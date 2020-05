Stratégies économiques: comment les investissements peuvent protéger la Russie et la Chine?

Image d’archives

Le gouvernement russe, par décret, a autorisé les ressources du Fonds national d’investissement – FNB pour son acronyme russe – à être investies dans des obligations du gouvernement chinois en yuan. Cette décision peut être une stratégie pour éviter les risques économiques liés aux sanctions, selon plusieurs experts.

La Chine a été incluse dans la liste des pays dont les obligations de dette publique peuvent être achetées par la FNB russe pour un montant d’au moins 1 milliard de yuans.

Le décret a également ajouté le yuan à la liste des devises pour l’investissement des ressources FNB, qui ne comprenait auparavant que sept devises de réserve: le dollar des Etats-Unis d’Amérique, l’euro, la livre sterling, le dollar australien et le dollar canadien, en plus Franc suisse et yen japonais.

De l’avis des autorités russes, l’inclusion du yuan dans la structure monétaire de la FNB pourrait le stabiliser et avoir un effet positif sur les revenus de la gestion des actifs du Fonds national d’investissement russe.

Cependant, l’expert Konstantín Ordov considère que les opportunités d’investissement des ressources de la FNB sont actuellement limitées par le risque d’instruments financiers, y compris les restrictions à l’achat d’obligations libellées en yuan.

Port sûr dans une mer de sanctions

Selon l’expert Sergey Suverov, la décision du gouvernement russe d’élargir les opportunités d’investissement pour les actifs de la FNB est liée, entre autres, aux préoccupations concernant les sanctions et leurs risques. Bien que les risques pesant sur de nouvelles sanctions aient pu être réduits, il reste certaines sanctions. Pour cette raison, la Russie essaie de minimiser les risques financiers des sanctions et cherche à investir dans des actifs qui ne comportent pas de risques politiques.

« Apparemment, le gouvernement russe voit des risques de sanctions supplémentaires de la part des États-Unis d’Amérique. Cela pourrait très bien être dû au dernier accord OPEP+, aux garanties et obligations assumées par les parties, ainsi qu’aux conséquences qu’elles peuvent entraîner si les accords ne sont pas respectés », a expliqué Ordov.

L’expert n’a pas non plus exclu la possibilité que les investissements dans le yuan et ses dérivés soient un moyen de stimuler les investissements chinois dans l’économie russe, ce qui entraîne le désir de la partie chinoise d’avoir une « garantie ». Cette décision pourrait également être une étape de préparation pour effectuer des transactions en yuan dans le commerce international.

Covid-19: « Les conséquences économiques peuvent être beaucoup plus graves que la pandémie elle-même »

L’Organisation mondiale de la santé [OMS] a lancé une action défensive. Au milieu de la crise de crédibilité de l’organisation, son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré sur des incroyants qui ont détourné le regard quand, fin janvier, il a averti que Covid-19 représentait une urgence de santé publique pour le monde.

L’OMS riposte

Après avoir été attaqué et interrogé par une série d’attaques coordonnées à la hâte, où le président des États-Unis, Donald Trump, a planté le drapeau de l’insurrection et a fait écuyer le reste des dirigeants du G7, le chef de l’OMS a martelé face à une conférence virtuelle: « Le monde aurait dû écouter attentivement l’OMS ».

Il faisait référence à l’avertissement selon lequel, le 30 janvier, alors que la situation posée par le coronavirus en Chine n’était pas encore devenue folle et qu’il pouvait encore être confronté à plus de sérieux et de rigueur, l’agence a déclaré que le virus constituait une urgence de santé publique au niveau global.

Les pays doivent permettre à l’OMS d’opérer au niveau mondial car sinon, les conséquences de cette crise peuvent être très longues et très dures, explique Sergio Fernández Riquelme, docteur en sociologie, historien et écrivain.

Il abonde que « cette crise des coronavirus a montré que les institutions internationales ont très peu, ou sont au service de très peu de pays. Chaque pays a pris ses mesures, lancé ses propres campagnes, » sauvez-vous qui peuvent, « pratiquement sur le marché d’achat des dispositifs médicaux, lorsqu’il s’agit de s’entraider, et l’OMS, qui devrait avoir un rôle crucial et silencieux, directeur, dans cette pandémie, je pense qu’elle a été bien en deçà des attentes. »

Le directeur exécutif du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, Michael J. Ryan, a également pris la parole lors de la conférence. Il a déclaré que la suppression hâtive des quarantaines pourrait avoir un impact plus important sur l’économie.

Il a souligné la responsabilité de chaque pays lors de l’évaluation de l’effet que la fermeture de certains secteurs peut avoir sur leur économie, la qualifiant de l’effet que leurs ouvertures peuvent avoir sur la vie. Il a souligné qu’il ne fallait pas perdre de vue les expériences que chaque pays fait ressortir et l’importance de les partager avec les autres.

« Ce débat qui se déroule toujours entre la santé ou l’économie doit être surmonté et une optique doit être développée qui intègre les deux dimensions, car sinon, comme on le voit dans les prévisions de nombreux pays d’Europe et principalement d’Espagne, les conséquences socio-économiques peuvent être beaucoup plus grave que la pandémie elle-même », explique Fernández Riquelme.

Des enfants en danger?

Dans ce raz de marée de contradictions de spécialistes et de dirigeants concernant tout ce qui concerne le coronavirus, au Royaume-Uni, ils ont publié des informations alarmantes: un nouveau syndrome lié au coronavirus affecte les enfants, selon le National Health Service [NHS, pour son acronyme de ce pays.

Et il a été précédemment déclaré que les effets de Covid-19 chez les enfants étaient pratiquement sans importance. « On craint de plus en plus qu’un syndrome inflammatoire lié [à Covid-19] apparaisse chez les enfants au Royaume-Uni, ou qu’il puisse y avoir un autre pathogène infectieux, non encore identifié, associé à ces cas », ont-ils rapporté dans le département des Services de santé. Le Health Service Journal informe les chefs de la santé d’un conseil du NHS.

«D’abord, on nous a dit qu’il s’agissait d’une grippe normale, que rien n’allait se produire, après qu’elle n’affectait que les personnes âgées ou les personnes ayant déjà souffert de maladies, et maintenant des études indiquent qu’elle peut également toucher les enfants même très durement. Il est temps que les techniciens se manifestent et que les politiciens s’éloignent, car de nombreux spécialistes se demandent si le manque de confiance a commencé en Espagne ou dans d’autres pays, pour les enfants, pour les plus fragiles», observe l’analyste.

En ce sens, en Espagne, une grande partie de la population était très inquiète le premier week-end, lorsque des enfants de moins de 14 ans pouvaient commencer à quitter le confinement pour de courtes promenades. Ils ont critiqué le non-respect des règles, comme le manque de distance sociale, le départ des deux parents, au lieu d’un, accompagnéleurs enfants, ou le départ d’adultes sans enfants, ce qui était également interdit.

Pour le professeur également à l’Université de Murcie, « il est temps pour les citoyens de faire un pas en avant, non seulement de prêter attention aux politiciens ou à l’État, mais ils doivent eux-mêmes être responsables de leurs propres actions ».

Bayer se vante-t-il de ses bénéfices d’un million de dollars grâce au Covid-19?

Au milieu du chaos et de tant de douleur face à la perte de vies humaines, d’emplois et d’un océan d’incertitude pour l’avenir à moyen et long terme de la santé et de l’économie des travailleurs et de pays entiers, le président du conseil de Bayer, Werner Baumann, a montré le véritable intérêt de l’entreprise dans cette pandémie:

« Nous avons démontré notre capacité à poursuivre avec succès nos opérations commerciales dans un environnement difficile », a-t-il déclaré, annonçant que les bénéfices de Bayer ont grimpé de 20% [l’équivalent d’environ 1,63 milliard de dollars] au premier trimestre de l’année par rapport à la même période en 2019, un bénéfice qui n’est pas lié à l’augmentation de la demande de produits de santé au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Les plus humbles, les plus nécessiteux sont ceux qui en crise perdent toujours, voient toujours leurs ressources réduites, et ceux qui savent parfaitement pourquoi elle est apparue, comment elle se développe et comment cette pandémie pourrait se terminer, ce sont ceux qui en fin de compte récoltent des bénéfices d’une manière tout à fait remarquable », prévient le Dr Sergio Fernández Riquelme.

