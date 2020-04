Le coronavirus: plan directeur pour le bioterrorisme

Quelle que soit la source du coronavirus, il s’agit désormais d’une feuille de route pour le futur bioterrorisme. Les dégâts ont été rapides et énormes – beaucoup plus importants que le 11 septembre – et dans le monde entier. Les réponses ont été prévisibles et inefficaces. Et le coût d’une arme potentielle comme celle-ci est proche de zéro. Il représente la stratégie de guerre asymétrique parfaite, et il ne fait aucun doute que ces leçons sont étudiées attentivement par les planificateurs militaires en Corée du Nord, à Téhéran, à Moscou, à Pékin [aux Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés. JDDM – MIRASTNEWS] et dans les grottes du désert du Moyen-Orient.

L’opinion conventionnelle, et très probablement, de l’épidémie de COVID-19 est qu’elle est originaire de Wuhan, en Chine, près du laboratoire d’armes biologiques chinois le plus sophistiqué, puis a pénétré dans le monde à partir de là, laissant les gens deviner si elle est originaire du laboratoire et fuite, provenait de chauves-souris sauvages ou de serpents, ou provenait d’un marché de viande exotique.

Mais maintenant ou à l’avenir, il existe une autre possibilité: une attaque intentionnelle par des armes biologiques d’un acteur non étatique (ou peut-être caché) [ou encore une puissance étatique – MIRASTNEWS], et cela représente une menace sérieuse que l’Amérique doit prendre au sérieux.

[Dans le cas où les Etats-Unis d’Amérique et certains des leurs sectes alliés ne seraient pas parmi les acteurs à soupçonner. – JDDM – MIRASTNEWS].

L’EI et d’autres groupes terroristes recherchent depuis longtemps des armes biologiques efficaces comme «l’arme nucléaire du pauvre». Les terroristes les plus extrêmes ont développé une doctrine militaire selon laquelle une pandémie mondiale mortelle pourrait tuer une grande partie de la population mondiale mais, surtout, détruire les économies, les gouvernements et les infrastructures techniques des économies les plus avancées du monde, et créer un énorme avantage pour survivre des cultures à forte population capables de vivre, voire de s’épanouir, à un niveau économique et culturel primitif.

[C’est pourquoi la présence des Etats-Unis d’Amérique en Syrie favorise la pérennité de la Guerre et la résistance des terroristes. S’ils n’étaient pas sur le terrain avec la Turquie, cette guerre serait derrière nous et la Russie te la Syrie aurait rétabli l’ordre et assuré l’intégrité territoriale de la Syrie, permettant à ce pays d’établir la paix et de recouvrer sa totale liberté. – MIRASTNEWS].

Ces groupes non étatiques (et de nombreux États voyous) ont accès à la technologie des armes biologiques [et ont des armes chimiques. MIRASTNEWS]; pourrait, relativement facilement et à moindre coût, obtenir le MERS ou le SRAS ou d’autres souches virulentes; et découvrir des systèmes expérimentaux / affinés / distribués basés sur des sujets humains pour lancer une attaque. [Comme certaines forces puissantes obscures l’ont permis à Boko Haram en Afrique ou Daesh et autres terroristes en Syrie Libye ou Irak. – MIRASTNEWS].

Une stratégie terroriste intelligente – et nos ennemis [, s’ils ne sont pas manipulés par les Etats-Unis d’Amérique et alliés. – MIRASTNEWS] sont extrêmement intelligents – pour lancer la crise actuelle aurait été d’envoyer un citoyen chinois radical infecté pour transporter le virus à Wuhan et le lancer secrètement. Comme on pouvait s’y attendre, la bureaucratie de la République populaire de Chine agirait lentement pour y faire face, puis la couvrirait. Il pourrait atteindre une masse critique à Wuhan et se propager à travers la Chine et le monde avant qu’il n’y ait une réponse sérieuse.

[Bonne analyse, c’est fait avec de multiples conséquences, même les Etats-Unis d’Amérique sont devenus l’épicentre avec environ semble-t-il environ un million de personnes infectées et plus de 50 000 morts pour plus de 300 millions d’habitants. – MIRASTNEWS].

