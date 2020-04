Quelle est l’origine de COVID-19?

D’où est venu COVID-19?

Publié le 17 avril 2020

Il existe des preuves génétiques suggérant un bricolage humain dans le génome, et il y a des nouvelles suggérant que le virus pourrait avoir été développé soit au Wuhan Institute of Virology soit au laboratoire des Eyays-Unis d’Amérique de virologie à Fort Detrick. Il y a même des suggestions que les laboratoires des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine sur les armes biologiques pourraient travailler ensemble, partager des échantillons et échanger des fonds.

Partie 1: Les preuves génétiques

Préface

Nous comptons sur la communauté scientifique comme contexte pour presque toutes les décisions de politique publique. Les gens qui veulent influencer les politiques le savent, et ils ne font pas que faire pression sur le Congrès, ils achètent également des scientifiques, des reportages scientifiques et des placements dans des revues de premier plan. La plupart des scientifiques sont honnêtes, mais ils doivent survivre dans un monde où le financement est plus serré qu’il ne devrait l’être. Il n’est pas surprenant que certains d’entre eux succombent et publient ce que les institutions puissantes et corrompues veulent.

La question de l’origine du laboratoire pour COVID est politiquement explosive, nous nous attendons donc à ce qu’une main lourde retienne l’establishment scientifique. Ceux d’entre nous qui recherchent une réponse honnête, qui ont un peu d’expertise, un peu de sens du cheval et beaucoup de patience, sont laissés au crible les informations, la désinformation et la désinformation dans un environnement politisé.

Mon opinion personnelle est que je n’aime pas avoir à me demander si des pandémies mondiales ont été créées, accidentellement ou autrement, par mon propre gouvernement. La recherche sur les armes biologiques est vaste dans plusieurs pays, mais dominée par les États-Unis d’Amérique. Le budget des Etats-Unis d’Amérique divulgué dépasse les 10 milliards de dollars par an, et qui sait ce qu’est le budget noir. Il n’y a aucun but légitime pour cette «recherche» et elle est illégale. Aucune arme biologique ne peut jamais attaquer des «ennemis» sans risque inacceptable d’infecter des «amis». Au fil du temps, il est pratiquement certain qu’il y aura des fuites aux conséquences horribles. La maladie de Lyme en est un bon exemple.

Peu importe que COVID19 provienne d’un laboratoire, nous, les gens, devons exiger la divulgation de cette «recherche» secrète et exiger la fin du programme des Etats-Unis des armes biologiques dans son intégralité. Je ne connais aucune coalition organisée à cette fin. Nous devrons en commencer une.

Trois livres utiles pour aborder ce sujet:

Opinion d’expert

Voici une interview du Dr Francis Boyle décrivant la situation dans son ensemble. Boyle est professeur de droit international à l’Université de l’Illinois avec une histoire au sein du gouvernement et du monde universitaire travaillant sur la limitation des armes biologiques. Dans cette interview, il allègue:

Quiconque développe sciemment, produit, stocke, transfère, acquiert, conserve ou possède un agent biologique, une toxine ou un système de distribution pour une utilisation comme arme, ou aide sciemment un État étranger ou une organisation à le faire, sera condamné à une amende sous ce titre ou emprisonné à perpétuité ou pour une période de plusieurs années, ou les deux.

– Loi sur les armes biologiques contre le terrorisme de 1989, rédigée et promue par le professeur Francis Boyle

Depuis l’adoption de cette loi en 1989, la recherche offensive sur les armes biologiques est illégale en Amérique. Mais Boyle affirme que la recherche s’est poursuivie sous couvert de défense contre les armes biologiques ou de contrôle d’une pandémie. Il est explicitement interdit de manipuler génétiquement des agents pathogènes pour gagner en fonction. Cela signifierait de les rendre délibérément plus meurtriers ou plus contagieux, ou de modifier un agent pathogène animal afin qu’il puisse infecter l’homme. Boyle accuse que les violations les plus explicites ont été externalisées pour éviter une violation technique de la loi, et certains contrats ont été conclus avec la Chine.

