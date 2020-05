La CIA et le MI6 ont mis sur pied un dossier «scientifique» «visant à dissimuler le Covid-19 en Chine» – alors que l’Occident se prépare à exiger une compensation de Pékin

Une vue aérienne montre le laboratoire P4 de l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, en Chine. 17 avril 2020 © AFP / Hector Retamal

Ce serait contre le bon sens car l’Occident dont les Etats-Unis d’Amérique est englué dans cette affaire d’armes virologique jusqu’au cou, même si il tente de le dissimuler comme d’habitude ! L’Occident déboussolé a-t-il perdu la raison ?

Le souhait de l’Occident de rejeter la faute sur la Chine (et probablement le projet de loi aussi) pour la pandémie de Covid-19 aurait été incarné dans un dossier de 15 pages compilé par des agences de renseignement, qui a maintenant fuité, selon des rapports.

Le document, a décrit par le journal australien Sunday Telegraph, a été préparé par «les gouvernements occidentaux concernés». La publication mentionne que les agences de renseignement Five Eyes enquêtent sur la Chine, pointant du doigt les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Royaume-Uni.

Les auteurs de la recherche ont trouvé des façons assez étranges de décrire la réponse de la Chine à l’épidémie d’une manière négative et même sinistre. Par exemple, en dépit d’une exigence présumée de brièveté dans un article aussi court, il fait référence à une étude qui prétendait que le coronavirus tueur avait été créé dans un laboratoire.

Le consensus de la communauté scientifique dit le contraire, tandis que les services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique sont d’accord avec cette position. L’étude elle-même a été retirée car il n’y avait aucune preuve directe pour soutenir la théorie, comme son auteur Botao Xiao l’a reconnu. Mais le «dossier Chine» a trouvé un point chaud pour une mention, semble-t-il.

Une grande partie du document est apparemment dédiée à l’Institut de virologie de Wuhan et à l’un de ses meilleurs chercheurs, Shi Zhengli, qui a une longue et distinguée carrière dans l’étude des coronavirus et des chauves-souris du type SRAS comme réservoirs naturels. Il semble que le dossier ne s’intéresse pas à la base de données des virus liés aux chauves-souris qu’elle a aidé à créer, mais plutôt à l’affirmation selon laquelle la pandémie de Covid-19 a commencé comme une fuite de son laboratoire.

[Les financiers et les pays occidentaux qui ont participé à la création et à l’émergence de ce virus doivent aussi tous, sans exception, contribuer à indemniser toutes les victimes dans le monde. Car il ne faut pas profiter du malheur des autres pour tenter de s’enrichir et effacer leurs dettes sur le dos des autres. – MIRASTNEWS].

Le dossier met en évidence les recherches dites de gain de fonction auxquelles le Dr Shi a participé. Ces études visent à identifier d’éventuelles mutations d’agents infectieux qui peuvent se produire naturellement et les rendre beaucoup plus dangereuses pour l’homme. La création de tiges avec de telles mutations en laboratoire permet de se préparer à une éventuelle épidémie, bien que la question de savoir si une telle recherche vaut le risque d’une libération accidentelle ou même d’attaques de bioterrorisme qui a fait l’objet de nombreux débats.

Cependant, dans le contenu du dossier, les implications semblent claires: et si la Chine perdait le contrôle d’un de ses échantillons dangereux et faisait ensuite tout ce qu’elle pouvait pour le couvrir? L’obfuscation présumée semble être l’objectif principal du document accablant. Il affirme que Pékin s’est engagé dans «la suppression et la destruction des preuves», notamment en désinfectant le marché alimentaire qui serait le point zéro de la pandémie de Covid-19. [Etonnant comme argumentation car tout virus dangereux doit éradiquer pour éviter qu’il n’infecte plus de personnes, donc la désinfection de cet endroit parait tout à fait logique. Fallait-il laisser cet endroit infecté en l’Etat comme l’on a procédé avec les hôpitaux et les populations sans masques ni désinfectants dans les pays occidentaux ? – MIRASTNEWS]. La Chine est également accusée d’hypocrisie parce qu’elle a imposé une interdiction de voyager à l’intérieur de la province du Hubei tout en plaidant contre une interdiction des vols internationaux.

