Depuis quand force-t-on des gens à contracter des maladies par vaccins? Coronavirus: Macron menace de couper les liens avec les pays africains qui refuseraient de faire vacciner leurs populations

Des scientifiques Japonais alerte le monde : La vaccination provoque blessures et décès

Au Japon, des jeunes femmes et des jeunes filles souffrant de douleurs chroniques généralisées sévères à la suite de la vaccination avec Gardasil® de Merck ou Cervarix® de GSK, se sont organisées et s’expriment.

Ces questions sont débattues lors d’audiences publiques, au cours desquelles des experts médicaux indépendants ont fait des présentations scientifiques qui ont validé la souffrance des femmes à l’aide de preuves documentées de la gravité de la douleur liée au vaccin contre le VPH.

Le point de vue opposé, présenté par des scientifiques alignés sur l’établissement du vaccin, ne tenait pas compte de la plausibilité scientifique de la preuve et déclarait que la douleur était une « réaction psychosomatique »[1].

De tels débats publics n’ont pas lieu lorsque les intervenants du secteur des vaccins contrôlent entièrement l’information sur l’innocuité des vaccins. (Comme aux États-Unis, par exemple.)

À la suite d’une audience publique (février 2014), au cours de laquelle des scientifiques indépendants ont présenté des preuves scientifiques[2], le gouvernement japonais a non seulement annulé sa recommandation de faire vacciner les filles contre le VPH, mais il a aussi établi des lignes directrices et des cliniques spéciales pour évaluer et traiter les maladies causées par ce vaccin.

C’est un scénario que Merck, GSK et les intervenants mondiaux du domaine des vaccins sont extrêmement désireux de supprimer.

Le rapport du SCRS commandé par Merck et coécrit par le Dr Larson, dresse le portrait d’une guerre totale pour la couverture médiatique, et non pour le taux élevé de réactions indésirables graves.

Les auteurs ont recours à la tactique habituelle qui consiste à discréditer les personnes vaccinées blessées ; ils ont qualifié de triviales les graves effets sur la santé des filles et des jeunes femmes après la vaccination.

Le rapport du SCRS présente l’ensemble de la question comme une épidémie alimentée par des rumeurs sur Internet et des » hésiteurs du vaccin « .

« Au cours de la dernière année, la controverse sur le vaccin anti-VPH dans les milieux médicaux et politiques japonais a touché le grand public. Grâce aux médias sociaux et à des événements très médiatisés, les groupes anti-vaccins ont pris le contrôle du récit entourant le vaccin contre le VPH. »

Collaborateurs mondiaux en action : Des scientifiques honnêtes pour supprimer les preuves incommodes.

Le cas suivant montre comment le réseau mondial d’intervenants gouvernementaux, universitaires et industriels supprime l’information sur les véritables découvertes scientifiques et, au besoin, se livre à des pratiques de corruption pour contrecarrer la diffusion de l’information sur les questions de sécurité vaccinale.

Ce cas concerne des résultats de laboratoire scientifiques inopportuns dans des échantillons de tissus post-mortem, montrant que le vaccin anti-papillomavirus a été contaminé par des fragments d’ADN étrangers du VPH. L’affaire implique également des preuves (contenues dans une correspondance interne) de pratiques trompeuses de la part de fonctionnaires d’institutions internationales de santé publique « faisant autorité ».

En janvier 2016, le pathologiste Dr Sin Hang Lee, MD, Directeur du Milford Medical Laboratory, a envoyé une lettre ouverte de plainte au Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Dr. Margaret Chan, dans lequel il conteste l’intégrité de la Déclaration du GACVS sur la sécurité continue de la vaccination anti-papillomavirus (publiée en mars 2014) et accuse de faute professionnelle les personnes suivantes (et suggère que d’autres personnes pourraient également avoir été activement impliquées) dans un projet visant à tromper délibérément l’enquête d’experts japonaise sur la sécurité vaccinale contre le virus du papillome humain avant, pendant et après les audiences publiques à Tokyo en février 2014.

Le Dr Lee a contesté l’intégrité de la Déclaration de GACVS sur l’innocuité continue de la vaccination anti-VPH rédigée par le Dr Pless, l’accusant de déformer délibérément ses conclusions scientifiques afin d’induire en erreur les lecteurs non scientifiques et ceux qui établissent les politiques de vaccination.

Le Dr Pless est accusé d’avoir délibérément confondu deux articles sans rapport, traitant de deux produits chimiques différents, écrits par des auteurs différents « apparemment pour créer une cible à attaquer ». En outre, M. Lee note que la déclaration du GACVS s’appuyait sur un « rapport technique » non publié, datant de 12 ans, rédigé par un « groupe de participants » non officiel et non identifié (selon la clause de non-responsabilité du CDC).

Voilà les faits :

En 2011, le Dr Lee a découvert que chacun des 13 échantillons de Gardasil qu’il a examinés contenait des fragments d’ADN du gène L1 du VPH.

Il a également découvert que les fragments d’ADN du VPH étaient non seulement liés à l’adjuvant d’aluminium breveté de Merck, mais qu’ils adoptaient également une conformation non-B, créant ainsi un nouveau composé chimique dont la toxicité est inconnue.

Cette conformation non-B, croit le Dr Lee, est responsable de l’ensemble des maladies auto-immunes dont souffrent les enfants et les jeunes femmes après la vaccination par Gardasil.

En 2012, le Dr Lee a témoigné lors d’une enquête du coroner sur le décès d’un adolescent néo-zélandais, 6 mois après avoir reçu 3 injections du vaccin Gardasil.

Il a ensuite publié son rapport de cas dans la revue à libre accès Advances in Bioscience and Biotechnology (2012).

Le Dr Lee était présentateur à l’audience de Tokyo (2014), au cours de laquelle il a contesté ceux qui affirmaient que les jeunes femmes ne souffraient pas vraiment de douleurs aiguës ; elles avaient des « réactions psychosomatiques ». Il a déclaré :

« Je ne crois pas que les réactions psychosomatiques puissent causer une mort subite et inattendue pendant le sommeil, ou des lésions inflammatoires dans le cerveau comme le démontrent les images de l’IRM et l’histopathologie de la biopsie cérébrale avec lymphocytes périvasculaires et macrophages et démyélinisation.

À la suite de l’audience publique, la GAVC a publié une déclaration (le 12 mars 2014) visant à discréditer la recherche de M. Lee en associant sa recherche à celle d’autres scientifiques qui ont fait une présentation à l’audience de Tokyo.

Ce cas aurait dû faire l’objet d’un reportage important dans les revues médicales et les médias, et l’allégation aurait dû faire l’objet d’une enquête.

Les principales publications sont restées silencieuses ; le cas n’a été signalé que dans d’autres organes d’information. [3]

En juillet 2016, un groupe de victimes a intenté une action en justice devant les tribunaux de district de Tokyo, Nagoya, Osaka et Fukuoka contre le gouvernement japonais et les deux sociétés pharmaceutiques qui avaient produit ces vaccins.

De plus, en décembre de la même année, d’autres victimes se sont jointes à la poursuite à plusieurs demandeurs, portant le nombre total de demandeurs à 119 (Indian Journal of Medical Ethics, 2017).

Les dangers de l’aluminium dans les vaccins font l’objet d’intenses recherches

Il est à noter que le comparateur placebo dans la (plupart des) études cliniques sur les vaccins n’est pas inerte, il contient de l’aluminium.

Plusieurs équipes indépendantes d’experts internationaux en matière d’auto-immunité ont étudié cette question, sous la direction du Dr Yehuda Shoenfeld de l’Université de Tel Aviv (Israël), autorité internationalement reconnue en matière de maladies auto-immunes, et du Dr Christopher Exley, professeur de chimie bioinorganique à l’Université Keele (Royaume-Uni).

Cependant, les études qui documentent les dangers de l’aluminium dans les vaccins ne sont pas publiées dans les principales revues médicales influentes.

Des études récentes de ces revues révèlent que les rédacteurs en chef de revues médicales ont dissimulé des conflits d’intérêts financiers. La plupart des rédacteurs en chef des meilleurs revues médicales reçoivent des paiements de l’industrie (Retraction Watch, novembre 2017).

Dans deux cas, les rédacteurs de revues ont reçu plus d’un million de dollars de sources industrielles. (Ed Silverman, STAT, 2017.)

Le cas suivant est un exemple de la façon dont la science est subvertie par des gardiens de journaux étroitement contrôlés. Les rédacteurs de revues qui ont vendu leur intégrité en acceptant des pots-de-vin de l’industrie bloquent la publication de rapports qui pourraient constituer une menace financière pour un réseau complexe d’institutions gouvernementales et non gouvernementales et d’associations professionnelles – qui sont toutes financièrement liées à l’industrie pharmaceutique.

Ce cas démontre la grande difficulté rencontrée par les scientifiques indépendants qui n’ont pas vendu leur intégrité au plus offrant.

Saga de publication : Exemples de cas de harcèlement visant à supprimer des conclusions préjudiciables concernant le vaccin HPV-Gardasil

L’étude, Behavioral Abnormalities In Young Female Mice Following Administration Of Aluminum Adjuvants And The Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Gardasil, a été menée en Israël par une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Yehuda Schoenfeld, une autorité internationalement reconnue, qui est considérée comme le pilier de l’auto-immunité.

En effet, le Dr Shoenfeld a identifié un nouveau syndrome ASIA (syndrome auto-immun/inflammatoire induit par des adjuvants).

« L’idée de l’ASIE en tant que nouveau syndrome s’est développée après que des études sur le syndrome de la guerre du Golfe eurent révélé que les soldats qui n’avaient pas été déployés dans la région du Golfe souffraient de symptômes tels que fatigue sévère, déficience cognitive, myalgies et arthralgies. Cela a soulevé la question de savoir si ce sont les vaccins administrés aux soldats qui ont provoqué ces syndromes. Les adjuvants les plus courants sont les implants en silicone et l’aluminium dans les vaccins. » [4]

L’objectif de la recherche est de faire la lumière sur » les rôles et les mécanismes d’action des différents adjuvants qui conduisent à une réponse auto-immune/inflammatoire « .

Le professeur Shoenfeld s’est heurté à des blocages de la part des rédacteurs de journaux qui ont tenté de supprimer les résultats de la neuroinflammation et des « anomalies de comportement après l’administration d’adjuvants de l’aluminium et du vaccin Gardasil contre le VPH ».

Ces éditeurs ont des intérêts financiers dans le commerce des vaccins.

L’étude sur le VPH-souris a d’abord été soumise pour publication au Journal of Human Immunology, où elle a été mise de côté pendant huit mois, puis rejetée par le rédacteur en chef de cette revue, le Dr Michael Racke.

Selon l’Académie américaine de neurologie :

« Le Dr Racke a reçu une rémunération personnelle pour ses activités avec EMD Serone, Novartis, Roche Diagnostics Corporation, Genentech et Amarantus comme consultant. »

EMD Serono, Inc. est une filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

L’étude HPV-souris a été publiée dans la revue Vaccine en janvier 2016.

Il a été retiré sommairement un mois plus tard sur ordre du rédacteur en chef, Gregory Poland. [5]

Les conflits d’intérêts directs du Dr Poland[5] comprennent ceux divulgués sur le site Web de la clinique Mayo :

« Le Dr Poland est président d’un comité d’évaluation de l’innocuité pour les essais expérimentaux de vaccins menés par les Laboratoires de recherche Merck. Le Dr Poland offre des conseils consultatifs sur le développement de nouveaux vaccins à Merck & Co, Inc. (Le Dr Robert Chen est rédacteur en chef adjoint de Vaccine.) »

Comment se fait-il que cette relation incestueuse n’ait pas suscité de grands cris d’acte criminel ? Ces rejets de la part de rédacteurs en chef qui avaient un intérêt financier profond à protéger les taux de vaccination, dont l’intérêt financier était étroitement lié à celui des fabricants de vaccins, n’ont suscité aucune protestation de la part de la communauté scientifique universitaire.

Au lieu de cela, ces rejets ont été suivis d’attaques vicieuses contre deux des scientifiques par les cyber-quads de l’industrie qui sont engagés pour attaquer des scientifiques indépendants dont les recherches honnêtes contredisent l’orthodoxie vaccinale. C’est considéré comme une hérésie dans la mesure où elle constitue une menace financière. [6]

L’étude a été révisée, revue par des pairs et publiée dans la revue Immunological Research (Nature-Springer) (2017). [7]

Les constatations rapportées sont demeurées les mêmes :

« Les adjuvants vaccinaux et les vaccins peuvent induire des manifestations auto-immunes et inflammatoires chez les personnes sensibles. Jusqu’à présent, la plupart des essais cliniques de vaccins chez l’humain utilisent des adjuvants à base d’aluminium (Al) comme placebos malgré de nombreuses preuves démontrant que l’Al dans les expositions pertinentes au vaccin peut être toxique pour les humains et les animaux…Il semble que Gardasil via son adjuvant Al et ses antigènes HPV a la capacité de déclencher une neuroinflammation et des réactions auto-immunes, entraînant des changements de comportement…plus ».

« À la lumière de ces résultats, cette étude souligne la nécessité de faire preuve de prudence en ce qui concerne d’autres pratiques d’immunisation de masse avec un vaccin dont les avantages cliniques à long terme dans la prévention du cancer du col utérin ne sont pas encore prouvés.

La base de ces constatations a été jugée scientifiquement fondée par trois groupes de pairs examinateurs de trois revues différentes.

