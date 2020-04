Le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo affirme que plusieurs laboratoires en Chine travaillent sur des agents pathogènes contagieux

Image d’archives

© REUTERS / Kevin Lamarque

Les responsables des Etats-Unis d’Amérique ont accusé à plusieurs reprises la Chine de dénaturer la véritable situation avec l’épidémie de COVID-19. De plus, le POTUS a annoncé le 16 avril que Washington examinerait une théorie selon laquelle le virus aurait été « divulgué » par un laboratoire chinois critiqué par des experts.

Le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a déclaré qu’il croyait qu’il existe en Chine plusieurs laboratoires qui travaillent sur des agents pathogènes contagieux dans des « conditions de sécurité inconnues ». Le haut diplomate des Etats-Unis d’Amérique s’est également plaint que le monde n’avait pas accès à un institut de virologie à Wuhan, en Chine, où la pandémie a commencé.

« Il y a plusieurs laboratoires qui continuent de mener des travaux, pensons-nous, sur les agents pathogènes contagieux à l’intérieur de la Chine aujourd’hui. Et nous ne savons pas s’ils fonctionnent à un niveau de sécurité pour empêcher que cette [pandémie] ne se reproduise. Rappelez-vous ceci ce n’est pas la première fois qu’un virus sort de Chine », a déclaré Pompeo.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis d’Amérique jouent sur la théorie non confirmée que le coronavirus est originaire d’un laboratoire chinois et a été « divulgué » en raison de mesures de sécurité insuffisantes, une notion qui a d’abord été promue par les médias grand public. Plus tôt, Pompeo a appelé la Chine « à se nettoyer » et à répondre pour avoir prétendument déclenché l’épidémie. Pékin a nié avec véhémence les allégations selon lesquelles elle était responsable du début de la pandémie.

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a, quant à lui, annoncé le 16 avril que Washington mènerait une enquête sur les origines présumées du laboratoire du virus.

« Nous procédons à un examen très approfondi de cette horrible situation qui s’est produite », a déclaré le président des Etats-Unis d’Amérique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News