sur la capacité de l’administration à étouffer les opinions indésirables: « C’est une lutte pour se faire entendre ».

Anthony Fauci et Deborah Birx, les deux experts du NIH qui ont convaincu le président Trump de verrouiller l’économie, sont les visages de la réponse de Covid19 présentée au public par les médias. Tous deux ont des liens étroits avec la Fondation Gates. Birx a admis à la caméra que les personnes de tout âge, décédées de quelque cause que ce soit, si elles étaient également positives pour Covid19 sont comptées comme des décès de Covid19. Il n’est pas nécessaire d’avoir une solide expérience en statistiques pour voir que les données officielles sur la mortalité produites à partir d’une telle politique déformeraient la vérité concernant la virulence de la grippe de cette saison connue sous le nom de Covid19. Il était étonnant qu’elle fasse un tel aveu.

Il y a une interview de Bill Gates dans laquelle Gates révèle plus qu’il n’aurait pu imaginer. Considérez ces commentaires de Gates de l’interview: «Cela est [Covid19] assez contagieux, beaucoup plus contagieux que le MERS ou le SRAS. Ce n’est pas aussi fatal qu’ils l’étaient … Rien de tel n’est jamais arrivé à l’économie de notre vivant. Mais l’argent – vous savez – ramener l’économie et faire de l’argent – c’est plus une chose réversible que de ramener les gens à la vie. Nous allons donc prendre la douleur dans la dimension économique – une douleur énorme – afin de minimiser la douleur dans les dimensions de la maladie et de la mort.» Gates ment. Son «beaucoup plus contagieux» que les autres grippes est contré par l’épidémiologiste Wittkowski, qui soutient qu’il n’y a aucune preuve d’une telle déclaration. Quoi qu’il en soit, «plus contagieux» signifie seulement plus transmissible, ce qui ne dit rien sur les symptômes de la maladie. L’élément clé ici est l’admission de Gates que Covid19 n’est «pas aussi fatal» – c’est-à-dire pas aussi virulent – que d’autres virus de l’histoire récente. Néanmoins, et en utilisant l’influence mondiale que sa fortune massive a achetée pour lui et sa fondation, il préconise la fermeture d’une économie pour ce qui n’est apparemment qu’une mauvaise saison de la grippe.

Dans la même interview, Gates révèle une stratégie qui refroidit le sang d’un penseur critique: «Finalement, ce que nous devrons avoir, c’est des certificats indiquant qui est une personne récupérée, qui est une personne vaccinée, parce que vous ne voulez pas que les gens se déplacent dans le monde, où vous avez des pays qui n’auront pas de contrôle, malheureusement.» Ce qu’il entend par «certificat» est clairement illustré par le fait que sa fondation finance une recherche au Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour le développement d’un «Tattoo ID», à injecter avec des vaccinations. Il s’agit d’un bel exemple d’universitaires se prostituant au pouvoir et à la richesse, car toute personne suffisamment intelligente pour franchir la porte du MIT comprendrait immédiatement le potentiel insidieux d’un tel marqueur. Ceux qui ont soutenu que dans un monde où l’argent liquide n’est plus disponible, la carte de crédit serait la «puce» parfaite avec laquelle une autorité totalitaire pourrait exercer un contrôle sur l’humanité. Le marqueur de tatouage est même un pas au-delà, et au fur et à mesure que la technologie progresse, bien plus qu’un historique de vaccination pourrait être inclus – pratiquement tout sur la personne, et d’après la préoccupation de Gates concernant les voyages parmi les personnes non vaccinées, on peut envisager les antécédents de vaccination comme un moyen de contrôler la mobilité humaine. Et comme des marqueurs seraient insérés en même temps qu’un vaccin annuel contre la grippe, l’individu ne serait pas au courant d’avoir reçu une «marque» invisible à l’œil nu, mais lue de manière anonyme par des fonctionnaires dotés du bon équipement.

Bill Gates, un homme d’affaires de 100 milliards axé sur sa mission de vacciner l’humanité dans un système de pleine conformité, a versé des centaines de millions de dollars à l’OMS, qui est désormais largement un «outil du lobby des vaccins» où sa stratégie domine. L’entretien du 8 avril 2020 de Gates, dont la citation introductive ci-dessus a été tirée, n’est pas édité, mais d’après le mot résultant salade, on voit son plaidoyer pour « aplatir la courbe » (contrer les épidémiologistes comme Wittkowski), » l’accélération » de la fabrication du vaccin, «Milliards de doses», «investissement judicieux». Les fortunes à se faire dans la fabrication de vaccins à l’échelle qu’il propose sont immenses presque au-delà de l’imagination, ceci pour une industrie qui jouit d’un niveau de protection juridique unique. Il a manœuvré lui-même et sa fondation pour devenir un leader mondial en matière de politique concernant les pandémies virales. Le monde a été «verrouillé» en grande partie parce qu’il le voulait, et le résultat est une population mondiale cultivée pour accepter un futur de rapports de nouveaux virus mortels nécessitant des milliards de doses de nouveaux vaccins. L’homme veut gouverner le monde. Reste à voir si le monde le laissera faire.

