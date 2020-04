WUHANGATE – 5. Flops antiviraux: les incursions de souches de GILEAD et tests de tueur de bio-armes avec la CIA, le Pentagone, les sionistes et les laboratoires chinois

Les liens étranges dans le bon mariage derrière l’Institut de Virologie de Wuhan : femme politicienne, mari doctorant dans un hôpital juif des Etats-Unis d’Amérique

«Tu n’observeras qu’avec tes yeux et tu verras la punition des méchants. Si vous dites: «Le Seigneur est mon refuge» et que vous faites du Très Haut votre demeure, aucun mal ne vous atteindra, aucun désastre ne se rapprochera de votre tente».

(Sainte Bible – Psaume 90)

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio pour VT Italy

Derrière la pandémie de SRAS-Cov-2, il n’y a pas seulement un anneau de liens incroyables entre les agences de renseignement, la recherche militaire sur les armes bactériologiques et les plans de vaccination mondiaux.

Il y a un véritable tourbillon formé par mille flux d’informations sensibles et cachés dans lequel s’est perdu le dernier «flop apparent» de Remdesivir: l’antiviral le plus expérimenté au monde, de l’Italie à la Chine, d’Israël aux États-Unis d’Amérique, grâce aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé de Genève.

Il y a une spirale d’entrelacement entre géopolitique, haute finance, puissants mondialistes et expériences dans des laboratoires de biosécurité qui, sur le chemin de WuhanGate, mène aux sombres abîmes d’une conspiration de plus en plus macroscopique préméditée par plus de dix ans de scrupules à des fins diverses.

DU PLAN VACCINAL À L’ÉCHANGE DE SOUCHES

Le plus évident est de créer un terrorisme sanitaire et social en promouvant une campagne de vaccination massive qui rend chaque individu plus gérable et contrôlable.

L’objectif le plus caché est un coup d’État international visant à déstabiliser les gouvernements souverains et les mouvements politiques qui tentent de s’opposer au plan du nouvel ordre mondial: lancé par les Illuminati de Bavière avec la franc-maçonnerie avec les révolutions en France et en Russie et accéléré dans la ploutocratie de banquiers, principalement sionistes, qui contrôlent les marchés de l’or de Londres et de New York et, par conséquent, la Bourse de Londres et Wall Street. Un plan titanesque et donc très cher….

C’est pourquoi l’objectif immédiat de la pandémie existe: la spéculation financière de la Big Pharma sur toutes les bourses mondiales qui a déjà permis et permettra de gigantesques «gâchis» de la guerre biologique aux fameux fonds d’investissement américains qui contrôlent également le lobby des armes» (conventionnel).

Dans un précédent rapport, nous avons souligné commentGlaxoSmithKline, le géant des vaccins imposé même avec des pots-de-vin comme cela s’est produit en Italie avec celui de l’hépatite B, qui est devenu obligatoire pour les écoliers après la corruption de l’ancien ministre de la Santé Francesco De Lorenzo, a fait de sa gestion que la route des vaccins est loin tandis que son partenaire, l’Université du Queensland en Australie, financé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) de Bill Gates, fait des progrès rapides dans la recherche avec l’obligation de travailler avec GSK, administré par un PDG qui est également directeur de Microsoft Corporation.

C’est une distraction parfaite pour tromper des actionnaires moins expérimentés face à l’attaque boursière, déjà prête dans certains pays dont nous parlerons dans un article ad hoc, dès qu’il y aura des résultats pharmaceutiques, concrets voire plausibles…

Au cours des dernières heures, cependant, le premier cas sensationnel de spéculation financière sur l’épidémie de CoronaVirus a été célébré grâce au Remdesivir, tout comme l’agent pathogène a fleuri sur la route du Pacifique de Wuhan aux États-Unis d’Amérique. Le flop du médicament dans un test clinique important trompe une fois pour toutes la gravité de l’Organisation mondiale de la santé, même aux yeux de l’écrivain. Jusqu’à hier, je ne la regardais qu’avec une inquiétante méfiance, aujourd’hui elle s’approche des démérites parmi les suspects de complicité dans le déclenchement de la catastrophe.

Même dans l’hypothèse la plus légère, celle d’un accident avec des pertes de biosécurité d’un laboratoire, en fait, de très lourdes responsabilités de l’OMS émergent qui, grâce aux contributions des portes habituelles, ont accordé de l’argent à droite et ne sont pas devenues un «partenaire mondial » dans la recherche sur la vaccination comme dans le plan PREDICT de l’agence gouvernementale USAID, un instrument financier public de la Central Intelligence Agency.

Ce projet lancé en 2009 par l’administration Barack Obama (financé par Gates et George Soros en tant que fidèle allié de la démocrate Hillary Clinton) a permis aux laboratoires du Wuhan Institute of Virology et de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill de construire ce supervirus «chimérique», voire inexistant dans la nature, extrêmement similaire à un projet de biologie moléculaire comme CoVid-19, dans lequel, malgré ceux qui le définissent comme une évolution naturelle, des inserts génétiques du VIH ont été trouvés, prouvant sa construction en laboratoire selon le gagnant du Prix Nobel de médecine Luc Montagnier.

Nous avons parlé de tout cela dans les rapports précédents. Maintenant, avec l’aide et la bénédiction de Dieu, nous nous aventurons sur un chemin épineux qui nous pousse même en Terre Sainte…

GILEAD EST SAINT POUR ISRAËL ET LE PENTAGONE

Gilead était une région montagneuse à l’est du Jourdain, divisée entre les tribus de Ruben, Gad et Manassé, et située dans l’actuelle Jordanie. Dans la Genèse (31: 47-48), Gileed signifie «tas [de pierres] de témoignage». À Tel Aviv, ce nom a fait écho à l’époque contemporaine grâce à l’avocat et colonel Gilead Sher, ancien commandant adjoint de division dans le corps blindé des Forces de défense israéliennes mais surtout chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Ehud Barak et en tant que négociateur de la paix avec les Palestiniens, alors que les sionistes la recherchaient encore…

À Hod Hasharon, dans la plaine de Sharon, cependant, ce nom biblique est devenu célèbre grâce à Gilead Sciences Israel Inc., la branche nationale de l’American Big Pharma à Foster City (Californie), qui malgré des médicaments parfois sans avantages, mort d’humains cobayes mystérieusement, scandales, enquêtes et suspicions sur la construction d’armes biologiques, depuis plus de vingt ans il est resté au sommet des affaires sur les vaccins et surtout sur les antiviraux.

Cela n’a été possible que grâce au soutien politique entamé par un ancien secrétaire américain à la Défense, le républicain Donald Henry Rumsfeld, qui a continué dans l’ombre de la République démocratique du Congo, grâce à l’argent de l’actionnaire Soros et du plan USAID d’Obama, dans cette synergie acchimiquee transversale avec la politique que FreeMasonry et Deep State aiment tant.

L’hégémonie s’est récemment renforcée grâce à l’OMS qui a favorisé, sciemment ou inconsciemment, une spéculation financière d’un million de dollars en recommandant l’utilisation de la molécule Remdesivir dans la thérapie CoVid-19, un antiviral développé pour le traitement du virus Ebola et d’autres maladies infectieuses.

Flacons du Remdesivir de Gilead

Tous les journaux du monde ont rapporté au cours des dernières 48 heures l’actualité du flop des premiers tests cliniques de ce médicament produit par Gilead et utilisé dans les hôpitaux en Italie, aux États-Unis d’Amérique, en Asie et dans de nombreux autres pays du monde, pour l’expérimentation clinique , ou lié aux résultats sur les patients, puis à un «usage compassionnel», c’est-à-dire utilisable à des fins thérapeutiques avant même les résultats des tests.

LA SPÉCULATION DES SOUCHES GRÂCE À COVID-19

La grande industrie pharmaceutique californienne a un double avantage depuis la «bénédiction» de l’OMS. En vertu du consentement de la Federal Drug Association à l’utilisation du médicament aux États-Unis d’Amérique, le Pentagone avait déjà signé un accord dans les premiers jours de mars pour la fourniture gratuite aux troupes des Etats-Unis d’Amérique avec un retour mondial évident de la marque.