Cet article de presse britannique affirme que le NIAID a accordé une subvention de 3,7 millions de dollars au Wuhan Institute of Virology. L’Institut de virologie est situé dans la même ville où COVID-19 a été signalé pour la première fois et est réputé être le plus grand centre de recherche sur les armes biologiques en Chine. Voici un article de PLOS publié en 2017 par l’Institut Wuhan, décrivant des expériences génétiques avec le virus du SRAS extrait de chauves-souris. En remerciement de leur soutien, les auteurs citent NIAID comme bailleur de fonds.

Et voici un article paru hier sur le Web, intitulé Evidence SARS-CoV-2 Emerged From a Biological Laboratory in Wuhan, China. L’article n’est pas signé, mais ne contient que des informations vérifiables dans le domaine public. Il cite cet article de 2007, dans lequel des chercheurs chinois en collaboration avec des chercheurs australiens modifient un coronavirus de chauve-souris pour lui permettre d’infecter les humains. «Un deuxième article, de 2015, non seulement réitère les conclusions du premier article, mais affirme carrément qu’ils ont dérivé synthétiquement un virus recombinant infectieux SHC014 complet et démontrent une réplication virale robuste à la fois in vitro [cultures de cellules humaines] et in vivo [modèles de souris].» Cet article anonyme contient également des offres d’emploi récentes du laboratoire de Wuhan, à la recherche de chercheurs experts en virus de chauve-souris et transmissions inter-espèces.

Pas dans cet article, mais aussi intéressant, il y avait un rapport de la FEMA de l’été dernier qui était étrangement prémonitoire. Une liste d’emplois au CDC en novembre dernier semblait anticiper un besoin à venir pour la gestion des urgences. Et une conférence parrainée par l’Université Johns Hopkins et la fondation Gates en octobre dernier a simulé une épidémie de coronavirus qui a commencé en Chine et s’est propagée dans le monde entier.

D’où est venu COVID?

Je ne prétends pas connaître la réponse, et sur la base d’informations accessibles au public, je ne pense pas qu’elle soit connaissable. Mais il existe des preuves génétiques suggérant un bricolage humain dans le génome, et il y a des nouvelles suggérant que le virus pourrait avoir été développé soit au Wuhan Institute of Virology soit au laboratoire de virologie des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick. Il y a même des suggestions que les laboratoires américains-états-uniens et chinois sur les armes biologiques pourraient travailler ensemble, partager des échantillons et échanger des fonds. Je différerai ces histoires pour la partie 2 de ce rapport.

L’histoire officielle est que l’origine de l’épidémie a été le «marché humide» où la viande et certains animaux sauvages sont vendus aux consommateurs à Wuhan. Cette hypothèse a été contestée par un article dans Lancet, résumé ici dans Science Magazine. Les auteurs ont interrogé les 41 premiers patients connus de Wuhan, qui étaient supposés avoir contracté COVID simultanément à partir du «patient zéro». Pour 28 d’entre eux, il y avait des liens avec le marché, soit personnels, soit par l’intermédiaire d’un membre de la famille, mais pour 13 d’entre eux, aucun lien avec le marché n’a pu être identifié. Dans ce quartier de Wuhan, la plupart des gens faisaient leurs achats au marché, de sorte que les auteurs étaient plus impressionnés par les 13 qui n’avaient aucun lien, et ont suggéré que 28 sur 41 auraient pu être compatibles avec un échantillon aléatoire de personnes de ce quartier.

D’autres sources affirment que les 41 personnes étaient liées à l’Oriental Hotel voisin, à quelques pas du marché, et que Patient Zero était un soldat / cycliste des Etats-Unis d’Amérique. J’aurai plus à dire dans la partie 2.

