Le sentier menant aux laboratoires de Wuhan

Il est compréhensible que beaucoup se méfieraient de l’idée que l’origine du coronavirus pourrait être découverte par un certain cinéaste documentaire qui vivait en Chine. Matthew Tye, qui crée des vidéos YouTube, affirme avoir identifié la source du coronavirus – et une grande partie des informations qu’il présente, obtenues à partir de documents publics publiés sur Internet, se vérifient.

L’Institut de virologie de Wuhan en Chine a en effet publié un poste le 18 novembre 2019, «demandant aux scientifiques de venir étudier la relation entre le coronavirus et les chauves-souris».

La traduction Google de l’offre d’emploi est: «En prenant les chauves-souris comme objet de recherche, je répondrai au mécanisme moléculaire qui peut coexister avec Ebola et le coronavirus associé au SRAS pendant longtemps sans maladie, et sa relation avec le vol et la longévité. La virologie, l’immunologie, la biologie cellulaire et les omiques multiples sont utilisés pour comparer les différences entre les humains et les autres mammifères.» («Omics» est un terme pour un sous-domaine de la biologie, comme la génomique ou la glycomique.)

Le 24 décembre 2019, l’Institut de virologie de Wuhan a publié une deuxième offre d’emploi. La traduction de cet affichage comprend la déclaration, «la recherche à long terme sur la biologie pathogène des chauves-souris porteuses de virus importants a confirmé l’origine des chauves-souris de nouvelles maladies infectieuses humaines et animales majeures telles que le SRAS et le SADS, et un grand nombre de nouvelles chauves-souris et de nouveaux virus de rongeurs ont été découverts et identifiés.»

Tye soutient que cette publication signifiait: « nous avons découvert un nouveau et terrible virus, et nous aimerions recruter des gens pour venir à bout ». Il soutient également que «les nouvelles ne sont pas parvenues au sujet du coronavirus avant longtemps après cela.» Les médecins de Wuhan savaient qu’ils traitaient un groupe de cas de pneumonie à mesure que décembre progressait, mais il est exact de dire qu’un nombre très limité de personnes connaissaient cette souche particulière de coronavirus et sa gravité au moment de cette offre d’emploi. Le 31 décembre, environ trois semaines après que les médecins eurent remarqué les cas pour la première fois, le gouvernement chinois avait notifié l’Organisation mondiale de la santé et les premiers reportages médiatiques sur une «mystérieuse pneumonie» étaient apparus hors de Chine.

Scientific American vérifie une grande partie des informations que Tye mentionne à propos de Shi Zhengli, la virologue chinoise surnommée «Bat Woman» pour son travail avec cette espèce.

Shi – une virologue qui est souvent appelée «femme chauve-souris» de la Chine par ses collègues en raison de ses expéditions de chasse aux virus dans des grottes de chauves-souris au cours des 16 dernières années – a quitté la conférence à laquelle elle assistait à Shanghai et a sauté dans le train suivant pour Wuhan. «Je me demandais si [l’autorité sanitaire municipale] s’était trompée», dit-elle. «Je ne m’étais jamais attendu à ce que ce genre de chose se produise à Wuhan, dans le centre de la Chine.» Ses études ont montré que les régions subtropicales méridionales du Guangdong, du Guangxi et du Yunnan présentent le plus grand risque que les coronavirus se transmettent aux humains par les animaux – en particulier les chauves-souris, réservoir connu de nombreux virus. Si les coronavirus étaient le coupable, elle se souvient avoir pensé: « auraient-ils pu venir de notre laboratoire? »

Certains scientifiques ne sont pas convaincus que le virus est passé directement des chauves-souris aux êtres humains, mais il y a quelques problèmes avec la théorie selon laquelle un autre animal était un transmetteur intermédiaire de COVID-19 des chauves-souris aux humains:

Le 4 février – une semaine avant que l’Organisation mondiale de la santé ne décide de nommer officiellement ce virus «COVID-19» – la revue Cell Research a publié un avis écrit par des scientifiques du Wuhan Institute of Virology à propos du virus, concluant: «nos résultats révèlent que le remdesivir et la chloroquine sont très efficaces dans le contrôle de l’infection au 2019-nCoV in vitro. Étant donné que ces composés ont été utilisés chez des patients humains ayant des antécédents de sécurité et se sont révélés efficaces contre diverses maladies, nous suggérons qu’ils devraient être évalués chez des patients humains souffrant de la nouvelle maladie des coronavirus.» L’un des auteurs de cet avis était la «femme chauve-souris», Shi Zhengli.

Dans sa vidéo YouTube, Tye concentre son attention sur un chercheur de l’Institut de virologie de Wuhan nommé Huang Yanling: «La plupart des gens la croient patiente zéro et la plupart croient qu’elle est morte.»

