Le 10 mars 2020, une pétition d’information pour Fort Detrick a été publiée sur le site Web de la Maison Blanche.

La pétition faisait état d’une série d’événements remarquables qui conduisaient à la conclusion que le Covid-19 était une «création d’armes biologiques de la CIA au laboratoire de Fort Detrick aux États-Unis d’Amérique».

Et en mars 2020, un grand nombre de reporters anglais rapportent la fermeture de Fort Detrick et la suppression de la pétition « affichant 404 non trouvés ».

Passons en revue les événements marquants:

En juillet 2019, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont fermé l’institut top secret de recherche médicale de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur les maladies infectieuses à Fort Detrick après son manquement présumé à se conformer à l’inspection de sécurité.

Pendant ce temps, en janvier 2020, un médecin de Washington DC a également été «empêché» de tester le coronavirus aux États-Unis d’Amérique. Le Dr Helen Y. Chu, spécialiste des maladies infectieuses à Seattle, a tenté de procéder à des tests précoces pour le nouveau coronavirus, mais s’est heurté à des formalités administratives avant de contourner les autorités fédérales et de confirmer un cas.

Les développements suggèrent que le CDC était au courant de la fuite de coronavirus aussi tôt qu’en juin et juillet 2019.

En août 2019, une «grippe» à grande échelle a tué plus de 10 000 personnes. La direction du CDC a blâmé les cigarettes électroniques et a ouvert une enquête sur 193 cas infectieux. Aussitôt, la maladie infectieuse a éclaté dans plus de 22 États.

En septembre 2019, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a accordé à Greffex Inc, un contrat de 18 900 000 $ pour développer le vaccin contre le coronavirus. Le contrat a été donné à une société de génie génétique basée au Texas. Le 20 février 2020, le New York Post titrait «une société basée au Texas aurait créé un vaccin contre le coronavirus». « Désormais, le vaccin passera à l’expérimentation animale par les agences gouvernementales nécessaires – la FDA aux États-Unis d’Amérique et les organismes de réglementation similaires en Chine et dans d’autres pays fortement touchés », ajoute le reportage.

Le 19 octobre, les États-Unis d’Amérique ont organisé l’événement 201- A Global Pandemic Exercise avec la participation du directeur adjoint de la CIA.

L’événement 201 simule une flambée d’un nouveau coronavirus transmis de chauve-souris à des porcs à des personnes qui finit par devenir efficacement transmissible de personne à personne, conduisant à une grave pandémie.

De plus, en octobre 2019, l’équipe des jeux militaires des Etats-Unis d’Amérique a visité la ville de Wuhan en Chine et y est restée pendant 10 jours, mais aucun soldat n’a pu jouer au jeu à cause du soi-disant carneau.

Il existe également des rapports selon lesquels un vaccin pour guérir le coronavirus est produit en Israël et l’État controversé revendique son brevet En novembre 2019, une pneumonie d’origine minée a été découverte en Chine lorsque Covid-19 a éclaté au South China Seafood Market. Et en février 2020, l’épidémie dans le monde a éclaté.

Après avoir contacté des centaines de milliers de personnes [, actuellement des millions – MIRASTNEWS] et tué des [, actuellement des dizaines de – MIRASTNEWS] milliers de personnes dans le monde, le virus mortel est entré dans le palais du Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également été diagnostiqué corona positif et la propagation du virus se poursuit dans environ 200 pays dans le monde.

Après la suppression de la pétition, les médias locaux et internationaux ont demandé à l’administration de Washington de publier la raison de la fermeture de Fort Detrick, de préciser si le laboratoire est l’unité de recherche pour le nouveau Coronavirus et s’il y a une fuite de virus.

Ce n’est pas la fin de cette conspiration, des scientifiques et des experts avec des faits et des chiffres ont affirmé que Covid-19 n’est pas une maladie infectieuse d’origine naturelle, mais un virus généré en laboratoire pour créer la panique et la peur parmi les gens ainsi que pour parvenir à une politique mondiale et l’agenda économique.

Il existe également des rapports selon lesquels un vaccin pour guérir le coronavirus est produit en Israël et l’État controversé revendique son brevet et a clairement fait savoir au monde que le vaccin contre la guérison ne sera fourni qu’aux États qui reconnaissent l’existence d’Israël en tant que état indépendant.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Global Village Space

Le Pentagone lance-t-il des bombes biologiques contre l’Europe?

Rédigé par ORIENTAL REVIEW le 21/08/2017

Les médias en Europe mentionnent rarement l’augmentation des flambées de maladies dangereuses en Ukraine. Personne ne l’a mentionné, à l’exception du représentant de l’UNICEF en Ukraine, Giovanna Barberis, et de quelques chaînes de télévision ukrainiennes. Mais en attendant, le problème dans ce pays a atteint des proportions catastrophiques.

Dans la ville d’Izmail (région d’Odessa) à l’été 2016, une épidémie d’une mystérieuse infection intestinale a frappé particulièrement les enfants de cette ville. Plus de 400 enfants ont été hospitalisés, littéralement en une seule période de 24 heures. La cause de l’épidémie n’a pas été identifiée. La même année, l’Ukraine a été «frappée» par une étrange épidémie de grippe porcine, entraînant le SRAS. Fin 2016, l’Union européenne a institué une interdiction de six mois sur les importations de poulet de n’importe où en Ukraine, après que des infections à la grippe aviaireont été documentées dans la région de Kherson. Et une épidémie inexplicable de botulisme (de manger du poisson contaminé, conduisant à des spasmes musculaires, à la suffocation et à la mort) se poursuit cette année. Les institutions médicales n’avaient pas d’antitoxine disponible, et donc plusieurs dizaines de citoyens ukrainiens sont morts dans une douleur atroce.

Il ne semble pas que quiconque en Ukraine ou en Europe enquête sur les sources de ces infections. Aujourd’hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi cela se produit.

En août 2005, le ministère ukrainien de la Santé et le ministère américain de la Défense ont signé un «accord concernant la coopération dans le domaine de la prévention de la prolifération des technologies, des agents pathogènes et de l’expertise pouvant être utilisés dans le développement d’armes biologiques».

Dès que cet accord a été conclu, une institution connue sous le nom de Laboratoire central de référence (CRL) a ouvert ses portes à Odessa, basée à l’Institut de recherche anti-peste de Mechnikov et spécialisée dans l’étude des agents pathogènes humains (le ministère américain de la Défense a investi environ 3,5 millions de dollars dans le projet, avec les travaux effectués par son sous-traitant de longue date, Black & Veatch Special Projects Corp.), en plus des laboratoires de diagnostic à Dnipropetrovsk, Lviv, Luhansk et Merefa (près de Kharkov). Il est intéressant de noter que la sécurité a été renforcée au laboratoire de Merefa, qui est désormais une installation de niveau de biosécurité 3 (autorisée à travailler sur des souches de virus et de bactéries humains mortels pouvant servir d’armes biologiques).

À l’intérieur de l’Institut de recherche anti-peste de Mechnikov: «Attention! Entrée réservée au personnel autorisé »

Aucun des LCR n’est sous la juridiction de l’État dans lequel ils se trouvent et leur travail est fermé aux étrangers. Le personnel est principalement des citoyens américains bénéficiant de l’immunité diplomatique. En d’autres termes, aucun représentant du pays hôte n’est autorisé à accéder à ces laboratoires (pas même aux autorités de santé publique). Le nombre d’employés (entre 50 et 250) dépasse le nombre d’employés qui seraient nécessaires pour effectuer ce type de travail dans un établissement civil. Les laboratoires sont dirigés par des officiers de haut rang de l’armée américaine, experts en armes biologiques et en terrorisme biologique.

Des laboratoires similaires ont également ouvert à Kiev, Kherson, Vinnytsia, Ternopil et Oujhorod avant 2014. Un total de 183 millions de dollars a été investi dans ces projets. Depuis le coup d’État de 2014, les événements en Ukraine liés à ces questions ont été tenus secrets – les journalistes de la presse «indépendante» ukrainienne ne sont pas autorisés à enquêter.

De nombreux experts estiment que le projet américain de «biosécurité» qui est responsable du lancement de ce réseau de bio-laboratoires en Ukraine n’est rien d’autre qu’un moyen de contourner la Convention de 1972 sur les armes biologiques. Ces laboratoires biologiques militaires, censés « réduire les menaces biologiques » au sein d’un État particulier, sont en fait un réseau sous le contrôle du Pentagone qui étudie l’impact des virus et des bactéries sur un patrimoine génétique spécifique, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux ou des plantes.

Et une demande faite par l’US Air Force Office of Air Education and Training Command pour des échantillons d’ADN et de liquide synovial de Russes d’origine européenne a suscité une curiosité accrue au sujet des laboratoires biologiques de l’armée américaine et du potentiel de guerre biologique menée contre les membres slaves du corps diplomatique.

Naturellement, cette demande a provoqué une tempête de questions, mais le Commandement a refusé de fournir la moindre réponse. Les experts en armes biologiques affirment que ces types d’échantillons spécifiques sont principalement nécessaires lorsqu’une arme biologique est conçue pour détruire une population spécifique – dans ce cas, les Russes (caucasiens).

