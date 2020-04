Piratages de la Fondation Bill et Melinda Gates, l’OMS et le Laboratoire de Wuhan?

Sentinelle Citoyenne a été créée dans le but d’alerter et de dénoncer les dérives de nos dirigeants politiques. Face à la désinformation constante des médias mainstreams français, nous ne pouvons laisser certains de nos concitoyens se faire berner aussi facilement. Les documents que nous avons consultés, démontrent une instrumentalisation du système médiatico-politique et une manipulation des masses, pire une mise en danger des peuples du monde. Que ce soit pour Ebola ou le Covid-19, l’Organisation Mondiale de la Santé nous a trahi et des responsables politiques en collaboration avec des industriels pharmaceutiques, comptent faire des profits avec le Covid-19. Le plus grand scandale international approche et il va faire l’effet d’une bombe citoyenne…