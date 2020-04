« Vaccin à ADN »: une intervention dans le génome pour la vaccination contre Covid-19?

© REUTERS / NIH / Handout

Les vaccins contiennent généralement des fragments de virus ou des virus étroitement apparentés, affaiblis et inoffensifs. Une nouvelle approche va beaucoup plus loin: les chercheurs veulent injecter de l’ADN dans les cellules du corps, qui produisent alors des enveloppes virales vides et préparent ainsi le système immunitaire au SRAS-CoV-2. L’agent doit être administré sous forme de spray nasal.

Comme tout virus de mammifère, le nouveau virus corona SARS-CoV-2 possède certaines protéines ou protéines à la surface de sa coquille avec lesquelles il se fixe sur les structures de surface des cellules du corps humain, appelées récepteurs. Une fois connecté à la cellule, le virus fusionne avec sa surface et introduit à l’intérieur de la cellule les informations génétiques contenues dans l’enveloppe virale, qui contient un plan de construction du virus.

C’est ainsi que le SRAS-CoV-2 permet aux cellules du corps de travailler pour elles

Dans le cas du SRAS-CoV-2, cette information est connue sous le nom de RNS, l’équivalent de l’ADN qui constitue le génome humain. L’ARN viral est traduit en ADN dans la direction opposée, c’est pourquoi le virus appartient à la classe des rétrovirus. L’ADN est ensuite intégré au génome humain dans le noyau cellulaire et la cellule corporelle commence à produire le virus en grande quantité jusqu’à ce qu’il périsse et libère les virus qui attaquent d’autres cellules. Ce processus se répète et la quantité de virus dans le corps augmente de façon exponentielle. Si le système immunitaire ne peut pas reconnaître l’agent pathogène ou déclenche une réaction de défense trop tard, cette production de virus surcharge l’organisme et conduit à la défaillance des organes affectés.

Les deux approches vaccinales actuelles les plus importantes sont basées sur la connaissance de la structure du virus: alors qu’une approche est dirigée contre la « protéine de pointe » de l’enveloppe du virus, l’autre veut rendre les humains immunisés contre l’ARN viral. Dans les deux cas, les fragments du virus doivent être administrés sous forme de vaccin afin que le système immunitaire en soit informé et les repousse. Une mémoire dite immunologique pour les futures infections par le véritable pathogène est formée.

Vaccin à ADN: les cellules produiraient de faux virus

Une approche de l’Université de Waterloo aux États-Unis d’Amérique va plus loin. Les chercheurs traduisent l’ARN viral en ADN en laboratoire, le modifient à l’aide du génie génétique, puis le canalisent vers un autre virus qui infecte généralement les bactéries. L’ADN modifié fait que la cellule produit les enveloppes virales, mais pas leur contenu – le génome viral.

Le vaccin est appelé «vaccin ADN», les coquilles vides sous forme de particules de type viral (VLP). « Le VLP peut viser une cellule cible tout comme le SRAS-CoV-2, ce qui empêche les récepteurs d’être occupés par le vrai virus et agit ainsi à la fois thérapeutiquement et comme un vaccin », explique Roderick Slavcev, chef du groupe de recherche de Sputnik- Interview.

Les cellules infectées par le vaccin à ADN et les « particules de type virus » (VLP) libérées sont ensuite reconnues par le système immunitaire et certaines cellules sont entraînées. Un type de ces cellules apprend à tuer les cellules infectées et à former un autre, appelé anticorps, qui se lie à la surface du virus, l’enveloppe et l’empêche ainsi de se propager davantage dans le corps. Selon Slavcev, la production de tels obus dans le corps n’est pas permanente. «Ces cellules sont attaquées par des cellules T cytotoxiques (note: les cellules immunitaires qui libèrent des substances toxiques qui détruisent les cellules infectées). Une mémoire se constitue pour protéger contre une nouvelle infection», explique le chercheur.

Un spray nasal contre Covid-19

Le vaccin doit commencer là où le pathogène SARS-CoV-2 arrive en premier: dans les voies respiratoires humaines.

«Afin d’amener les bactériophages (éd. Virus bactériens qui transportent l’ADN modifié) près de l’emplacement cible, ils sont absorbés par voie nasale sous forme de pulvérisation ou d’inhalation. Cette approche stimule la réponse immunitaire appropriée pour protéger contre le virus et est également non invasive», explique le chercheur.

Mais une intervention dans le génome humain est-elle vraiment inoffensive? « Il y a des incertitudes avec chaque agent thérapeutique, mais comme cette approche est basée sur une plateforme thérapeutique qui a été construite et étudiée depuis longtemps, nous savons que c’est un moyen très efficace et très sûr », explique Slavcev.

Les tests dureront jusqu’en 2021

La méthode d’une telle injection d’ADN a déjà été testée expérimentalement, mais pas encore en vue du VLP. «Ceci est actuellement en construction et les tests devraient commencer dans les prochaines semaines. Nous prévoyons que tous les essais précliniques seront terminés en avril 2021», a déclaré Slavcev.

«L’introduction d’ADN à l’aide de moyens conventionnels peut conduire à une incorporation dans les chromosomes et entraîner des mutations indésirables. Notre système protège contre tous ces événements indésirables. En outre, l’ADN ne porte pas de séquences bactériennes qui sont communes à tous les vecteurs plasmidiques d’ADN, ce qui peut conduire à une résistance aux antibiotiques et qui peut conduire à une propagation indésirable de bactéries dans le corps.»

Jusqu’à présent, les vaccins à ADN n’ont pas été approuvés pour une utilisation chez l’homme.