Cela a donc accru l’expérimentation dans le secteur de la santé en faisant monter en flèche les actions Gilead du creux historique de 63 $ début janvier au maximum de 85 atteint il y a quelques jours en avril, après les résultats de l’hôpital de l’Université de Chicago qui avait montré «une récupération rapide de la fièvre et des symptômes respiratoires chez certains patients Covid-19 traités par Remdesivir».

Une capture d’écran du message de l’OMS sur une étude chinoise, capturée par le site Web d’actualités médicales STAT et publiée plus tard par le Financial Times, a révélé que le taux de mortalité était de 13,9% pour les personnes traitées dans un groupe de 237 patients avec Remdesivir contre 12,8% des autres.

Le laboratoire pharmaceutique a tout de suite précisé que les résultats n’étaient pas concluants car l’étude avait été interrompue précocement mais sur les marchés mondiaux le titre s’est beaucoup vendu, s’établissant autour de 78 dollars: un résultat cependant de 15 dollars supérieur à la cotation de janvier.

Actionnaires de Gilead Scienses Inc. et performance de la Bourse de Foster City (CA)

La spéculation financière a donc été rentable: en particulier parmi ceux qui, connaissant à l’avance le résultat du test chinois, ont commencé à vendre avant que le titre ne perde 4% le jeudi 23 avril. Mais le lendemain, Reuters Thomson (au conseil d’administration de laquelle se trouve un gestionnaire de GlaxoSmitKline, contrôlé par les mêmes fonds d’investissement états-uniens comme Gilead) a annoncé que le 23 mars, les médecins de l’Hôpital méthodiste de Houston avaient traité 41 patients gravement malades de CoVid-19: non un est décédé et la moitié est rentré chez lui. Cela a porté le titre lancé sous forme de montagnes russes à huit roues à 79 $.

Mais c’est la «roulette» normale de la Bourse et donc elle pourrait être complètement aléatoire s’il n’y avait pas de tissages internationaux sensationnels derrière cette grande pharma. A partir du début des expériences dans le laboratoire chinois qui se sont retrouvées dans l’œil du cyclone pour ses expériences dangereuses, l’objet d’un rapport pour manquements à la sécurité par des inspecteurs fédéraux à Washington, et donc suspecté de provoquer l’épidémie.

CHERCHEUR CHINOIS À L’HÔPITAL JUIF DE DENVER

En effet, l’institut de virologie de Wuhan, en effet, comme l’écrivaient les médias chinois SixThones le 11 février, avait «déposé le brevet pour l’utilisation du remdesivir le 21 janvier – plusieurs jours avant que le médicament ne soit utilisé pour soulager les symptômes chez un patient coronavirus aux États-Unis d’Amérique et deux semaines avant le début des études cliniques à Wuhan le 3 février».

Cela avait déclenché une polémique sur les réseaux sociaux aux yeux en amande. «(L’institut) est lent à comprendre si le virus est contagieux mais plutôt rapide à déposer des demandes de brevet», a écrit un utilisateur sur la plateforme de microblogage Weibo. « L’Institut de virologie de Wuhan peut s’occuper de tout, sauf sonner l’alarme et guérir la maladie », a écrit un autre.

Laboratoire Bsl 4 de l’Institut de virologie de Wuhan

Le journaliste Ye Ruolin est allé plus loin et a fait la radiographie du centre de recherche comme nous l’avons également fait dans les reportages appelés WuhanGate pour les trop nombreux faits mystérieux qui tournent autour de la structure, créés par l’Académie chinoise des sciences dans un projet démarré avec la France maiss’est ensuite retrouvé sur l’orbite du plan de recherche virologique de l’USAID (CIA) PREDICT qui a conduit à la construction du laboratoire de biosécurité 4 en 2015.

SixTones mentionne l’expérience menée par le chercheur Shi Zhengli pour produire le supervirus chimérique SHC014-MA15 obtenu à partir d’une souche de chauve-souris CoronaVirus avec la manipulation de la protéine clé Spike, la même qui a été « mutée » en quatre acides aminés dans CoVid-19.

