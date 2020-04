Crise de Corona: les hôpitaux et les médecins mettent en garde contre des « dommages collatéraux »

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH

Depuis le 16 mars, le système de santé allemand se concentre sur Covid-19: les hôpitaux ont mis en place de nouveaux lits de soins intensifs, nettoyé les services et également annulé les traitements et les opérations. Les conséquences: les cliniques sous-utilisées signalent un travail de courte durée – et les patients vont moins chez le médecin malgré la maladie.

Le ministère fédéral de la Santé (BMG), sous la direction de Jens Spahn (CDU), a annoncé un retour lent aux activités normales dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux allemands. Lundi, Spahn a présenté à ses homologues des États fédéraux un concept correspondant intitulé « Une nouvelle vie quotidienne pour les opérations cliniques en Allemagne ».

Cela vise à réduire progressivement les mesures massives prises dans les établissements médicaux depuis le 16 mars, telles que les opérations et les traitements différés, ainsi que les lits d’hôpitaux nettoyés. D’une part, les mesures visent à empêcher la propagation trop rapide du virus Sars-Cov 2 et de la maladie Covid-19 qu’il déclenche, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). D’un autre côté, les cliniques devraient l’utiliser pour se préparer à la ruée redoutée des malades.

« Arriéré des opérations nécessaires »

La Société hospitalière allemande (DKG) a rapporté le 15 avril: «De nombreux hôpitaux ont reporté des opérations qui ne sont pas essentielles à la vie. Cela s’applique, par exemple, aux opérations sur les articulations de la hanche ou du genou. De nombreuses cliniques signalent désormais une baisse de l’occupation de 30% et plus. Nous avons donc environ 150 000 lits d’hôpital gratuits et environ 10 000 places de soins intensifs gratuites.»

Il existe un « arriéré considérable d’opérations et de traitements nécessaires », a déclaré le DKG. Le ministère de la Santé admet dans son document que les capacités des structures « ne sont actuellement pas pleinement utilisées ». Le ministre Spahn avait encore évoqué le 26 mars le « calme avant la tempête », une éventuelle surcharge des unités de soins intensifs.

Cependant, il est désormais possible « de développer progressivement une nouvelle vie quotidienne pour les cliniques et d’utiliser à nouveau une partie des capacités hospitalières pour les opérations prévues à partir du mois de mai », précise le concept BMG. Néanmoins, les hôpitaux continueraient d’avoir des capacités pour les patients Covid 19. La capacité d’opérations prévisibles devrait rester limitée.

Ministère de la santé: moins de visites chez le médecin

Selon le BMG, un quart (environ 7 500) des quelque 30 000 lits de soins intensifs actuellement disponibles dans les cliniques doivent toujours rester libres pour les cas de Covid-19. Actuellement selon l’Association allemande des soins intensifs et de la médecine d’urgence, plus de 12 000 lits de soins intensifs sont actuellement inoccupés.

Le document BMG se lit également:

« En outre, il est recommandé que chaque patient soit testé pour le virus Corona avant son admission à l’hôpital et qu’il soit également informé du risque possible d’infection à l’hôpital. »

Cela transfère également la responsabilité juridique de la décision au patient, ce qui n’est pas mentionné dans le concept BMG.

Le concept du ministère affirme qu’il y a « des signes que les patients en période corona, les urgences telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi les plaintes dues à leurs maladies chroniques existantes, ont moins de raisons de consulter un médecin ».

Les malades graves ne vont pas chez le médecin

Le 22 avril, le quotidien «Die Welt» évoquait cette «tendance inquiétante». « Probablement par peur d’une infection, beaucoup moins de patients ayant des besoins de traitement aigus viennent dans les cliniques. » Cette peur est alimentée par des politiciens tels que la chancelière Angela Merkel et le ministre Spahn, et dans les médias par des virologues tels que Christian Drosten. Ils utilisent une rhétorique décrite dans un document de stratégie publié par le ministère fédéral de l’Intérieur sur la façon de traiter Covid-19. « Afin d’obtenir l’effet de choc souhaité », la peur primaire de l’asphyxie devrait être activée et les enfants devraient avoir peur de leurs grands-parents, selon le matériel, entre autres choses.

La mesure dans laquelle la non-prise en charge d’autres maladies a supposé apporte contribution au problème actuel du magazine spécialisé «Deutsches Ärzteblatt» 17/2020 du 24 avril montre à quel point le non-traitement d’autres maladies à prendre en charge. Le médecin Stephan Hofmeister confirme que « c’est déjà le cas que les patients gravement malades n’osent plus se rendre dans les cabinets et les hôpitaux par crainte du virus ». Hofmeister est le vice-président de l’Association nationale des médecins de l’assurance maladie légale (KBV).

Selon « Ärzteblatt », le PDG de KBV Andreas Gassen a déclaré que Covid-19 est actuellement le sujet dominant, mais: « D’un point de vue médical, cependant, ce n’est pas le principal fardeau de la maladie. » Il existe de nombreuses maladies graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques ou le cancer, leur Gassen aurait déclaré que le traitement ne devrait pas prendre place à l’arrière. Bien que ceux-ci soient «presque toujours mortels» s’ils ne sont pas traités, une infection par Sars-Cov 2 est bénigne dans 80% des cas.

Hôpitaux sous-utilisés avec un travail de courte durée

Lors d’une conférence de presse en ligne de la KBV le 16 avril, Gassen a souligné un fait remarquable: de nombreux hôpitaux introduisent déjà du travail de courte durée parce qu’ils sont sous-utilisés parce que la ruée vers Covid-19 ne s’est pas matérialisée. Le cabinet des médecins est également vide, a ajouté Gassen, qui a ajouté: «Les opérations régulières ne peuvent pas être suspendues de manière permanente. Nous devons progressivement revenir à la vie quotidienne.»

La KBV a présenté son concept de retour «Back to Life» lors de la conférence de presse. Gassen s’est d’abord félicité du fait que le 15 avril, les politiciens fédéraux et étatiques ont déclaré que les restrictions à la vie sociale seraient progressivement assouplies. « Il est certainement bon et correct que vous y pensiez », a déclaré le patron de KBV, ajoutant:

« On a lentement l’impression qu’en plus de maintenir la santé de la population, la santé mentale ne doit pas être complètement oubliée. »

« Nous avons besoin d’une reprise progressive des soins réguliers », a déclaré le 17 avril le chef de l’association hospitalière DKG, Gerald Gaß, dans le journal « B.Z. ». Il a noté que l’assouplissement convenu par les gouvernements fédéral et des États signifiait les concessionnaires automobiles, mais pas les hôpitaux.

« Des gens meurent à cause de traitements manquants »

Selon le « B.Z. », plus de 50% de toutes les opérations prévues dans le pays ont été annulées après le 16 mars. Il y a des milliers d’interventions nécessaires. Gass a averti selon le journal:

« Les gens risquent de mourir parce qu’ils ne sont pas traités à temps pour Corona. »

Selon ses informations, 30 à 40% de patients en moins souffrant de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux ont signalé aux services d’urgence depuis la mi-mars: « Non pas parce qu’il y a moins de personnes malades, mais parce que beaucoup ont peur de la couronne. »

Le chef du DKG a attiré l’attention sur un autre fait: il était gêné par le fait que trop souvent le président du Robert Koch Institute (RKI), le vétérinaire Lothar Wieler et le virologue de la Charité Drosten au sujet de Sars-Cov 2 et Covid-19 serait entendu. Selon « B.Z. » Gass: « Nous avons besoin d’un discours public beaucoup plus large ».

Ces dernières semaines, plusieurs associations médicales ont souligné les conséquences d’un ciblage unilatéral des 19 cas de Covid. La Société allemande du diabète a averti que les diabétiques n’étaient plus correctement soignés, comme l’a rapporté le « Ärztezeitung » le 20 avril. Il y a une forte baisse du nombre de patients dans les chirurgies, les consultations externes et les services d’urgence. Dans certains endroits, les services du diabète des hôpitaux ont même été fermés.

« Trop concentré sur Covid-19 »

« Ces dernières semaines, la politique de santé s’est tellement concentrée sur les patients atteints de COVID-19 que les patients souffrant de maladies chroniques et aiguës courent désormais le risque de prendre le volant », a averti la présidente du DDG, Monika Kellerer, selon l’« Ärztezeitung ». Des rendez-vous importants chez le médecin n’étaient plus respectés, les patients restaient à la maison avec des plaintes aiguës – « par considération pour le système de santé, en raison de restrictions de sortie mal comprises ou par crainte d’une infection par le coronavirus ».

La situation s’est également aggravée pour les patients atteints de cancer: « En raison de la pandémie de Covid 19, un nombre croissant de patients atteints de cancer se demandent si leur traitement peut actuellement être effectué à un niveau optimal. » L’Alliance allemande contre le cancer, le Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) et la Société allemande du cancer ont conjointement déclaré cela le 25 mars. En Allemagne, environ 1 400 personnes en moyenne développent chaque jour un nouveau cancer, ce qui met souvent la vie en danger.

Un mois plus tard, les trois organisations ont constaté que les restrictions dues à la crise étaient perceptibles. Les examens de clarification et de détection précoce ont été interrompus. « Les patients eux-mêmes décident souvent de ne pas aller chez le médecin: une onde d’étrave peut se développer à partir de cas de cancer diagnostiqués trop tard. »

Avertissement de « dommages collatéraux »

Gerd Nettekoven de la German Cancer Aid a rendu compte le 7 avril sur la chaîne «Deutschlandfunk Kultur» des traitements différés et interrompus. Les mesures de réhabilitation ont également été annulées. Bien qu’il n’y ait pas de «goulots d’étranglement de l’offre menaçants», un resserrement est évident, a déclaré Nettekoven. Surtout, les malades ne recevraient guère de soins psychologiques pendant et après les traitements.

Martin Scherer est président de la Société allemande de médecine générale et de médecine familiale (Degam). Dans son podcast sur le site Internet de l’' »Ärztezeitung » du 8 avril, il a évoqué la « situation paradoxale selon laquelle les pratiques médicales sont vides en même temps, mais de nombreuses personnes ont du mal à dispenser des soins médicaux ou infirmiers ». Scherer a mis en garde contre les « dommages collatéraux » des mesures anti-corona.

Insolite: moins de patients atteints de crise cardiaque

Ceux-ci affectent également les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Les cardiologues allemands attirent l’attention sur le fait que, comme en Italie et aux États-Unis d’Amérique, les admissions pour infarctus cardiaque ont diminué. Andreas Zeiher, président de la Société allemande de cardiologie (DGK), a fait état de chiffres nettement inférieurs. Il est directeur de la clinique de cardiologie, angiologie et néphrologie de l’hôpital universitaire de Francfort.

« Dans ma clinique de Francfort, 20 à 25 pour cent de moins de patients atteints du syndrome coronarien aigu se présentent à la clinique en cas d’urgence que d’habitude », a déclaré Zeiher dans une interview sur le site Web de la DGK. Il s’agit d’un déclin dramatique, « et ce à un moment où l’on s’attendrait en fait à une augmentation des crises cardiaques suite aux expériences des épidémies de grippe passées, dont le traitement immédiat est sans aucun doute vital ».

« Des études bien faites montrent que le nombre de crises cardiaques aiguës augmente de quatre à cinq fois au cours des sept premiers jours suivant le début d’une épidémie de grippe. » Selon Zeiher, un virus comme le Sars-Cov-2 peut en fait supposer « plus ». Les patients atteints du syndrome coronarien aigu sont présentés à la clinique. D’une part, le président de la DGK soupçonne que les malades ont peur d’être infectés dans un hôpital. En revanche, les processus dans les établissements ont été retardés car l’accent était mis sur les cas de Covid 19.

Les soins aux patients présentant des symptômes urgents

Selon le rapport du quotidien « Die Welt », cela est désormais observé dans tous les domaines médicaux: « Nous constatons que les diagnostics tels qu’un AVC suspecté, une crise cardiaque ou une appendicite ont considérablement diminué », a déclaré Siegfried Hasenbein, directeur général de la Bavarian Hospital Society à Munich.

Selon le journal, des médecins dans toute l’Allemagne enregistrent le phénomène: « Soudain, nous avons beaucoup moins de patients présentant des symptômes urgents », a déclaré le spécialiste du cancer du poumon Niels Reinmuth, médecin en chef en oncologie thoracique à la clinique spécialisée Asklepios à Gauting près de Munich. « C’est quelque chose que nous regardons tous. »

Selon le journal, de nombreux médecins sont préoccupés par une question: « Nous craignons qu’en été, de nombreux patients soient venus quatre mois plus tôt », aurait déclaré l’oncologue Reinmuth. Quiconque a tellement effrayé les gens qu’ils s’abstiennent eux-mêmes de traitements qui leur sont indispensables n’est plus mentionné. Jusqu’à présent, on ne sait pas si ces «dommages collatéraux» de la crise corona sont enregistrés statistiquement.

