COVID 19: Interview exclusive du Dr Jérôme MUNYANGI, inventeur du remède traditionnel amélioré COVID ORGANICS

Interview exclusive de Marius Muhanga TV avec Docteur Jérôme Munyangi

Le président Malgache, Andry Rajoelina a lancé le remède contre le Covid19 à base de l’artemesia, qui est une plante poussant en Afrique.

Le remède traditionnel amélioré COVID ORGANICS a été inventé par l’africain Jérôme MUNYANGI, de nationalité congolaise (RDC) entouré au moins de 450 scientifiques africains. Ils se sont battus en dépit de la cabale de la communauté internationale contre Madagascar et l’Afrique, y compris l’Organisation mondiale de la santé.

Ces dignes fils de l’Afrique ont eu l’oreille attentive de la communauté scientifique de Madagascar et de son jeune président. Deux autres présidents apportent leurs soutiens à l’initiative après la sortie du produit : les présidents Macky Sall (Senegal) et Félix Tshisekédi (République démocratique du Congo).

Il est temps que les dirigeants africains suivent cet exemple et comprennent que tout est possible avec la volonté et l’effort en mobilisant des ressources. L’Union africaine devra prendre désormais le relais en mettant en place l’Organisation africaine de la santé (OAS) qui aura pour mission de soutenir toutes les initiatives dans ce domaine en mobilisant des moyens et en mettant en place une ligne directrice et diverses stratégies de développement, ainsi que des plans sanitaires sur la politique continentale de la santé.