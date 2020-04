Biologiste russe: le coronavirus est une arme biologique utilisée par le gouvernement mondial pour réduire la population mondiale

Le biologiste russe Igor Nikulin, qui a été présenté comme un ancien membre de la Commission des Nations Unies sur les armes biologiques et chimiques, a déclaré dans une interview du 27 février 2020 sur la chaîne en langue arabe de Russia Today qu’il pensait que ce n’est pas un hasard si le coronavirus a eu l’effet qu’il a en Chine, en Iran et dans certains pays européens. Il a dit que le coronavirus a été soigneusement sélectionné pour affecter les pays qui rivalisent avec les États-Unis d’Amérique et qu’il s’agit d’un complot du « gouvernement mondial », qui, selon lui, se compose de 200 familles qui contrôlent plus de 400 000 milliards de dollars, qui possèdent les médias et Hollywood, qui contrôlent les esprits de l’humanité, et qui veulent réduire la population mondiale de 90%. Il a suggéré qu’il pourrait être possible que le coronavirus soit une arme biologique ciblée, comme il l’a dit Ebola et la grippe aviaire, qui infecte certaines personnes et pas d’autres, et il a déclaré que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pourrait tester un agent pathogène dans lequel il a commencé à se développer en 1999. Nikulin a également déclaré qu’il s’agit d’un avertissement au monde non anglophone qu’il doit se soumettre aux lois qui lui sont imposées.

Traduction :MIRASTNEWS

Source : MEMRI TV Videos