Compte tenu des facteurs de risque actuels en Ukraine (le conflit armé en est maintenant à sa quatrième année, une augmentation significative de la criminalité a été documentée et la situation politique est instable), il n’est pas difficile d’imaginer la menace qu’un État ukrainien qui est calé – plein de laboratoires biologiques militaires pourraient poser à la Russie, ainsi qu’aux pays de l’Union européenne.

En fait, le véritable objectif de ces LCR a été décrit par le journaliste Jeffrey Silverman. Il affirme que l’objectif des laboratoires est d’étudier les armes biologiques dans un endroit éloigné des États-Unis. De plus, le matériel des laboratoires permettra de:

Contourner l’interdiction de 1972 de la Convention de Genève sur les armes bactériologiques et à toxines, ainsi que le protocole additionnel à cette convention, élaboré dans les années 90, qui vérifierait les efforts des signataires du traité pour se conformer à ses dispositions (et qui, soit dit en passant, le Les États-Unis ont refusé de ratifier en 2001). Testez les agents biologiques sur le terrain, en les rendant plus virulents, en suivant leur propagation et en ajustant leurs attributs. Élargir leur base de connaissances, développer la technologie pour attaquer des installations d’armes biologiques et améliorer les capacités de l’industrie pharmaceutique en développant des médicaments et des vaccins contre une variété d’agents pathogènes. Mener des opérations de sabotage destinées à causer des dommages économiques aux pays proches des sites de ces laboratoires.

Il ne faut pas non plus surestimer les mesures de sécurité prises dans ces laboratoires: aux États-Unis, des microbiologistes américains ont récemment trouvé une boîte en carton contenant des échantillons de variole qui avaient été oubliés dans une salle de stockage du NIH dans les années 1950. Ils ont également envoyé des spores d’anthrax actives à leurs collègues et expédié un échantillon de ce qui était censé être un virus de la grippe aviaire moins virulent au département américain de l’Agriculture qui s’est ensuite avéré avoir été accidentellement contaminé par le H5N1 – alors qui sait quoi pourrait se produire dans l’Ukraine abandonnée. Et cela sans parler du récent scandale des spores d’anthrax vivantes qui ont été distribuées aux laboratoires d’au moins 20 États, ainsi qu’à sa propre base militaire en Corée du Sud, où 22 personnes ont dû être soignées.

Les militaires américains ne peuvent pas non plus être considérés comme de grands humanitaires, malgré leurs excuses – 60 ans en retard – aux Guatémaltèques qu’ils ont délibérément infectés par la syphilis et la gonorrhée.

Un médecin anonyme tire du sang de l’une des expériences de Tuskegee sur la syphilis, Guatemala, 1948

Les installations financées par les États-Unis à l’intérieur des frontières de l’ancienne Union soviétique font partie de l’expansion du système mondial de laboratoires de Washington (il existe environ 400 laboratoires similaires dans le monde entier). Les mêmes types de problèmes surgissent dans de nombreux pays où de tels complexes sont apparus. Par exemple, en 2010, l’Indonésie a insisté pour que le laboratoire de recherche médicale NAMRU-2 de la marine américaine soit fermé. Le gouvernement indonésien n’a aucun contrôle sur les opérations de l’établissement, malgré le fait qu’il se trouve dans un complexe de bâtiments appartenant au ministère de la Santé du pays. Jakarta avait documenté des expériences très secrètes et la surveillance non autorisée des recherches de son propre pays qui y était effectuée. Cette décision a également été motivée par les demandes américaines de statut diplomatique pour le personnel de laboratoire et son refus de fournir gratuitement les résultats obtenus à partir d’études sur des échantillons du virus H5N1 de la «grippe aviaire» prélevés sur le sol indonésien.

Lorsqu’on demande aux porte-parole des responsables politiques américains pourquoi ces laboratoires militaires sont construits, ils offrent toujours la même réponse. Censément, il s’agit de «la protection et la prospérité de la population locale, car l’URSS a laissé des virus et des bactéries dangereux». Mais la vérité est que les faits indiquent le contraire. Ce n’est un secret pour personne qu’un virus de la grippe aviaire génétiquement modifié pouvant être transmis entre humains a été créé dans un centre médical aux Pays-Bas, avec l’aide des National Institutes of Health des États-Unis. L’Union européenne a ensuite dû dépenser des millions d’euros pour protéger ses citoyens, et les vaccins ont été achetés auprès de sociétés pharmaceutiques américaines.

Des questions se posent également sur le fait que, bien que des épidémies d’infections dangereuses soient généralement détectées en Afrique et en Asie du Sud, l’armée américaine montre un intérêt accru pour les pays qui présentent un risque d’épidémie relativement faible, mais qui sont situés près des frontières de Les plus grands rivaux géopolitiques de l’Amérique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ORIENTAL REVIEW