« Les États-Unis d’Amérique ne pourront jamais revenir au capitalisme de libre marché tel que nous le connaissions auparavant

Toutes choses inégales par ailleurs !

© Photo : Pixabay/ olgalionart

Scott Minerd, directeur des investissements de Guggenheim Investments, partage ses prévisions sur la situation économique des Etats-Unis d’Amérique à la suite de la pandémie de coronavirus: économie stagnante, chômage incontrôlé et problèmes de santé généralisés.

Parfois, une reprise en V est attendue pour l’économie des Etats-Unis d’Amérique: un premier arrêt en janvier, avant la propagation de la pandémie à travers le monde; une récession très importante de nos jours en raison des mesures restrictives qui sont prises pour arrêter le virus et qui pèsent sur l’économie, et un nouvel arrêt une fois que tout est fini.

Selon Minerd, ce scénario est « irréaliste ». Actuellement, le PIB des Etats-Unis d’Amérique est aux niveaux de 2014 en raison des dommages causés par la propagation du coronavirus et, selon l’expert, le chemin du rétablissement sera long et coûteux. Les paroles de Minerd prennent une résonance particulière à un moment où les scientifiques de Harvard prévoient certaines mesures de quarantaine même en 2022.

Dans ce contexte, le soutien sans précédent fourni par le Congrès et le système de la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique, visant à atténuer les pertes économiques de la pandémie, devient primordial pour les Américains. Cependant, l’investisseur considère que l’approche n’est pas adéquate:

« La Réserve fédérale et le Département du Trésor ont vraiment créé un nouvel aléa moral en socialisant le risque de crédit. Les États-Unis d’Amérique ne pourront jamais revenir au capitalisme de marché libre tel que nous le connaissions avant l’introduction de cette politique », estime l’expert.

L’augmentation du chômage dans le pays exerce également une pression supplémentaire sur le processus de reprise. Alors que le taux de chômage actuel est estimé à 20%, Minerd prévoit qu’à la fin de l’année, le taux atteindra 30%.

« Les dégâts causés aux habitations sont si importants qu’ils réduiront le niveau de vie pendant la majeure partie de la décennie », a déclaré l’investisseur. Et c’est que l’impact que le marché du travail recevra dans ces conditions sera trois à cinq fois plus fort qu’il ne l’a été lors de la crise financière de 2008.

Minerd espère qu’il y aura une véritable révolte populaire pour relancer la société et l’économie états-uniennes après la fin de la pandémie: la stabilisation de l’économie, les problèmes de santé et l’emploi seront les grands problèmes des Américains une fois que tout sera fini. Par conséquent, il n’est pas exclu qu’un niveau de subsistance minimum garanti soit introduit.

« Certains programmes fonctionneront et d’autres non, mais ils resteront d’une manière ou d’une autre pour toujours. Maintenant, nous devons tous trouver des moyens d’aller de l’avant, de gérer nos activités et d’investir nos capitaux sous le nouveau régime de marché », conclut Minerd.

Une théorie anticipatrice et un livre prémonitoire mossinguej@yahoo.fr

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Le Venezuela dénonce le Brésil pour avoir forcé son personnel diplomatique à se retirer avant le 2 mai

Un assassinat en masse de vénézuéliens en préparation au Brésil ?

© AP Photo / Phil Nijhuis

CARACAS – Le gouvernement vénézuélien a dénoncé le Brésil pour avoir forcé le départ de son personnel diplomatique et consulaire dans ce pays avant le 2 mai, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza.

«Le Venezuela se conforme à l’obligation d’informer la communauté internationale des pressions indues exercées par le gouvernement de la République fédérative du Brésil, en prétendant forcer le départ prématuré du personnel diplomatique et consulaire vénézuélien dans ce pays avant le 2 mai, alléguant de prétendues négociations précédentes, qui n’ont jamais eu lieu», a indiqué le communiqué publié par Arreaza sur le réseau social Twitter.

Le gouvernement de Nicolas Maduro a assuré qu’avec cette mesure, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, cherche à laisser les citoyens vénézuéliens dans cette nation sans surveillance au milieu de la pandémie de la covid-19.

«Le gouvernement de M. Jair Bolsonaro a maintenant l’intention d’ajouter la négligence de la communauté vénézuélienne au Brésil, avec une manœuvre qui vise à provoquer la fermeture technique des bureaux consulaires vénézuéliens dans ce pays, après avoir abandonné leurs propres compatriotes par le retrait unilatéral du personnel diplomatique et consulaire du Brésil au Venezuela», dit le texte.

Le pouvoir exécutif a déclaré que le personnel diplomatique et consulaire vénézuélien au Brésil n’abandonnerait pas ses fonctions « sous subterfuge » en dehors du droit international, « dont le seul but est de tromper l’opinion publique de ce pays pour déguiser sa subordination ouverte au gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

En mars dernier, le Brésil a ordonné le retrait de quatre diplomates et d’une dizaine de fonctionnaires de son ambassade et de certains consulats au Venezuela, dans le cadre de ses actions et confrontations avec le gouvernement Maduro.

Bolsonaro ne reconnaît pas Maduro comme président et maintient plutôt des relations avec l’opposition Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président en charge en janvier 2019.

Pour sa part, Maduro a accusé Bolsonaro d’être allié à la Colombie et aux États-Unis d’Amérique pour déstabiliser son gouvernement et justifier une invasion.

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

« C’est un programme de Ponzi »: le rapport Keizer de RT examine la spirale déflationniste des Etats-Unis d’Amérique causée par une « impression de dette » continue

© Getty Images / NiseriN

Les investisseurs obligataires ont commencé à débattre de la question de savoir si les États-Unis d’Amérique entrent dans une spirale déflationniste, même après que des milliards de dollars de relance aient été injectés dans l’économie mondiale touchée par le coronavirus.

Le rapport Keizer met en garde contre de tels risques depuis longtemps, soulignant que «tout l’argent est une dette et l’argent imprimé augmente la dette».

En 2020, quelque chose comme 8 000 milliards de dollars de nouvelles dettes ont été imprimés et «maintenant, nous assistons à une déflation de la dette plus accélérée, qui est causée par l’impression de la dette», a déclaré Max Keizer.

Selon lui, « Lorsque vous avez de l’argent de la dette et que vous inonder l’économie avec cet argent de la dette, vous devez toujours payer des intérêts sur cet argent de la dette, ce qui vous oblige à créer plus d’argent de la dette. »

C’est pourquoi il y a une pénurie de dollars, explique Max, ajoutant: « C’est un régime de Ponzi. »

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : RT