Plus tôt, la Small Business Administration a resserré les règles du Paycheck Protection Program, mis en place par le Congrès des Etats-Unis d’Amérique en mars pour offrir un soutien aux petites entreprises au milieu de la pandémie de coronavirus, car le financement initial de 350 milliards de dollars a été rapidement dépensé après que de nombreuses grandes entreprises ont exploité l’aide.

Des groupes libéraux et libertaires à but non lucratif liés aux milliardaires George Soros et aux frères Koch auraient demandé des prêts aux petites entreprises au milieu des retombées économiques de la pandémie de COVID-19, écrit le New York Times.

Alors que la crise sanitaire en cours et les mesures de distanciation sociale mises en place pour ralentir la propagation de la maladie ont fait des ravages dans l’économie et laissé de nombreux chômeurs, le Congrès a affecté 250 milliards de dollars de plus aux secours financés par les contribuables pour soutenir les petites entreprises en difficulté.

Cependant, écrit le journal, les organisations à but non lucratif liées aux donateurs milliardaires demanderaient également leur part de centaines de milliers de dollars de prêts qui peuvent être entièrement annulés si les bénéficiaires les utilisent pour éviter de licencier des travailleurs.

La publication cite l’organisation à but non lucratif Media Matters for America (MMfA) et les groupes de l’American Civil Liberties Union (ACLU), suggérant d’avoir des liens avec l’investisseur milliardaire George Soros, dans l’espoir d’obtenir des prêts, avec l’organisation libertaire FreedomWorks soutenue par les frères milliardaires Koch, espérant de même tirer parti de l’aide.

Le Congressional Progressive Caucus Center, un groupe au sein du caucus du Congrès démocrate au Congrès des Etats-Unis d’Amérique, attend les résultats de sa demande de prêt de 160 000 $, tandis que la FreedomWorks Foundation a demandé un prêt d’un montant de 300 000 $, selon des responsables des groupes, rapporte The Times.

Bien que le bureau national de l’American Civil Liberties Union n’ait pas demandé de prêts de secours, écrit le journal, 14 de ses affiliés étatiques l’ont fait.

L’un d’eux aurait reçu un prêt de 154 000 $, selon Anthony D.Romero, directeur exécutif de l’A.C.L.U.

Le journal cite le président de Liberty Counsel, Mathew D. Staver, disant qu’une « petite » demande de prêt par le groupe juridique est toujours en attente.

Une demande de prêt déposée par Media Matters a été bloquée en raison d’un problème technique, selon une source citée par le média.

Liberty Counsel a poussé les législateurs à permettre aux organisations à but non lucratif d’être éligibles à des prêts de secours dans la section S.B.A. de la loi de relance, selon Mat Staver, président du groupe.

Le 24 avril, le président Donald Trump a signé un nouveau plan d’aide financière pour les coronavirus d’une valeur de 484 milliards de dollars, une mesure qui a été adoptée à la quasi-unanimité par le Congrès jeudi.

Le Trésor des Etats-Unis d’Amérique et la Small Business Administration (SBA) ont annoncé qu’ils commenceraient à accepter de nouvelles demandes de prêts via le Paycheck Protection Program (PPP) le 27 avril.

Le PPP, que Donald Trump a promulgué fin mars, avait épuisé ses finances dans les deux semaines et il a été révélé que les grandes entreprises et les chaînes de restaurants nationales avaient demandé l’aide initialement conçue pour soutenir les petites entreprises touchées par la pandémie.

La dernière législation prévoit plus de 320 milliards de dollars pour reconstituer le programme.

Sur le montant total du financement, 60 milliards de dollars ont été affectés aux prêteurs communautaires, aux petites banques et aux coopératives de crédit pour aider les petites entreprises. Le projet de loi contient également 100 milliards de dollars pour les hôpitaux et un programme national de dépistage.

L’administration Trump a publié des directives vendredi, soulignant que les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement n’étaient pas éligibles pour recevoir le prêt aux petites entreprises.

« Les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement sont principalement engagés dans des investissements ou de la spéculation, et ces entreprises ne sont donc pas éligibles pour recevoir un prêt PPP », a déclaré la SBA dans une mise à jour en ligne.

La Small Business Administration a également resserré les règles du programme de protection des chèques de paie, annonçant qu’elle renoncerait aux prêts à faible taux d’intérêt si au moins 75% des fonds étaient consacrés au maintien de la masse salariale.

Saluant le passage du projet de loi lors de son briefing quotidien à la Maison Blanche jeudi, Trump a déclaré:

«À une époque où de nombreux Américains sont confrontés à des défis économiques importants, ce projet de loi aidera les petites entreprises à maintenir des millions de travailleurs sur la liste de paie.»