Est-il plausible que le SRAS-CoV2 ait muté directement à partir d’un virus qui a infecté des chauves-souris locales? Pour cette question, je suis tributaire des généticiens évolutionnaires pour un avis, et il y a une divergence d’opinion sur la littérature scientifique. Les généticiens qui disent que les preuves indiquent une origine de laboratoire sont généralement prudents, mais ils font ces points:

Wuhan se trouve dans le centre-est de la Chine. Les chauves-souris porteuses du SRAS proviennent de la province du Yunnan, dans le sud-ouest, à environ 1 000 miles de distance. Il est connu que les chauves-souris ont été collectées pour des recherches sur le virus du SRAS menées au laboratoire de Wuhan.

Le génome possède au moins 4 mutations de gain de fonction (s’il s’agit de mutations) par rapport au virus de la chauve-souris ancêtre. Les mutations de gain de fonction sont rares par rapport à la perte de fonction, et généralement le virus fait son saut quand il y a un gain de fonction.

Environ un quart du génome ne ressemble en rien à un coronavirus et doit être arrivé par recombinaison génétique. La partie recombinée ressemble à du VIH. Les recombinaisons du génome viral se produisent dans la nature, mais celle-ci est particulièrement difficile à expliquer, car le VIH est un virus fragile qui ne peut pas survivre en dehors du sang humain. Comment entrerait-il dans un virus de chauve-souris?

COVID a des effets pathologiques jamais vus auparavant dans un coronavirus, notamment une attaque du tractus gastro-intestinal et des parois des artères. Certains rapports indiquent que la létalité du virus provient de son attaque contre l’hémoglobine, la molécule de sang rouge qui transporte l’oxygène dans le corps.

L’affirmation selon laquelle les quatre insertions ressemblent étrangement au VIH a été jugée fragile, mais elle est confirmée aujourd’hui par un témoignage d’un lauréat du prix Nobel français. En 2008, le Dr Luc Montagnier a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir découvert (beaucoup plus tôt) le virus VIH qui cause le SIDA. Dans cette interview radiophonique avec le Dr Jean-François Lemoine, Montagnier exprime sa conviction que le génome du SRAS-CoV2 pointe vers une origine de laboratoire.

«Des chercheurs indiens ont déjà tenté de publier les résultats des analyses qui ont montré que ce génome du coronavirus contenait des séquences d’un autre virus,… le virus VIH, mais ils ont été contraints de retirer leurs conclusions car la pression du courant dominant était trop forte.»

Contre ces analyses, il y a un article important dans Nature Medicine qui prétend exclure «irréfutablement» une origine de laboratoire. Leur base pour dire ceci :

Ces calculs suggèrent que les protéines de surface du virus ne sont pas idéales pour se lier à une enzyme humaine appelée ACE2, et que si le virus avait été conçu en laboratoire, les concepteurs auraient certainement trouvé la solution idéale et l’auraient utilisée à la place. Que l’épine dorsale du virus contient un morceau qui ressemble à un virus de pangolin, et que le génome du virus de pangolin n’a été publié que très récemment, les scientifiques de laboratoire n’auraient donc pas pu l’utiliser.

(Le pangolin est une espèce rare de fourmilier blindé en voie de disparition. Il ressemble un peu à un tatou.)

Je me méfie toujours lorsque les scientifiques utilisent des mots comme « irréfutablement » et « définitif ». Mais, plus objectivement, je voudrais souligner qu’aucun des quatre points ci-dessus n’a été réfuté ou même pris en compte dans l’article Nature Medicine.

Il y a aussi une déclaration dans le Lancet signée par 27 chercheurs qui a été largement reprise dans Science Magazine qui « condamne fermement les rumeurs et les théories du complot », sans réfuter aucune des revendications des généticiens. Ils citent des dizaines de documents qui, selon eux, soutiennent une origine naturelle, mais, en examinant ces documents, je trouve qu’ils supposent plutôt une origine naturelle. En fait, plusieurs articles font état de difficultés avec cette hypothèse. L’un des articles conclut sur la base de modèles évolutifs que si le SRAS-CoV2 a évolué naturellement d’un ancêtre de chauve-souris, il doit avoir divergé il y a au moins 40 ans. C’est difficile à concilier avec l’histoire selon laquelle le SRAS-CoV2 est passé des chauves-souris aux humains l’année dernière.

