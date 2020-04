Pandémie de coronavirus pour réactiver l’URSS

Alexander Sobyanin, le directeur du Nomad Cultural Development Fund a partagé ses espoirs pour la renaissance de l’Union soviétique dans une interview avec Pravda.Ru. Selon les spécialistes, l’URSS pourrait bien renaître de ses cendres compte tenu de la situation actuelle de la pandémie de coronavirus.

« Croyez-vous que la pandémie va aggraver la situation financière et économique du pays? »

« La panique en Russie a commencé en novembre de l’année dernière, tandis que la pandémie a été lancée en janvier. Il n’est pas nécessaire de rechercher une cause dans l’opération de coronavirus géostratégique. Le coronavirus n’est pas la cause. La panique a commencé parce que la Russie n’avait pas d’argent depuis l’automne dernier, et ne l’aura pas.

« Personne ne fait attention à ce que le siège fait au niveau du gouvernement ou de la ville de Moscou pour lutter contre le coronavirus. Le virus n’est pas si important. Il est beaucoup plus important de comprendre quoi faire avec l’argent que le La Fédération de Russie n’a pas.

« Pourquoi dites-vous que la Russie n’a pas d’argent? Le ministre russe des Finances Siluanov dit que l’argent sera suffisant pour six ans ».

« Ni le ministre des Finances, ni le Premier ministre ne revendiqueront jamais la responsabilité du fait que l’économie de la Fédération de Russie existera pendant 6 ans indépendamment du commerce mondial. Ils n’ont jamais dit de telles choses. Ils ne se sont appuyés que sur certains chiffres ».

« Les réserves d’or de la Russie sont évaluées à 600 milliards de dollars. N’est-ce pas de l’argent? »

« La dette à l’intérieur de la Russie a fait boule de neige très rapidement ces derniers temps, et la dette continuera de croître dans un avenir prévisible, surtout maintenant, lorsque l’économie s’est arrêtée. Les banques ont cessé, les revenus ont cessé. Que vont faire les banques maintenant? Vont-ils prendre des biens aux gens. »

« Nous avons vu tout cela dans les années 90, mais nous avons survécu. »

« Pendant les années 90, il n’y avait pas de situation d’avant-guerre. Ce sont des situations complètement différentes et il n’y a pas de raison de les comparer. Il y a une guerre devant nous. L’URSS avait deux fois plus de population que la Russie. L’armée et l’économie russes sont beaucoup plus faibles qu’en URSS en 1991.

« Qu’avons-nous à proximité? Nous avons l’Union européenne forte de 700 millions d’habitants. Les Européens sont contraints d’arrêter complètement l’économie afin que l’Allemagne puisse prendre le contrôle strict du reste de l’Europe. Les Américains y contribueront.

Les médias nous racontaient des contes de fées sur la réticence de la Réserve fédérale à restituer de l’or en Allemagne. En effet, l’opération de relocalisation est terminée. Le financement à grande échelle de l’économie de guerre et de la nazification de l’Allemagne a été lancé.

« Le projet conjoint des services de renseignements militaires chinois et des banquiers états-uniens pour créer le système financier parallèle BRICS (BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) – ce système fait partie des « briques ». Ils utilisent ces « briques » pour se construire un nouveau pouvoir. Un projet similaire en Europe a été baptisé PIGS (Portugal, Italie, Grèce, Espagne). Ils utiliseront les PIGS pour se nourrir.

Le but de tout cela est d’écraser toute l’Europe pour la subordonner à l’Allemagne. L’Europe n’a aucune capacité physique d’exister à moins qu’elle ne capture une terreur vivante avec des ressources. Il n’y a que deux de ces territoires:

Afrique du Nord et Russie.

Il n’y a pas d’autres territoires que l’Europe peut prendre dans des conditions de cessation totale du commerce mondial.

Il n’y a qu’une seule issue: la reconstruction de l’URSS

« Eh bien, imaginons que nous recréions l’URSS. Est-ce que le brillant avenir va venir tout de suite? »

« Oui, c’est le cas. La morale dans notre société est devenue bien meilleure qu’elle ne l’était il y a de nombreuses années. Les gens sont devenus beaucoup plus polis et restreints dans leur comportement. Je voudrais dire quelque chose de différent ici.

« Lorsque notre peuple se battait contre l’Allemagne nazie en 1941-1945, il savait que ses enfants seraient pris en charge, que la médecine fonctionnerait, que les écoles fonctionneraient. Aujourd’hui, tout le monde sait que les écoles ne vont pas rouvrir. »

« Elles rouvriront à coup sûr. »

« Elles rouvriront plus tard, mais il est impossible de les ouvrir maintenant, car c’est l’un des mécanismes de fonctionnement géostratégique technologique du coronavirus dans le monde entier. En ce moment, la pression est si forte que quiconque ose faire quelque chose au-delà de la portée de la panique du coronavirus sera déclarée ennemie. Naturellement, ce sont les militaires qui s’impliquent dans toute épidémie. Personne n’ouvrira des écoles et des universités en septembre, car les processus politiques sont beaucoup plus importants.

Ce qui nous attend cet automne

« S’ils ne rouvrent pas les écoles en septembre, cela reviendrait à déclarer la loi martiale. »

« La loi martiale sera introduite plus tôt que cela. Je pense que cela arrivera en mai ou juin, parce que notre économie s’est arrêtée. Internet sera également fermé, mais plus tard.

« Je pense que cet automne, nous allons assister à quelques campagnes sans faille, lorsque les dirigeants d’au moins huit pays annonceront leur intention de rejoindre l’URSS. Ce sont les pays où la situation est favorable à une telle solution:

La Fédération Russe, La République de Biélorussie, La République du Kirghizistan La République du Kazakhstan, La République d’Ouzbékistan, La République d’Arménie, La République du Tadjikistan, La République d’Azerbaïdjan.

Peut-être que les trois pays baltes se joindront à cet été. Je pense que cet automne, nous commencerons à vivre en Union soviétique. [Sans doute rebaptisée et relookée pour mieux coller à l’ère du temps, ou est-ce un rêve irréalisable ? – MIRASTNEWS].

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda