L’OTAN se prépare à la deuxième vague de la corona – contre la Russie et la Chine

(MB: tout d’abord, comment savent-ils avec une telle certitude que le virus reviendra à l’automne? L’OTAN, nos « scientifiques » de Conte, Arcuri, la Protezziona Civila, tout le monde sait que « à l’automne il reviendra » – Ce sera un autre virus ?, car l’actuel s’affaiblit déjà et perd ses caractères les plus meurtriers, comme le prédit Luc Montagnier, qui a expliqué comment un virus perd, passant d’une victime à l’autre, les propriétés ajoutées en laboratoire)

Le titre de cette pièce est tiré de « German Economic News », qui continue:

Selon un plan secret présenté le 2 mai, l’OTAN se prépare à une deuxième grande vague de couronnes à l’automne. Lors de la première vague, la Russie et la Chine ont tenté d’utiliser les turbulences de l’OTAN pour se présenter comme des pays « utiles ».

« La nouvelle vient de Spiegel: l’OTAN se prépare pour une deuxième vague de corona à l’automne 2020. La semaine dernière, les ambassadeurs de l’OTAN ont décidé lors d’une réunion secrète avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, d’élaborer un plan d’opérations militaires. Cela vise à fournir un meilleur soutien aux membres de l’OTAN après l’éruption du virus.

Le plan opérationnel sera supervisé par le général de l’OTAN, le général Todd Wolters des Etats-Unis d’Amérique. En interne, Stoltenberg a présenté un plan en huit points qui se rapporte à ce que l’armée devrait proposer dans les semaines à venir. «Presque tous concernent le désir (sic) d’une meilleure coopération entre les partenaires de l’OTAN, des procédures simplifiées pour les services de soutien militaire – mais aussi une unification de la protection contre les catastrophes civiles.

Les diplomates observent déjà avec inquiétude que des opposants à l’alliance comme la Chine ou la Russie tentent d’utiliser le conflit de l’OTAN. Au début de la crise, Pékin et Moscou ont envoyé de l’aide à l’Italie ou au Luxembourg sans bureaucratie. Dans les documents internes du gouvernement fédéral, il est sobrement déclaré que l’OTAN et l’UE n’ont pas fait bonne impression à ce stade, car cela prendrait trop de temps à aider», a déclaré Der Spiegel.

Stoltenberg a accusé la Russie et la Chine de diffuser de fausses nouvelles dans la crise de Corona. Les deux pays ont tenté de saper la cohésion de l’alliance et de déformer l’OTAN.

Ils suggèrent que les pays de l’OTAN ne se soutiennent pas mutuellement, qu’ils sont incapables de faire face à la crise ou qu’ils ne protègent pas la population âgée. «C’est faux. Les alliés de l’OTAN s’unissent dans la lutte contre la crise de la couronne», a déclaré Stoltenberg.

L’UE reproche également à la Russie et à la Chine, entre autres, d’avoir diffusé délibérément des informations fausses et trompeuses dans la crise de Corona. «

« C’est la plus grande arnaque de l’histoire de l’humanité »

À quoi nous ajoutons l’article Telegraph:

D’après l’examen des preuves, aucun cas n’a été signalé dans lequel un enfant transmet un coronavirus à un adulte.

« … En particulier, la commission mixte Chine / OMS n’a pas été en mesure de signaler les incidents lors de la recherche de contacts dans lesquels la transmission s’est produite d’un enfant à un adulte. »

Les preuves incluaient une étude réalisée par un garçon britannique de neuf ans qui avait contracté un coronavirus dans les Alpes françaises mais ne l’avait pas transmis alors qu’il avait contacté plus de 170 personnes dans trois écoles.

«Les responsables de la santé publique en Suisse ont annoncé que les mineurs de moins de 10 ans peuvent à nouveau embrasser leurs grands-parents car ils ne présentent aucun risque pour eux.

… Alors que les experts ont déclaré que davantage de preuves étaient nécessaires …

(La propagande envers les enfants est également unique, elle provient d’une seule centrale électrique mondiale. OTAN? Tavistock?)

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/29/no-case-child-passing-coronavirus-adult-exists-evidence-review/

Comme en Italie, comme aux États-Unis d’Amérique, Anthony Fauci, partout où il y a des « experts » dont la tâche est de retarder la prise de conscience que le virus est moins dangereux que le terrorisme d’État-média a fait peur. La chloroquine résout-elle? « Plus de preuves sont nécessaires. » L’erreur de diagnostic corrigée par les médecins qui ont développé leur protocole? Silence absolu du ministre (sic) Speranza et du comité technique. En revanche, il interdit aux enfants de jouer dans les parcs publics. Des interdictions qui sont du harcèlement pur et simple, dans le but de faire accepter par les masses « le vaccin » et le très promu Remdesivir (en préparation par Gilead, pratiquement une branche du Mossad, et déjà prouvé inefficace)

(Nous nous distancions avec dédain, conformément aux nouvelles dispositions)

Les liens étranges dans le bon mariage derrière l’Institut Wuhan de Virologie: épouse politique, médecin mari dans un hôpital juif des Etats-Unis d’Amérique

Évidemment, cette vidéo espagnole éclairante, dont ils disent qu’elle remonte à 2014, qui a prédit exactement ce qui se passe aujourd’hui, 6 ans plus tard, est la conclusion de cet épisode:

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Blondet & Friends