Cette modélisation a été découverte par la recherche chinoise tandis qu’une autre étude a vérifiél’insertion de séquences du VIH: c’était celle de l’école de biologie de Kusuma à New Delhi, immédiatement retirée par les scientifiques indiens eux-mêmes mais réévaluée par les déclarations explosives du virologue français Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus du SIDA et maintenant propriétaire d’un département qui porte son nom à l’Université Jiao Tong de Shanghai.

Le virus SHC014-MA15 a été développé principalement dans les laboratoires de Chapel Hill par l’Université de Caroline du Nord dans l’un des nombreux projets financés par PREDICT-USAID, également avec le partenariat de l’agence DTRA du Pentagone en raison de sa dangereuse valeur «à double usage» pour la vaccination mais aussi à des fins militaires comme arrma bactériologique. Une recherche récente a cependant dissipé le soupçon que c’était précisément celle de la pandémie actuelle car bien que très similaires car bénéfiques pour le même pathogène du SRAS de 2003, elles diffèrent pour 96% de la constitution génétique.

«Selon Li Jing, sociologue à l’Université du Zhejiang dans l’est de la Chine, les rumeurs comme celles qui entourent l’Institut de virologie sont souvent basées sur des idées préconçues: par exemple que des scientifiques existent pour faire la literie du Parti communiste» ha scritto Ruolin.

De nombreux articles largement diffusés sur l’application sociale WeChat ont accusé Wang Yanyi, directeur général de l’institut, d’avoir une formation universitaire faible et de s’être élevé à sa place par le népotisme à un âge relativement jeune. «Quelqu’un soupçonne que Wang n’a été choisie que pour son mari, qui est universitaire à l’Académie chinoise des sciences et ancien directeur de l’Institut de virologie», ajoute les médias asiatiques.

En fait, si nous faisons une analyse approfondie, nous découvrons que la biologiste Wang, 39 ans, peut se targuer d’une autre exigence très importante en Chine comme dans d’autres parties du monde: elle est en fait vice-présidente de la municipalité de Wuhan Comité du China Zhi Gong Party, un mouvement traditionaliste qui soutient les politiques du Parti communiste et pour cette raison, en 2007, il a reçu le ministère des Sciences et de la Technologie confié au chef du Wan Gang.

Le directeur général de l’Institut de virologie de Wuhan Wang Yanyi

Il existe de nombreux complots politiques inquiétants autour du laboratoire de Whuan. Nous devrons donc nécessairement les analyser dans un autre article sur le terrible état profond chinois du soi-disant gang de Shanghai.

Pour l’instant, il suffit de comprendre à quel point une jeune médecin aux cheveux de fille est proche des centres de pouvoir tout comme son mari Shu Hongbing qui, après avoir obtenu son diplôme en Chine, a étudié et réussi aux États-Unis d’Amérique, d’abord en tant que chercheur adjoint à l’Université du Michigan Medical Center, puis dans le laboratoire de David Goeddel de la société Tularik à San Francisco, en Californie, dans l’Etat où est également basé le Colosse d’Applied Molecular Gentile Amgen Inc de Thousand Oaks, ainsi que Gilead.

L’ancien directeur de l’Institut de virologie de Wuhan, Shu Hongbing

Mais ce n’est pas la seule chose en commun entre cette Big Pharma et le scientifique. En 2003, en fait, Hongbing est devenu professeur agrégé du Département d’immunologie du National Jewish Medical and Research Center dans le prestigieux hôpital juif de Denver où il est entré en tant qu’assistant en 1996. La coïncidence que le remdesivir antiviral d’une société avec un nom biblique et bien enraciné en Israël a en effet été lancé par le laboratoire de Wuhan, autrefois dirigé par le biologiste chinois et aujourd’hui passé entre les mains de sa femme, est très curieux. Mais beaucoup plus graves sont d’autres intrigues…

GILEAD AIDÉ PAR LE PENTAGONE ET LA CIA

« C’est l’homme le plus impitoyable que j’ai connu », avec cette condamnation lapidaire, l’ex-secrétaire d’État Henry Kissinger a défini son collègue Donald Henry Rumsfeld, 87 ans, barreur du Pentagone à deux reprises avec les présidents des Etats-Unis d’Amérique Gerald Ford (1975-77) et George W. Bush (2001-06).

