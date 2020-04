Nouvelle version de l’apparition du coronavirus COVID-19 : un précédent et la technologie existent, les scientifiques mentent

Lors de la conférence de presse de l’OMS à Genève le 11 février 2020, le nom du nouveau virus COVID-19 (corona virus disease 2019) a été nommé, ce qui a provoqué une épidémie. En 1,5 mois, le virus a coûté la vie à plus de 1800 personnes et causé la maladie à plus de 70 000 personnes. Environ 8 000 personnes ont été guéries. Si dans les premiers jours, 15 à 16 personnes meurent par jour, les jours suivants, la mortalité augmente presque 10 fois. Ce virus a causé des maladies humaines dans 30 pays. Quel est ce virus?

Le coronavirus est connu pour être une famille de 40 espèces de virus contenant de l’ARN. Le coronavirus a été isolé pour la première fois en 1965. chez les patients présentant des infections virales respiratoires aiguës. Une éclosion de SRAS ou de maladie respiratoire aiguë sévère causée par le coronavirus du SRAS-CoV a été observée pour la première fois en 2002-2003. en Chine, 8 273 personnes sont tombées malades, 775 personnes sont mortes. En 2012 Le coronavirus MERS-CoV, l’agent causal du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, a été enregistré pour la première fois. Une épidémie de ce virus a été enregistrée en 2015. en Corée du Sud. 183 personnes sont tombées malades du coronavirus MERS-CoV, 33 sont décédées. Si le coronavirus MERS-CoV était endémique et transmis aux humains uniquement par des chameaux, les coronavirus du SRAS et le nouveau virus COVID-2019 sont passés à l’homme par les animaux et sont devenus des virus humains.

En règle générale, les coronavirus chez l’homme provoquent des infections respiratoires, une pneumonie et une gastro-entérite. Les virus peuvent être à l’intérieur du corps et rester inoffensifs. Il s’agit de ce que l’on appelle une infection virale latente sans libération de virus dans l’environnement et sans apparition de symptômes douloureux. Ainsi, la détection d’un coronavirus ne signifie pas que la personne est malade. S’il y a une multiplication et une accumulation de virus dans le corps, des réactions immunitaires apparaissent sous forme de température, de fièvre, ce qui conduit à la suppression de l’infection. Cependant, si le système immunitaire ne résiste pas, une maladie survient qui commence à être traitée à l’aide de médicaments appropriés. Si les médicaments n’aident pas, cela peut entraîner une maladie prolongée ou la mort.

Le nouveau coronavirus COVID19 diffère des autres coronavirus en ce qu’il contient de l’ARN recombinant dans lequel un fragment de nucléotide étranger est présent. Le mécanisme d’action du nouveau virus COVID19 sur l’homme n’est pas encore clair. Pourquoi l’épidémie s’est-elle produite et d’où vient le fragment étranger dans l’ARN du virus COVID19? Afin de comprendre comment faire face à une infection particulière, vous devez connaître exactement la cause de l’épidémie. À cet égard, je voudrais présenter ma version de l’apparence de COVID19.

Selon les médias, le premier homme malade et décédé a acheté du poisson au marché des fruits de mer de Wuhan. Il y avait également des informations selon lesquelles des personnes étaient infectées par des chauves-souris et / ou des serpents, qui étaient également vendus sur ce marché. Le début des décès de masse s’est produit les premier et deuxième jours du Nouvel An chinois (25-26 janvier), c’est-à-dire après la fête. À cet égard, il a d’abord été suggéré que la cause de la maladie et de la mort était l’intoxication alimentaire. Mais comme une pneumonie a été détectée chez le défunt, ils ont décidé, par analogie avec l’épidémie de SRAS en 2002, qu’il s’agit d’une action du coronavirus. Cependant, les vaccins et antiviraux disponibles n’ont pas aidé. Après avoir étudié le virus, nous avons constaté qu’il contient de l’ARN recombinant.

Notre version est que les maladies et les décès, ainsi que l’émergence d’un nouveau virus dangereux avec de l’ARN recombinant, pourraient être associés aux poissons et autres animaux infectés par la bactérie Cynthia créée artificiellement et entrant sur le marché à Wuhan. L’apparition d’ARN recombinant pourrait être due à la pénétration de l’ARN du virus dans la bactérie Cynthia et à la «copie» des informations de l’ADN de cette bactérie.

Qu’est-ce que la bactérie Cynthia et pourquoi est-elle mortelle? La bactérie Cynthia a été créée et utilisée par la suite pour éliminer le film d’huile après un déversement de pétrole dans le golfe du Mexique en 2010. Il est connu que le pétrole est composé de 85% de carbone, 12-13% d’hydrogène et d’autres composants. Absorbant le carbone, cette bactérie est capable de traiter rapidement le pétrole brut, se multipliant activement, elle a donc été utilisée pour réduire la zone de déversements de pétrole dans l’océan Atlantique. Étant donné que tous les organismes vivants sont composés de protéines et celles d’acides aminés, qui sont basées sur le carbone et l’hydrogène, les plantes, les animaux et les personnes ont été exposés à l’influence de cette bactérie. Le journal britannique The Guardian a écrit que la première bactérie synthétique Cynthia, créée pour lutter contre la pollution par les hydrocarbures, a commencé à attaquer les animaux et les personnes. Et, en effet, une fois dans l’eau, la bactérie Cynthia a commencé à infecter et à tuer activement les poissons et autres animaux marins. Les personnes qui se baignaient dans la baie avaient une éruption cutanée, des nausées, de la diarrhée, une forte toux, une pneumonie développée, qui entraînait souvent la mort.

Cette bactérie a été créée à partir de mycoplasmes (un type de bactéries dépourvues de membrane cellulaire) de Mycoplasma genitalium. Dans la bactérie Cynthia (Mycoplasma laboratorium) créée artificiellement, l’ordinateur a été conçu comme «un génome bactérien minimal». Cette bactérie a été développée par un groupe de scientifiques dirigé par le lauréat du prix Nobel Hamilton Smith au J. Craig Venter American Institute. Les scientifiques, pour une raison quelconque, n’ont pas vérifié l’effet de cette bactérie sur les plantes et les animaux, « oubliant » que tous les organismes vivants sont également des hydrocarbures. Après que le danger mortel de cette bactérie ait été révélé, l’euphorie et les plans arc-en-ciel des scientifiques ont été remplacés par le découragement. Afin de ne pas provoquer de panique, il a été décidé de limiter la diffusion d’informations sur les dangers des bactéries, qui ont provoqué des décès encore plus importants de personnes et d’animaux. Les scientifiques et les gouvernements de différents pays ont commencé à déployer beaucoup d’efforts pour neutraliser la bactérie. Cependant, il n’a pas encore été en mesure d’arrêter complètement sa reproduction et son avancement.

Se reproduisant rapidement, la bactérie Cynthia est tombée dans les eaux de différentes mers et océans. Peut-être que cette bactérie particulière a entraîné la mort massive de poissons et d’autres animaux marins, qui ont été relâchés ces dernières années en grande quantité sur la côte. Peut-être que le poisson touché par Cynthia a été collecté sur la côte, congelé et envoyé au marché de Wuhan? La bactérie Cynthia, tout comme le coronavirus, entraîne une pneumonie, affectant d’abord les bronches puis les poumons. Contrairement au virus, la bactérie tue rapidement: de plusieurs heures à 3-5 jours. Lorsque le défunt est ouvert, les cellules des organes sont gravement détruites après l’action de Cynthia, alors qu’après une infection virale les cellules sont légèrement endommagées. Ainsi, vous pouvez savoir si une personne est décédée de la bactérie Cynthia ou d’un virus.

Comment faire face à cette bactérie? Cette bactérie ne peut pas être détruite, car les antibiotiques n’agissent pas sur elle. Mais vous pouvez essayer de la «tromper» en glissant des substances contenant du carbone et de l’hydrogène qui sont sans danger pour l’homme et peuvent neutraliser la bactérie. Une telle substance, par exemple, peut être du bicarbonate de sodium (soude), qui doit être contrôlé.

Lors de l’examen des personnes malades et mortes en Chine, il est nécessaire de rechercher non seulement les coronavirus, mais également Cynthia, qui peut être la cause de maladies et de décès.

20 février 2020

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Via Midgard