Les terroristes pourraient et continueraient de planter le virus au hasard dans le monde avec des agents infectés supplémentaires. Ceux-ci seraient effectués en petits correctifs aléatoires (c’est-à-dire en Italie, en Iran, sur la côte ouest des États-Unis d’Amérique, etc.). Cela laisserait tout le monde confus et devinerait. Les «experts» et la spéculation médiatique ajouteraient à la confusion et à la panique.

Tout cela pourrait être fait avec un financement limité (moins de 100 000 $ et moins de 50 personnes – moins il y en a, mieux c’est pour le secret). Les résultats seraient prévisibles:

Chaos économique: un petit effort entraînant des pertes immédiates de plusieurs milliards de dollars pour le marché des Etats-Unis d’Amérique, dépassant de loin l’ensemble de l’impact économique du 11 septembre en une semaine, ainsi que des crises économiques en Chine et ailleurs.

Chaos politique: le président Trump essaierait de maintenir l’ordre et de réduire la panique tandis que les médias et son opposition diminueraient les efforts d’administration et attiseraient l’incertitude. Les Chinois en particulier seraient déséquilibrés en raison de l’énorme coup porté à leur économie et de l’instabilité politique potentielle [, pourtant ils ont réussi à comprendre comment procéder pour maîtriser la situation chaotique créée. – MIRASTNEWS], sans parler des soupçons calmes du monde entier selon lesquels une fuite accidentelle du laboratoire chinois pourrait être responsable, et ils répondraient avec plus de secret et de répression.

[D’autres pensent également aux laboratoires d’armes biologiques bactériologiques et virologiques des Etats-Unis d’Amérique dont celui de Fort Derrick. MIRASTNEWS].

Chaos social: méfiance envers les «étrangers», thésaurisation, etc.

Même si la «menace» ne causait guère de dommages réels à la santé publique, l’impact économique et politique serait considérable.

Cela pourrait également être une énorme source de revenus pour les terroristes ou d’autres mauvais acteurs pour payer les futures attaques. Quiconque contrôlant le rythme, l’emplacement et l’impact du virus pourrait court-circuiter les marchés à l’avance et, littéralement, aurait pu gagner des milliards de dollars au cours des dernières semaines. Cela soulève une question intéressante: des vendeurs à découvert à grande échelle expérimentés (par exemple, la Chine, la Russie, la Corée du Nord) ont-ils pris une position énorme au cours de ces dernières semaines, probablement clandestinement? Le NCTC a-t-il examiné la question?

Une attaque de coronavirus pourrait également être une distraction stratégique pour une pièce militaire ou politique plus vaste. Par exemple, aucun groupe terroriste ne prendrait le crédit d’une attaque initiale s’il prévoyait, par exemple, de libérer une souche similaire, plus meurtrière, pour créer une véritable panique et un effondrement social. Les «experts» et les médias grand public seraient perdus et pourraient suggérer que le virus d’origine avait «muté», ralentissant encore une fois la réponse efficace.

Le schéma ci-dessus a été discuté pendant quelques décennies; les services de renseignement et de sécurité connaissent bien ce scénario. Le coronavirus d’aujourd’hui fournit un modèle pour déterminer l’efficacité d’une attaque planifiée. Nos ennemis l’étudient. L’Amérique doit en tirer des leçons. Bien sûr, il est difficile pour les Américains normaux de croire que cela pourrait se produire, ce qui montre à quel point il peut être difficile d’identifier une véritable attaque et de réagir rapidement si et quand cela se produit réellement.

Farfelu? Peut-être. Mais considérez ceci: si le coronavirus était une attaque terroriste [ou étatique sournoise et secrète – MIRASTNEWS], il serait déjà, de loin, l’acte de terrorisme non étatique [ou étatique – MIRASTNEWS] le plus efficace de l’histoire du monde. [Aucune hypothèse ne doit être exclue de l’analyse d’un revers de la main qui n’a pas été débattue et vérifiée scientifiquement de façon formelle. – MIRASTNEWS].

Grady Means Grady Means est écrivain (GradyMeans.com) et ancien consultant en stratégie d’entreprise. Il a servi à la Maison Blanche en tant qu’assistant politique du vice-président Nelson Rockefeller. Suivez-le sur Twitter @ gradymeans1.

Les opinions exprimées par les contributeurs sont les leurs et non celles de The Hill

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : THE HILL