Le laboratoire Fort Detrick n’a-t-il pas été fermé en août 2019 et désinfecté ? Qu’est-ce qui prouve que les preuves n’ont pas été dissimulées et éliminées ? La recherche sur les germes meurtriers est arrêtée au laboratoire de l’armée en raison de problèmes de sécurité. Commentaires sur la page APRÈS AVOIR ARRÊTÉ CE LABORATOIRE D’URGENCE, EN QUELQUES JOURS, BEAUCOUP DE PERSONNES MEURENT POUR LA MALADIE DU POUMON BLANC, EN FAIT, C’EST LE VIRUS COVID-19! FAIT PAR CE LABORATOIRE Rappelons aussi: le type que le FBI a accusé d’avoir commis les attaques à l’anthrax de 2001 travaillait à … Fort Detrick. Il était le Dr Bruce Ivins – il s’est « suicidé » en 2008 avant qu’un procès ne puisse avoir lieu. Liens cruciaux: 1) Nathan Rich: https://youtu.be/3J6zm6zgah0 2) « La guerre à venir contre la Chine » (John Pilger, 2016): https://youtu.be/kaoe4eAACu4 3) https://www.independent.co.uk/news/world/americas/virus-biological-us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebola-anthrax-smallpox-ricin-a9042641.html 4) https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/aug/11/anthrax.usa Ce qui pourrait protéger les EUA c’est cet autre commentaire, mais est-ce suffisant, ne défend-il pas une cause? Pourquoi tu mens? Il n’y avait pas un mot sur Covid-19, qui a commencé en Chine autour et à Wuhan. Ils étaient préoccupés par des agents pathogènes de haut niveau comme Ebola dans cet article. Les mesures de sécurité devaient être amplifiées, c’est la raison de la fermeture. J’ai été dans l’armée de 1979 à 1982 et j’ai travaillé comme technicien de laboratoire à Ft. Detrick dans un laboratoire de recherche de bas niveau (danger biologique très faible, aucune combinaison biologique n’est nécessaire). Il existe des laboratoires de sécurité supérieure qui nécessitent des sas inversés, un nettoyage spécial et des combinaisons pour risques biologiques. Ce sont ceux qui ont besoin d’une remise à neuf. Mettre Covid-19 dans le titre est totalement trompeur, sensationnaliste et faux.

[C’était aussi aux pays occidentaux de prendre des mesures de précaution et de protection pour leurs territoires et leurs populations. Car la Chine ayant un virus inconnu dangereux était d’abord préoccupé à prendre des mesures internes pour protéger sa population. En voyant cela quelle a été la réaction des autorités des pays occidentaux ? Est-ce la Chine qui devait aussi leur dicter la manière de conduire leur politique intérieure dans ce domaine ? On a l’impression que puisque les plans cachés sont découverts et mis à nu, ils veulent brouiller les pistes et octroyer la paternité soit à des innocents, soit à des complices comme on le fait dans le renseignement. – MIRASTNEWS].

« Des millions de personnes quittent Wuhan après l’épidémie et avant que Pékin n’enferme la ville le 23 janvier », a indiqué le journal. «Des milliers de personnes volent à l’étranger. Tout au long du mois de février, Pékin exhorte les États-Unis d’Amérique, l’Italie, l’Inde, l’Australie, les voisins de l’Asie du Sud-Est et d’autres à ne pas se protéger par des restrictions de voyage, même si la RPC impose de sévères restrictions à la maison.»

Le dossier divulgué n’a pas encore été rendu public pour examen indépendant. Mais le ton dramatique des citations dans le Telegraph et les implications farfelues indiquent que cela va dans le sens des évaluations du renseignement infâmes et des fuites de médias par des responsables anonymes, qui ont été l’aliment de base de la politique étrangère occidentale pendant des décennies. Rappelez-vous comment Saddam Hussein a secrètement obtenu de l’uranium yellowcake et était prêt à frapper l’Europe avec ses missiles en 45 minutes? Ou les robots russes qui ont influencé les élections de 2016 avec des mèmes? Si cela est vrai, nous pouvons nous attendre à de nombreuses «révélations» [farfelues, sans fondements – MIRASTNEWS] dans les mois à venir.

Traduction, Titre 2 et commentaires : MIRASTNEWS

Source : RT

Contradiction Covid? Pompeo pense que le coronavirus était « créé par l’homme », convient également avec intelligence qu’il n’était pas

Désormais ils jouent avec les mots pour brouiller les pistes. Ils font le malin et cachent quelque chose !

PHOTO DE FICHIER. Mike Pompeo sourit lors d’une conférence de presse. © Reuters / Andrew Harnik

Dans sa précipitation à accuser Pékin d’avoir déclenché le fléau de Covid-19 sur un monde sans méfiance, le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique a déclaré que le coronavirus était d’origine humaine, avant de faire demi-tour sans même cligner des yeux.

«Les meilleurs experts jusqu’à présent semblent penser que c’est une création humaine. Je n’ai aucune raison de ne pas les croire à ce stade», a déclaré Mike Pompeo à ABC « This Week », interrogé sur une déclaration de la communauté du renseignement des Etats-Unis d’Amérique qui disait sans équivoque le contraire.

L’animatrice Martha Raddatz a demandé à deux reprises à Pompeo de préciser si son point de vue différait de celui de l’intelligence états-unienne, et il a exprimé son soutien total aux espions – bien qu’il n’ait pas cessé de dire « je ne crois pas que le virus soit d’origine humaine ».

Pompeo a utilisé son temps d’antenne pour accuser à nouveau la Chine d’avoir dissimulé la gravité de Covid-19 au début de l’épidémie. « Le Parti communiste chinois a eu l’occasion d’empêcher toutes les calamités qui ont frappé le monde », a-t-il affirmé. «Les Australiens sont d’accord avec ça, vous entendez que les Européens commencent à dire la même chose. Je pense que le monde entier est uni [dans sa] compréhension que la Chine a introduit ce virus dans le monde.»

[Quand les Etats-Unis d’Amérique commenceront à soutenir qu’ils ont vu Dieu, les Australiens et les Européens les soutiendront en disant qu’ils l’ont également vu, alors qu’ils pourraient avoir vu leur maître Satan. – MIRASTNEWS].

Le diplomate états-unien a affirmé qu’il y avait «d’énormes preuves» [que les Etats-Unis d’Amérique agitent, mais ne présentent jamais pour vérifications à leurs contradicteurs et au reste du monde, préférant les mettre au froid dans leurs congélateurs – MIRASTNEWS] pour étayer les accusations du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles l’épidémie avait commencé par une fuite dans un laboratoire de Wuhan, mais il a dit qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si cela avait été fait accidentellement ou intentionnellement.

Traduction : et commentaires : MIRASTNEWS

Source : RT

De l’anthrax au coronavirus, les rues de Fort Detrick

Robert Redfield

« Ce pourrait être l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui a provoqué l’épidémie à Wuhan. » Ainsi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian. Une réflexion qui a surgi après l’audience au Congrès des Etats-Unis d’Amérique du directeur du Center for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, dans laquelle il a reconnu que certaines personnes décédées aux Etats-Unis d’Amérique récemment en raison d’une pneumonie seraient plutôt décédées de COVID-19 pas diagnostiquée.

Le mystère du patient zéro

« Le patient zéro a-t-il été trouvé aux États-Unis d’Amérique? » Il a augmenté la dose de Lijian. «Combien de personnes sont infectées? Comment s’appellent les hôpitaux? Ce pourrait être l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui a provoqué l’épidémie à Wuhan. Soyez transparent! Rendez vos données publiques! Les États-Unis nous doivent une explication!»

L’histoire est rapportée par The Hill, qui explique comment cela fait partie d’un récit de complot circulant sur le web, et qui voit le virus introduit en Chine par des athlètes des Etats-Unis d’Amérique et leurs nombreux partisans, qui se sont rendus à Whuan pour participer aux Jeux Coupe du monde militaire, qui se sont déroulés du 18 au 27 octobre 2019, pratiquement au début de l’épidémie.

Pas nécessairement un acte criminel, mais une transmission involontaire: les athlètes états-uniens, ou leur suite, auraient déjà été infectés par des coronavirus.

La thèse serait soutenue par une coïncidence: cinq athlètes de nationalité inconnue auraient été hospitalisés dans un hôpital local pour virus inconnu. Une véritable hospitalisation, explique le Global Times, mais c’était le choléra bien connu.

La pneumonie de « vape »

Et, cependant, la question posée demeure. Selon Global Research, dès août, un médecin de Taïwan aurait averti les États-Unis d’Amérique que certains décès dus à une pneumonie attribuable aux cigarettes électroniques, la « vape », étaient en fait attribuables à un nouveau coronavirus.

Repubblica, en septembre, a signalé 550 patients souffrant de problèmes pulmonaires, qui ont entraîné la mort de certains. Plus qu’un compte approximatif, si vous prenez en compte ce qu’est le système de santé des Etats-Unis d’Amérique, qu’au début de l’épidémie, par exemple, il a refusé l’écouvillon aux citoyens revenant de Chine parce qu’ils n’avaient pas l’argent pour les payer (quelque chose change, voir le Washington Post).

Bien sûr, l’affaire de la « vape » doit être vue dans la perspective d’une guerre menée par les puissantes industries du tabac pour rivaliser, mais il est vrai qu’il n’y a pas eu de perturbations similaires dans d’autres régions du monde, comme l’Italie, où la « vape » s’était emparée.

Pour alimenter la possibilité que la controverse commise par Zhao Lijian ait sa plausibilité, c’est aussi le fait que le soi-disant « patient zéro » de Whuan, dont l’épidémie est née, est toujours une source de controverse.

Mauvaises eaux

Passons donc à quelque chose de plus inquiétant, peut-être lié, peut-être pas: le 5 août, le New York Times a rapporté la nouvelle selon laquelle le United States Center for Disease Control and Prevention avait notifié le laboratoire d’armes bactériologiques de Fort Detrick de «cesser toutes les activités» car le système de filtrage des eaux usées n’était pas sûr.

Un peu ce qui est décrit dans le film « Mauvaises eaux », sorti il y a trois semaines en Italie (actualité d’Hollywood), qui raconte la véritable histoire de la bataille judiciaire menée par un avocat états-unien contre la société chimique Dupont, dont les rejets ont empoisonné, et continuent d’empoisonner, des milliers de personnes (pas seulement ça, ça explique aussi l’empoisonnement chimique d’environ 90% de l’humanité … à regarder, en Streaming, vu que les cinémas sont fermés).

De toute évidence, il a été dit qu’aucune substance dangereuse ne s’était réellement déversée de Fort Detrick, qui a cependant été fermé à titre préventif.

Dans une autre note, nous avions mentionné comment en juillet 2019, soit peu de temps avant la fermeture de Fort Detrick, la Chambre des États-Unis d’Amérique avait officiellement demandé au Pentagone s’il avait testé et utilisé des armes chimiques entre les années 50 et 70 (Piccolenote) .

Une demande inhabituelle non motivée par des problèmes actuels. Dont l’explication pourrait être précisément la contamination causée par Fort Detrick, des nouvelles qui auraient circulé dans certaines régions. Un moyen de faire pression, indirectement comme on le fait en pareil cas, sur l’affaire, pour qu’elle se ferme sans faire de bruit sur l’armée des Etats-Unis d’Amérique.

L’antrax de Fort Detrick

Au-delà des questions, on peut voir comment l’épisode criminel – qui, nous le répétons, n’a pas nécessairement à voir avec le coronavirus – a pour objectif Fort Detrick, un site qui rappelle d’autres souvenirs obscurs. Quelqu’un se souviendra de la panique qui a saisi le monde pendant plusieurs mois après le 11 septembre en raison de la propagation de lettres contenant du charbon, une arme bactériologique mortelle.

La responsabilité de l’envoi de courrier empoisonné, adressée à des personnalités importantes et non états-uniennes et mondiales, a été attribuée à l’agence terroriste connue sous le nom d’Al-Qaïda (le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Colin Powell a utilisé cette menace pour convaincre le monde de la nécessité d’attaquer l’Irak, qui aurait eu des entrepôts remplis d’anthrax).

Le FBI a découvert plus tard que l’anthrax qui avait terrifié le monde venait d’Amérique, précisément de Fort Detrick (Wikipedia). L’histoire se termina également en identifiant un éventuel graisseur, un chercheur inconnu qui prêta son travail dans ce laboratoire stratégique. Bien sûr, cela n’aurait jamais pu faire tout ce pandémonium mondial seul … de toute façon. Il s’est suicidé, complètement couvert.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Piccole note