Mon point de vue personnel m’incline à penser que la déclaration du Lancet est politiquement motivée. Je trouve suspect que des publications scientifiques de premier plan aient jugé bon de nier les allégations selon lesquelles COVID était d’origine laboratoire, mais aucune n’a réfuté les détails pris en compte de ces allégations.

L’armée des Etats-Unis d’Amérique étudie les coronavirus comme armes biologiques

Il est incontestable que les États-Unis d’Amérique ont un vaste programme de «recherche» sur les armes biologiques et que la modification des coronavirus pour les rendre plus dangereux fait partie de leur programme de travail.

Voici le récit à la première personne considérée de Judy Mikovits, qui prétend avoir travaillé dans les années 1990 à Fort Detrick, un laboratoire de biologie de l’armée dans le Maryland. Une partie de son travail consistait à armer les coronavirus. Ce travail était en cours et controversé jusqu’en 2015. Le président Obama a approuvé et prolongé les programmes. Il y a trois ans, Nature a rapporté que «le virus du SRAS s’est échappé des installations de confinement de haut niveau à Pékin à plusieurs reprises». Uniquement en Chine? Toujours en 2017, le comité de la Chambre de l’énergie et du commerce a demandé au CDC des informations sur les fuites d’installations de recherche similaires aux États-Unis d’Amérique, et il a récupéré un document de 503 pages avec toutes les spécificités expurgées.

Conclusions

Je trouve suspect que le débat sur la question de savoir si COVID provienne d’un laboratoire soit évité avec des attaques ad hominem, des dénis de couverture et des arguments d’homme de paille. Je suis impressionné que les personnes qui soutiennent une origine de laboratoire aient rapidement corrigé leurs anomalies, alors que je ne vois pas une telle volonté de l’autre côté.

La totalité des preuves de l’hypothèse n’est pas concluante. La preuve la plus convaincante que je vois est :

Les chauves-souris qui sont réputées être la source du virus se trouvent naturellement à plus de 1 000 miles de Wuhan, mais nous savons que le laboratoire de Wuhan étudiait uniquement ces chauves-souris et seulement ce virus, et en outre qu’ils expérimentaient avec la modification de la protéine de pointe que le virus utilise pour l’entrée, pour le rendre compatible avec l’ACE2 humain.

Le virus a acquis plusieurs nouvelles capacités en sortant des chauves-souris. Habituellement, nous nous attendrions à un seul.

Étroitement lié à cela, le génome montre quatre segments d’ARN qui diffèrent sensiblement de l’ancêtre de la chauve-souris, où, encore une fois, nous n’en attendrions qu’un. L’analyse génétique indique que la divergence avec les chauves-souris s’est produite il y a des décennies, et pourtant la maladie n’est apparue que récemment chez l’homme.

Je prends le témoignage de Francis Boyle très au sérieux. Il est un expert de carrière en guerre biologique. Luc Montagnier est une source aussi crédible que possible, mais je ne sais pas quoi faire de la façon dont il semble certain que les preuves génétiques que d’autres ont dites ne sont pas concluantes.

Dans la partie 2, j’espère faire le lien avec la recherche des Etats-Unis d’Amérique sur les armes biologiques. Lier les programmes d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine semble plus étrange que la science. Teaser: Les preuves suggèrent que le SARS-CoV2 est en Amérique depuis plus longtemps qu’en Chine.

Josh Mitteldorf

Cette entrée a été publiée dans Non classé par Josh Mitteldorf. Marquez le permalien.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Le bilan mondial des décès de Covid-19 dépasse les 170 000 morts – Johns Hopkins University La pandémie de coronavirus a fait plus de 170 000 morts dans le monde, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins, alors que les régions des États-Unis d’Amérique – le meilleur hotspot Covid-19 du monde – se préparent à lever les mesures de verrouillage. – RT



MIRASTNEWS

Source : joshmitteldorf.scienceblog.com