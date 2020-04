Moscou: l’embargo des Nations Unies sur l’Iran ne peut pas être prolongé malgré les efforts des Etats-Unis d’Amérique

Image d’archives

© Sputnik / Sergey Mamontov

Le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique a annoncé précédemment que Washington mettrait tout en œuvre pour empêcher l’Iran d’acheter des armes classiques même si l’embargo de l’ONU sur ces armes était levé.

L’embargo des Nations Unies sur les ventes d’armes classiques à l’Iran, qui expire en octobre 2020, ne peut pas être prolongé malgré les efforts des Etats-Unis d’Amérique pour empêcher son expiration, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères.

« Pour nous, le cas de l’interdiction actuelle des livraisons d’armes à destination et en provenance de l’Iran a été clos avec l’adoption de la résolution 2231. Le régime d’embargo expire en octobre de cette année », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov.

Ryabkov a ensuite blâmé les États-Unis d’Amérique pour leur approche sélective de la résolution 2231. Il a rappelé que Washington lui-même avait cessé d’adhérer à ses dispositions il y a deux ans et n’avait depuis épargné aucun effort pour empêcher d’autres pays de rester en conformité avec la résolution en introduisant des sanctions unilatérales. .

« Au lieu de discuter des dispositions de la résolution 2231 qui pourraient être utilisées pour atteindre certains objectifs politiques, les États-Unis d’Amérique feraient mieux d’assurer la mise en œuvre complète et totale des dispositions de cette résolution et de revenir au plein respect du JCPOA », a ajouté le vice-ministre des Affaires étrangères.

La résolution 2231 de l’ONU adoptée en 2015 aux côtés de l’accord sur le nucléaire iranien, a interdit la vente d’armes classiques à la République islamique jusqu’au 18 octobre 2020 et séparément la vente de missiles jusqu’en 2023. Cependant, le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a déclaré hier que Washington prévoyait de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger l’interdiction au-delà d’octobre 2020 et demandera à l’ONU de le faire.

Pompeo a réfléchi au recours à un mécanisme qui renouvelle les sanctions internationales contre la République islamique en déclarant qu’elle violait l’accord sur le nucléaire signé en 2015, mais a ensuite été abandonné par les États-Unis d’Amérique en 2018. Le secrétaire d’État affirme que les États-Unis d’Amérique sont toujours officiellement partie à l’accord et que Washington demandera l’aide de ses alliés européens, signataires de l’accord, dans cette affaire. Les inspections de l’ONU ont cependant révélé que l’Iran avait respecté l’accord comme il l’avait promis en 2015.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Cuba exige la protection des diplomates par les États-Unis d’Amérique après une fusillade à l’ambassade de Washington

© CC0 / Pixabay

LA HAVANE – Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a réitéré l’obligation des États-Unis d’Amérique de protéger les ambassades et le personnel diplomatique de son pays, après que le siège diplomatique cubain a été visé par des tirs dans les premières heures du 30 avril.

« L’ambassade de Cuba aux États-Unis a fait l’objet d’une attaque armée aujourd’hui par un individu non identifié. Le personnel de la mission n’a pas été blessé et est en sécurité. Une enquête est en cours. Il incombe aux États de protéger les diplomates accrédités auprès d’elle et ses installations », a écrit le chef cubain des Affaires étrangères dans son compte sur le réseau social Twitter.

Les services secrets des Etats-Unis d’Amérique ont rapporté ce 30 avril dans un communiqué que la police états-unienne avait arrêté un homme qui avait ouvert le feu sur l’ambassade de Cuba à Washington avec un fusil d’assaut.

Selon une note publiée sur le site Internet du ministère cubain des Affaires étrangères, un inconnu a tiré avec une arme à feu sur le bâtiment de l’ambassade de Cuba aux États-Unis d’Amérique, sans qu’aucun dommage n’ait été signalé sur le personnel de la mission diplomatique, mais détérioration matérielle du bâtiment en raison de l’impact des tirs.

La note ajoute que l’individu, dont l’identité du gouvernement cubain ne dispose pas d’informations, est détenu par les autorités des Etats-Unis d’Amérique sur les lieux et est en garde à vue.

Le communiqué souligne également que le gouvernement de Cuba attend l’enquête correspondante des autorités des Etats-Unis d’Amérique sur l’identité et les motivations de l’auteur de cette attaque, ainsi que sur les circonstances entourant l’acte.

Cuba et les États-Unis d’Amérique entretiennent une relation diplomatique tendue, rétablie fin 2014 après plus d’un demi-siècle d’aliénation, et qui connaît un net déclin depuis 2017, lorsque le président Donald Trump, qui a durci les sanctions contre l’île, est arrivé au pouvoir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Des scientifiques de Hong Kong mettent au point un spray destructeur de coronavirus

© Foto : Pixabay/Syaibatulhamdi

Un nouvel allié apparaît dans la lutte contre le virus. Il s’agit d’un spray désinfectant de test développé par l’Université des sciences et technologies de Hong Kong qui est capable de détruire 99,9% des virus avec lesquels il entre en contact sur plusieurs surfaces, y compris certains types de coronavirus.

Rougeole, oreillons, rubéole, grippe aviaire, H1N1 … pratiquement rien ne résiste à ce spray enduit de polymère lorsqu’il est pulvérisé sur une surface.

Plus précisément, le spray fonctionne sur des surfaces telles que le ciment, le bois, le verre, le plastique, les tissus, le cuir et les textiles sans altérer leur toucher ou leur apparence, selon ce que le centre a commenté. C’est pourquoi il est déjà appliqué aux surfaces des écoles, des transports et d’autres endroits surpeuplés de Hong Kong.

Malheureusement, l’efficacité du spray contre le type de coronavirus à l’origine de la crise sanitaire actuelle n’a pas encore été testée. Mais il a été démontré qu’il élimine efficacement les particules de calicivirus, qui est un type de coronavirus félin plus résistant que le SRAS-CoV-2.

Cette caractéristique donne une grande valeur au produit, et est que toute solution qui détruit le calicivirus est considérée comme « un étalon-or pour l’efficacité de la désinfection et est plus résistante que le coronavirus en tant que coupable de l’épidémie de COVID-19 », comme indiqué par l’université.

Surtout dans le contexte de la crise sanitaire majeure causée par le coronavirus SARS-CoV-2 en Chine continentale, le virus de Hong Kong peut avoir un impact très modéré. Selon les données officielles, les cas positifs dépassent à peine mille et seulement quatre décès sont à regretter.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News