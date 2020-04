Pandémies et hypocrisie du culte Américain

Commençons par une question, ou une série de questions en fait: remettriez-vous vos clés de voiture à un étranger simplement parce qu’il / elle les a demandées? Et les clés de votre maison ou de votre appartement? Mots de passe informatiques? Code ATM ou informations de compte bancaire?

Si vous êtes comme la plupart des gens, votre réponse serait un NON retentissant!

Pourtant, chaque jour, sans arrière-pensée ni hésitation, des millions, voire des milliards de personnes donnent le contrôle de leur bien le plus précieux aux autres: leur esprit.

Cela peut se faire à court terme. Par exemple, si un conducteur imprudent fusionne de façon imprudente dans votre voie, vous seriez probablement immédiatement rempli de rage et voudriez montrer à ce conducteur un geste qui met l’accent sur votre dégoût, ne réalisant pas que vous pouvez réellement contrôler votre réaction en acceptant la réalité qu’une telle négligence sur au nom des autres est une réalité regrettable, mais inévitable, à laquelle on fait face lorsqu’on conduit un véhicule.

Mais ce qui donne vraiment à ce conducteur imprudent un contrôle injustifié, c’est quand de tels incidents persistent avec vous:

Vous vous mettez au travail de mauvaise humeur; vous vous plaignez de ce conducteur auprès de vos collègues et amis; vous laissez les rediffusions de l’incident se faufiler dans votre esprit lorsque vous essayez de vous détendre et de regarder la télévision;

Ces rediffusions vous font tourner et vous retourner lorsque vous vous couchez, ce qui vous coûte une bonne nuit de sommeil.

Et pendant tout ce temps, vous n’êtes probablement même pas un souvenir éphémère dans l’esprit de la personne qui a provoqué l’incident en premier lieu.

Que les gens le réalisent ou non, c’est le secret derrière les cultes sociaux, religieux et politiques – l’idée de promouvoir un « grand leader » qui aurait toutes les réponses, et votre vie sera heureuse si seulement vous les laissez penser pour vous.

Le 25 juillet 2014, j’ai écrit ce qui est devenu l’un de mes articles les plus populaires pour Pravda.Ru, Is Religion Humanity’s Deadliest Invention? J’y ai souligné que je n’avais aucune querelle avec les fondateurs de nombreuses grandes religions du monde et, en fait, je crois que si les gens vivaient vraiment selon les principes les plus profonds de beaucoup de ces religions, au lieu de se concentrer sur des rituels superficiels, le monde pourrait être un meilleur endroit.

Mais j’ai également réalisé que, quelque part en cours de route, une pléthore de charlatans et d’opportunistes ont réalisé que l’exploitation de la religion n’était pas seulement une voie facile vers la richesse, mais aussi un moyen parfait pour contrôler et manipuler les autres.

Par exemple, même l’escroc le plus accompli ne peut généralement contracter la même « marque » qu’une seule fois, car les gens se rendent compte qu’ils ont été dupés lorsqu’il s’agit d’investir dans des projets comme des sociétés bidon, des mines d’or, des « médicaments miracles », etc.

Mais les colporteurs de religion peuvent (et font) escroquer les mêmes personnes encore et encore, parce que « Dieu ne peut pas perdre. » S’ils prient pour la guérison d’une personne, et que cette personne soit guérie, c’était le «pouvoir divin intérieur du bourreau». Si la personne n’est pas guérie et meurt même, alors c’est simplement «la volonté de Dieu».

Malheureusement, ce qui m’a fait rappeler mon article d’il y a six ans, c’est la pandémie tragique qui sévit actuellement dans le monde. J’ai répugné à écrire à ce sujet, parce que je ne voulais pas sembler exploiter une maladie qui cause de telles difficultés et coûte tant de vies. Mais quand j’ai réalisé la cruauté abjecte, l’hypocrisie, l’idiotie et l’opportunisme de nombreux dirigeants politiques et religieux aujourd’hui, et comment ils comptent sur leur statut de culte pour contrôler sournoisement l’esprit des gens (mais rappelez-vous, ils ne peuvent contrôler que ce que l’on abandonne), Je ne pouvais plus me taire.

