Une idée controversée pour accélérer le vaccin contre le coronavirus gagne du terrain

Image d’archives

Une idée qui peut sembler bizarre au premier abord est de gagner du terrain comme moyen d’accélérer le développement d’un vaccin contre le coronavirus: infecter intentionnellement des personnes avec le virus dans le cadre d’un essai. [A Madagascar, en Afrique, un remède bio contre COVID-19 a été trouvé et produit par les chercheurs en médecine du pays, avec à la clé zéro mort et une réussite totale en termes d’immunité et de soins, selon l’annonce du président de la République. – MIRASTNEWS].

L’idée, connue sous le nom d’«essai de provocation», infecterait délibérément quelques centaines de jeunes volontaires sains, qui ont d’abord reçu le vaccin potentiel ou un placebo. Les personnes sélectionnées seraient bien informées des risques.

Cela permettrait de déterminer plus rapidement l’efficacité d’un vaccin qu’un essai clinique traditionnel, ce qui obligerait les chercheurs à attendre que certains des participants soient infectés au cours de leur vie quotidienne.

Les partisans disent que l’essai de provocation pourrait économiser plusieurs mois dans la recherche d’un vaccin, ce qui est largement considéré comme essentiel pour que les gens se sentent à nouveau en confiance avec les rassemblements sociaux.

Un groupe de 35 législateurs de la Chambre, dirigé par les représentants Bill Foster (D-Ill.) Et Donna Shalala (D-Fla.), Ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a écrit cette semaine à la Food and Drug Administration pour leur apporter leur soutien à l’idée.

«Notre situation dans cette pandémie est analogue à la guerre, dans laquelle il existe une longue tradition de volontaires risquant leur santé et leur vie dans des missions dangereuses pour lesquelles ils comprennent les risques et sont disposés à le faire afin d’aider à sauver la vie des autres,» ont-ils écrit dans la lettre.

Stanley Plotkin, un vaccinologue de renom qui a aidé à inventer le vaccin contre la rubéole, a également approuvé l’idée dans un article de la revue Vaccine, avec Arthur Caplan, bioéthicien à l’Université de New York.

Ils ont écrit que le processus d’essai vaccinal «prend normalement des mois, voire des années, au cours desquels [le coronavirus] infectera et éventuellement tuera des millions de personnes. Une accélération de ce processus standard est nécessaire.»

Les personnes âgées ont été parmi les plus grandes victimes du coronavirus dans le monde, tandis que les jeunes ont généralement montré une plus grande chance de guérison. [A Madagascar avec la solution bio à base de plantes le taux de guérison est pratiquement de 100% quel que soit l’âge. – MIRASTNEWS].

Pourtant, l’idée d’infecter délibérément des personnes avec un virus potentiellement mortel soulève des objections éthiques évidentes.

Dans une déclaration à The Hill jeudi, le porte-parole de la FDA, Michael Felberbaum, a déclaré que l’agence « explorait toutes les options possibles » pour faire avancer un vaccin contre le coronavirus, mais a également soulevé une note de scepticisme concernant les essais de provocation humaine, pointant du doigt les tests sur les animaux comme alternative possible.

« La FDA étudie toutes les options possibles pour faire avancer le plus efficacement le développement de vaccins sûrs et efficaces qui empêcheront le COVID-19 », a déclaré Felberbaum, tout en ajoutant que « les études sur les défis humains utilisées pour développer un vaccin COVID-19 pourraient présenter une éthique et les problèmes de faisabilité qui peuvent être évités grâce à l’utilisation de modèles animaux.»

[D’autres pays africains présentent également des solutions efficaces pour le traitement du COVID-19, sans passer par le processus biotechnologique et informatique. Pourquoi ces pays font-ils semblant comme s’ils n’existent pas ? Pourquoi ne veulent-ils pas essayer pour jauger de leur efficacité ? Est-ce parce qu’ils viennent du continent africain ? Existe-t-il d’autres agendas voilés autres que celui de trouver des remèdes efficaces au mal ? – MIRASTNEWS].

Jeffrey Kahn, directeur du Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, a déclaré qu’il ne voyait pas comment un comité d’examen institutionnel qui superviserait la recherche approuverait un essai de provocation humaine pour le coronavirus.

« Le consentement ne peut faire que beaucoup de travail », a-t-il dit, soulevant l’hypothèse qu’il serait éthique de retirer le cœur de quelqu’un et de le remplacer par un dispositif expérimental simplement parce que la personne y consentait.

Des essais de provocation ont été menés dans le passé, mais ils sont généralement effectués pour tester des vaccins pour des maladies qui peuvent être guéries, comme le paludisme.

[Il existe d’autres remèdes efficaces contre le paludisme trouvé par des africains que les experts de l’OMS et les pays occidentaux refusent d’avaliser depuis de nombreuses années, pourquoi les africains qui ne sont pas considérés ne créeraient-ils pas l’Organisation africaine de la santé qui discuterait avec eux après avoir avalisé ces médicaments, étant donné que des centaines de millions d’africains meurent chaque année de paludisme (malaria) ? – MIRASTNEWS].

Ce serait une nette rupture avec le précédent de faire un essai de provocation pour un virus sans remède connu [,si si, il existe le remède traditionnel amélioré COVID-ORGANICS, un vrai scientifique vérifie d’abord avant de réfuter ou d’écarter – MIRASTNEWS] qui est aussi mortel que le coronavirus. Même si les volontaires étaient tous jeunes et en bonne santé, cela ne réduirait pas entièrement le risque de maladie grave.

Malgré les risques, les experts en faveur de l’idée ont déclaré qu’ils avaient déjà entendu des gens prêts à faire du bénévolat. [Pourquoi chercher à tester un vaccin inutile alors que des possibilités d’immunisation et soins existent déjà, c’est aberrant ! – MIRASTNEWS].

Un site Web mis en place pour recruter des bénévoles, appelé 1 Day Sooner, dit qu’il a déjà eu plus de 2000 personnes inscrites.

[Eh bien, ils peuvent continuer leurs essais, à conditions qu’ils ne forcent pas les gens à les enrichir ou à être vaccinés. Qu’ils prennent ce futur vaccin pour eux-mêmes, les 10% les plus riches de la planète qui le veulent bien et leurs cobayes. Car cet entêtement serait justifié s’il n’y avait pas de remède au COVID-19. Travaillent-ils pour un futur vaccin de COVID-XY renforcé en laboratoire ? – MIRASTNEWS].

« Les gens se portent volontaires pour l’armée, ils se portent volontaires pour devenir des techniciens médicaux d’urgence », a déclaré Marc Lipsitch, professeur d’épidémiologie à l’Université de Harvard qui a co-écrit un article dans le Journal of Infectious Diseases à l’appui de l’idée. «Tous ceux-ci comportent des risques médicaux au profit de quelqu’un d’autre et les gens le font.»

Foster, le législateur qui a aidé à diriger la lettre de soutien, a déclaré dans une interview mardi qu’il espérait que le message des législateurs aiderait la FDA à réaliser qu’il existe une «compréhension du Congrès» selon laquelle il faut prendre un peu plus de risques pour développer un vaccin plus rapidement. .

«Nous devons déplacer un peu l’optimisation du rapport bénéfice / risque en faveur d’une approbation plus rapide et plus risquée des vaccins», a-t-il déclaré.

[Pourquoi après des dizaines d’années n’ont-ils pas pu trouver un vaccin contre plusieurs maladies comme le SIDA ou le paludisme ? Pourquoi après avoir réalisé un système d’exploitation comme WINDOWS, Microsoft de Bill GATES n’a pas pu proposer un antivirus efficace pour le protéger des attaques de pirates ? Pense-t-il pouvoir mieux protéger avec un vaccin (anti-virus) le corps humain plus complexe ? – MIRASTNEWS].

Si un vaccin peut être prêt « même un mois plus tôt », a-t-il ajouté, « alors il y aura des dizaines de milliers de personnes dont la vie aura été sauvée ».

[Des vies sont en train d’être sauvées à Madagascar par exemple, il faudrait néanmoins que ces pays d’Afrique qui ne maîtrisent pas certaines technologies fassent très attention, car le virus peut être introduit par différentes voies : vaccinales, médicamenteuses, par drones, par des personnes humaines organisées ou non télécommandées, etc. Il leur faudrait donc des services de contrôle, de vérification et de protection efficaces et des personnels bien formés. – MIRASTNEWS].

Peter Sullivan

Traduction et commentaires intégrés : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors-classe en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : THE HILL

En route pour le passeport biométrique avec vaccination !

Washington cache la propagation généralisée du coronavirus parmi ses forces en Syrie

Les forces américaines en Syrie ont contracté le coronavirus. ©AFP

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a mis en garde dans un communiqué concernant une possible catastrophe incontrôlable causée par l’épidémie de coronavirus dans le nord de la Syrie, affirmant que les rapports parvenus font part de la propagation de la Covid-19 parmi les forces américaines dans ce pays.

« Les forces américaines sont illégalement présentes sur le sol syrien et Washington est tenu pour responsable de la santé des civils et de leurs besoins dans les zones qu’il contrôle à l’est de l’Euphrate et dans la localité d’al-Tanf où se trouve le camp de réfugiés d’al-Rukban dans le sud de la Syrie », a-t-elle déploré.

« Ces aides sont très incohérentes. Bien que les Américains aient envoyé du matériel médical à destinations des Kurdes, se sont des équipements pour réprimer des émeutes de prisonniers qui leur ont été livrés. Ce matériel ne peut pas être considéré comme une aide humanitaire », a-t-elle ajouté.

Zakharova a également mis en garde contre la propagation du coronavirus en dehors du camp de réfugiés dans le nord-est de la Syrie. « Cela pourrait conduire à une grave catastrophe qui menacera les vies humaines se trouvant dans ces zones », a averti La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Source: Press TV