La technologie est maîtrisée: Une étude sur les coronavirus identifie «un gain de fonction pour une propagation efficace chez l’homme»

Les scientifiques de CORONAVIRUS ont identifié un « gain de fonction » dans le virus, qui a permis une « propagation efficace chez l’homme », a révélé une étude à la bombe.

COVID-19 a désormais infecté près de 120 000 personnes, tuant plus de 4 600 personnes au cours d’une épidémie dévastatrice qui a maintenant été déclarée pandémie. L’Italie a été mise en confinement alors que l’infection se propage à travers l’Europe à un rythme alarmant. Une étude publiée par des scientifiques chinois plus tôt ce mois-ci a révélé que l’origine du coronavirus pouvait provenir de l’Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire de niveau quatre de biosécurité à 12 km de l’épicentre de l’épidémie.

Maintenant, une nouvelle enquête, intitulée «Coronavirus 2019-nCoV contient un site de clivage semblable à la furine absent dans le CoV du même clade», suggère qu’il ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant.

Publié sur ScienceDirect ce mois-ci, l’article se lit comme suit: «En 2019, un nouveau coronavirus (2019-nCoV) infectant les humains est apparu à Wuhan, en Chine.

«Son génome a été séquencé et les informations génomiques rapidement publiées.

«Malgré une grande similitude avec la séquence du génome du SRAS-CoV, nous avons identifié un site de clivage particulier semblable à la furine du 2019-nCoV, manquant dans les autres CoV de type SRAS.

« Dans cet article, nous discutons des conséquences fonctionnelles possibles de ce site de clivage dans le cycle viral, de la pathogénicité et de son implication potentielle dans le développement d’antiviraux. »

La furine est une protéine « hautement exprimée » présente dans les poumons des humains qui aurait pu être utilisée pour activer un virus qui auparavant ne pouvait être transmis qu’entre animaux.

Les experts estiment que cette «furine particulière» est une anomalie et pourrait être utilisée pour «exploiter avec succès» des enzymes qui est l’immunisation innée chez l’homme.

L’article continue en expliquant comment les scientifiques n’ont rien vu de tel dans les souches précédentes.

Il ajoute: «Avant l’émergence du 2019-nCoV, cette caractéristique importante n’était pas observée dans d’autres coronavirus.

« De manière frappante, la séquence 2019-nCoV contient 12 nucléotides supplémentaires en amont du site de clivage unique. »

Le document suggère que cette partie de la chaîne d’ADN a évolué pour «le gain de fonction vers le nCoV 2019 pour une diffusion efficace dans la population humaine par rapport aux autres coronavirus».

Il ajoute: « Cela illustre peut-être une voie d’évolution convergente entre des CoV non liés. »

La définition médicale du gain de fonction, également connue sous le nom de GOF, est une mutation qui confère une activité nouvelle ou améliorée à une protéine.

Mais, cela peut également impliquer le génie génétique.

Selon la National Library of Medicine des Etats-Unis d’Amérique, la recherche sur le gain de fonction, souvent appelée simplement GOF, «implique une expérimentation qui vise ou devrait augmenter la transmissibilité et / ou la virulence des agents pathogènes.

«De telles recherches, lorsqu’elles sont menées par des scientifiques responsables, visent généralement à améliorer la compréhension des agents pathogènes, leur interaction avec les hôtes humains et / ou leur potentiel de provoquer des pandémies.

«Malgré ces avantages potentiels importants, la recherche du GOF peut poser des risques en matière de biosûreté et de biosécurité.»

En 2014, l’administration du président des Etats-Unis d’Amérique Barack Obama a appelé à une «pause» sur le financement (et les recherches pertinentes avec le financement actuel du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique) des expériences GOF impliquant la grippe, le SRAS et les virus MERS en particulier.

En 2015, Ralph Baric, chercheur en maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a publié une étude sur les efforts de son équipe pour concevoir un virus avec la protéine de surface du coronavirus SHC014, trouvé dans les fers à cheval en Chine et l’épine dorsale de celui qui provoque le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de type humain chez la souris.

Ils ont découvert que le virus hybride pouvait infecter les cellules des voies respiratoires humaines et provoquer des maladies chez la souris, selon les résultats de l’équipe, qui ont été publiés dans Nature Magazine.

Les résultats démontrent la capacité de la protéine de surface SHC014 à se lier et à infecter les cellules humaines, validant les craintes que ce virus – ou d’autres coronavirus trouvés dans les espèces de chauves-souris – soit capable de faire le saut chez l’homme sans évoluer au préalable dans un hôte intermédiaire.

Ils relancent également un débat sur la question de savoir si ces informations justifient le risque d’un tel travail, connu sous le nom de recherche sur le gain de fonction.

Correction

Cet article était à l’origine intitulé « Coronavirus shock claim: Virus ‘génétiquement conçu pour une propagation efficace chez l’homme’ ‘et a examiné un article intitulé » Coronavirus 2019-nCoV contient un site de clivage semblable à la furine absent dans le CoV du même clade », l’article a affirmé le’ le papier a suggéré que cette partie de la chaîne d’ADN ait été falsifiée pour «le gain de fonction au 2019-nCoV pour la diffusion efficace dans la population humaine comparée à d’autres coronavirus».

De plus, l’article comprenait une image intitulée « Le coronavirus peut avoir été génétiquement modifié. » La légende a été supprimée.

En fait, l’étude a discuté des «conséquences fonctionnelles» d’un «site de clivage particulier semblable à la furine». Il a déclaré: «Malgré une forte similitude avec la séquence génomique du SRAS-CoV, nous avons identifié un site de clivage particulier semblable à la furine du 2019-nCoV, manquant dans les autres CoV de type SRAS.

La furine est une protéine « hautement exprimée » présente dans les poumons des humains qui aurait pu être utilisée pour activer un virus qui auparavant ne pouvait être transmis qu’entre animaux. Les experts ont affirmé que cette «furine particulière» est une anomalie et pourrait être utilisée pour «exploiter avec succès» des enzymes qui fournissent l’immunisation innée chez l’homme. Il ajoute: « Avant l’émergence du 2019-nCoV, cette caractéristique importante n’était pas observée dans d’autres coronavirus. »

Le document conclut que cette partie de la chaîne d’ADN a changé avec un « gain de fonction par rapport au 2019-nCoV pour une diffusion efficace dans la population humaine par rapport aux autres coronavirus. »

Un tel «gain de fonction» peut être obtenu soit par génie génétique soit par mutation. Le document n’a pas expliqué comment le «gain de fonction» du Coronavirus 2019 s’était produit. Il était donc incorrect lorsque notre article affirmait «Coronavirus shock claim: Virus «génétiquement modifié pour une propagation efficace chez l’homme».

Nous sommes heureux de remettre les pendules à l’heure.

Des cas de coronavirus d’origine inconnue trouvés en Californie, Washington et Oregon

Il existe désormais une «forte possibilité» de transmission locale aux États-Unis d’Amérique.

Un chercheur travaille au développement de tests pour le nouveau coronavirus dans un laboratoire du New Jersey. Photo de Kena Betancur / Getty Images

Vendredi, un deuxième cas de COVID-19 d’origine inconnue a été identifié dans le comté de Santa Clara, en Californie, et deux autres cas potentiels d’origine inconnue ont été identifiés dans l’Oregon et l’État de Washington. Cela indique aux experts de la santé que le nouveau coronavirus – qui cause la maladie COVID-19 – se propage probablement dans plus d’une communauté aux États-Unis d’Amérique.

Le Washington Post a d’abord rapporté la nouvelle du deuxième cas de transmission communautaire aux États-Unis d’Amérique – une femme de 65 ans qui n’avait aucun antécédent de voyage dans l’un des pays les plus durement touchés par la maladie. Elle a des problèmes de santé chroniques et a été hospitalisée à l’origine pour une maladie respiratoire, a déclaré Sara Cody, l’agent de santé du comté de Santa Clara. Son médecin a contacté les autorités sanitaires le 26 février pour la tester pour le nouveau coronavirus.

