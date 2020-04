Coronavirus et crise – qu’est ce qui arrive en premier

Le COVID-19 et le pétrole sont les armes de destruction massive les plus lourdes de la Troisième Guerre mondiale. Ou, dans une situation critique, des espèces plus destructrices entreront en jeu? Les problèmes les plus pressants de notre temps en direct sur le studio vidéo Pravda. ru Inna Novikova et politologue, à la tête du conseil d’experts du Fonds de développement stratégique Igor Shatrov considéré.

Lisez le début de l’entretien:

– Igor Vladimirovich, la pandémie de coronavirus a obscurci tous les événements mondiaux. Presque tous les pays sont déjà isolés et limitent la circulation des citoyens. À votre avis, la situation avec COVID-19 est-elle vraiment très grave ou pas pire que la grippe et le rhume ordinaires? Peut-être que c’est juste pour tout le monde, comme dans la chanson de Vysotsky, de se mettre en colère, de faire des exercices le matin? Ou des mesures strictes de quarantaine, sanitaires et autres sont-elles nécessaires?

La guerre atomique est impossible, bactériologique a apparemment commencé

« Ce n’est pas la grippe. » C’est plus grave. Ceci est un coronavirus. Ce n’est pas le premier. Il y en avait beaucoup. Mais celui-ci est nouveau et il n’y a aucune immunité. C’est tout. La question est précisément cela. Mais le plus important est vraiment le manque de contacts sociaux, tout mouvement et communication doivent être limités au minimum. Cela devrait nous protéger de l’infection.

Encore une fois, tout médecin ou virologue vous dira que vous devez être prévenu et renforcer votre immunité, vous devez être contrôlé et traité. Nous aidons le corps, les médecins aident le corps, une thérapie de soutien est effectuée pour que notre immunité vainque ce virus. Quelqu’un réussit. Quelqu’un, malheureusement, ne le fait pas.

– Mais il y a un tel point de vue que le coronavirus n’est pas tant terrible que la politique des autorités, ce qui provoque une pandémie totale de psychose. Dites déjà une telle blague. – Débat sur la mort et la vie. La vie dit: « Prenez 150 personnes et partez. Laissez le reste survivre au coronavirus. » La mort a accepté. Le lendemain, trois cents personnes sont mortes. La vie dit: « Pourquoi as-tu fait ça? » Mort répond: « Je n’en ai pris que 150. Les autres sont morts de peur. »

– S’il s’agit de questions à notre gouvernement, elles peuvent être adressées à n’importe quel gouvernement. Dans l’ensemble, cette panique s’est emparée du monde entier.

– «Il y a vraiment beaucoup de questions, de commentaires et de suggestions à nos autorités, mais dans la situation avec le coronavirus, il semble que ce soit la bonne chose.»

– Oui, car on voit comment tout cela se passe dans d’autres pays. Et là aussi, des questions se posent. En fait, c’est une tâche très difficile. Nous ne nous préparions pas à cela. Il était une fois, par exemple, nous n’avons pas du tout fait d’exercice de protection civile. Après tout, nous n’avons plus peur de la guerre nucléaire.

Oui, il n’y aura pas de guerre nucléaire. Mais le biologique est vraiment possible.

– « Pourquoi pensez-vous que le nucléaire est impossible? »

– Il n’y aura pas de guerre nucléaire sous la forme sous laquelle nous avons étudié à l’école. Mais une sale guerre nucléaire – oui, c’est possible. Il y a une certaine probabilité d’utiliser une bombe sale, il y aura une infection des territoires.

Mais pour qu’une véritable grande guerre nucléaire se produise, il faut que les dirigeants de toutes les puissances nucléaires deviennent fous. Je ne les considère pas comme des fous. Et c’est tout.

Les films d’horreur deviennent réalité

Je pense que la Fédération de Russie impliquée dans la destruction de l’avion au-dessus du Donbass, nous laisse entendre que le Buk peut être volé. Vous ne pouvez pas voler un Buk. Et plus encore, il est impossible de voler un missile nucléaire. Ce sont tous des contes cinématographiques. Mais il est possible de voler un tube à essai. Et apparemment, le microbiologiste Igor Nikulin a correctement indiqué sur les ondes de Pravda.ru que les États-Unis d’Amérique étaient impliqués dans cela.

Ce n’est un secret pour personne que de tels laboratoires existent dans de nombreux pays. Et en passant, ils ont arrêté un scientifique des Etats-Unis d’Amérique qui a collaboré avec un laboratoire chinois à Wuhan. Par conséquent, la guerre biologique est tout à fait possible. Il est assez facile de voler un seul tube à essai et trop de films ont déjà été tournés à cet égard.

« Autrement dit, les scientifiques états-uniens ont-ils secrètement volé cela au gouvernement eux-mêmes? »

– Par exemple, il est possible que le gouvernement, pour se couvrir plus tard, ait prétendu être secret.

– Aux États-Unis d’Amérique, il semble que le coronavirus ait commencé à marcher encore plus tôt – depuis août dernier [, c’est pendant cette période que le Laboratoire de bio-guerre de Fort Derrick a fermé, certains disent qu’il a déménagé ailleurs dans un endroit plus secret. Pourquoi aurait-il déménagé ? Certaines sources indiquent que ce laboratoire serait le point de départ du Coronavirus qui a propagé la maladie COVID-19. Cependant, la thèse officielle soutenue est une origine animale. L’OMS par exemple parle comme les autres sans preuve de la probabilité (donc d’une incertitude) d’une origine animale alors que tous les faisceaux se dirigent plutôt vers une thèse de l’origine artificielle secrète de l’arme biologique. – MIRASTNEWS], mais ces maladies et ces décès ont ensuite été attribués aux vapes.

– C’est ce qu’on appelle une pneumonie d’étiologie non identifiée.

– Que s’est-il passé en parallèle avec le pétrole? Ici, il est nécessaire de sauver le monde, et la Russie et l’Arabie saoudite ont commencé à se cogner le front, pour que les Américains se sentent plus mal. Et est-il connecté du tout?

– Il y a beaucoup de questions, à commencer par ceci: où est le poulet et où est l’œuf? Le virus est-il un poulet et l’huile de l’œuf, ou vice versa? Où sommes-nous et où est l’Arabie saoudite? Et qu’est-ce que les États-Unis d’Amérique ont à voir avec ça?

Premièrement, les États-Unis d’Amérique et les États européens ont littéralement presque sous forme d’ultimatum déclaré à l’Arabie saoudite qu’elle aurait trouvé un autre endroit pour son pétrole. Ils n’achèteront pas de pétrole aussi bon marché! Pouvez-vous imaginer? …

– «Ils nous ont donc offensés pour du pétrole bon marché.» Encore une fois, ils voulaient de nouvelles sanctions …

– Ils ont été offensés par nous. Oui, laissez-les introduire plus de sanctions. Ils ne peuvent rien faire d’autre. Il n’est pas clair qui peut encore imposer des sanctions. Contre toute introduction. Nous prenons déjà cela calmement. Maintenant, ils ont décidé de remettre les Saoudiens à leur place.

Peut-être que l’Arabie saoudite a vraiment décidé de profiter de la situation qui s’est développée dans l’économie mondiale et de se soustraire à l’influence des États-Unis d’Amérique.

L’argent saoudien parraine très sérieusement l’économie des Etats-Unis d’Amérique. Les Saoudiens ont estimé qu’ils avaient droit à plus d’influence.

Ils ont également décidé de mettre à leur place des sociétés états-uniennes de schiste et, dans l’ensemble, de détruire cette entreprise, et ils pourraient eux-mêmes vivre en toute sécurité de leur propre pétrole sans de tels concurrents.

Coronavirus et crise – qu’est-ce qui vient en premier?

– Ils ont choisi un bon moment.

