Ennemis de Bill Gates – Quatre revendications et ce qui se cache derrière + Ajouts

À la mi-mars, Bill Gates dit enfin au revoir à Microsoft. Jusque-là, il faisait partie du conseil d’administration, mais lorsque la crise de la couronne a commencé, Gates a voulu prendre soin de sa fondation. La Fondation Bill & Melinda Gates investit des millions dans la lutte contre Corona.

Il aurait un brevet pour le Coronavirus et souhaite que les micropuces contrôlent l’humanité: toutes sortes de revendications circulent sur Bill Gates. Les critiques s’inquiètent de sa participation à l’OMS. Une vérification des faits.

Bill Gates s’est engagé dans le développement d’un vaccin contre le coronavirus et est donc de plus en plus ciblé par les opposants aux vaccins et les théoriciens du complot. « Il y a des gens qui veulent le regarder à travers des lunettes politiques et non scientifiques », a déclaré dimanche le fondateur de Microsoft dans une interview à CNN.

«Cela peut vous conduire à des opinions étranges.» Depuis des années, la Fondation Bill et Melinda Gates se bat pour de meilleurs soins de santé dans le monde. De nombreuses affirmations circulent à propos des portes multimilliardaires. Une sélection.

CONDITION I: Gates veut planter des micropuces chez l’homme dans la lutte contre le pathogène – et ainsi gagner un contrôle total.

ÉVALUATION: Mauvaises connexions.

FAITS: Gates a écrit en mars que les «certificats numériques» pourraient un jour fournir des informations sur qui a déjà survécu à une infection par le virus corona ou – aussitôt que possible – a été vacciné contre lui. Cette déclaration a été mélangée à des projets complètement différents soutenus par la Fondation Gates – tels que la recherche sur l’identification numérique, une technique qui affiche les vaccinations à la lumière infrarouge sur la peau et les méthodes contraceptives via des micropuces. Ils n’ont rien à voir avec le virus corona.

CONDITION II: Gates finance l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

ÉVALUATION: La Fondation Gates est en effet l’un des plus grands donateurs de l’OMS.

FAITS: Des dons de la Fondation Gates totalisant 367,7 millions de dollars ont été versés à des projets de l’OMS au cours de la période budgétaire 2018/2019. Il a été classé comme le deuxième payeur en importance après les États-Unis d’Amérique (553 millions de dollars), qui ont récemment gelé leur soutien financier à l’agence des Nations Unies. La Fondation Gates a ainsi contribué à hauteur de 9,8% aux dons réservés, qui représentent à leur tour 77% du budget total de l’OMS. Les critiques se plaignent que Gates est autorisé à déterminer les objectifs de ses dons et pourrait ainsi donner une direction à l’OMS. Les dons ne peuvent souvent être dépensés que dans un but précis.

CONDITION III: La Fondation Gates aurait financé le développement du nouveau virus corona – y compris un brevet.

ÉVALUATION: Aucune base.

FAITS: La preuve supposée: le brevet d’un institut soutenu par la fondation depuis 2015 avec le titre « Coronavirus ». Cependant, il ne s’agit pas de Sars-CoV-2, mais du développement d’un vaccin contre un virus de volaille du groupe des coronavirus.

En immunologie, il est courant que les chercheurs modifient la constitution génétique des pathogènes afin de les rendre moins dangereux. [Pourquoi pas plus dangereux pour produire une arme biologique ? – MIRASTNEWS]. Ceux-ci sont alors adaptés à la production de vaccins. Les scientifiques pensent également que le développement du nouveau virus corona en laboratoire n’est pas plausible. [Si l’on est capable de mener une étude dans un sens, on peut aussi le faire dans l’autre, selon les objectifs à atteindre – MIRASTNEWS].

DÉCLARATION IV: Gates n’a pas fait vacciner ses propres enfants.

NOTATION: Source abusive.

FAITS: Le soi-disant ancien médecin de Gates aurait dit cela lors d’un symposium à Seattle dans les années 1990. Ni le nom du colloque ni celui du médecin ne sont mentionnés. On ne sait pas qui a introduit cette thèse non prouvée dans le monde en premier.

[Il manque la théorie de dépopulation de Bill GATES et compagnie, les condamnations en Inde, les dégâts supposés de vaccins en Afrique, ainsi que ses prédictions supposées, pour comprendre la résistance aux vaccins parmi tant d’autres griefs. – MIRASTNEWS].

Traduction : MIRASTNEWS

Source : WELT AM SONNTAG

Bill Gates utilise-t-il sa philanthropie pour le bien de l’univers ou comme exercice de prise de pouvoir, avec un œil sur la Maison Blanche?

Bill Gates fait à nouveau la une des journaux, offrant ses réflexions sur le virus du cauchemar Covid-19. Mais qu’en est-il pour lui? Pourrait-il avoir un agenda caché ou même rêver de devenir président des Etats-Unis d’Amérique?

Les médias sont certainement en train de roder tout ce que le milliardaire philanthrope et fondateur de Microsoft a à dire en ce moment – il est salué comme un soi-disant visionnaire pour avoir prédit une pandémie sur son TED Talk en 2015 – mais en réalité, il n’offre aucune nouvelle perspective. Il ressemble simplement à un perroquet bien informé répétant ce que les experts disent déjà au monde.

Cela soulève la question: quelles sont les qualifications de ce décrochage universitaire, ou de tout autre philanthrope milliardaire d’ailleurs, qui rendent leurs opinions plus précieuses que, disons, Donald Trump?

Cela peut être une comparaison peu flatteuse, mais ce n’est pas injuste quand on considère que l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique George W. Bush est quelqu’un qui est perçu comme étant aussi épais que deux planches courtes et certainement aucun d’entre nous n’oserait le décrire comme un «visionnaire» – pourtant il a trop prédit une pandémie pendant son séjour au bureau ovale.

Pourquoi ne crie-t-il pas des toits à tout le monde pour dire: « Saluez le (l’ancien) chef maintenant »? C’est peut-être parce qu’il sait que nous n’aimons pas le type de personnages qui disent: « Je te l’avais tellement dit. »

Pourquoi nous tournons-nous instinctivement vers ces milliardaires pour une expertise qu’ils n’ont manifestement même pas en premier lieu? En toute honnêteté, Gates a probablement une bien meilleure compréhension des problèmes de santé que tout président récent des Etats-Unis d’Amérique, car il a retroussé ses manches et dirigé des projets de santé mondiaux contre les maladies. Mais je ne prendrais toujours pas l’opinion d’un milliardaire sur le coronavirus par rapport à celle d’un médecin qualifié.

Je suis désolé, mais le sceptique en moi a l’impression que l’amour de Gates sous les projecteurs n’est rien de plus qu’un exercice de relations publiques égoïste. Après tout, comme il l’a dit lui-même: « Si j’étais au dernier dollar de mon budget marketing, je le dépenserais en relations publiques! »

Un autre philanthrope, Michael Bloomberg, a tenté d’utiliser sa richesse obscène et son empire médiatique comme tremplin vers le bureau ovale plus tôt cette année, et qui peut dire que Gates – qui n’a que 64 ans – n’a pas non plus des ambitions assoiffées de pouvoir similaires? Il aurait certainement un coffre de guerre beaucoup plus grand que tout autre candidat.

Il reçoit tellement de publicité gratuite parce que les médias grand public du monde cherchent désespérément des héros à mettre en vedette et Gates s’intègre facilement au récit avec son personnage public cultivé de type Mère Teresa, qui est à des années-lumière du narcissique qu’il a été peint comme étant lors de la construction de son empire Microsoft dans le monde acharné de la technologie informatique.

Je ne doute pas que le cœur de Gates soit au bon endroit en ce qui concerne sa philanthropie, mais je me demande s’il est aussi, consciemment ou inconsciemment, en quête de rachat pour ses péchés passés lorsqu’il a bâti sans pitié une entreprise rapace et monopolistique qui chargeait les gens des prix exorbitants pour son logiciel? Peut-être ressent-il un grand sentiment de culpabilité d’être l’une des personnes les plus riches de la planète?

Quoi qu’il en soit, il est difficile d’écouter les sermons de personnalités publiques moralisatrices prêchant de leurs tours d’ivoire. Gates voudra peut-être se présenter comme étant sainte Thérèse de Calcutta, mais elle vivait parmi les pauvres et les lépreux – alors que notre héros ici vient de débourser 43 millions de dollars dans une maison en bord de mer à Del Mar, selon de récents reportages.

Il n’a certainement pas l’impression de pratiquer ce qu’il prêche. Vous avez le sentiment que des milliardaires comme Gates veulent agir comme des dieux et façonner le monde avec leurs propres programmes. Le fait qu’ils puissent choisir où utiliser leur incroyable influence et leur argent est – peu importe comment vous le regardez – antidémocratique.

Cela conduit à la question: la philanthropie devrait-elle être réglementée comme tout autre modèle d’entreprise? Il est dangereux de ne pas remettre en cause les motivations derrière tout don, aussi anodin que cela puisse paraître à première vue. Il est difficile, par exemple, de dire qu’il n’y avait qu’une motivation altruiste avec la décision de la Fondation Bill & Melinda Gates de verser 80 millions de dollars dans la même école que leurs propres enfants fréquentaient. C’est un bon exemple de la façon dont un conflit d’intérêts peut survenir avec de tels dons de bienfaisance.

La fondation Gates a fait plus de 2 milliards de dollars de dons déductibles d’impôt au cours des deux dernières décennies à des entreprises privées – «y compris certaines des plus grandes au monde, telles que GlaxoSmithKline, Unilever, IBM et NBC Universal Media», selon une récente enquête par la Nation.

Ce qui est alarmant ici, c’est qu’il y a très peu, voire pas du tout, d’examen public de tout cela. Qui peut dire qu’il n’y avait pas d’agendas cachés en jeu ici?

«Le résultat a été un nouveau modèle de charité dans lequel les bénéficiaires les plus directs ne sont parfois pas les pauvres du monde mais les plus riches du monde, dans lequel le but n’est pas d’aider les nécessiteux mais d’aider les riches à aider les nécessiteux», a écrit Tim Schwab dans le morceau dans la Nation.

L’entreprise caritative de 50 milliards de dollars de la Fondation Gates doit être saluée, mais elle serait peut-être beaucoup mieux servie si elle était dirigée par un conseil indépendant plutôt que sur les caprices du deuxième homme le plus riche du monde et de sa femme. Mais vous pourriez parier la ferme sur lui refusant de remettre les clés de ces portes particulières.

Gates ferait mieux de quitter la scène mondiale et de se consacrer en privé à sa philanthropie. Sinon, la question doit être posée: pourquoi le désir désespéré de rester sous les projecteurs?

Jason O’Toole Jason O’Toole a travaillé comme rédacteur principal pour le Irish Daily Mail, chroniqueur pour le Irish Sunday Mirror et rédacteur en chef du magazine Hot Press. Il est également l’auteur de plusieurs livres à succès. @jasonotoolereal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT