Débat sur les déclencheurs de coronavirus en laboratoire : Les scientifiques mentent, COVID-19 est une création d’ingénierie génétique

La création d’un virus chimérique de type SRAS amène les scientifiques à discuter des risques de la recherche du gain de fonction [- Les efforts dans ce sens sont bien réels – MIRASTNEWS]

Par Jef Akst

Nov 16, 2015

MERS coronavirus, flickr, niaid

Mise à jour (11 mars 2020): Sur les médias sociaux et les médias, une théorie a circulé selon laquelle le coronavirus à l’origine de l’épidémie de COVID-19 provenait d’un laboratoire de recherche. Les scientifiques affirment qu’il n’y a aucune preuve que le virus du SRAS-CoV-2 s’est échappé d’un laboratoire.

Ralph Baric, chercheur en maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a publié la semaine dernière (9 novembre) une étude sur les efforts de son équipe pour concevoir un virus avec la protéine de surface du coronavirus SHC014, trouvé dans des fers à cheval en Chine et l’épine dorsale de celui qui provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de type humain chez la souris. Le virus hybride pourrait infecter les cellules des voies respiratoires humaines et provoquer des maladies chez la souris, selon les résultats de l’équipe, qui ont été publiés dans Nature Medicine.

Les résultats démontrent la capacité de la protéine de surface SHC014 à se lier et à infecter les cellules humaines, validant les craintes que ce virus – ou d’autres coronavirus trouvés dans les espèces de chauves-souris – soit capable de faire le saut chez l’homme sans évoluer au préalable chez un hôte intermédiaire, a rapporté Nature. Ils relancent également un débat sur la question de savoir si ces informations justifient le risque d’un tel travail, connu sous le nom de recherche sur le gain de fonction. « Si le [nouveau] virus s’échappait, personne ne pourrait prédire la trajectoire », a déclaré à Nature Simon Wain-Hobson, virologue à l’Institut Pasteur de Paris.

En octobre 2013, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a mis fin à tous les financements fédéraux pour les études sur le gain de fonction, avec une inquiétude particulière concernant la grippe, le SRAS et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). «Le NIH [National Institutes of Health] a financé de telles études parce qu’elles aident à définir la nature fondamentale des interactions homme-pathogène, permettent l’évaluation du potentiel pandémique des agents infectieux émergents et informent les efforts de santé publique et de préparation», directeur du NIH Francis Collins a déclaré dans un communiqué à l’époque. « Ces études, cependant, comportent également des risques de bio-sûreté et de biosécurité, qui doivent être mieux compris. »

L’étude de Baric sur le coronavirus SHC014-chimérique a commencé avant l’annonce du moratoire, et le NIH l’a autorisé à procéder au cours d’un processus d’examen, qui a finalement conduit à la conclusion que le travail ne relevait pas des nouvelles restrictions, a déclaré Baric à Nature. Mais certains chercheurs, comme Wain-Hobson, ne sont pas d’accord avec cette décision.

Le débat se résume à la valeur informative des résultats. «Le seul impact de ce travail est la création, dans un laboratoire, d’un nouveau risque non naturel», a expliqué à Nature Richard Ebright, biologiste moléculaire et expert en biodéfense à l’Université Rutgers.

Mais Baric et d’autres ont fait valoir l’importance de l’étude. « [Les résultats] déplacent ce virus d’un pathogène émergent candidat vers un danger clair et actuel », a déclaré à Nature Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance, qui échantillonne des virus d’animaux et de personnes dans des points chauds de maladies émergentes à travers le monde.

Notre avis

En 2013, Le Parisien annonçait que le monde scientifique s’inquiétait à propos d’un nouveau virus inquiétant créé en Chine. Il s’avère que la Chine a partagé avec des laboratoires de pays amis les résultats de sa trouvaille de l’époque. Car les hommes d’affaires des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que le président Barack OBAMA et l’État profond s’y sont intéressés et ont financé les laboratoires chinois. Chaque partie ayant des intérêts précis à sauvegarder et des objectifs à atteindre… Tout cela a été un cocktail explosif permettant au Pentagone et autres parties d’enrichir leurs connaissances scientifiques et de poursuivre les recherches et le développement d’armes biologiques à base du Coronavirus en y associant les matériaux génétiques du VIH voire d’Ebola, qui a donné naissance à la maladie COVID-19, ce qui permet aux autres acteurs de développer des médicaments et des vaccins… La Chine aurait-elle été associée à ce processus? Rien n’est moins sûr, étant donné l’indépendance totale dans la gestion géostratégique des deux armées dont les intérêts se heurtent. Comment alors la maladie a-t-elle été propagée en Chine? Aurait-elle commencé aux Etats-Unis d’Amérique? L’origine serait-elle accidentelle ou volontaire?

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale MIRASTNEWS

Source : The Scientist