Une description similaire donnée par ceux qui à 96 ans ont quand même réussi à faire discuter la planète en publiant dans le Wall Street Journal une réflexion sur le Nouvel Ordre Mondial à reconstituer après la pandémie signifie une chose: Rumsfeld n’est pas seulement un homme de l’État Profond, il est le Deep State!

Mais c’est surtout le secrétaire du ministère de la Défense qui a marqué le tournant international de Gilead Sciences dont il a été président de 1997 à 2001, après avoir été PDG de l’autre société pharmaceutique GD Searle & Company de 1977 à 1985, date à laquelle il avait encore des postes diplomatiques internationaux.dopo la pandémie significa una sola cosa: Rumsfeld non è un uomo del Deep State, lui è il Deep State!

En tant qu’envoyé spécial au Moyen-Orient pour le président Ronald Reagan, il a rencontré Saddam Hussein en 1983, convenant d’une alliance stratégique entre les États-Unis d’Amérique et l’Irak contre l’occupation du Liban par la Syrie au cours de l’année où la CIA a élaboré le plan de changement de régime pour Damas,comme l’a révélé un document décrété publié exclusivement par Gospa News.

Donald Henry Rumsfeld al Pentagono per due volte, prima e dopo la sua esperienza come manager Gilead

Rumsfeld, cependant, a informé le ministre des Affaires étrangères Tariq Aziz que «nos efforts d’assistance ont été entravés par certaines choses qui ont rendu la tâche difficile… mentionnant l’utilisation d’armes chimiques». Celles-ci sont devenues l’excuse pour anéantir Hussein après le scandale de corruption aux Nations Unies dans le projet Oil for Food pour aider l’Irak, lorsque Bagdad a pris la culpabilité impardonnable d’accepter des pots-de-vin en échange d’or noir non seulement des multinationales occidentales mais aussi de la Russie du président Vladimir Poutine.

Avant de retourner au Pentagone, le directeur de la médecine a également révélé une capacité surprenante à dialoguer avec le chef des opposants démocrates. En 1998, en fait, il a convaincu le président Bill Clinton de bombarder l’usine pharmaceutique concurrente d’Al-Shifa (fabricant d’un médicament contre le SIDA copié par Gilead Sciences) sous prétexte qu’il s’agissait d’une industrie dans laquelle des armes chimiques étaient produites à Al-Qaïda. Un an plus tôt, il avait réussi à faire homologuer le médicament contre la variole de sa société, le Cidofovir, «et à faire inclure sa molécule dans les recherches du Pentagone sur le bioterrorisme, empochant ainsi une redevance fabuleuse», se souvient un vieil article de VoltaireNet.

Grâce à l’influence de Rumsfeld, cependant, les soupçons internationaux sur les essais d’armes bactériologiques en Géorgie n’ont eu aucune conséquence pour Gilead. La question est si longue et complexe que le Web déborde de rapports sur le sujet, évidemment aussi récents à la lumière de la théorie de la pandémie de SRAS-Cov-2 causée par une guerre biologique de potentats cachés.

Le laboratoire militaire du sénateur Richard Lugar exploité par l’agence Pentagone DTRA en Géorgie

«Un laboratoire biomédical financé par les États-Unis d’Amérique en Géorgie pourrait avoir mené des recherches sur les armes biologiques sous le couvert d’un test de dépistage de drogue, qui a coûté la vie à au moins 73 sujets, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué», a écrit Russia Today le 4 octobre 2018. une déclaration du ministère russe de la Défense qui a également été publiée le lendemain sur Veterans Today.

«La société Gilead Sciences, en violation des normes internationales et sans informer adéquatement les patients, a délibérément continué de tester Sovaldi (Sofosbuvir), son médicament contre l’hépatite C. En décembre 2015, lors de l’essai du médicament dans le laboratoire géorgien de Gilead Sciences, 24 des patients sont décédés. La société états-unienne a cependant poursuivi les tests sans informer les nouveaux cobayes des décès: il y a eu 49 autres décès. Cela a révélé, des documents en main, l’ancien ministre géorgien de la Sécurité nationale, Igor Guiorgadze , a également rapporté le portail de contre-information VoltaireNet (lire la suite).

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

Pas de reproduction sans autorisation – Version originale