À propos des éditeurs VT Éditeurs VT VETERANS TODAY

VT Editors est un compte de publication générale géré par Jim W. Dean et Gordon Duff. Tout le contenu du présent document appartient à Jim W. Dean et à Gordon Duff et est protégé par des droits d’auteur. editors@veteranstoday.com

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftony.balaklesso%2Fvideos%2F10207306602741452%2F&show_text=0&width=560

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY

COVID-19: la Chine donne un coup de pied aux appels à l’enquête de l’Australie

Par John Owen Nwachukwu

La Chine a rejeté l’appel de l’Australie à une enquête sur l’origine du coronavirus.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a appelé à une enquête internationale sur les origines et la propagation du virus mortel.

L’Australie s’est jointe aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et à la France, qui avaient tous précédemment montré leur inquiétude quant à la manière dont la Chine avait abordé le virus qui avait éclaté pour la première fois dans sa ville centrale de Wuhan en 2019.

Le coronavirus a causé près de 2,4 millions d’infections et plus de 160 000 décès dans le monde, paralysant les activités commerciales dans les grandes villes.

À Pékin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré que les propos de Payne étaient « entièrement dépourvus de fondement factuel », ajoutant que remettre en question la transparence de la Chine n’était pas fondé et montrait un manque de respect pour les sacrifices de son peuple.

[Pourtant l’enquête ne doit pas concerner que la Chine, elle doit englober tous les laboratoires secrets incriminés, notamment aux Etats-Unis d’Amérique et peut-être même au Canada. Limiter l’enquête sur la Chine ne permettrait pas de faire émerger la vérité. Le fait que les porte-avions des Etats-Unis d’Amérique et de la France aient été infectés en pleine mer soulève aussi des interrogations à lever, même pour la sécurité et la protection sanitaire des personnels de ces armées expérimentées si elles n’en connaissent pas l’origine. JDDM – MIRASTNEWS.]

Le président Donald Trump a déclaré samedi que la Chine ferait face à des conséquences si elle était « sciemment responsable » de la pandémie.

Lundi, la Commission nationale de la santé de la Chine a signalé 12 nouvelles infections, portant le bilan du continent à 82 747, tandis que le nombre de morts est resté inchangé à 4 632.

COVID-19: plus de 111 Africains testés positifs en Chine

Journaux nigérians: 10 choses à savoir ce samedi matin

COVID-19: Craintes en Chine à propos de nouveaux cas, des semaines après le ralentissement

« La Chine exprime sa profonde préoccupation et son opposition résolue à cela », a déclaré Geng Shuang aux journalistes lors d’un point de presse quotidien.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : JDDM – MIRASTNEWS

Source : DAILY POST

Une équipe de recherche chinoise découvre des mutations pathogènes dans le SRAS-CoV-2, cruciales pour le développement de Vax

Photo: Xinhua

Dimanche, une équipe dirigée par l’épidémiologiste de renom Li Lanjuan a publié un article préimprimé sur medRvix qui indiquait avoir observé des mutations capables de modifier sa pathogénicité lors d’un syndrome respiratoire aigu sévère – coronavirus (SARS-CoV-2), la source du COVID- 19 pandémie. Le rapport demandait que les mutations soient prises en considération pour le développement de médicaments et de vaccins.

« Notre étude fournit des preuves directes que les mutations qui se produisent actuellement dans le génome du SRAS-CoV-2 ont le potentiel fonctionnel d’avoir un impact sur la pathogénicité virale. Par conséquent, le développement de médicaments et de vaccins, bien qu’urgent, doit prendre l’impact de ces mutations accumulées, en particulier des mutations fondatrices, en compte pour éviter les pièges potentiels», lit-on dans l’article.

Onze échantillons d’isolats viraux ont été prélevés sur des patients du First Affiliated Hospital au cours d’une période de trois mois débutant en janvier.

L’équipe de recherche a identifié 33 mutations à partir des échantillons et a découvert que 19 d’entre elles étaient nouvelles, selon l’article.

L’étude a également révélé que les patients présentaient au moins une mutation. Les isolats viraux révèlent une variation significative des effets cytopathiques et de la charge virale, jusqu’à 270 fois les différences, lors de l’infection des cellules Vero-E6.

L’équipe a également observé des variations intrapersonnelles et six mutations différentes de la glycoprotéine de pointe (protéine S). L’étude servira de preuve que le SARS-CoV-2 possède des mutations capables de modifier la pathogénicité.

Dans un isolat viral, une mutation tri-nucléotidique a été découverte, qui, selon les chercheurs, était étonnamment puissante en charge virale et en test CPE, et le patient est resté positif pendant 45 jours.

L’équipe a également découvert un virus actif dans trois échantillons de selles, ce qui prouve que le SRAS-CoV-2 est capable de se répliquer dans les selles, contrairement à certains rapports récents.

L’étude comprenait 11 patients âgés de 4 mois à 71 ans, tandis que 10 s’étaient rendus à Wuhan. Depuis la rédaction du rapport, les patients se sont rétablis et sont sortis de l’hôpital.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Global Times