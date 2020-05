La recherche sur les coronavirus a été financée par Fauci

Affirmation ridicule: Fauci a donné 3,7 millions de dollars au laboratoire de Wuhan en RÉALITÉ: FAUCI A DONNÉ 7,4 MILLIONS DE WUHAN LAB

Il l’a fait via deux subventions distinctes, l’une accordée en 2015 et l’autre en 2019. Snopes appelle B.S. comme d’habitude et en disant que Trump a donné le financement pendant son mandat, mais ce n’est pas ainsi que cela a fonctionné, Trump n’a jamais approuvé autre chose qu’une caisse noire à partir de laquelle Fauci a écrit les chèques à l’insu de Trump. ET PIRE:

Fauci a fait cela parce que la recherche pour donner de nouvelles capacités aux virus a été *officiellement* interdite aux États-Unis d’Amérique et après cela, Fauci avait besoin du travail effectué ailleurs. Il n’est pas douteux que Fauci ait déplacé le «développement de virus» à Wuhan après son interdiction officielle aux États-Unis d’Amérique et que Fauci ait payé spécifiquement pour la recherche sur les coronavirus.

Cela revient à une vieille histoire – où des virus ont été introduits en contrebande en Amérique du Nord (selon la rumeur, ils venaient du Canada mais peu importe, Fort Detrick est toujours un soupçon) – introduit en contrebande à Wuhan après l’interdiction de développement aux États-Unis d’Amérique – Si Fauci a financé le laboratoire de Wuhan comme cela après l’interdiction du développement aux États-Unis d’Amérique, puis Fauci a probablement tiré les bonnes cordes pour obtenir les meilleures variantes livrées à Wuhan.

Fauci devrait être en profondeur pour cette tâche, mais il n’est probablement pas dû à la subversion. Ce virus est le BÉBÉ DE FAUCI (FAUCI’S BABY), et regardez: Il est l’un des 5 meilleurs gars de la fondation Gates.

Le Dr Fauci a soutenu un laboratoire controversé de Wuhan avec des millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique pour la recherche sur les coronavirus à risque

La recherche biomédicale protège finalement la santé publique, a déclaré le Dr Anthony Fauci, en expliquant son soutien à la recherche controversée. Chip Somodevilla / Getty Images

Le Dr Anthony Fauci est un conseiller du président Donald Trump et quelque chose d’un héros populaire des Etats-Unis d’Amérique pour son leadership calme et constant pendant la crise pandémique. Au moins un sondage montre que les Américains font plus confiance à Fauci qu’à Trump pour la pandémie de coronavirus – et peu de scientifiques sont décrits à la télévision par Brad Pitt.

Mais l’année dernière, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l’organisation dirigée par le Dr Fauci, a financé des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan et d’autres institutions pour des travaux de recherche sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris.

En 2019, avec le soutien du NIAID, les National Institutes of Health ont engagé 3,7 millions de dollars sur six ans pour des recherches qui comprenaient des travaux sur le gain de fonction. Le programme a suivi un autre projet de 3,7 millions de dollars sur 5 ans pour la collecte et l’étude des coronavirus de chauve-souris, qui s’est terminé en 2019, ce qui porte le total à 7,4 millions de dollars.

De nombreux scientifiques ont critiqué le gain de la recherche fonctionnelle, qui implique de manipuler des virus en laboratoire pour explorer leur potentiel d’infecter les humains, car cela crée un risque de déclencher une pandémie en cas de libération accidentelle.

Le SARS-CoV-2, le virus qui provoque actuellement une pandémie mondiale, serait originaire de chauves-souris. Le renseignement des Etats-Unis d’Amérique, après avoir affirmé à l’origine que le coronavirus s’était produit naturellement, a concédé le mois dernier que la pandémie était peut-être due à une fuite du laboratoire de Wuhan. (À ce stade, la plupart des scientifiques disent qu’il est possible, mais peu probable, que le virus pandémique ait été conçu ou manipulé.)

Le Dr Fauci n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Newsweek. Le NIH a répondu par une déclaration qui disait en partie: « La plupart des virus humains émergents proviennent de la faune sauvage, et ceux-ci représentent une menace importante pour la santé publique et la biosécurité aux États-Unis d’Amérique et dans le monde, comme le démontre l’épidémie de SRAS de 2002-03 et l’actuelle Pandémie de COVID-19 … la recherche scientifique indique qu’il n’y a aucune preuve suggérant que le virus a été créé en laboratoire. »

La recherche du NIH comprenait deux parties. La première partie a commencé en 2014 et impliquait la surveillance des coronavirus de chauve-souris, et avait un budget de 3,7 millions de dollars. Le programme a financé Shi Zheng-Li, un virologue du laboratoire de Wuhan, et d’autres chercheurs pour enquêter et cataloguer les coronavirus de chauves-souris dans la nature. Cette partie du projet a été achevée en 2019.

Une deuxième phase du projet, qui a débuté cette année-là, comprenait des travaux de surveillance supplémentaires mais également des recherches sur le gain de fonction afin de comprendre comment les coronavirus de chauves-souris pouvaient muter pour attaquer les humains. Le projet était dirigé par EcoHealth Alliance, un groupe de recherche à but non lucratif, sous la direction du président Peter Daszak, expert en maladies écologiques. Le NIH a annulé le projet vendredi dernier, le 24 avril, a rapporté Politico. Daszak n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Newsweek.

La proposition de projet stipule: « Nous utiliserons des données sur la séquence de protéines S, la technologie des clones infectieux, des expériences d’infection in vitro et in vivo et l’analyse de la liaison aux récepteurs pour tester l’hypothèse selon laquelle les seuils de divergence en% dans les séquences de protéines S prédisent le potentiel de débordement. » En termes simples, le «potentiel de retombée» fait référence à la capacité d’un virus de passer des animaux aux humains, ce qui nécessite que le virus puisse se fixer aux récepteurs dans les cellules des humains. Le SRAS-CoV-2, par exemple, est apte à se lier au récepteur ACE2 dans les poumons humains et d’autres organes.

Selon Richard Ebright, expert en maladies infectieuses à l’Université Rutgers, la description du projet fait référence à des expériences qui amélioreraient la capacité du coronavirus de chauve-souris à infecter les cellules humaines et les animaux de laboratoire en utilisant des techniques de génie génétique. Au lendemain de la pandémie, c’est un détail notable.

Ebright, avec de nombreux autres scientifiques, a été un opposant vocal à la recherche sur le gain de fonction en raison du risque qu’elle présente de créer une pandémie par la libération accidentelle d’un laboratoire.

Le Dr Fauci est réputé pour son travail sur la crise du VIH / sida dans les années 1990. Né à Brooklyn, il a obtenu son premier diplôme de sa classe au Cornell University Medical College en 1966. En tant que chef du NIAID depuis 1984, il a été conseiller de chaque président des Etats-Unis d’Amérique depuis Ronald Reagan.

Il y a dix ans, lors d’une controverse sur la recherche du gain de fonction sur les virus de la grippe aviaire, le Dr Fauci a joué un rôle important dans la promotion de ce travail. Il a fait valoir que la recherche valait le risque qu’elle comportait, car elle permet aux scientifiques de préparer des préparatifs, comme enquêter sur d’éventuels médicaments antiviraux, qui pourraient être utiles en cas de pandémie.

Le travail en question était un type de recherche sur le gain de fonction qui impliquait de prendre des virus sauvages et de les faire passer par des animaux vivants jusqu’à ce qu’ils mutent sous une forme qui pourrait constituer une menace pandémique. Les scientifiques l’ont utilisé pour prendre un virus mal transmis entre humains et en faire un virus hautement transmissible, caractéristique d’un virus pandémique. Ce travail a été effectué en infectant une série de furets, permettant au virus de muter jusqu’à ce qu’un furet qui n’avait pas été délibérément infecté ait contracté la maladie.

Le travail comporte des risques qui inquiètent même les chercheurs aguerris. Plus de 200 scientifiques ont demandé l’arrêt des travaux. Le problème, ont-ils dit, est qu’il augmente la probabilité qu’une pandémie se produise par un accident de laboratoire.

Le Dr Fauci a défendu le travail. « [D]éterminer le talon d’Achille moléculaire de ces virus peut permettre aux scientifiques d’identifier de nouvelles cibles de médicaments antiviraux qui pourraient être utilisées pour prévenir l’infection chez les personnes à risque ou pour mieux traiter ceux qui deviennent infectés », ont écrit Fauci et deux coauteurs dans le Washington Post du 30 décembre 2011. « Des décennies d’expérience nous apprennent que la diffusion d’informations obtenues grâce à la recherche biomédicale à des scientifiques et à des responsables de la santé légitimes fournit une base essentielle pour générer des contre-mesures appropriées et, en fin de compte, protéger la santé publique. »

Néanmoins, en 2014, sous la pression de l’administration Obama, le National of Institutes of Health a institué un moratoire sur les travaux, suspendant 21 études.

Trois ans plus tard, cependant – en décembre 2017 – le NIH a mis fin au moratoire et la deuxième phase du projet NIAID, qui comprenait la recherche sur le gain de fonction, a commencé. Le NIH a établi un cadre pour déterminer comment la recherche se déroulerait: les scientifiques doivent obtenir l’approbation d’un groupe d’experts, qui décidera si les risques étaient justifiés.

Les examens ont en effet été menés, mais en secret, pour lesquels le NIH a attiré des critiques. Début 2019, après qu’un journaliste du magazine Science a découvert que le NIH avait approuvé deux projets de recherche sur la grippe utilisant des méthodes de gain de fonction, les scientifiques qui s’opposent à ce type de recherche ont excité le NIH dans un éditorial du Washington Post.

« Nous avons de sérieux doutes quant à savoir si ces expériences doivent être menées », ont écrit Tom Inglesby de l’Université Johns Hopkins et Marc Lipsitch de Harvard. « [L] es délibérations étant tenues à huis clos, aucun de nous n’aura l’occasion de comprendre comment le gouvernement est parvenu à ces décisions ou de juger de la rigueur et de l’intégrité de ce processus. »

Des experts en guerre biologique se demandent pourquoi le Canada envoie des virus mortels en Chine

« Je pense que les activités chinoises … sont très suspectes », a déclaré un expert après avoir révélé qu’un laboratoire de Winnipeg avait envoyé des échantillons d’Ebola et d’hénipavirus en Chine.

Les chercheurs travaillent au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, au Manitoba, où le «cocktail» d’anticorps ZMapp a été créé pour lutter contre Ebola.

L’année dernière, lors d’un exercice de lutte contre la pandémie à l’université Johns Hopkins, un agent pathogène basé sur l’émergence du virus Nipah a été libéré par des extrémistes fictifs, tuant 150 millions de personnes.

Un scénario moins apocalyptique tracé par un panel états-unien de ruban bleu envisageait que Nipah soit dispersé par des terroristes et faisant plus de 6000 morts aux États-Unis d’Amérique.

Des scientifiques du Laboratoire national de microbiologie (LNM) du Canada ont également déclaré que le bogue hautement mortel est une bio-arme potentielle.

Mais en mars, ce même laboratoire a expédié des échantillons de la famille des hénipavirus et d’Ebola en Chine, soupçonnée depuis longtemps de mener un programme de guerre biologique secrète(BW).

La Chine nie fermement qu’elle fabrique des armes germinales, et les responsables canadiens affirment que l’envoi faisait partie de ses efforts pour soutenir la recherche en santé publique dans le monde entier. Le partage international de tels échantillons est une pratique relativement courante.

Mais certains experts soulèvent des questions au sujet du transfert de mars, qui semble être au centre d’une enquête obscure de la GRC et du renvoi d’un scientifique de haut niveau du LNM de Winnipeg.

« Je dirais que cette « contribution » canadienne pourrait être contre-productive », a déclaré Dany Shoham, expert en guerre biologique et chimique à l’Université Bar-Ilan d’Israël. «Je pense que les activités chinoises… sont très suspectes, en termes d’exploration (au moins) de ces virus en tant qu’agents BW.»

James Giordano, professeur de neurologie à l’Université de Georgetown et agrégé supérieur en biowarfare au Commandement des opérations spéciales des États-Unis d’Amérique, a déclaré que c’était inquiétant sur plusieurs fronts.

Les investissements croissants de la Chine dans la bio-science, l’éthique plus souple autour de l’édition de gènes et d’autres technologies de pointe et l’intégration entre le gouvernement et le monde universitaire font craindre que de tels agents pathogènes soient militarisés, a-t-il déclaré.

Cela pourrait signifier un agent offensant, ou un germe modifié libéré par des mandataires, pour lequel seule la Chine a le traitement ou le vaccin, a déclaré Giordano, co-responsable du programme Brain Science et Global Law and Policy Program de Georgetown.

« Ce n’est pas une guerre en soi », a-t-il dit. « Mais ce qu’il fait, c’est tirer parti de sa capacité à agir en tant que sauveur mondial, ce qui crée ensuite divers niveaux de dépendances macro et microéconomiques et de bioénergie. »

Interrogée pour savoir si la possibilité que les germes canadiens soient détournés vers un programme chinois d’armes est liée à d’autres bouleversements au laboratoire de microbiologie, la porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada, Anna Maddison, a déclaré cette semaine que l’agence « continue d’examiner la question administrative ».

L’agence a divulgué la semaine dernière qu’elle avait envoyé des échantillons d’Ebola et de l’hénipavirus – qui comprend Nipah et Hendra – en Chine en mars. Il était destiné à la recherche sur les virus, dans le cadre de la mission de l’agence de soutenir la recherche internationale en santé publique, a déclaré un porte-parole.

Le mois dernier, un scientifique réputé du LNM – Xiangguo Qiu – aurait été escorté hors du laboratoire avec son mari, un autre biologiste, et des membres de son équipe de recherche. L’agence a déclaré qu’elle enquêtait sur un «problème administratif» et avait signalé une possible violation de la politique à la GRC. Peu de choses ont été dites sur l’affaire.

La Chine est signataire de la Convention sur les armes biologiques depuis 1984 et a maintes fois insisté sur le fait qu’elle respectait le traité interdisant le développement d’armes biologiques.

Mais les soupçons ont persisté, le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique et d’autres agences ayant déclaré publiquement aussi récemment qu’en 2009 qu’ils pensaient que la Chine avait des agents biologiques offensants.

Bien qu’aucun détail ne soit apparu dans la littérature ouverte, la Chine est «communément considérée comme ayant un programme de guerre biologique actif», déclare la Fédération des scientifiques des Etats-Unis d’Amérique. Un responsable de l’Institut de recherche médicale de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur la défense chimique inculpé le mois dernier. La Chine est le leader mondial des «menaces» de toxines.

Dans un article universitaire de 2015, Shoham – du Bigin-Sadat Center de Bar Illan pour les études stratégiques – affirme que plus de 40 installations chinoises sont impliquées dans la production d’armes biologiques.

L’Académie chinoise des sciences médicales militaires a en fait développé un médicament contre le virus Ebola – appelé JK-05 – mais peu de choses ont été divulguées à ce sujet ou sur la possession par le centre de défense du virus, incitant à la spéculation que ses cellules Ebola font partie de l’arsenal de la guerre biologique en Chine, a déclaré Shoham. National Post.

Ebola est classé comme agent de bioterrorisme de «catégorie A» par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique, ce qui signifie qu’il pourrait être facilement transmis d’une personne à une autre, entraînerait des taux de mortalité élevés et «pourrait provoquer la panique». Le CDC classe le Nipah comme une substance de catégorie C, un pathogène émergent mortel qui pourrait être conçu pour une diffusion de masse.

Le Nipah, qui a été vu pour la première fois en Malaisie en 1998, a provoqué une série d’épidémies en Asie de l’Est et du Sud, avec des taux de mortalité pour la plupart supérieurs à 50% et jusqu’à 100%, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. Il peut provoquer une encéphalite, une enflure cérébrale souvent mortelle, et n’a pas de traitement ou de vaccin connu.

L’exercice Johns Hopkins – appelé Clade X – impliquait une version de Nipah modifiée pour être plus facilement transmise entre les personnes. Le Groupe d’étude du ruban bleu des Etats-Unis d’Amérique sur la biodéfense a fait précéder son rapport de 2015 d’un scénario impliquant la libération intentionnelle de Nipah par pulvérisation d’aérosol.

L’utilisation extensive et controversée de la Chine de l’édition de gènes CRISPR et des technologies connexes permet au pays de concevoir des germes comme Nipah pour les rendre encore plus dangereux, a déclaré Giordano.