Examinons donc ce que nous avons appris sur la façon dont le coronavirus a modifié, ou plus précisément révélé, le soi-disant «principe» de ces chefs de secte.

Pro-vie est maintenant devenue «Mourir pour aider l’économie».

Il y a quelques années, l’émission d’animation Family Guy a sorti en DVD un épisode que la chaîne a refusé de diffuser car il traitait de l’avortement. Dans ce document, l’un des personnages principaux, Peter Griffin, était catégoriquement opposé à ce que sa femme se fasse avorter, citant la citation « Adoption, pas d’avortement ». À cette fin, un autre personnage, Brian, le chien qui parle de la famille, a dit à Peter: « Si vous ressentez cette façon, alors descendons à l’agence et adoptons un enfant tout de suite. » À quoi Peter a répondu: « Je ne me soucie que des enfants à naître. Une fois qu’ils sont là, je m’en fous d’eux. »

J’ai pensé à cette citation chaque fois qu’un politicien «pro-vie» voulait couper le financement des soins prénatals et de santé, des bons d’alimentation, de la formation professionnelle et de l’éducation.

Mais j’ai aussi pensé à l’autre extrême « pro-vie ». Il y a plusieurs années, Rush Limbaugh, l’un des éminents chefs de file de la secte et pourvoyeurs d’informations fallacieuses aux États-Unis d’Amérique, a violemment critiqué le film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, parce que dans le film, le personnage d’Eastwood a accepté de « tuer par pitié » une boxeuse paralysée qu’il avait formée, après qu’elle a demandé qu’il mette fin à sa vie.

Pensez au nombre d’autres soi-disant chefs religieux et politiques qui ont protesté de la même manière contre le «caractère sacré de la vie» et «ne pas euthanasier les personnes âgées» chaque fois qu’une personne en phase terminale a demandé la fin de sa vie.

Pourtant, qu’entendons-nous aujourd’hui? Le Texas a utilisé la pandémie pour mettre fin à presque tous les avortements dans l’État, mais son lieutenant-gouverneur Dan Patrick dit: «Il y a des choses plus importantes que vivre», en affirmant que l’économie devrait être rouverte malgré le risque de propagation du coronavirus et l’impact mortel il est susceptible d’avoir sur ceux qui y sont les plus vulnérables – les personnes âgées.

Et des hommes méprisables comme Bill O’Reilly ont soutenu que bon nombre de ceux qui sont morts du coronavirus étaient de toute façon sur leurs « dernières jambes », négligeant bien sûr le fait que, en l’absence de ce virus, qui sait depuis combien de temps ces jambes les auraient portés.

Ensuite, il y a la bouffonnerie du législateur républicain Robin Vos du Wisconsin, qui a fait valoir que contraindre les électeurs à supporter de longues files d’attente dans des bureaux de vote limités pendant une pandémie était « parfaitement en sécurité » alors qu’il était vêtu d’un équipement de protection. Et une majorité d’idiots de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique a accepté (et ce faisant, plusieurs électeurs du Wisconsin ont attrapé le coronavirus). Pourtant, comment cette même Cour gère-t-elle ses propres affaires par téléphone !!!!

Bien sûr, il faut s’y attendre. Il n’est pas surprenant que les politiciens et les juges (en particulier les juges de la Cour suprême) soient souvent la racaille de la terre, qui appliquent un ensemble de règles à eux-mêmes et un autre aux autres.

Mais ce qui est vraiment exaspérant, ce sont les soi-disant chefs «religieux» qui exploitent la dévotion cultuelle pour exposer leurs adeptes au coronavirus, au lieu d’utiliser leurs positions de manière responsable pour assurer la sécurité des personnes qui en dépendent.