« Ce nouveau cas indique qu’il existe des preuves de transmission communautaire, mais l’ampleur n’est toujours pas claire », a déclaré Cody lors d’une conférence de presse. Les responsables ont déclaré que huit comtés de Californie sont désormais en mesure de tester le coronavirus. Jusqu’à 1 200 personnes peuvent être testées avec les kits CDC, a annoncé aujourd’hui le California Department of Public Health.

À ce jour, plus de 84 000 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde et plus de 2 800 personnes sont décédées des suites d’une maladie respiratoire. La plupart de ces cas se concentrent en Chine, où le virus a été identifié pour la première fois, mais la maladie s’est depuis propagée dans le monde entier, la Corée du Sud, l’Italie, le Japon et l’Iran étant parmi les plus durement touchés.

Malgré la propagation mondiale, les États-Unis ont pris du retard dans le dépistage des personnes qui présentaient des symptômes de la maladie. Jusqu’à cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention n’avaient testé que des personnes qui s’étaient rendues dans l’une des zones les plus touchées ou qui avaient été en contact étroit avec une personne diagnostiquée. Dans le cas de la première patiente qui avait COVID-19 d’origine inconnue, l’hôpital où elle était traitée a immédiatement demandé un test CDC le 19 février, lorsque la patiente est arrivée. Le CDC n’a pas pu tester le patient avant le 23 février. Les résultats positifs du test ont été annoncés le 26 février.

Les critères restrictifs du CDC, associés à un test compliqué et à un déploiement compliqué, ont provoqué une réaction violente du public. Vendredi, l’agence a élargi ses exigences en matière de tests pour inclure les personnes qui s’étaient rendues dans une plus grande partie des zones géographiques au cours des 14 derniers jours. Il a également commencé à permettre des tests pour les personnes qui présentaient à la fois des symptômes graves et aucun diagnostic d’autres maladies comme la grippe.

L’affaire annoncée aujourd’hui en Californie semble faire partie de ce dernier groupe. La femme n’avait apparemment aucun lien avec des patients dont la maladie avait été confirmée et n’avait également voyagé dans aucune zone où le virus est connu pour circuler. Cela signifie qu’elle l’a peut-être obtenue de quelqu’un aux États-Unis d’Amérique qui n’a pas été diagnostiqué. Les deux cas ont été diagnostiqués dans la baie de San Francisco, une région géographique qui comprend neuf comtés. Le premier cas, dans le comté de Solano, était dans la partie nord de la région; le deuxième cas, à Santa Clara, est à environ 90 miles de là.

« Je pense qu’il y a une forte possibilité qu’il y ait une transmission locale en Californie », a déclaré Jennifer Nuzzo, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, dans une interview avec le Washington Post. «En d’autres termes, le virus se propage en Californie, et je pense qu’il y a une possibilité que d’autres États soient dans le même bateau. Ils ne l’ont tout simplement pas encore reconnu.»

Peu de temps après l’annonce du deuxième cas en Californie, les responsables de la santé de l’État de Washington et de l’Oregon ont également annoncé l’identification de cas d’origine inconnue dans leur État. En Oregon, un travailleur de l’école primaire qui n’avait été en contact avec aucun cas confirmé – et qui n’avait pas voyagé dans des régions connues pour être infectées par le virus – a été testé pour la maladie. Les responsables ont déclaré dans un communiqué que pendant qu’ils attendaient toujours les résultats officiels du CDC, ils considéraient cela comme un cas présomptif. L’école élémentaire où ils travaillaient sera fermée jusqu’à mercredi pour le nettoyage, a rapporté l’Associated Press.

Quelques heures plus tard à Washington, les responsables ont annoncé qu’ils avaient également identifié deux nouveaux cas présumés de COVID-19. Un cas concernait une femme qui s’était récemment rendue dans une région de Corée du Sud où le virus se propageait. L’autre impliquait un lycéen qui est tombé malade le 24 février. L’élève n’a pas assisté aux cours alors qu’il avait des symptômes, mais l’école a annoncé qu’elle serait fermée lundi pour le nettoyage. L’élève n’avait eu aucun contact avec des personnes connues pour avoir le virus et la source de leur infection reste inconnue.