Il y a eu suffisamment de discussions sur les rumeurs concernant Huang Yanling en ligne en Chine pour inciter à un déni officiel. Le 16 février, le Wuhan Institute of Virology a nié que la patiente zéro faisait partie de leurs employés et l’a nommée de manière intéressante: «Récemment, il y a eu de fausses informations sur Huang Yanling, diplômée de notre institut, affirmant qu’elle était la patiente zéro dans le nouveau coronavirus. » Les comptes-rendus de presse citent l’institut comme déclarant: «Huang était étudiante diplômée à l’institut jusqu’en 2015, date à laquelle elle a quitté la province et n’était pas revenue depuis. Huang était en bonne santé et n’avait pas reçu de diagnostic de maladie, a-t-il ajouté.» Aucun de ses articles de recherche accessibles au public n’est daté de 2015.

La page Web du laboratoire de microbiologie diagnostique de l’Institut de virologie de Wuhan contient en effet toujours «Huang Yanling» en tant qu’étudiant diplômé de 2012, et sa photo et sa biographie semblent avoir été récemment supprimées – tout comme celles de deux autres étudiants diplômés de 2013, Wang Mengyue et Wei Cuihua.

Son nom a toujours un lien hypertexte, mais la page liée est vide. Les pages de Wang Mengyue et Wei Cuihua sont également vierges.

(Pour ce que ça vaut, le South China Morning Post – un journal considéré comme étant généralement pro-Pékin – a rapporté le 13 mars que «selon les données gouvernementales vues par le Post, un homme de 55 ans de la province du Hubei aurait pu être la première personne à avoir contracté Covid-19 le 17 novembre.»)

Le 17 février, Zhen Shuji, correspondant à Hong Kong de la radio publique française Radio France Internationale, a rapporté: «lorsqu’un journaliste du Beijing News of the Mainland a demandé à l’institut des rumeurs sur le patient zéro, l’institut a d’abord nié qu’il y ait était un chercheur Huang Yanling, mais après avoir appris que le nom de la personne sur Internet existait, a reconnu que la personne avait travaillé dans l’entreprise mais a maintenant quitté le bureau et n’a pas été retrouvée. »

Tye dit: « Tout le monde sur Internet chinois cherche [Huang Yanling] mais la plupart pensent que son corps a été rapidement incinéré et que les personnes travaillant au crématorium ont peut-être été infectées car elles n’ont reçu aucune information sur le virus. » (Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique disent que la manipulation du corps d’une personne décédée d’un coronavirus est sûre – y compris l’embaumement et la crémation – tant que les protocoles de sécurité standard pour la remise d’un défunt sont utilisés. les protocoles de sécurité ont été suffisamment utilisés en Chine avant que la portée de l’épidémie ne soit connue.)

Comme l’observe Tye, une apparition publique de Huang Yanling dissiperait beaucoup de rumeurs publiques, et c’est le genre de chose que le gouvernement chinois organiserait rapidement dans des circonstances normales – en supposant que Huang Yanling était encore en vie. Plusieurs responsables de l’Institut de virologie de Wuhan ont déclaré publiquement que Huang était en bonne santé et que personne à l’institut n’avait été infecté par COVID-19. Dans tous les cas, le mystère autour de Huang Yanling peut être théorique, mais cela indique que le laboratoire cache quelque chose à son sujet.

China Global Television Network, une chaîne de télévision publique, a mis en lumière une autre rumeur tout en essayant de la dissiper dans un rapport du 23 février intitulé «Les rumeurs cessent avec les sages»:

Le 17 février, une utilisatrice de Weibo qui se prétendait être Chen Quanjiao, chercheuse à l’Institut de virologie de Wuhan, a annoncé au public que le directeur de l’Institut était responsable de la fuite du nouveau coronavirus. Le poste de Weibo a lancé une bombe dans le cyberespace et le public a été choqué. Bientôt, Chen elle-même est sortie et a déclaré qu’elle n’avait jamais publié d’informations sur le rapport et a exprimé sa grande indignation face à une telle fraude d’identité sur Weibo. Il a été confirmé que ce compte Weibo particulier avait été fermé plusieurs fois en raison de la propagation de fausses informations sur COVID-19.

Le reportage de Radio France Internationale du 17 février mentionnait également le prochain élément clé de la vidéo YouTube de Tye. « Xiaobo Tao, un universitaire de l’Université de technologie de Chine méridionale, a récemment publié un rapport selon lequel des chercheurs du Wuhan Virus Laboratory ont été éclaboussés de sang et d’urine de chauve-souris, puis mis en quarantaine pendant 14 jours. » HK01, un autre site d’informations basé à Hong Kong, a fait état de la même affirmation.

Le nom de ce médecin est orthographié en anglais à la fois «Xiaobo Tao» et «Botao Xiao». De 2011 à 2013, Botao Xiao était chercheur postdoctoral à la Harvard Medical School et au Boston Children Hospital, et sa biographie est toujours sur le site Web de la South China University of Technology.

À un moment donné en février, Botao Xiao a publié un article de recherche sur ResearchGate.net, «Les origines possibles du coronavirus 2019-nCoV». Il est répertorié comme un auteur, avec Lei Xiao de l’hôpital Tian You, qui est affilié à l’Université des sciences et technologies de Wuhan. Le document a été retiré peu de temps après sa publication, mais des images archivées de ses pages peuvent être trouvées ici et ici.

La première conclusion de l’article de Botao Xiao est que les chauves-souris soupçonnées d’être porteuses du virus sont très peu susceptibles d’être trouvées naturellement dans la ville, et malgré les histoires de «soupe de chauve-souris», elles concluent que les chauves-souris n’étaient pas vendues au marché et étaient peu probables être délibérément ingéré.

Les chauves-souris transportant le CoV ZC45 ont été trouvées à l’origine dans le Yunnan ou la province du Zhejiang, toutes deux situées à plus de 900 kilomètres du marché des fruits de mer. Les chauves-souris vivaient normalement dans des grottes et des arbres. Mais le marché des fruits de mer se trouve dans un quartier densément peuplé de Wuhan, une [zone] métropolitaine d’environ 15 millions d’habitants. La probabilité était très faible pour les chauves-souris de voler vers le marché. Selon les rapports municipaux et les témoignages de 31 habitants et 28 visiteurs, la chauve-souris n’a jamais été une source de nourriture dans la ville et aucune chauve-souris n’a été vendue sur le marché.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique et l’Organisation mondiale de la santé n’ont pas pu confirmer la présence de chauves-souris sur le marché. L’article de Botao Xiao théorise que le coronavirus provenait de chauves-souris utilisées pour la recherche dans l’un des deux laboratoires de recherche de Wuhan.

Nous avons examiné la zone autour du marché des fruits de mer et identifié deux laboratoires effectuant des recherches sur le coronavirus des chauves-souris. À environ 280 mètres du marché, il y avait le Wuhan Center for Disease Control & Prevention. Le WHCDC a hébergé des animaux dans des laboratoires à des fins de recherche, dont l’un était spécialisé dans la collecte et l’identification d’agents pathogènes. Dans l’une de leurs études, 155 chauves-souris, dont Rhinolophus affinis, ont été capturées dans la province du Hubei, et 450 autres chauves-souris ont été capturées dans la province du Zhejiang. L’expert en Collection a été noté dans les Contributions d’Auteur (JHT). De plus, il a été diffusé pour avoir collecté des virus sur des journaux et des sites Web à l’échelle nationale en 2017 et 2019. Il a décrit qu’il avait été attaqué par des chauves-souris et que le sang d’une chauve-souris lui avait éclaboussé sur la peau. Il connaissait le danger extrême de l’infection alors il s’est mis en quarantaine pendant 14 jours. Dans un autre accident, il s’est de nouveau mis en quarantaine parce que les chauves-souris l’ont fait pipi.

La chirurgie a été effectuée sur les animaux en cage et les échantillons de tissus ont été prélevés pour l’extraction et le séquençage de l’ADN et de l’ARN. Les échantillons de tissus et les déchets contaminés étaient à l’origine d’agents pathogènes. Ils n’étaient qu’à ~ 280 mètres du marché aux fruits de mer. Le WHCDC était également adjacent à l’hôpital de l’Union (figure 1, en bas) où le premier groupe de médecins a été infecté au cours de cette épidémie. Il est plausible que le virus se soit répandu et que certains d’entre eux aient contaminé les patients initiaux de cette épidémie, bien que des preuves solides soient nécessaires dans de futures études.

Le deuxième laboratoire était à environ 12 kilomètres du marché des fruits de mer et appartenait à l’Institut de virologie de Wuhan, Académie chinoise des sciences. . .

En résumé, quelqu’un a été mêlé à l’évolution du coronavirus 2019-nCoV. En plus des origines de la recombinaison naturelle et de l’hôte intermédiaire, le coronavirus tueur provient probablement d’un laboratoire de Wuhan. Il peut être nécessaire de renforcer le niveau de sécurité dans les laboratoires à haut risque biologique. Des règlements peuvent être pris pour déplacer ces laboratoires loin du centre-ville et d’autres endroits densément peuplés.