TERRIFIANT! LE GOUVERNEMENT ENTIER DU BURKINA FASO DÉMISSIONNE

Par Sussy Vozniak, journaliste pour Intelicor Press, Vienne

Paris: Des documents secrets divulgués sur le fiasco au Burkina Faso révèlent des informations troublantes sur les activités d’infiltration du multi-milliardaire américain Bill Gates dans la petite nation africaine et dans la région. Les vétérans d’Intelicor à Paris expriment leur inquiétude face à la démission du gouvernement burkinabé dirigé par le Premier ministre Paul Kaba Thieba

Un éminent vétéran d’Intelicor pense que la raison pour laquelle le président Roch Marc Christian Kabore a demandé la démission du Premier ministre est liée à la question de la libération proposée des moustiques génétiquement modifiés (OGM) au Burkina Faso sous le parrainage de la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’histoire a commencé en janvier 2018, lorsque Bill Gates a promis 45 millions de dollars US à l’initiative sanitaire au Burkina Faso. Certains ont estimé que les fonds étaient un leurre pour couvrir la corruption de hauts responsables du gouvernement pour avoir permis au programme de libérer les moustiques OGM au Burkina Faso. Les moustiques OGM ont été programmés à l’Imperial College de Londres grâce à une subvention de Bill Gates pour stériliser les moustiques naturels et les humains à travers le continent africain au fil du temps.

Les nouvelles terrifiantes du projet secret de stérilisation humaine des Africains avec des moustiques OGM ont alarmé les dirigeants africains, qui ont rapidement dénoncé le président Kabore le forçant à agir. Des équipes similaires travaillent au Mali et en Ouganda. Le gène de l’endonucléase homing (HEG) qui stérilise les moustiques femelles pourrait également être transmis par la salive aux humains pendant les piqûres et l’humain à son tour pourrait le transmettre par des rapports sexuels à un autre humain, dans une cascade qui pourrait avoir exterminé tout le continent noir avant tout pourrait être fait à ce sujet. C’est pourquoi 170 groupes mondiaux ont appelé à un moratoire sur la publication de ces nouvelles technologies d’extinction génétique à la Convention des Nations Unies

Les moustiques OGM ont été introduits illégalement au Burkina Faso depuis le Royaume-Uni en vertu des réglementations de l’UE

De nouvelles preuves provenant d’essais menés aux îles Caïmans, au Panama et au Brésil montrent que les moustiques GM d’Oxitec n’ont pas réussi à réduire la population de moustiques femelles

Cela renforce ce que les critiques ont toujours dit, qu’il ne s’agit pas de moustiques mais de stérilisation.

Les enquêtes ont révélé que, sur les 45 millions de dollars promis par Bill Gates, 10 millions de dollars étaient destinés à la planification familiale

Dans l’accord secret, le ministre de la Santé du Burkina Faso, le professeur Nicolas Meda, a nommé l’épouse du Premier ministre Anne Thieba ambassadrice de la planification familiale

Et donc elle a autorité sur les fonds. Cependant, certains disent que «c’est pour le garder dans la famille», qui a soulevé l’arme à feu, ce qui a déclenché une enquête approfondie du président Kabore et aurait pu révéler les éléments de preuve contre le Premier ministre Thieba. Le vétéran d’Intelicor a déclaré: «Dans tous les cas, nous voyons un modèle, que Bill Gates utilise des pots-de-vin déguisés en dons philanthropiques pour compromettre les dirigeants africains, pour prendre des mesures aux conséquences dévastatrices pour leurs nations».

L’agenda caché n’est généralement pas entièrement compris par les dirigeants africains, poursuit la source. Selon un consultant en affaires qui a été impliqué dans le suivi des investissements de Bill Gates dans la biotechnologie, l’objectif principal de Bill Gates est de faire en sorte que les parts de contrôle dans les entreprises de biotechnologie pour la production alimentaire soient vendues en Afrique comme cultures OGM. Avec des partenaires tels que Monsanto (désormais sous la société allemande Bayer au passé nazi troublé)

Bill Gates contrôlera la sécurité alimentaire et la politique de l’Afrique et pourrait à tout moment exterminer les Noirs africains sur le continent comme ses partenaires l’ont fait au Vietnam et à Auschwitz avec l’agent Orange et le chlore gazeux. Bill Gates a utilisé des pseudo-noms Boko Haram au Nigéria et Al-Shabab (des groupes islamiques locaux autrefois inconnus avec des dizaines d’adeptes) au Kenya pour arrêter les populations d’Afrique noire qui croissent le plus rapidement. Boko Haram, Al-Shabab et ISIS sont tous financés par Bill Gates et ont été formés par Blackwater

Les gouvernements occidentaux sont les coupables du crime, jusqu’à l’arrivée de Donald Trump, les États-Unis étaient le principal sponsor en partenariat avec Bill Gates! Bill Gates détient la majorité des actions de Monsanto / Bayer

Par exemple, l’acquisition par Gates de Bill Gates d’une société de biotechnologie d’un milliard de dollars américains à Boston MA qui imprime de l’ADN pour les cultures OGM https://www.cnbc.com/2018/12/21/bill-gates-backed-start-up- ginkgo-bioworks-prints-synthetic-dna.html lui donnera le contrôle de la sécurité alimentaire en Afrique, si le continent devenait OGM. Les Africains ne renonceraient pas par leur libre arbitre à leurs cultures naturelles pour les OGM, sauf s’ils y sont contraints. Un agronome Anaïs Étienne dit que les Africains seraient laissés sans choix car tous les champs sont défrichés par les combattants de Boko Harma et leurs agriculteurs chassés vers les camps de personnes déplacées et recevraient des cultures OGM à planter pendant la réhabilitation par le biais d’ONG et d’organisations des Nations Unies soutenues par les portes Fondations.

Ismail Kadir, un agent immobilier à Maiduguri, au Nigéria, a déclaré: «Tous mes clients étrangers exploitant des ONG prennent des loyers pendant 5 à 10 ans et je leur demande ce qu’ils feraient ici dans dix ans, s’ils ne pensaient pas que l’insurrection durer aussi longtemps ». Bill Gates exploite un type spécial de philanthropie commerciale, dont le but est de créer le problème de l’insurrection et d’offrir la solution avec des cultures OGM qui le garantira en tant que principal fournisseur de semences et donc de nourriture, puis de le transformer en une entreprise d’une valeur de 1 $ mille milliards de dollars d’ici 2030

D’un autre côté, Claudia McAnthony, experte en santé génésique en congé sabbatique dans un laboratoire d’élite à Paris, déclare que «rendre les Africaines stériles signifierait que leurs femmes iraient en fécondation in vitro (FIV) pour chercher de l’aide pour concevoir, mais leurs ovules ovariens seraient braconné pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires alors que de jeunes Africains sont tués pour des expériences dans des laboratoires européens et américains de sociétés cherchant à cloner des organes humains à vendre, une entreprise d’une valeur de plus de 30 billions de dollars US d’ici 2030 ».

Le Nigeria et le Kenya fournissent la plupart des ovules ovariens utilisés dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires en Europe et en Amérique, seulement pour laisser les donneurs mourir en Afrique en raison d’une insuffisance rénale, d’une insuffisance hépatique, de cancers et d’infections. Il est commode pour Bill Gates d’embaucher pour les crimes contre l’humanité, des personnes se faisant passer pour des islamistes payés en dollars américains par le biais de procurations et imputables aux fondamentalistes islamiques. Bill Gates se présente fréquemment pour des séances de photos sur la polio avec des dirigeants africains et laisse des dons pour alimenter les pratiques de corruption sur le continent. Le programme contre la polio a été une très grande couverture pour Bill Gates en tant que brave homme d’Amérique, alors qu’il l’utilise pour faciliter les opérations clandestines, y compris l’administration d’agents stérilisants

Et utiliser les véhicules marqués comme équipe de vaccination pour transporter les combattants de Boko Haram au-delà des points de contrôle militaires. Le processus a commencé depuis 2009 dans la région de culture alimentaire du nord-est du Nigéria.

Les mercenaires recrutés pour la première fois au Libéria

Sierra-Leone, puis de Libye, Tchad, Niger, par Blackwater / Academie / Xe appartenant à Bill Gates et Monsanto / Bayer

Les combattants sont jumelés 10 000 $ par mois en tant que combattants de Boko Haram au Nigéria (https://www.voanews.com/a/a-13-2009-03-06-voa39…/408730.html) par Bill Gates. Les attaques de Boko Haram s’intensifieront à l’approche des élections au Nigéria, car il est désormais clair que Bill Gates soutient le chef de l’opposition Atiku Abubakar qu’il pourrait convaincre d’autoriser les cultures d’OGM au Nigéria. Lors d’une récente visite aux États-Unis facilitée par Bill Gates, à un moment où le gouvernement est fermé, il est clair qu’Atiku Abubakar n’était pas le bienvenu au sein du gouvernement américain et du Congrès américain, mais pour un coup de publicité et l’occasion de sceller le traiter avec Bill Gates en personne. Atiku Abubakar a été exclu des États-Unis dans l’attente d’une enquête du Congrès américain sur les pratiques de corruption de lui et de sa famille aux États-Unis en provenance du Nigéria

De nombreux experts s’attendent à ce que Bill Gates sponsorise des attaques dramatiques de Boko Haram visant à embarrasser le gouvernement du président Buhari du Nigéria et à aider l’opposition

Certains pensent que Bill Gates utilisant ses mercenaires de Boko Haram a planifié des attaques dans le but d’assassiner de hauts responsables pour démontrer aux Nigérians que leur gouvernement est faible en matière de sécurité. Le gouvernement du Burkina Faso a été en partenariat avec le gouvernement américain sous l’administration Obama et Bill Gates, et a fourni son territoire aux bases militaires américaines pour la formation des meilleurs mercenaires pour que Boko Haram combatte au Nigéria.

Certains ont suggéré que, Bill Gates et George Soros ont financé le coup d’État au Burkina Faso en 2015 pour maintenir ces bases militaires pour le parrainage de l’insurrection au Nigeria et pour la déstabilisation de toute la région ouest-africaine

Les djihadistes parrainés par Bill Gates se sont maintenant retournés contre le gouvernement burkinabé alors que les relations se détérioraient en raison de la pression des dirigeants africains (https://m.news24.com/…/13-dead-in-burkina-faso-after-suspec… attaque-djihadiste-20190102). Les dirigeants africains sont de plus en plus mécontents des actions de Bill Gates sur le continent africain. Plus pénible encore est la connivence avec les dirigeants des pays occidentaux comme la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont collaboré à la déstabilisation de l’Afrique.

La popularité croissante de la Chine est un reflet direct du sentiment de malaise dans les capitales africaines que tous les pays occidentaux sont devenus rouges. Selon Laurent Kosic, un analyste politique à Paris, qui a vécu pendant plus d’une décennie en Afrique, a déclaré: «C’est typique de l’Afrique, ils préfèrent vous éviter que de se battre, mais ce dont ils ont besoin maintenant, c’est d’une interdiction totale de la génétique organismes modifiés à travers le continent ». « L’effort de Bill Gates pour stériliser l’ensemble du peuple noir de l’Afrique avec des aliments OGM et des moustiques OGM correspond bien aux objectifs de l’UNFPA pour dépeupler le continent et fournir un moyen de colonialisme perpétuel » – a-t-il ajouté.

La montre est en marche alors que le président Kabore nomme Christophe Dabire comme nouveau Premier ministre, mais le dernier n’a pas encore été entendu des événements qui se déroulent au Burkina Faso.

Réveillez-vous chers Africains. Bilgates est un diable, basé sur son mouvement de dépeuplement des Africains. Partagez s’il vous plait. »

Source : Facebook

Droit dans ses bottes! Bill Gates annonce le programme : « Vacciner 7 milliards de personnes en bonne santé »

Il a des objectifs à atteindre de gré ou de force, tant que les dirigeants africains laissent faire. Invité dans l’émission The Ellen Show présentée par Ellen DeGeneres du 13 avril 2020, le multimilliardiare philanthro-capitaliste Bill Gates, visiblement réjouit par la situation, a confirmé ses intentions : « Le vaccin changera la donne. »