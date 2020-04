L’or physique est la «couverture parfaite» contre tous les risques et le crash du système financier, a déclaré à RT un conseiller en métaux précieux

Image d’archives

Alors que les investisseurs recherchent des actifs refuges pendant cette crise, les analystes sont de plus en plus optimistes sur l’or, projetant son prix à monter en flèche. RT a parlé à Claudio Grass, un conseiller suisse en métaux précieux, de la véritable valeur de l’or.

Selon Grass, la question n’est pas de savoir si l’or monte, « c’est toujours le prix du papier de la monnaie qui fait fluctuer ses prix ».

Il a dit: «Une once d’or est toujours une once d’or. Donc, fondamentalement, l’or ne va pas augmenter plus haut dans le prix.» Et si vous voulez vraiment acheter de l’or physique, vous devrez payer beaucoup plus que le prix du papier, a ajouté l’analyste.

Grass a souligné que l’or physique et le prix du papier de l’or sont deux choses différentes. « Je crois vraiment que l’or peut aller plus haut, mais le prix du papier de l’or pourrait descendre à zéro parce que c’est un titre papier, c’est un titre de créance, c’est juste une promesse. » Si vous achetez de l’or physique, c’est complètement différent, c’est une propriété, vous possédez un actif, des biens réels, a-t-il expliqué.

À l’heure actuelle, il y a une bulle de la dette sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus, et tous les marchés financiers sont complètement surévalués, a déclaré Grass. Parlant de la bourse, il a noté que nous n’avons pas encore vu toutes les faillites, tous les taux de chômage. «Les gens sont toujours paralysés et dans la peur à cause du coronavirus… et la panique financière de la bourse continue.»

Le prix de l’or augmente car le pouvoir d’achat du dollar des Etats-Unis d’Amérique et d’autres devises, comme l’euro, se déprécie. « Chaque fois que vous imprimez, vous dévalorisez la devise. »

Grass a expliqué que lorsque vous achetez quelque chose, vous devez acheter lorsque les choses sont bon marché, comme l’or physique «qui est de l’argent, tout le reste est du crédit».

Il a poursuivi: « Donc, l’or est bon marché, et il est physique, et il est en dehors du système bancaire, et c’est une couverture parfaite contre tous les risques dans le système financier actuel. »

L’herbe physique sauvera ceux qui la conservent, tant que les gouvernements ne la confisqueront pas, selon Grass.

L’argent et le platine sont également une bonne affaire, a déclaré M. Grass, ajoutant qu’il « ne recommanderait pas le palladium, il est dans une bulle à cause de l’industrie automobile … »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Expert financier Max Keizer: Comme nous le connaissons, le marché pétrolier ne reviendra jamais

Production de pétrole au Nouveau-Mexique. L’effondrement actuel du marché mondial du pétrole menace de ruiner l’industrie pétrolière des Etats-Unis d’Amérique.

Des bulles de pétrole partout où ce n’est pas nécessaire pour le moment. Et le colosse du capitalisme de cousins corrompus s’est glissé dessus de telle manière qu’il ne se lèvera plus jamais. Pour prospérer dans ce Nouveau Monde, vous devez renoncer à votre mentalité « Le vainqueur prend tout ».

Par Max Keizer

Le chaos actuel a de plus en plus révélé que tous les artefacts structurels du marché mondial du pétrole ont été irrémédiablement détruits – et donc dénués de sens en termes de prévisions utiles.

Il n’y aura plus jamais de prix raisonnables sur le marché pétrolier. Toute l’industrie de ce produit physique a été remplacée par des dérivés de remplacement et des chimères financières, qui n’existent que pour enrichir les banquiers. Et aucun régulateur au monde n’a le pouvoir de mettre un terme à cette folie financière excessive.

En fait, les prix négatifs actuels du pétrole sont le résultat direct de l’impression incontrôlée de monnaie. Elle a créé un trou de la dette noire qui absorbe désormais d’énormes parties de la performance économique mondiale (PIB).

Nous sommes maintenant entrés dans une nouvelle économie post-mondiale post-parentale, une ère capitaliste d’hyperlocalisme. Les régions d’autosuffisance remplacent le système de mondialisation juste à temps – construit avec des prêts artificiellement bon marché sous le commandement de bureaucrates supranationaux et de ploutocrates commerciaux.

En fin de compte, les gagnants de ce Nouveau Monde seront ceux qui ont le moins d’attentes quant à la richesse qu’ils pourraient extraire illégalement de leur communauté. Ceux qui s’accrochent à l’héritage orthodoxe de la devise «Le gagnant prend tout» à tout prix seront les perdants.

Le prix du pétrole brut pour la variété Brent est tombé en dessous de 16 $ le baril cette semaine pour la première fois depuis 1999. Mais avant même la crise corona, les Saoudiens étaient déjà impliqués dans une guerre mondiale des prix. L’objectif était de détruire l’industrie du pétrole de schiste des Etats-Unis d’Amérique en inondant le monde de 5 $ le baril de pétrole.

Son plan fonctionne toujours. Le PIB mondial est en baisse et le surendettement aux États-Unis d’Amérique est exposé comme un terrible fardeau existentiel. Certains pourraient affirmer qu’il s’agit de la deuxième phase du plan d’attaque saoudien.

La crise ne finira pas, elle changera. Si nous passons du modèle insoutenable du globalisme alimenté par le crédit bon marché à un nouveau localisme basé sur l’argent dur comme l’or et le bitcoin, cela changerait profondément nos vies, nos valeurs, nos institutions et notre image de soi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT