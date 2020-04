Image d’archives

Le Pentagone et la communauté du renseignement étudient avec plus de force la possibilité que des adversaires pourraient utiliser le nouveau coronavirus comme arme biologique, selon des responsables de la défense et des services de renseignement, dans un changement qui reflète la compréhension évolutive de l’appareil de sécurité nationale du virus et de ses risques.

Les responsables ont souligné que le changement ne signifie pas qu’ils croient que le virus a été délibérément créé pour être armé – la communauté du renseignement étudie toujours les origines potentielles du virus, mais il n’y a actuellement aucune intelligence ou preuve scientifique solide pour soutenir la théorie selon laquelle il s’est propagé à partir d’un laboratoire en Chine, les gens informés sur la question ont déclaré.

[Or tout débat voulant prouver scientifiquement les faits est vite tu avec des arguments non scientifiques utilisant des probabilités ou des suppositions, alors que les autres avancent des faits concrets. Ils utilisent l’avantage de la force en raison de la possession de toutes les manettes des pouvoirs et non de la critique raisonnée nécessitant des échanges fructueux. JDDM – MIRASTNEWS].

Pendant ce temps, la communauté du renseignement a également commencé à jouer sur le potentiel des mauvais acteurs à armer le virus, en particulier contre des cibles de haut niveau [des laboratoires appartenant au Pentagone dont celui des armes biologiques de Fort Derrick basé aux États-Unis d’Amérique est fortement soupçonné. JDDM – MIRASTNEWS], et le ministère de la Défense a récemment réorienté ses efforts vers la surveillance de cette possibilité de plus près, ont déclaré trois personnes familières avec l’affaire.

Le programme de défense chimique et biologique du Pentagone, qui joue un rôle clé dans l’exécution de la stratégie du Département de la défense (DoD) pour lutter contre les armes de destruction massive, continue de soutenir les contre-mesures DHA, HHS et FEMA Covid-19 comme les tests, les vaccins, les masques, les filtres à masque et les machines de dépistage, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Mike Andrews. Cela comprend plus de 150 millions de dollars d’investissements du CBDP dans les diagnostics, les vaccins, les thérapies et les capacités de modélisation, a-t-il déclaré.

Andrews a refusé de dire si le DoD étudie la possibilité d’acteurs hostiles qui arment le virus.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à une focalisation accrue sur les risques d’armement de Covid-19 – par exemple, si les responsables ont reçu des renseignements indiquant une menace accrue. Un responsable de la Défense a déclaré que le risque d’arsenalisation « semble toujours être une préoccupation à moindre risque », les principales questions concernant les origines du virus et ce que le gouvernement chinois en savait au début.

Mais d’anciens hauts responsables du Pentagone ont déclaré qu’un effort de planification coordonné est généralement mis en œuvre pour tout vecteur de menace particulier, y compris le déploiement potentiel d’une arme biologique, et que les menaces posées par le nouveau coronavirus ne devraient pas être différentes.

« Une arme biologique n’est pas quelque chose qui ressemble à une munition – c’est juste un agent pathogène », a déclaré Andy Weber, qui a été secrétaire adjoint à la défense pour les programmes de défense nucléaire, chimique et biologique sous le président Obama. «Dans son état naturel, le virus actuel pourrait être utilisé comme arme biologique par des groupes moins sophistiqués. Ou, pour un État-nation avec un programme d’armes biologiques plus avancé, ce virus pourrait avoir des caractéristiques améliorées.» [Or les chinois disent que les humains n’ont pas encore les technologies malgré que d’autres experts du domaine soutiennent que cette souche propageant la maladie COVID-19 est une manipulation en laboratoire avec le Coronavirus armé de VIH et d’Ebola JDDM – MIRASTNEWS]. Et il pourrait être diffusé à l’aide d’outils facilement accessibles comme un brumisateur ou un vaporisateur, a-t-il déclaré.

Un autre ancien fonctionnaire de l’administration a déclaré qu’un acteur hostile souhaitant armer le nouveau coronavirus ne manipulerait probablement pas le virus lui-même, car cela laisserait une signature. Le mauvais acteur infecterait plus probablement quelqu’un avec le virus naturel [, sauf pour un acteur ayant beaucoup de moyen financier pour réaliser une transformation. Si l’on est capable de faire une reproduction avec l’ingénierie génétique d’un être vivant, il est possible de manipuler les gênes pour en faire ce que l’on veut, pour les esprits, les sectes ou les groupes puissants malintentionnés. Qu’on arrête d’endormir les gens avec de faux arguments. Il est possible actuellement d’insérer des puces microscopiques dans n’importe quelle substance pour des besoins de contrôle maléfiques ou non de la population. Les Israéliens par exemple ont déjà réalisé des expériences dans le domaine médical, la technologie peut provenir de là. JDDM – MIRASTNEWS], et le ferait se propager dans les zones fréquentées par les individus qu’il veut cibler.

La propagation rapide de Covid-19 parmi l’équipage de l’USS Theodore Roosevelt montre le danger: une épidémie de virus a temporairement paralysé le porte-avions à propulsion nucléaire au milieu d’un déploiement dans le Pacifique, le mettant hors service pendant des semaines, infectant le capitaine du navire et engendrant une crise qui a duré tout le long de la chaîne de commandement de la Marine.

Les hauts responsables de la Marine ne savent toujours pas d’où vient l’épidémie – ils pensaient initialement que les marins l’avaient embarquée lors d’un escale au Vietnam, mais pensent maintenant que l’équipage aérien peut avoir infecté le navire lors de vols de ravitaillement de routine. Mais l’incident met en évidence la vulnérabilité des militaires à la menace asymétrique que pourrait représenter un virus armé.

Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a pris des mesures drastiques pour s’assurer que les forces déployées par l’armée sont exemptes de Covid. En mars, il a décrété un moratoire de 60 jours sur tous les voyages internationaux et nationaux de troupes, retardant les déploiements et les affectations temporaires. Les membres du service déployés à l’étranger ou rentrant chez eux doivent effectuer une forme de quarantaine de 14 jours. Cela comprend les équipages de sous-marins et les unités d’opérations spéciales.

Mais Esper a également reconnu les limites. « Dites-moi, comment puis-je faire une distance de six pieds dans un sous-marin d’attaque? » il a demandé aux journalistes en mars. « Ou comment faire ça dans un bombardier avec deux pilotes assis côte à côte? »