– Mais le moment est vraiment bon. Et la crise, et à ce moment le coronavirus se développe encore. Par conséquent, tout le monde ne semble pas être à la hauteur de l’Arabie saoudite. Tout le monde sera impliqué dans le coronavirus. La pandémie sera blâmée pour tout et cela s’expliquera par le problème du coronavirus. Soit dit en passant, faites attention, les économistes expliquent que le coronavirus a aggravé cette situation ou est devenu un catalyseur, et non les princes saoudiens ou le pétrole est à blâmer.

Mais d’une manière étonnante, probablement, avec les invites des États-Unis d’Amérique, qui en perdaient davantage, les Européens ont soudainement réalisé que le fromage gratuit n’était que dans une souricière. On leur a offert du pétrole à des prix qu’ils n’avaient pas vus depuis le début des années 2000. Mais ils comprennent que dans un an, ce pétrole sera beaucoup plus cher. Tout le monde tombera.

Le pétrole russe s’épuisera et se fermera. Les Américains détruiront simplement leur infrastructure de schiste.

Mais il y aura du pétrole saoudien et les Saoudiens commenceront à gouverner le monde. La dernière puissante crise économique dans laquelle l’Arabie saoudite a été mise en cause aurait été à l’origine ou à l’origine de l’effondrement de l’Union soviétique. Le jeu est donc très sérieux.

Interviewé par Inna Novikova

Yuri Kondratyev a préparé la publication

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Pravda

Le monde ne reviendra pas à son ancien état après le coronavirus. Un petit virus en a montré un gros: tout discours sur un monde global s’est avéré être un mensonge mondial.

Que se passera-t-il ensuite? Quelles en seront les conséquences? Pourquoi le Monténégro a-t-il commencé à faire chanter les otages de la Russie? Que et comment la Russie devrait-elle faire pour profiter de la situation d’hystérie mondiale et en sortir forte, indépendante et réussie? Le directeur du Centre d’expertise géopolitique Valery Korovin a parlé de tout cela et bien plus encore sur le studio de vidéo en direct Pravda.ru Inna Novikova.

*Entretien du 20 mars 2020.

– Valery Mikhailovich, pourquoi le monde ne reviendra pas à son ancien état après le coronavirus?

Un monde divisé sur le mythe médiatique du virus effrayant

« Et comment reviendra-t-elle, comment l’Europe pourra-t-elle redevenir unie si elle se sépare si rapidement et si elle se sépare »

Même si les deux principaux piliers de l’Union européenne – l’Allemagne et la France – ont bloqué la frontière entre eux, ils ont mis un signe et réduit autant que possible toute communication et communication.

« Mais ils ne se sont pas bombardés. » Il s’agit d’une mesure nécessaire de nature médicale et non politique.

« Et où est ce merveilleux monde fraternel qui devait se rassembler face à une menace commune? » Regardez, le monde globaliste, le seul monde que les globalistes de tous bords avaient sonné pendant deux décennies, a dû s’unir, ne faire qu’un. La société civile de l’Occident mondial dans son ensemble devait se lever et tous ensemble, côte à côte, devraient lutter contre cette épidémie.

Que voyons-nous? Chacun seul, uniquement pour lui-même. – Sauvez-vous qui peut! Et sur quelle base cela se produit-il? Basé uniquement sur le mythe médiatique selon lequel le coronavirus est un virus terrible.

Et où sont des centaines de milliers, des millions de morts? Ils ne sont pas là. Environ 10 000 morts* en deux à trois mois dans le monde. Oui, regardez au moins l’épidémie de grippe, comparez!

Mais les gens cessent de communiquer avec leurs proches, les pays établissent des frontières entre eux. Il n’y a pas de monde unique. Et donc il faut continuer, car ce virus mute, il y aura bientôt une nouvelle version – COVID-20.