Après tout, si Dieu est vraiment partout, comme les religieux ont coutume de le dire, alors pourquoi importe-t-il que les gens adorent dans des ornements ostentatoires entourés par d’autres ou dans l’intimité de leur propre maison? La réponse est simple: le bras de la plaque de collecte n’atteint pas le salon.

Et permettre cela est corrompu, des monstres mensongers comme les prééminents procureur général et Trump embrassent le méprisable William Barr, qui menace de porter plainte contre des États qui restreignent indûment les rassemblements religieux.

Pourquoi?

Parce que ces monstres savent une chose: rien ne cache le mal plus efficacement que de le cacher derrière Dieu. Exploiter Dieu pour leurs propres fins duplicables est leur «pain et beurre», et de petites nuisances comme une pandémie ne vont certainement pas leur faire obstacle.

Bien sûr, on peut affirmer que le fait que ces rassemblements religieux ne soient pas limités ne signifie pas que les gens doivent y assister, c’est donc vraiment un choix individuel si l’on veut risquer ou non l’exposition au coronavirus.

Mais cela ignore deux réalités.

La première est que ces chefs de secte connaissent le contrôle qu’ils ont sur leurs partisans; sinon, ils ne seraient pas aussi zélés. Le deuxième est que si les personnes qui assistent à ces services religieux contractent le virus, elles augmentent le risque d’exposer leurs familles, amis, collègues et étrangers.

Et c’est là que réside le hic. Actuellement, il existe de nombreuses manifestations contre les restrictions imposées dans de nombreux États pour lutter contre la propagation du coronavirus, et il est facile, voire tentant, de dire si ces manifestants veulent risquer l’exposition et la mort, alors ils méritent ce qu’ils obtiennent. Mais le problème d’une contagion est que l’irresponsable peut également infecter le responsable, tout comme le conducteur ivre qui s’éloigne d’un accident avec des blessures mineures après avoir fait une embardée dans la circulation en sens inverse et tué une famille de cinq personnes.

Bien sûr, si la réouverture de l’économie n’a pas de conséquences désastreuses, ceux que je critique se prélasseront dans une auto-suffisance suffisante alors que des gens comme moi seront considérés comme des imbéciles. Mais je peux vivre avec ça, et même admettre que j’avais tort, car, en vérité, je ne serais pas satisfait de l’aggravation d’une pandémie juste pour dire que j’avais raison.

Ce qui m’amène à mon dernier point sur le principal danger du culte auquel l’Amérique est confrontée : la défensive qu’elle suscite.

J’appelle souvent cette défensive le «syndrome du joueur». Un exemple est celui où les gens jouent aux machines à sous et ont déjà perdu les fonds qu’ils avaient budgétés pour jouer, donc la démarche logique est de s’éloigner et d’admettre que l’argent a disparu. Mais cela les rend insensés. Donc, au lieu de cela, ils plongent dans l’épicerie et louent de l’argent, le dépensant dans l’espoir qu’ils seront rachetés en remportant le «jackpot». Bien qu’ils gagnent à l’occasion, le plus souvent, ils s’éloignent à la fois du sentiment et de la situation financière.

C’est ce refus d’admettre qu’on pourrait se tromper – cette défensive qui rend incessamment réticent à assumer la responsabilité de ses propres pensées et actions qui leur permet d’être manipulées par des gens sans scrupules.

J’admets qu’il est souvent difficile de faire la différence entre un expert qui parle avec votre meilleur intérêt à l’esprit et un opportuniste qui ne parle qu’avec le sien. Mais abandonner votre plus grand atout – votre esprit – en permettant à une dévotion semblable à une secte d’aggraver une situation déjà mauvaise rend impossible cette différence.

Comme l’a dit le Dr Martin Luther King Jr., « Rien dans le monde n’est plus dangereux que l’ignorance sincère et la stupidité consciencieuse. »

David R. Hoffman, rédacteur juridique de Pravda.

raduction : MIRASTNEWS

Source : Pravda