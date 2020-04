L’Europe a besoin de 1 500 milliards d’euros pour se redresser ou le marché unique pourrait « casser en deux » – commissaire européen à l’économie

Image d’archives

L'Union européenne a un besoin urgent d'injections financières pour rester à flot et survivre à l'épidémie de coronavirus qui ravage actuellement le continent, a averti le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni.

Un énorme 1 500 milliards d’euros (1 630 milliards de dollars) pourrait être nécessaire pour « faire face à cette crise », a déclaré Gentiloni à Der Spiegel avant le sommet des dirigeants européens sur la crise déclenchée par l’éclatement de Covid-19.

Le commissaire aux affaires économiques et financières a déclaré que l’Europe traverse la «pire crise» depuis la Seconde Guerre mondiale, qui menace l’existence même de l’UE en tant qu’entité économique et politique unique. Gentiloni a cité une prévision du Fonds monétaire international (FMI), affirmant que l’UE pourrait voir une baisse sans précédent de 7,5% du PIB cette année. En 2009, pendant la crise financière mondiale, le PIB de l’UE n’a baissé que de 4,4%.

Gentiloni, un Italien, a rejeté l’idée d’Eurobonds communs défendue par sa propre nation et constamment opposée par l’Allemagne. Il a qualifié l’approche de «rétrospective», ajoutant que l’Europe en avait «assez». Pour éviter les retombées de la crise, l’Europe a plutôt besoin de toute urgence «d’un outil commun pour financer la reconstruction», a-t-il déclaré.

Sinon, nous risquons [une situation] lorsque les différences entre les économies de la zone euro et le reste du marché unique deviennent trop importantes et que les deux se séparent.

Cependant, l’Eurogroupe [équivalent de l’Afrogroupe – MIRASTNEWS] – les ministres des finances des pays de la zone euro – n’ont jusqu’à présent alloué que 500 milliards d’euros pour financer les dépenses médicales et aider les petites et moyennes entreprises, laissant l’Europe dans le besoin d’environ 1 000 milliards d’euros de plus.

L’horloge tourne, avertit Gentiloni. «Nous ne pouvons pas attendre que le virus« fasse la paix »avec nous avant de reconstruire. La reconstruction doit commencer maintenant, au printemps, en été.»

Le prix du pétrole chute à 10 $ le baril pour la première fois au 21e siècle

Une combinaison horrible de la demande en ruine pour le stockage brut et mondial rempli à ras bord a poussé les prix du pétrole à des niveaux jamais vus depuis plus de deux décennies.

La référence états-unienne, West Texas Intermediate, est tombée à 10 $, les économies mondiales restant bloquées en raison de la pandémie de Covid-19, écrasant la demande de brut. Pour ajouter l’insulte aux blessures, le stockage mondial du pétrole atteint ses limites. La situation est si grave, en fait, que le ministère de l’Énergie envisage même de payer les producteurs nationaux de pétrole pour garder le brut dans le sol.

Mercredi dernier, l’Agence internationale de l’énergie a annoncé une augmentation record de 19 millions de barils de l’approvisionnement intérieur en pétrole brut.

Même l’OPEP n’a pas été en mesure de soulager l’industrie en difficulté. Alors que l’entente et ses partenaires mondiaux ont pu s’entendre sur une réduction de 9,7 millions de barils par jour, le marché pense clairement que ce n’est pas suffisant.

Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights, une société spécialisée dans l’analyse du marché pétrolier, a déclaré: «Les prix actuels montrent que les coupes de l’OPEP+ se sont révélées être une erreur, les prix du pétrole étant à nouveau à la merci du virus», ajoutant que «jusqu’à ce que nous approchons de la levée des blocages aux États-Unis d’Amérique, le pétrole peut dériver plus bas ou rester dans la fourchette autour des niveaux actuels.»

L’effondrement des prix du pétrole envoie des ondes de choc dans toute l’industrie, les majors pétrolières réduisant les dépenses de manière générale et les explorateurs réduisant jusqu’à 13% de leur flotte de forage alors que la crise fait rage.

Les temps troublants ont même forcé la Texas Railroad Commission à envisager l’impensable, à imposer une réduction de la production à l’échelle de l’État. Alors que les trois commissaires n’ont pas été en mesure de se prononcer mardi dernier, le groupe devrait se réunir à nouveau le 21 avril. Et comme les prix du pétrole ont chuté de 20% depuis leur dernière réunion, ils pourraient bien être prêts à agir.

Même si la RRC concrétise son plan d’interférer avec les marchés libres, de nombreux experts suggèrent que jusqu’à 20 à 30 millions de barils par jour de demande sont décimés par Covid-19 – ce qui est loin de ce que les producteurs mondiaux de pétrole ont coupé jusqu’à présent.

Le prix du pétrole brut WTI tombe en dessous de 3 $ le baril, son plus bas niveau de l’histoire

Il a poursuivi son déclin précipité ce 20 avril en raison de la crise de la demande mondiale causée par la pandémie de Covid-19.

La chute du brut du WTI le 20 avril en raison de la crise de la demande mondiale causée par la pandémie de Covid-19 a porté son prix à 2,96 $ le baril, son plus bas niveau de l’histoire.

Ainsi, la valeur de cette marque de pétrole brut a baissé de 83%.

Selon les données de la bourse NYMEX des Etats-Unis d’Amérique, à 16h29 (GMT), le prix du WTI était de 8,85 $ le baril – son prix le plus bas depuis février 1999 – et peu de temps après, sa valeur est tombée à ses plus bas historiques de moins de 3 $.

West Texas Intermediate (WTI) est une classe de pétrole brut produit au Texas et dans le sud de l’Oklahoma qui sert de référence pour la tarification d’autres flux de brut. Il est beaucoup moins lourd que le Brent et a une faible teneur en soufre.

Le pétrole WTI clôture à -37,63 dollars le baril, après avoir enregistré une baisse de 305,97% en une journée Il a poursuivi son déclin précipité ce 20 avril en raison de la crise de la demande mondiale causée par la pandémie de Covid-19. La chute du pétrole brut WTI le 20 avril en raison de la crise de la demande mondiale causée par la pandémie de Covid-19 a placé, pour la première fois dans l’histoire, des contrats à terme pour cette marque à livrer en dessous de 0 $ le baril de cette marque pour les quantités à livrer en mai.

