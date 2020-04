Confirmation: le virus Coronavirus COVID-19 a été créé artificiellement. Preuve

Image d’archives

Un article remarquable de la revue scientifique faisant autorité « Nature » 2015 (!) Sur l’étude des coronavirus hybrides de chauve-souris.

Ils dorment 5 ans après avoir écrit l’article et compte tenu de ce qui se passe dans le monde, cela semble certainement très intéressant.

Le virus Coronavirus COVID-19 a été créé artificiellement. Preuve

L’expérience, qui a créé une version hybride du coronavirus de chauve-souris – associée à un virus qui cause le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) – a déclenché un nouveau débat sur l’opportunité de risquer de développer des variantes d’ingénierie de laboratoire de virus avec un potentiel pandémique.

Dans un article publié dans Nature Medicine le 19 novembre, les scientifiques ont examiné un virus appelé SHC014, qui a été trouvé dans des fers à cheval en Chine. Les chercheurs ont créé un virus chimérique composé de la protéine de surface SHC014 et de la base du virus du SRAS, qui a été adapté pour croître chez la souris et imiter la maladie humaine. La chimère infecte les cellules des voies respiratoires humaines – preuve que la protéine de surface SHC014 a la structure nécessaire pour se lier et infecter le récepteur clé des cellules. Il a également causé des maladies chez les souris, mais ne les a pas tuées.

Bien que presque tous les coronavirus isolés des chauves-souris soient incapables de se lier au récepteur humain clé, SHC014 n’est pas le premier à le faire. En 2013, les chercheurs ont signalé pour la première fois cette capacité dans un autre coronavirus isolé de la même population de chauves-souris.

Les résultats confirment la suspicion que les coronavirus de chauve-souris qui peuvent infecter directement les humains (au lieu de se développer d’abord chez un animal hôte intermédiaire) pourraient être plus courants qu’on ne le pensait auparavant, selon les chercheurs.

Mais d’autres virologues se demandent si les informations obtenues à partir de l’expérience justifient le risque potentiel. Bien que le degré de tout risque soit difficile à évaluer, Simon Wayne-Hobson, virologue à l’Institut Pasteur de Paris, note que les chercheurs ont créé un nouveau virus qui « se développe remarquablement bien » dans les cellules humaines. « Si le virus éclate, personne ne peut prédire la trajectoire », dit-il.

En substance, cet argument est une répétition du débat sur l’opportunité d’autoriser des tests de laboratoire qui augmentent la virulence, la facilité de propagation ou le spectre des agents pathogènes dangereux est ce qu’on appelle une étude «d’amélioration de la fonction». En octobre 2014, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a instauré un moratoire sur le financement fédéral de telles études sur les virus qui causent le SRAS, la grippe et le MERS (syndrome respiratoire au Moyen-Orient, une maladie mortelle causée par un virus qui se propage sporadiquement des chameaux aux humains).

La dernière étude a déjà été réalisée avant le début du moratoire des Etats-Unis d’Amérique et le National Institute of Health (NIH) des États-Unis d’Amérique lui a permis de le poursuivre pendant qu’il était à l’étude par l’agence, explique Ralph Barick, chercheur en maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, co-auteur de l’étude. Au final, le NIH a conclu que le travail n’était pas assez risqué pour tomber sous le moratoire, dit-il.

Mais Wayne-Hobson n’approuve pas l’étude, car, selon lui, elle donne peu d’avantages et révèle peu le risque que le virus sauvage SHC014 chez les chauves-souris pose aux humains.

D’autres expériences de l’étude montrent que le virus des chauves-souris sauvages doit se développer afin de constituer une menace pour l’homme – un changement qui pourrait ne jamais se produire, bien qu’il ne puisse pas être exclu. Barik et son équipe ont reconstruisent le virus sauvage selon la séquence de son génome et ont découvert qu’il ne se développait pas bien dans les cultures de cellules humaines et ne causait pas de maladies importantes chez la souris.

«Le seul impact de ce travail est la création d’un nouveau risque contre nature en laboratoire», reconnaît Richard Ebright, spécialiste en biologie moléculaire et biosécurité à la Rutgers University de Piscataway, New Jersey. Ebright et Wayne-Hobson sont tous deux des critiques de longue date de la recherche sur l’amélioration des fonctions.

Dans leur article, les auteurs de l’étude reconnaissent également que les sponsors devraient réfléchir à deux fois pour autoriser des expériences similaires à l’avenir. « Des équipes d’experts en surveillance scientifique peuvent trouver de telles études pour créer des virus chimériques basés sur des souches en circulation trop risquées à mener », écrivent-ils, ajoutant «qu’il est nécessaire de discuter si ces types d’études sur les virus chimériques méritent davantage de recherches en comparaison avec leurs risques inhérents.»

Mais Barik et d’autres disent que l’étude avait ses avantages. Les résultats de l’étude «transforment ce virus d’un agent pathogène potentiel en un danger clair et existant», explique Peter Dashak, co-auteur d’un article de 2013. Daszak est le président de l’EcoHealth Alliance, un réseau international de scientifiques dont le siège est à New York qui recueille des virus dangereux pour les animaux et les humains dans les points chauds des maladies émergentes à travers le monde.

Dashak convient que la recherche sur les tests de virus hybrides dans la culture de cellules humaines et les modèles animaux est limitée dans ce qu’ils peuvent dire sur la menace posée par le virus sauvage. Mais il fait valoir qu’ils peuvent aider à indiquer quels agents pathogènes devraient être priorisés pour de nouvelles recherches.

Sans expérimentation, dit Barik, le virus SHC014 ne sera toujours pas considéré comme une menace. Les scientifiques pensaient auparavant, sur la base de la modélisation moléculaire et d’autres études, qu’il ne devrait pas pouvoir infecter les cellules humaines. Des travaux récents montrent que le virus a déjà surmonté des barrières critiques, telles que la capacité à capturer les récepteurs humains et à infecter efficacement les cellules des voies respiratoires humaines, dit-il. « Je ne pense pas que vous puissiez ignorer cela. » Il prévoit de poursuivre ses recherches sur le virus chez les primates non humains, ce qui pourrait fournir des données plus pertinentes pour l’homme.

En bref, un article de 5 ans (qui fait référence à des travaux antérieurs, par exemple, 2013) déclare explicitement que des recherches pratiques ont été menées aux États-Unis d’Amérique pour modifier le coronavirus chinois des chauves-souris, qui peut être transmis à l’homme et provoquer un syndrome respiratoire aigu, qui ressemble beaucoup à ce qui s’est passé début 2020. Une telle coïncidence.

