© Reuters / Ali Hashisho

Un groupe d’employés actuels et anciens de l’OIAC a critiqué de manière explosive l’organisation pour avoir produit ce qu’ils disent être un autre rapport « procédural et scientifiquement vicié » sur des attaques présumées à l’arme chimique en Syrie.

Écrivant à la Grayzone, les initiés ont dénoncé l’enquête «compromise» sur les incidents chimiques dans la ville de Ltamenah en mars 2017. L’enquête a été menée par la nouvelle équipe d’enquête et d’identification (IIT) du chien de garde, qui a affirmé qu’il y avait «des motifs raisonnables de croire», que le gouvernement syrien était responsable.

L’IIT a conclu que des bombes au sarin et au chlore avaient été larguées par les forces syriennes sur Ltamenah lors d’une série d’attaques en mars 2017, affirmant qu’il n’était «pas en mesure d’identifier une autre explication plausible». Le ministère russe des Affaires étrangères a noté que les preuves alléguées recueillies par l’équipe provenaient principalement de groupes antigouvernementaux désireux de voir un changement de régime et ne pouvaient être qualifiées que de «désinformation».

Le rapport de l’IIT sur Ltamenah a été instantanément amplifié par les médias occidentaux comme un fait, malgré les allégations de dénonciateurs de haut niveau de l’OIAC selon lesquelles, la direction de l’organisation avait supprimé des preuves lors d’une enquête précédente sur une attaque chimique présumée à Douma en 2018. Les preuves supprimées, dans ce cas, avait fortement suggéré que l’incident pourrait avoir été mis en scène par des groupes rebelles djihadistes afin d’encadrer le gouvernement syrien et de déclencher une intervention occidentale. L’OIAC, cependant, a publiquement offert un récit qui étayait les déclarations occidentales de culpabilité syrienne, légitimant les frappes aériennes états-uniennes, britanniques et françaises menées immédiatement après l’incident.

Le fait que des initiés contestent désormais également la crédibilité du rapport Ltamenah prouve que « les dissensions au sein de l’OIAC s’étendent bien au-delà de l’enquête Douma », a indiqué la Grayzone dans sa note de l’éditeur.

Les rapports sont si imparfaits et «politiquement motivés» que de nombreux professionnels de l’OIAC «ne souhaitent plus être associés» à eux, écrit le groupe, et beaucoup estiment qu’ils ne devraient pas du tout être considérés comme représentant le travail des inspecteurs de l’OIAC.

Le rapport de Ltamenah souligne le fait que «des États parties influents» abusent de l’OIAC pour poursuivre leurs objectifs de politique étrangère et que l’IIT a été formée non pas pour enquêter sur les incidents mais «simplement pour condamner le gouvernement syrien», ont-ils déclaré.

En effet, l’ITT a simplement «ignoré» certaines «faiblesses techniques criantes» dans les rapports des missions d’enquête à Ltamenah. Une autre atteinte à la crédibilité du rapport est le fait qu’aucun membre de l’IIT n’a mené une enquête sur le terrain, et «littéralement tout» dans l’affaire a été fourni par des ennemis du gouvernement syrien – dont certains seraient «des figures de proue militaires britanniques bien connues « Qui avaient tout à gagner à impliquer le gouvernement syrien », ont-ils déclaré.

Les initiés de l’OIAC ont également contesté la composition de l’IIT, qui, étonnamment, est composé d’enquêteurs «sans aucune expérience ni expertise en chimie». Ces soi-disant enquêteurs s’appuient sur une liste «approuvée» d’experts «sans nom et sans visage» qui représentent les agences de renseignement occidentales – une situation qui suggère des motifs «sournois et sinistres». Cette «liste unilatérale d’experts» pourrait suffire à elle seule à invalider les conclusions de l’IIT, ont-ils déclaré.

Bien que l’IIT ait prêté une certaine crédibilité à la possibilité que les attaques soient organisées, il est rapidement devenu clair qu’elles ne l’ont fait que «dans le but exprès de les rejeter», ont-ils ajouté.

Dans cet article, le personnel a également brièvement examiné la question du mobile, affirmant qu’elle «fait carrément partie du domaine des enquêtes criminelles». Il est juste de se demander pourquoi le gouvernement syrien n’utiliserait apparemment des armes chimiques que lorsqu’il «contrôlait» le conflit et non pas à ses moments les plus désespérés, ont-ils déclaré.

Se référant à une allégation selon laquelle des armes chimiques, y compris du gaz sarin, étaient stockées à la base aérienne de Shayrat en 2017, le groupe affirme que les preuves se classent aux côtés des rapports de renseignement menant à l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis d’Amérique en 2003 en termes de niveau de crédibilité.

La combinaison du parti pris politique, des preuves compromises et imparfaites, du manque de transparence et de la dépendance singulière à un seul côté de l’histoire, conduit à « de sérieux doutes » sur les conclusions de l’IIT, a écrit le personnel.

Ce que l’IIT a produit était simplement «l’opinion occidentale souhaitée» sur ce qui «aurait pu» se produire. Le «langage faible» indiquant qu’il existe des «motifs raisonnables de croire» dont le gouvernement syrien était responsable implique sans doute un scénario 50/50 dans lequel il existe également des motifs raisonnables de «ne pas y croire», ont-ils déclaré.

« En fin de compte, nous devons être clairs: ce n’est guère plus qu’une expression d’une opinion unilatérale », ont-ils écrit.

Enfin, les initiés de l’OIAC ont visé les médias grand public «complices» pour avoir interprété les conclusions tremblantes de l’enquête comme un fait dur, garantissant que le rapport erroné «n’est relevé d’aucun défi scientifique».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT