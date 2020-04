Deuxième vague d’épidémie de coronavirus en provenance et à destination de la Chine

L’épicentre de la deuxième vague d’épidémie de coronavirus s’est formé en Chine, dans la province du Heilongjiang, qui borde plusieurs régions russes à la fois. Dans la province du Heilongjiang, jusqu’à 925 cas d’infection et 13 décès ont été confirmés. Au cours des dix derniers jours, 57 cas d’infection y ont été confirmés.

Les autorités chinoises ont fermé l’entrée de la capitale provinciale de Harbin. Pour se déplacer d’un district à l’autre, les résidents locaux doivent obtenir un code QR sur leur téléphone, ce qui confirme qu’ils sont en bonne santé. Ceux qui reviennent de l’étranger et les étrangers doivent passer quatre semaines en quarantaine.

L’inspecteur de la Commission provinciale de la santé du Heilongjiang, Xie Yunlong, a déclaré que l’épidémie de COVID-19 s’était produite parce que les gestionnaires et les employés des hôpitaux n’avaient pas prêté suffisamment d’attention aux activités anti-épidémiques et n’avaient pas exécuté les tâches et procédures pertinentes.

Selon la publication chinoise The Paper, la décision de fermer Harbin a été prise après qu’un patient de 87 ans a infecté au moins 78 personnes à l’hôpital en raison d’une négligence médicale. Début avril, l’homme a eu de la fièvre pendant plusieurs jours, mais il n’a pas été testé pour le coronavirus. Par la suite, le patient a été transféré au premier hôpital de l’Université médicale de Harbin sans protection spéciale et hébergé dans un service général avec d’autres patients. À la suite de l’enquête, des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de 18 fonctionnaires, dont le maire adjoint de Harbin.

Un autre site nuisible est situé dans le sud de la Chine, à Guangzhou, où la diaspora africaine est largement représentée. L’épidémie de coronavirus a récemment reculé en Chine. Cependant, beaucoup dans le pays craignent une deuxième vague de l’étranger. Par conséquent, la peur des étrangers s’est accrue récemment en Chine. Ironiquement, l’Europe et d’autres pays d’autres régions du monde craignaient les Chinois au début de la pandémie.

Les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe veulent poursuivre la Chine

Pendant ce temps, les États-Unis d’Amérique continuent de blâmer les autorités chinoises de ne pas avoir envoyé de notification à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en temps opportun au sujet de l’épidémie d’infection à coronavirus.

« Nous croyons fermement que le Parti communiste chinois n’a pas signalé en temps opportun l’éclosion du nouveau coronavirus à l’Organisation mondiale de la santé », a déclaré Pompeo lors d’un point de presse à Washington.

« Même après que le PCC a informé l’OMS de l’épidémie de coronavirus, la Chine n’a pas partagé toutes les informations dont elle disposait. Au lieu de cela, elle a dissimulé le danger de la maladie. Elle n’a pas signalé de transmission interhumaine soutenue pour un mois avant qu’elle ne soit dans chaque province à l’intérieur de la Chine. Elle a censuré ceux qui ont essayé d’avertir le monde afin d’arrêter le test de nouveaux échantillons, et elle a détruit les échantillons existants. Le PCC n’a toujours pas partagé l’échantillon de virus de l’intérieur de la Chine avec le monde extérieur, ce qui rend impossible de suivre l’évolution de la maladie », a déclaré le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo.

Des accusations contre la Chine concernant la dissimulation d’informations et des appels à partager des données ont été exprimées dans d’autres pays – Royaume-Uni, Australie, Allemagne.

Le Kremlin ne voit aucune raison de croire que la Chine dissimulait des informations sur la propagation de l’infection à coronavirus. « Nous n’avons vu aucun argument confirmé pour de telles déclarations », a déclaré Dmitry Peskov, porte-parole officiel de Presdient Putin. « Le coronavirus est un défi commun pour toute l’humanité, un défi pour l’économie mondiale et chaque pays individuellement », a-t-il déclaré.

Les chercheurs de l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong pensent que le nombre réel et plus précis de personnes infectées par un coronavirus au cours de la première vague de l’épidémie de COVID-19 en Chine continentale pourrait être de plus de 232 000 personnes, ce qui dépasse quatre fois les chiffres officiels.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda