Point de vue: Quelle est l’origine de COVID-19 Partie 2

D’où est venu COVID-19? Partie 2

La semaine dernière, j’ai décrit les preuves génétiques que la pandémie actuelle avait son origine dans un laboratoire. Dans le segment ci-dessous, je raconte deux histoires sur la façon dont cela a pu se produire, une fuite d’un laboratoire des Etats-Unis d’Amérique et une d’un laboratoire chinois. J’ai été surpris de constater qu’il existe une histoire de travail collaboratif entre les laboratoires des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine sur les armes biologiques sur exactement le type de coronavirus responsable de l’épidémie actuelle, dans lequel une protéine qui se lie à ACE2 a été artificiellement épissée sur le génome de l’ancêtre du virus de la chauve-souris. .

Voici un puzzle digne de l’histoire de Sherlock Holmes du chien qui n’a pas aboyé. Les Chinois promeuvent ardemment des récits sur le virus SARS-CoV2 originaire d’Amérique, tandis que les Américains supposent que, bien sûr, le virus a évolué là où les premiers cas ont été identifiés, à Wuhan, en Chine. Mais les deux parties sont d’accord, le SARS-CoV2 avait une origine naturelle et n’avait rien à voir avec le génie génétique ou la sélection en laboratoire. Comme nous le verrons ci-dessous, il existe des liens crédibles à la fois avec le Wuhan Institute of Virology et avec le siège des armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique à Fort Detrick, MD et un laboratoire universitaire à Chapel Hill.

Pourquoi ces deux machines de propagande ne seraient-elles pas impatientes de se diaboliser en promouvant des histoires sur les fuites du laboratoire d’armes de l’autre? Si l’un, mais pas l’autre, de ces États contrôleurs de spin rejetait trop ardemment le même des armes biologiques, je sais ce que je soupçonnerais. Mais qu’est-ce que cela signifie que ces deux rivaux répriment toute discussion sur la question?

Deux histoires – elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies

Il y a une histoire plausible sur l’origine chinoise de COVID. Il y a une autre histoire, à mon avis tout aussi plausible, sur l’origine états-unienne. Les deux histoires ne sont pas faciles à concilier, et cela me suggère que j’ai été aspiré par la désinformation, d’une manière ou d’une autre. Une partie de ce que je m’apprête à signaler n’est pas vraie. Plus de confusion: il y a des indices qui ne sont pas une «histoire» sur le développement coordonné des armes biologiques entre la Chine et les États-Unis d’Amérique. J’aime à le voir comme un roman mystère réel. Je vous demande, chers lecteurs, de vous aider à comprendre qui dit la vérité, qui ment et qui ne sait pas. Amérique? Chine? Une coopération entre les deux?

Ou peut-être que c’était le professeur Pangolin*.

Aperçu de l’histoire chinoise:

Le principal centre de recherche sur les armes biologiques de la Chine se trouve à Wuhan, où les premiers patients ont été identifiés.

Le laboratoire a publié des articles dans lesquels il effectuait des recherches étroitement liées. [2007, 2013, 2015]

En fait, nous savons qu’ils récoltaient des chauves-souris du sud-ouest de la Chine, en extrayant le virus du SRAS, modifiant génétiquement le virus pour permettre au «gain de fuinction» d’infecter les cellules humaines in vitro. (Voir le lien 2015 ci-dessus)

Même le récepteur humain ACE2 utilisé par le SRAS-CoV2 est mentionné dans des articles publiés du centre de recherche de Wuhan. (Voir le lien 2015 ci-dessus)

La sécurité dans les installations chinoises serait plus laxiste que dans les installations comparables des Etats-Unis d’Amérique.

Le gouvernement chinois aurait fait taire les discussions sur la recherche sur les armes biologiques à l’usine de Wuhan et sur une éventuelle fuite. (Voici une première plainte concernant le manque de transparence. Je propose cette vidéo comme source car elle documente bien la suppression chinoise de la discussion de la question des armes biologiques. À d’autres égards, la vidéo est trompeuse, accusant le gouvernement chinois comme si le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (EUA) était pas également coupable.)

Aperçu de l’histoire américaine:

L’installation d’armes biologiques la plus vaste du monde se trouve à Fort Detrick, MD.

Le laboratoire de Fort Detrick a été fermé par le CDC pour des fuites de sécurité non divulguées en août dernier.

J’ai personnellement eu une toux persistante pendant plus de 2 mois à partir de novembre. D’autres amis (américains) m’ont fait part d’infections respiratoires inhabituelles similaires l’automne dernier et au début de l’hiver. Le CDC a annoncé début décembre que «la saison de la grippe hivernale aux États-Unis d’Amérique commençait à ses débuts en plus de 15 ans». [NBC news] Cela aurait-il pu être des premiers cas de COVID-19, non détectés en tant que tels? [En tout cas beaucoup d’habitants des Etats-Unis d’Amérique se posent la même question, certains avant novembre 2019. – MIRASTNEWS].

Le SF Chronicle rapporte aujourd’hui qu’un Américain qui n’avait pas voyagé récemment est décédé du COVID le 6 février, il a donc dû contracter la maladie début janvier, un mois plus tôt que le « premier » cas états-unien précédent qui était arrivé à Seattle de Wuhan en février. Il se peut que nous n’ayons pas trouvé d’exemples encore plus anciens parce que nous n’avons pas cherché.

Fin octobre dernier, des jeux militaires, une sorte de compétition olympique pour les armées du monde, ont eu lieu à Wuhan. C’était 6 semaines avant que les premiers cas de COVID-19 ne soient reconnus par les Chinois, mais seulement 3 semaines avant le premier cas chinois identifié avec le recul.

Une partie du personnel militaire états-unien participant aux Jeux à Wuhan était stationnée dans le Maryland et avait récemment fréquenté Fort Detrick.

Toute l’équipe des EUA, forte de 200 personnes, a séjourné à l’Oriental Hotel, à seulement 800 mètres du tristement célèbre marché en plein air, responsable de l’épidémie.

Selon un rapport, l’ensemble du premier groupe de 42 patients COVID étaient des employés et leurs familles de l’hôtel Oriental.

L’analyse de la diversité génétique peut être utilisée pour estimer la durée de mutation d’un virus depuis le Patient Zero. Une de ces analyses correspond à une origine l’automne dernier.

L’analyse du maximum de vraisemblance pour l’arbre évolutif du virus du SRAS-CoV2 dans le monde indique que la souche «A» dont toutes les autres souches sont dérivées n’est présente qu’en Amérique et en Australie. La souche prédominante en Chine est «B». [ScienceDaily]

Les seuls pays au monde où toutes les souches connues de COVID ont été identifiées sont la Chine et les États-Unis d’Amérique.

Rapports de collaboration sur les armes biologiques entre les États-Unis et la Chine

La pièce A pour cette hypothèse est cet article de Nature Medicine de 2015. Il décrit une collaboration entre des scientifiques de l’Université de Caroline du Nord et le Laboratoire de virologie de Wuhan, financé conjointement par des agences états-uniennes, dont le NIAID de Fauci, et la Chinese National Science Foundation. Ils décrivent la modification du coronavirus de chauve-souris, celui-là même qui est le plus étroitement lié à la pandémie de SRAS-CoV2. Ils utilisent le génie génétique pour ajouter une capacité à se lier au récepteur ACE2 humain (et à la souris), la même modification qui rend le SRAS-CoV2 si contagieux.

La justification nominale d’une telle recherche est de comprendre comment de telles recombinaisons peuvent se produire dans la nature, afin que nous soyons mieux préparés à nous défendre contre elles si une telle recombinaison devait se produire. Le nombre de ces recombinaisons qui pourraient éventuellement avoir lieu est énorme. Mais ce groupe a eu la chance d’anticiper le virus exact et les modifications exactes qui en feraient un problème cinq ans plus tard. Ils ont sauté sur la compétition. «Nos travaux suggèrent un risque potentiel de réémergence du SRAS-CoV à partir de virus circulant actuellement dans les populations de chauves-souris.» Prophétique. Et la recherche a eu lieu dans la ville chinoise où la pandémie actuelle a été reconnue pour la première fois. Coïncident.

Il est moralement scandaleux qu’une telle recherche se poursuive. Il est contraire au droit international depuis 1975 (basé sur un traité de 1969) et explicitement interdit aux États-Unis d’Amérique depuis 1989. «Quiconque développe, produit, stocke, transfère, acquiert, conserve ou possède sciemment un agent biologique, une toxine ou une livraison Le système utilisé comme arme, ou qui aide sciemment un État étranger ou toute organisation à le faire, sera condamné à une amende en vertu de ce titre ou emprisonné à perpétuité ou pour une période de plusieurs années, ou les deux.» La loi distingue la recherche en ingénierie du gain de fonction, comme décrit dans l’article de Nature Medicine.

Couché sur mon indignation morale est une égratignure: pourquoi une agence gouvernementale plongée dans le secret publierait-elle de telles recherches? Même si nous admettons que leur intention n’était pas de produire une arme biologique, mais d’apprendre ce qui pourrait, à une date ultérieure, se produire dans la nature, le fait demeure que le document contient des instructions explicites que toute personne ayant une intention hostile pourrait utiliser pour créer une arme biologique.

Plus tôt dans ma carrière, j’ai obtenu une autorisation de sécurité dans le cadre de mes recherches à Physical Sciences, Inc dans les années 1970. J’ai vu juste assez du système de sécurité du ministère de la Défense pour extrapoler que le cachet CLASSIFIÉ a été utilisé généreusement sur toute découverte qui pourrait éventuellement être utilisée dans le cadre d’un système d’armes, même si le travail décrivait la physique de base qui était bien connue depuis un siècle ou plus. Comparez cette paranoïa institutionnelle avec le traitement de l’article de Nature Medicine, qui est publié librement, bien qu’il comprenne des instructions explicites avec lesquelles un biochimiste compétent mais malveillant pourrait produire une pandémie artificielle.

À quoi pensaient les auteurs lorsqu’ils ont publié de telles recherches pour que le monde les lise? J’ai écrit à deux des auteurs pour leur demander.

Luc Montagner, héros national français et lauréat du prix Nobel de médecine, a travaillé en Chine pendant plusieurs années. Il affirme qu’il existe un programme coopératif d’armes biologiques entre la Chine et l’Occident.

Francis Boyle, professeur de droit international et expert mondial du droit des armes biologiques, affirme avoir une connaissance directe de la coopération dans le développement d’armes entre la Chine et les États-Unis d’Amérique. Il dit également que le virus original du SRAS de 2003 était une arme biologique des Etats-Unis d’Amérique et que l’installation de haute sécurité au sein du laboratoire de virologie de Wuhan a été créée pour l’étudier [transcription de l’interview]

Trois articles publiés sur les virus dérivés du SRAS qui ont été rédigés par des scientifiques du Wuhan Institute of Virology listent le parrainage d’organismes de financement états-uniens, dont le NIAID, dirigé par Anthony Fauci depuis 35 ans. [2007, 2013, 2015]

L’été dernier, le Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg a brusquement coupé l’accès d’une chercheuse sino-canadienne à son propre laboratoire. Les détails des raisons n’ont pas été divulgués. « Un certain nombre d’observateurs ont émis l’hypothèse que l’affaire impliquait des inquiétudes concernant le transfert inapproprié de propriété intellectuelle en Chine », selon Science Magazine. Ce que l’article scientifique omet de dire, c’est que le LNM de Winnipeg est le principal laboratoire canadien d’armes biologiques.

Le président du département de chimie de Harvard est un spécialiste de la technologie des microparticules. Il a des contrats de longue date avec l’Université de technologie de Wuhan (à ne pas confondre avec l’Institut de virologie) et a récemment été licencié par Harvard, où l’administration prétendait ignorer jusqu’à récemment son travail avec l’université chinoise. [Article de février de Nature] [Article d’EuroWeekly] [Wall St Journal]

Le travail des EUA sur les armes biologiques peut être attribué à des scientifiques nazis qui avaient expérimenté avec des sujets humains non consentants, exemptés d’être accusés de criminels de guerre et importés aux États-Unis d’Amérique pour poursuivre leurs travaux dans le cadre de l’opération Paperclip. La vague actuelle de recherches parrainées non pas par le Département de la défense mais par le NIAID civil a commencé en 2003 et a largement protesté en 2005.

Plus de 700 scientifiques ont envoyé lundi une pétition au directeur des National Institutes of Health pour protester contre le transfert de dizaines de millions de dollars de fonds de recherche fédéraux depuis 2001 des agents pathogènes qui causent des problèmes de santé publique majeurs à obscurcir les germes. les craintes du gouvernement pourraient être utilisées dans une attaque bioterroriste. [New York Times]

Que COVID-19 provienne d’un laboratoire, cessons les recherches sur les armes biologiques parrainées par l’État. C’est déjà illégal.

Le cas de l’origine du marché humide a gagné l’acceptation populaire malgré des preuves qui sont minces à inexistantes. Des images comme celle-ci sont utilisées pour faire appel à notre cerveau de lézard. Bien sûr, quelque chose d’aussi dégoûtant doit être un terreau pour les germes.

Voici comment nous procédons en Amérique. Est-ce moins désagréable?

Oui, la façon dont les animaux sont tués pour se nourrir est dégoûtante, et nous n’aimons pas la regarder. Mais cela a-t-il quelque chose à voir avec la façon dont les virus mutent et acquièrent de nouvelles fonctions?

La théorie évolutionniste standard nous dit que les mutations sont aléatoires. (J’ai été un critique de la théorie évolutionniste standard, mais pour des raisons qui, selon moi, ne sont pas pertinentes pour la présente discussion.) Parfois, une mutation aléatoire permet à un virus de passer d’une espèce à une autre. Mais ces mutations sont suffisamment rares pour que nous ne nous attendions pas à ce qu’elles se produisent simultanément avec trois autres mutations de gain de fonction qui rendent un virus à la fois plus mortel et plus contagieux. Les modèles informatiques basés sur le génome complet du SRAS-CoV2 ont du mal à tenir compte de toutes les différences par rapport au génome de la chauve-souris dans un délai suffisamment court. L’hypothèse du marché humide est une solution de rechange politiquement pratique, sans mécanisme proposé. Les chauves-souris qui abritent des virus du SRAS vivent à 1 000 miles de Wuhan et ne sont pas vendues sur le marché local de la viande à Wuhan.

*Le pangolin qui a été proposé comme hôte intermédiaire est une espèce en voie de disparition. Il ne peut pas être vendu légalement en Chine, et l’idée qu’il y avait des vendeurs de pangolins souterrains sur le marché humide de Wuhan n’a même pas été alléguée, et encore moins étudiée. Cet article du Guardian est suffisamment sceptique. L’article de Nature, qui est à l’origine de la théorie du pangolin, ne prétend pas qu’il y avait des pangolins au marché de Wuhan. Un article de suivi de Nature souligne d’autres faiblesses dans l’hypothèse du pangolin et précise que le génome du virus du pangolin n’est pas plus proche que le virus de la chauve-souris du SRAS-CoV2.

Cette entrée a été publiée dans Non classé par Josh Mitteldorf. Marquez le permalien.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : JOSH MITTELDORF