L’Ukraine s’intègre parfaitement dans le chœur européen des écureuils hystériques. Leurs autorités, ainsi que les démocrates états-uniens, ne laissent pas entrer leurs citoyens, la belle nation unie d’Ukraine ne laisse pas leurs citoyens entrer sur leur territoire. Et de Russie, ils n’ont pas laissé entrer leurs citoyens avant le coronavirus. Pour eux, ce sont généralement des traîtres vendus aux Moscovites.

La Russie a besoin d’une mobilisation interne

– Et que faire dans une telle situation?

– La Russie doit se préparer au fait que le monde sera multipolaire et complètement différent.

La Russie devrait l’utiliser comme une occasion de mobilisation interne, d’introduction de véritables mesures de mobilisation, d’abolition du libéralisme des libéraux qui (au moins les Américains) qui sont coupables de la propagation du coronavirus, d’introduction d’une dictature du commissaire et d’autres mesures dures, du retour d’un État fort, d’un positionnement fort sur la scène mondiale.

Il faudra restreindre – annuler ou restreindre – une série de libertés qui ne font que nous nuire. Parce que sans mobilisation, nous ne pouvons pas devenir l’Etat le plus fort de la planète et sortir du coronavirus. Nous ne sommes pas venus avec cette pandémie, mais nous sommes obligés de rejoindre ce grand jeu, et nous devons sortir de cette situation par le chef de la civilisation eurasienne – l’un des principaux pôles du futur monde multipolaire.

Ce sera une manière vraiment positive, correcte et constructive de sortir de l’hystérie que nous n’avons pas créée, mais des conséquences pour lesquelles ils veulent nous accrocher. Laissez-les se pendre, mais nous deviendrons le premier État, au moins en créant le bloc de civilisation eurasienne du monde multipolaire à venir. Après cela, nous voulions cracher sur toutes ces accusations.

Coronavirus – le moment de vérité

– Dans le cadre de cette hystérie, lorsque nous avons envoyé un avion au Monténégro, en essayant de faire sortir nos citoyens, les autorités de ce pays n’ont pas donné l’autorisation de les faire sortir pendant longtemps, en fait ils les ont retenus en otage, ils ont exigé que nous emmenions les citoyens du Monténégro de Russie à nos frais.

– Donnez-moi une loupe, je veux retrouver le Monténégro sur la carte. C’est une bonne raison de ne pas voyager, pour le moins, au Monténégro.

– Mais une partie importante des Russes ont des biens immobiliers au Monténégro, il est généralement bon de s’y détendre.

– C’était avant le coronavirus. Et le coronavirus a tout montré et l’a remis à sa place. C’est devenu un moment de vérité. Le fait est que les personnes possédant un bien immobilier au Monténégro seront toujours des otages.

Si soudain un problème se pose à nouveau au Monténégro, tout se reproduira et pourrait être encore pire.

Si quelqu’un aime être des otages et des fournitures, laissez-les vivre et acheter des biens là-bas, non seulement là-bas, mais aussi dans les pays plus occidentaux. Mais vous pouvez aussi vendre votre propriété, soit dit en passant. Personne ne dérange rien. Et puis vous pouvez acheter un bien immobilier dans un autre endroit – dans votre propre pays, en Extrême-Orient, par exemple.

– Et les pays européens chercheront toujours où cela est le plus rentable pour eux, donc ils seront « amis ».

« Ce ne sont que des gens finis – c’est ainsi que la dernière racaille se comporte. »

– Voilà comment fonctionne notre monde.

– C’est ainsi que le monde des méchants, des personnes à faible responsabilité morale, à faible niveau moral, qui sont prêts à mentir sous n’importe quel maître fort et à trahir leur alliée qui l’a sauvé à plusieurs reprises, est organisé. Par conséquent, nous devons ensuite nous rapporter à eux en conséquence. Mais nous sommes un État fort et une grande nation, et nous devons traiter avec dignité tout ce qui se passe et évaluer correctement tout cela.

Interviewé par Inna Novikova

Yuri Kondratyev a préparé la publication

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Pravda